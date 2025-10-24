ETV Bharat / bharat

बिहार में अति पिछड़ा वर्ग पर कांग्रेस की नजर, राहुल गांधी ने सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली: एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर श्रद्धांजलि अर्पित की.चूंकि केसरी बिहार के अति पिछड़े वर्ग से थे, इसलिए राहुल द्वारा पूर्व पार्टी अध्यक्ष द्वारा उनकी यादों को ताजा करने के प्रयासों ने कई लोगों को इस कदम को पूर्वी राज्य में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ने का प्रयास बताया.

बता दें कि केसरी को 1998 में पद से बेवजह हटा दिया गया था. कांग्रेस के इतिहास में यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि सोनिया गांधी, जो केसरी की काम करने के तरीके और उनके नेतृत्व में पार्टी की गिरती स्थिति से नाराज थीं. केसरी के हटाए जाने के बाद सोनिया गांधी ने इस पुरानी पार्टी की बागडोर संभाली थी.

2000 में केसरी का निधन

केसरी का साल 2000 में निधन हो गया था और तब से वे इस सबसे पुरानी पार्टी की फाइलों में ही सिमटे रहे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले अचानक उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई, जहां विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पिछले दो दशकों से राज्य पर शासन कर रहे एनडीए को हराने के लिए आतुर है.

EBCs समुदाय को लुभाने का मौका

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हालांकि बिहार में इकॉनोमिकली बैकवर्ड क्लास (EBCs) पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करती रही है, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू में मची उथल-पुथल ने पुरानी पार्टी को अति पिछड़े समूहों को लुभाने का मौका दिया है, जो कुल मतदाताओं का 36 प्रतिशत हिस्सा हैं और आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं.

इसी वजह से राहुल गांधी, जिनकी राजनीति ओबीसी/दलित समर्थक हो गई है. उन्होंने हाल ही में बिहार में एक अलग ईबीसी घोषणापत्र जारी किया था, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह समुदाय के कल्याण के लिए क्या-क्या करेगी.

अंदरूनी सूत्रों ने बताया, "केसरी को श्रद्धांजलि देते हुए शुक्रवार को उन्होंने पूर्व पार्टी अध्यक्ष के पोते को कांग्रेस मुख्यालय में आमंत्रित किया और पार्टी पदाधिकारियों को परिवार की देखभाल करने का निर्देश दिया."

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और बिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर के अनुसार सीताराम केसरी बिहार के एक जाने-माने नेता थे और राज्य इकाई दशकों से पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाती आ रही थी, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व पार्टी अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देने वाले राहुल गांधी पहली बार थे.