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उत्तराखंड में कांग्रेस को दिख रहा मौका, रणनीति बनाने के लिए खुद दौरा करेंगे राहुल गांधी

आपको बता दें कि राज्य इकाई में वर्षों से आंतरिक कलह चल रही थी, लेकिन पार्टी प्रबंधकों ने दावा किया कि मुद्दों का समाधान हो गया है. इसके बाद वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को नवंबर 2025 में राज्य इकाई का प्रमुख बनाया गया था.

इसके अलावा, राहुल गांधी राज्य के युवाओं को प्रभावित करने वाली उच्च बेरोजगारी और केंद्र द्वारा हाल ही में किए गए ईंधन मूल्य वृद्धि के मुद्दे को भी उठाएंगे, जिसका असर पूरे देश के नागरिकों पर पड़ा है. वे भाजपा के खिलाफ राज्य इकाई से लड़ाई लड़ने का आग्रह करते हुए एकता का मुद्दा भी उठाएंगे.

कांग्रेस अग्निवीर योजना का विरोध करती रही है, जिसके तहत युवाओं को सशस्त्र बलों में नौकरी तो मिलती है, लेकिन सिर्फ चार साल के लिए. उत्तराखंड में नियमित सैनिकों की बड़ी संख्या को देखते हुए, अग्निवीर योजना के खिलाफ लोगों में काफी असंतोष है. अग्निवीर योजना के पहले बैच के युवा सितंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इसके बाद युवाओं के भविष्य पर इस योजना के नकारात्मक प्रभाव दिखने लगेंगे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि हालांकि राहुल गांधी राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन वे पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों और रक्षा बलों में अग्निवीर रोजगार योजना को लेकर उनकी चिंताओं पर भी चर्चा करेंगे.

उत्तराखंड के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुरेंद्र शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, “जून के पहले सप्ताह में राहुल गांधी का राज्य दौरा 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के प्रचार को गति देगा. कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के मुद्दों के कारण राज्य सरकार सत्ता-विरोधी लहर का सामना कर रही है. युवा उच्च बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और बदलाव की तलाश में हैं.”

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड का दौरा करेंगे. पहले दिन वे अल्मोड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिकों से बातचीत करेंगे. दूसरे दिन, सांसद देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उन्हें अगले साल की राजनीतिक लड़ाई के लिए प्रेरित करेंगे.

नई दिल्ली : सांसद राहुल गांधी ने अब उत्तराखंड पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जहां कांग्रेस को उम्मीद है कि वह 2027 में भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार को सत्ता से हटाकर फिर से सत्ता में आ जाएगी.

गोदियाल से पहले, वरिष्ठ नेता और दो बार के विधायक करण महारा इस पद पर थे. अब दोनों राज्य सरकार को निशाना बनाने के लिए विभिन्न जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं.पिछले कुछ हफ्तों में, वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं से जुड़ने और पार्टी की भविष्य की रणनीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेने के लिए सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईटीवी भारत को बताया, “2027 में उत्तराखंड कांग्रेस के पास एक अवसर है, और राज्य भी अब बदलाव देखना चाहता है. वर्तमान में सत्ता में मौजूद सरकार का मॉडल राज्य को बर्बाद कर देगा. लोग अब जनहित और रोजगार पर आधारित राजनीति चाहते हैं.”

उन्होंने कहा, “महंगाई की मार से आज आम आदमी बेहद परेशान है. राज्य भर में श्रमिकों में असंतोष व्याप्त है. वे विभिन्न स्थानों पर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं और अलग-अलग तरीकों से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. वर्षों तक लगातार काम करने के बावजूद, कारखाने उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं रख रहे हैं. उन्हें हर साल तीन महीने का अवकाश लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद उन्हें फिर से भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. एक तरह से, वे बंधुआ मजदूरों से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं. श्रमिकों की और भी कई समस्याएं हैं. सरकार को केवल एक ही समाधान दिखाई देता है, पुलिस की लाठी. मेरा मानना ​​है कि सरकार को मिल मालिकों से बातचीत करनी चाहिए और अपनी पहल पर कदम उठाने चाहिए ताकि इन श्रमिकों को बेहतर वेतन मिल सके और श्रमिकों का असंतोष औद्योगिक शांति में परिवर्तित हो सके.”

श्रमिकों और युवाओं से संबंधित मुद्दों के अलावा, कांग्रेस हाशिए पर रहने वाले और भूमि अधिकारों की मांग करने वाले आदिवासियों को लुभाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है. आदिवासी विभाग के प्रभारी एआईसीसी विक्रांत भूरिया ने 24 मई को राज्य का दौरा किया और स्थानीय नेताओं से बातचीत की.

राज्य इकाई के प्रमुख गोदियाल ने ईटीवी भारत से कहा, “आदिवासी समाज हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, जिसने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है. नेता राहुल गांधी समाज के गरीब, आदिवासी और शोषित वर्गों की आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हमने वादा किया है कि सत्ता में आने पर आदिवासियों के रद्द किए गए भूमि पट्टे बहाल किए जाएंगे और उनके भूमि अधिकार वापस दिलाए जाएंगे.” उन्होंने कहा, “पहाड़ी क्षेत्रों में, 'भूमि संरक्षक' शब्द का प्रयोग भूमि के वास्तविक स्वामी और रक्षक के लिए किया जाता है. आदिवासी समाज भी भूमि का रक्षक, संरक्षक और सही हकदार है. उनके सम्मान, अधिकारों और पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.” 2022 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने भाजपा के 47 सीटों के मुकाबले 70 में से 19 सीटें जीतीं.

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