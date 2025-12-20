ETV Bharat / bharat

प्रियंका गांधी ने केंद्र से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर संज्ञान लेने का आग्रह किया

बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लीचिंग की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिंता जताई.

बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 9:26 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र से बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर संज्ञान लेने की अपील की. वाड्रा ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बेरहमी से हत्या की ओर इशारा किया.

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या की खबर बहुत चिंताजनक है. किसी भी सभ्य समाज में, धर्म, जाति, पहचान वगैरह के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या, इंसानियत के खिलाफ अपराध है. भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध माइनॉरिटी के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के सामने उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए.'

असम सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने इस बर्बर घटना की निंदा की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'असम बॉर्डर से सिर्फ 90 किलोमीटर दीपू चंद्र दास की भयानक लिंचिंग की दुखद है. हम एक आदमी को सरेआम जिंदा जलाने की इस बर्बर घटना की कड़ी निंदा करते हैं और उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं.'

यह घटना डेमोग्राफिक बदलावों से होने वाले खतरों की भी एक साफ याद दिलाती है. हमने देखा है कि कैसे टारगेटेड धमकियाँ और प्रोपेगैंडा असल जिंदगी की हिंसा में बदल सकते हैं. हमारे लोगों, कल्चर और इलाके की एकता की रक्षा करना अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है. खासकर तब जब इस इलाके के कई जिलों में हिंदू माइनॉरिटी बन रहे हैं. असम एक टिक-टिक करते टाइम बम पर बैठा है, जिससे विजिलेंस, अवेयरनेस और एक्शन और भी जरूरी हो गया है.'

हजारिका ने यह कमेंट एक पत्रकार की घटना पर पोस्ट का जवाब देते हुए किया. बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने बांग्लादेश के भालुका, मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक युवा हिंदू व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा की है. '18 दिसंबर) रात करीब 9:00 बजे भालुका, मैमनसिंह में बदमाशों के एक समूह ने तथाकथित ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के एक कपड़ा मजदूर की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

बांग्लादेश के सबसे बड़े माइनॉरिटी ग्रुप ने एक बयान में कहा, 'इसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया और आग लगा दी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें भड़कीं.' उस्मान हादी की मौत के बाद जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन फैल गए तो इंकलाब मोंचो ने लोगों से हिंसा, तोड़-फोड़ और आगजनी से बचने की अपील की.

संपादक की पसंद

