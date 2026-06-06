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बाघ, तेंदुओं की घट गई डाइट, हाथी हुए 'खूंखार', एक्सपर्ट ने बताया बदलाव का कारण

बाघ, तेंदुए के खाने की क्षमता हुई कम, हाथी जैसे बड़े वन्यजीव हुए 'खूंखार' ( PHOTO- ETV Bharat )

बाघ के भोजन सेवन में कमी: केवल गतिविधियों में ही नहीं बल्कि भोजन की मात्रा में भी कमी दर्ज की गई है. चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, बाघों के भोजन में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी आई है. पहले जहां वे निर्धारित मात्रा में भोजन करते थे, वहीं अब गर्मी बढ़ने के साथ उनकी भूख में कमी देखी जा रही है.

गर्मी में पर्याप्त मात्र में पानी न मिल पाने के कारण हाथी खूंखार हो जाते हैं. (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

देहरादून चिड़ियाघर में मौजूद बाघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. आमतौर पर एक स्वस्थ बाघ दिनभर अपने बाड़े में लगातार घूमता रहता है और लगभग 10 किलोमीटर तक विचरण कर लेता है. लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच अब उसकी गतिविधियां सीमित हो गई हैं. वर्तमान में बाघ का दैनिक मूवमेंट घटकर लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक रह गया है.

भोजन और पानी की कमी के कारण आबादी में वन्यजीवों की मौजूदगी बढ़ जाती है. (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

गर्मी में वन्यजीवों के आराम का दायरा क्यों बढ़ जाता है: चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार पिछले कुछ समय में तापमान बढ़ने के साथ वन्यजीवों के व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किए गए हैं. सामान्य दिनों में अधिक सक्रिय रहने वाले जानवर अब दिन के अधिकांश समय छायादार स्थानों में आराम करते दिखाई दे रहे हैं. उनकी चलने-फिरने की क्षमता और भोजन की मात्रा में भी कमी आई है.

गर्मियों में कई वन्यजीवों की देखभाल करना, वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती रहती है. (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

देहरादून चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण और कई प्रजातियों की पक्षियों समेत अनेक वन्यजीव रखे गए हैं. इन सभी की देखभाल के लिए प्रशिक्षित वनकर्मी और पशु चिकित्सकों की टीम तैनात रहती है. इनका काम केवल जानवरों को भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति, व्यवहार और दैनिक गतिविधियों की निगरानी करना भी है.

गर्मी में बाघिन के लिए शावकों के लिए शिकार के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

क्या ऊर्जा बचाने के लिए कर रहे ऐसा: वन्यजीव विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों का मानना है कि तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जानवर अपनी ऊर्जा बचाने की रणनीति अपना रहे हैं. यही वजह है कि उनके खानपान, व्यवहार और गतिविधियों में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है. इस बदलाव का प्रत्यक्ष उदाहरण देहरादून चिड़ियाघर में देखने को मिल रहा है, जहां वन्यजीवों और पक्षियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है.

गर्मी में बाघ का विचरण करने की दायरा भी घट जाता है. (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रह गया है. बढ़ते तापमान और मौसम में आ रहे असामान्य बदलावों ने वन्यजीवों की दिनचर्या और व्यवहार को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है. बाघ से लेकर तेंदुए, भालू और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी इस मौसम के प्रभाव से अछूते नहीं हैं. स्थिति यह है कि कई वन्यजीवों ने अपना भोजन कम कर दिया है. उनकी गतिविधियां सीमित हो गई हैं और वे दिन का अधिकांश समय आराम करने में बिताने लगे हैं.

देहरादून (उत्तराखंड): गर्मी ने ना केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी अपनी दिनचर्या बदलने पर मजबूर कर दिया है. स्थिति ये है कि बाघ और लेपर्ड जैसे बड़े शिकारी वन्यजीवों का खाना कम हो गया है. यही नहीं, जंगली जानवरों यहां तक कि पक्षियों ने भी अपनी गतिविधियां सीमित कर दी हैं. लेकिन सवाल ये कि आखिरकार पिछले कुछ समय में वन्यजीव अपना व्यवहार इस तरह क्यों बदल रहे हैं? आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.

देहरादून चिड़ियाघर में मौजूद वन्यजीवों के व्यवहार में भी बदलाव देखा गया. (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

गर्मी से बचने के लिए बदला स्वभाव: इसी तरह की स्थिति तेंदुओं और भालुओं में भी देखने को मिल रही है. ये जानवर भी दिन के समय अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते हैं और अधिकतर समय आराम करना पसंद करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई बीमारी या असामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए वन्यजीवों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है.

