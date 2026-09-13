ETV Bharat / bharat

कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मिलेगी मुक्ति, बदल रहा विवाद सुलझाने का तरीका! EY-Aarna Law की रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, आधे से अधिक लोगों का मानना है कि संस्थागत मध्यस्थता चीजों के मानकीकरण और प्रशासनिक सहयोग में मदद करती है. वहीं, 78% लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में मध्यस्थता विशेषज्ञों की भूमिका काफी बढ़ गई है.

'ईवाई फॉरेंसिक एंड इंटीग्रिटी सर्विसेज' के योगेन वैद्य ने कहा, "भारत में विवाद सुलझाने की व्यवस्था एक निर्णायक दौर में पहुंच रही है. अब कंपनियां ऐसे तरीकों की तलाश कर रही हैं जो लचीलेपन के साथ-साथ तय प्रक्रियाओं और संस्थागत सहयोग का मेल हों. संस्थागत और हाइब्रिड मॉडलों को मिल रही भारी प्राथमिकता और मध्यस्थता के भविष्य को लेकर दिख रही सकारात्मकता उत्साह बढ़ाने वाली है. अब हमारी अगली प्राथमिकता मजबूत संस्थाओं, नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने, विशेष विशेषज्ञता और अनुशासित केस मैनेजमेंट के जरिए इन सुधारों को लगातार एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस में बदलने की होनी चाहिए."

वर्तमान में भारत, सिंगापुर के मध्यस्थता ढांचे को अधिक पसंद करता है. लेकिन 'इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर' (IIAC) की स्थापना भी काफी उत्साहजनक है. इसके अलावा 'मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन' (MCIA) भी लगातार मजबूत हो रहा है.

120 से अधिक कानूनी पेशेवरों के सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली किस तरह अधिक संगठित, अनुकूलनीय और तकनीकी रूप से उन्नत प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रही है. सर्वेक्षण के मुताबिक, 72% उत्तरदाता संस्थागत (संस्था द्वारा तय नियमों के तहत संचालित) और हाइब्रिड (विवाद सुलझाने के दो या दो से अधिक तरीकों का मेल) एडीआर व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं. यह व्यवस्था व्यावसायिक विवादों को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया, प्रशासनिक सहायता और अधिक लचीलापन प्रदान करती है.

'ईवाई-आर्ना लॉ' (EY-Aarna Law) ने 'द नेक्स्ट एरा ऑफ एडीआर: ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज' नाम से एक रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार, 77% कानूनी पेशेवर भारत में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं. जबकि 52% लोगों ने 'आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996' से पूरी तरह से वाकिफ होने की बात कही है.

दिग्गज सलाहकार फर्म 'ईवाई' और 'आर्ना लॉ' की ताजा रिपोर्ट 'द नेक्स्ट एरा ऑफ एडीआर' के मुताबिक, भारत में अब कोर्ट से बाहर विवाद सुलझाने की व्यवस्था (वैकल्पिक विवाद समाधान या ADR) एक नए और हाईटेक दौर में एंट्री कर चुकी है. 77% कानूनी पेशेवर इस नई व्यवस्था के भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं. आइए आसान शब्दों में समझते हैं इस रिपोर्ट के दावे, जो आने वाले दिनों में भारत के कानूनी सिस्टम की तस्वीर बदलने जा रहे हैं...

हैदराबादः जब भी किसी का कोई विवाद या लड़ाई-झगड़ा होता है, तो सबसे पहला ख्याल 'कोर्ट-कचहरी' का आता है, जहां लंबे समय तक मुकदमा चलता रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में बिजनेस और कानूनी मामलों को सुलझाने का तरीका अब पूरी तरह बदल रहा है?

