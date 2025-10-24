ETV Bharat / bharat

बिहार में अति पिछड़ा वर्ग पर कांग्रेस की नजर, राहुल गांधी ने सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दी

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार बिहार में इकॉनोमिकली बैकवर्ड क्लास पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करती रही है.

By Amit Agnihotri

Published : October 24, 2025 at 3:32 PM IST

नई दिल्ली: एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर श्रद्धांजलि अर्पित की.चूंकि केसरी बिहार के अति पिछड़े वर्ग से थे, इसलिए राहुल द्वारा पूर्व पार्टी अध्यक्ष द्वारा उनकी यादों को ताजा करने के प्रयासों ने कई लोगों को इस कदम को पूर्वी राज्य में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ने का प्रयास बताया.

बता दें कि केसरी को 1998 में पद से बेवजह हटा दिया गया था. कांग्रेस के इतिहास में यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि सोनिया गांधी, जो केसरी की काम करने के तरीके और उनके नेतृत्व में पार्टी की गिरती स्थिति से नाराज थीं. केसरी के हटाए जाने के बाद सोनिया गांधी ने इस पुरानी पार्टी की बागडोर संभाली थी.

2000 में केसरी का निधन
केसरी का साल 2000 में निधन हो गया था और तब से वे इस सबसे पुरानी पार्टी की फाइलों में ही सिमटे रहे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले अचानक उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई, जहां विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पिछले दो दशकों से राज्य पर शासन कर रहे एनडीए को हराने के लिए आतुर है.

EBCs समुदाय को लुभाने का मौका
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हालांकि बिहार में इकॉनोमिकली बैकवर्ड क्लास (EBCs) पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करती रही है, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू में मची उथल-पुथल ने पुरानी पार्टी को अति पिछड़े समूहों को लुभाने का मौका दिया है, जो कुल मतदाताओं का 36 प्रतिशत हिस्सा हैं और आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं.

इसी वजह से राहुल गांधी, जिनकी राजनीति ओबीसी/दलित समर्थक हो गई है. उन्होंने हाल ही में बिहार में एक अलग ईबीसी घोषणापत्र जारी किया था, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह समुदाय के कल्याण के लिए क्या-क्या करेगी.

अंदरूनी सूत्रों ने बताया, "केसरी को श्रद्धांजलि देते हुए शुक्रवार को उन्होंने पूर्व पार्टी अध्यक्ष के पोते को कांग्रेस मुख्यालय में आमंत्रित किया और पार्टी पदाधिकारियों को परिवार की देखभाल करने का निर्देश दिया."

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और बिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर के अनुसार सीताराम केसरी बिहार के एक जाने-माने नेता थे और राज्य इकाई दशकों से पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाती आ रही थी, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व पार्टी अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देने वाले राहुल गांधी पहली बार थे.

'महत्वपूर्ण घटनाक्रम'
अनवर ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था. इसका संदेश निश्चित रूप से पूरे राज्य में जाएगा. बिहार के लोग केसरी को याद करते हैं, जो कांग्रेस के एक बड़े तबके से उभरे थे." केसरी, जिन्होंने किशोरावस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था. उन्होंने कांग्रेस सेवा दल में बैंडमास्टर के रूप में शुरुआत की और फिर 1996 में सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और फिर पार्टी प्रमुख बने.

अनवर के अनुसार, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का नीतीश कुमार के नेतृत्व पर से विश्वास उठ गया था और वे राहुल गांधी की ओर देख रहे थे, जिन्होंने पूर्वी राज्य में हाशिए पर पड़े समूहों की चिंताओं को उठाया था.

अनवर ने कहा, "अति पिछड़ा वर्ग जेडीयू से नाराज है. राहुल गांधी इन समुदायों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है. वीआईपी नेता मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाने वाले इंडिया ब्लॉक से भी अति पिछड़ा वर्ग को एक संकेत जाएगा."

एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए एआईसीसी के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से हाशिए पर पड़े समूहों के कल्याण के लिए चिंतित रहे हैं और पूर्व पार्टी प्रमुख केसरी को श्रद्धांजलि देने को बिहार चुनावों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

'राहुल गांधी हमेशा से दलितों के हिमायती'
राजू ने ईटीवी भारत को बताया, "राहुल गांधी हमेशा से दलितों के हिमायती रहे हैं. उन्होंने केसरी को श्रद्धांजलि किसी चुनावी लाभ के लिए नहीं दी. केसरी ने कई तरह से कांग्रेस में योगदान दिया और यह अच्छी बात है कि आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई."

हालांकि, एआईसीसी पदाधिकारी ने कहा कि बिहार में अति पिछड़े वर्ग के कांग्रेस में लौटने की संभावना है क्योंकि यह पुरानी पार्टी पिछले कुछ महीनों से उनके लिए एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रही है. राजू ने कहा, "अति पिछड़े वर्ग के घोषणापत्र की घोषणा उस अभियान में एक महत्वपूर्ण घटना थी."

