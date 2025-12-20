प्रियंका गांधी ने केंद्र से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर संज्ञान लेने का आग्रह किया
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लीचिंग की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिंता जताई.
Published : December 20, 2025 at 9:26 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र से बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर संज्ञान लेने की अपील की. वाड्रा ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बेरहमी से हत्या की ओर इशारा किया.
एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या की खबर बहुत चिंताजनक है. किसी भी सभ्य समाज में, धर्म, जाति, पहचान वगैरह के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या, इंसानियत के खिलाफ अपराध है. भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध माइनॉरिटी के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के सामने उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए.'
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 19, 2025
असम सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने इस बर्बर घटना की निंदा की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'असम बॉर्डर से सिर्फ 90 किलोमीटर दीपू चंद्र दास की भयानक लिंचिंग की दुखद है. हम एक आदमी को सरेआम जिंदा जलाने की इस बर्बर घटना की कड़ी निंदा करते हैं और उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं.'
यह घटना डेमोग्राफिक बदलावों से होने वाले खतरों की भी एक साफ याद दिलाती है. हमने देखा है कि कैसे टारगेटेड धमकियाँ और प्रोपेगैंडा असल जिंदगी की हिंसा में बदल सकते हैं. हमारे लोगों, कल्चर और इलाके की एकता की रक्षा करना अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है. खासकर तब जब इस इलाके के कई जिलों में हिंदू माइनॉरिटी बन रहे हैं. असम एक टिक-टिक करते टाइम बम पर बैठा है, जिससे विजिलेंस, अवेयरनेस और एक्शन और भी जरूरी हो गया है.'
The horrific lyn*hing of Dipu Chandra Das, just 90 km from Assam’s border, is a tragedy. We condemn in the strongest terms the barbaric act of publicly burning a man alive and pray for his Sadgati.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) December 19, 2025
बांग्लादेश के सबसे बड़े माइनॉरिटी ग्रुप ने एक बयान में कहा, 'इसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया और आग लगा दी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें भड़कीं.' उस्मान हादी की मौत के बाद जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन फैल गए तो इंकलाब मोंचो ने लोगों से हिंसा, तोड़-फोड़ और आगजनी से बचने की अपील की.