तकनीक बदल रही है मध्यस्थता का रूप

आधुनिक मध्यस्थता को आसान बनाने में तकनीक को अपनाना एक बड़ा मददगार साबित हो रहा है. 65% उत्तरदाताओं के अनुसार, यह कानूनी कार्यवाही को काफी बेहतर बनाता है. 49% उत्तरदाताओं का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे उपयोगी उपकरण है, जबकि 37% का मानना है कि यह सुनवाई के समय को कम करके उत्पादकता को बढ़ाता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इस सर्वेक्षण में सतर्कता के साथ सकारात्मकता दिखाई गई है. 51% उत्तरदाताओं का मानना है कि अगर सही सुरक्षा उपाय लागू हों, तो एआई मध्यस्थता की दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकता है.

43% उत्तरदाताओं ने माना कि सुनवाई मध्यस्थता का सबसे खर्चीला चरण है, जबकि इसके ठीक बाद 41% लोगों ने दस्तावेजों की खोज और सबूत जुटाने को सबसे खर्चीला काम बताया. वहीं, 73% लोगों ने कहा कि वे मामलों में होने वाली देरी को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की समय-सीमा को छोटा कर रहे हैं.

भारत के पास एक ऐसी एकीकृत एडीआर व्यवस्था बनाने का बेहतरीन अवसर है, जिसमें विश्वसनीय संस्थान, लागू होने योग्य परिणाम, पेशेवर विशेषज्ञता और जिम्मेदारी के साथ तकनीक का इस्तेमाल शामिल हो. उम्मीद है कि जटिल व्यावसायिक विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता हमेशा की तरह मुख्य केंद्र बनी रहेगी, जबकि मध्यस्थता और हाइब्रिड तरीकों को भी आने वाले समय में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाएगा.

संस्थागत क्षमता और नियमों को लागू करना अभी भी सबसे मुख्य

सर्वेक्षण के अनुसार, आधे से अधिक यानी 52% उत्तरदाताओं ने मानकीकरण और संस्थागत सहयोग को संस्थागत मध्यस्थता का सबसे बड़ा फायदा बताया. इसके अलावा, 42% उत्तरदाताओं ने अनुभवी केस मैनेजरों को जरूरी माना, 26% ने स्पष्ट बातचीत पर ध्यान दिया और 21% ने विवादों के कुशल व तेजी से निपटारे पर जोर दिया.

यह दिखाता है कि कानूनी पेशेवर न केवल कानूनी विशेषज्ञता की तलाश में हैं, बल्कि वे एक मजबूत प्रशासन और सुचारू केस मैनेजमेंट भी चाहते हैं, जो विवादों के समाधान को अधिक भरोसेमंद और प्रभावी बना सके. वहीं, 38% उत्तरदाताओं के लिए मध्यस्थता के फैसलों को लागू कराना और 28% उत्तरदाताओं के लिए अदालती हस्तक्षेप अभी भी प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं.

ये मुद्दे इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि कंपनियां समय पर और कानूनी रूप से लागू होने वाले फैसलों के लिए मध्यस्थता पर निर्भर रहती हैं. विवाद समाधान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत पर भरोसा बढ़ाने के लिए इन चिंताओं को दूर करना बेहद जरूरी होगा.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आर्ना लॉ के संस्थापक श्रेयस जयसिम्हा ने कहा, "यह सर्वे मध्यस्थता के एक परिपक्व होते बाजार को दर्शाता है, जहां लोग अब सिर्फ कानूनी उपायों की उपलब्धता ही नहीं देख रहे, बल्कि फैसलों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता पर भी ध्यान दे रहे हैं. यदि भारत को अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो कानूनी सुधारों के साथ-साथ भरोसेमंद तरीके से फैसलों को लागू कराने की व्यवस्था, सक्षम संस्थानों और संबंधित क्षेत्रों की गहरी विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों का सहयोग मिलना जरूरी है. इस व्यवस्था में स्थायी विश्वास पैदा करने के लिए सभी हितधारकों का एक संतुलित और मध्यस्थता को बढ़ावा देने वाला दृष्टिकोण होना बेहद आवश्यक होगा."

इसे भी पढ़ेंः