देहरादून चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉ. प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि,

कई वन्यजीवों ने भी अपना भोजन कम किया. (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

गर्मी बढ़ने के साथ लगभग सभी वन्यजीव अपनी ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं. शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए वे अनावश्यक गतिविधियों को कम कर देते हैं. कम चलना-फिरना और कम भोजन करना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है.

-डॉ. प्रदीप मिश्रा, पशु चिकित्सक, देहरादून चिड़ियाघर-

भोजन की आवश्यकता हो जाती है कम: भोजन को पचाने में भी शरीर को काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में अत्यधिक गर्मी के दौरान जानवर स्वाभाविक रूप से कम भोजन करते हैं, ताकि उनके शरीर पर अतिरिक्त दबाव न पड़े. यही कारण है कि गर्मियों में बड़े शिकारी जानवरों की भोजन की आवश्यकता भी कुछ हद तक कम हो जाती है.

पक्षियों में भी असर: बात केवल बड़े वन्यजीवों तक ही सीमित नहीं है. चिड़ियाघर में मौजूद विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों में भी इसी तरह का बदलाव देखा जा रहा है. सुबह और शाम के समय पक्षियों की चहचहाहट और गतिविधियां सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे-जैसे दिन में तापमान बढ़ता है, उनकी सक्रियता कम होने लगती है.

दोपहर के समय अधिकांश पक्षी अपने बाड़ों में बने शेड या छायादार हिस्सों में ही रहना पसंद करते हैं. वे खुले धूप वाले स्थानों में जाने से बचते हैं. इतना ही नहीं, उनके उड़ने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गतिविधियां भी कम हो जाती हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि वे भी ऊर्जा संरक्षण की रणनीति अपना रहे हैं.

पशु चिकित्सकों का कहना है कि, पक्षियों और जानवरों में यह व्यवहारिक बदलाव पूरी तरह प्राकृतिक है. प्रकृति ने उन्हें मौसम के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता दी है. गर्मियों में कम गतिविधि और सर्दियों में अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता इसी अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा है.

मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की तीव्रता बढ़ रही है. पहले की तुलना में गर्मी अधिक पड़ रही है और तापमान लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहता है. इसका असर वन्यजीवों पर भी पहले से अधिक दिखाई देने लगा है.

जंगलों के वन्यजीवों पर भी असर: दिलचस्प बात यह है कि ऐसी स्थिति केवल चिड़ियाघरों तक सीमित नहीं है. जंगलों में रहने वाले वन्यजीव भी इसी तरह के व्यवहारिक बदलाव प्रदर्शित करते हैं. गर्मियों के दौरान जंगलों में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है और कई स्थानों पर तापमान सामान्य से कहीं अधिक दर्ज किया जाता है. ऐसे में वन्यजीव अपनी गतिविधियों को सीमित कर देते हैं.

राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार बताते हैं कि, विशेष रूप से साल (पेड़ की प्रजाति) के जंगलों में गर्मियों के दौरान तापमान काफी अधिक हो जाता है. इन परिस्थितियों में अधिकांश वन्यजीव दिन का बड़ा हिस्सा किसी ठंडी और सुरक्षित जगह पर आराम करते हुए बिताते हैं. वे केवल आवश्यक होने पर ही भोजन या पानी की तलाश में बाहर निकलते है, वो भी रात के समय.

जंगलों में पानी की कमी भी वन्यजीवों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. कई बार उन्हें पानी के स्रोतों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. ऐसे में वे अपनी ऊर्जा बचाने के लिए अनावश्यक गतिविधियों से बचते हैं.

-राजीव तलवार, ऑनरेरी वार्डन, राजाजी टाइगर रिजर्व-

बड़े जानवर हो जाते हैं आक्रमक: गर्मियों के दौरान हाथियों समेत कई बड़े जानवरों के व्यवहार में आक्रामकता भी बढ़ सकती है. इसका प्रमुख कारण गर्मी, पानी की कमी और तनाव होता है. जब जानवर पहले से ही असहज स्थिति में होते हैं तो किसी प्रकार का व्यवधान उन्हें आक्रामक बना सकता है.

गर्मियों के दौरान जानवर शांत और एकांत स्थानों पर आराम करना पसंद करते हैं. ऐसे समय में यदि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाए तो वे आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

जंगलों में कृत्रिम जल स्रोत: गर्मी के मौसम में वन विभाग भी वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं करता है. कई जंगल क्षेत्रों में कृत्रिम जल स्रोत बनाए जाते हैं ताकि जानवरों को पानी की तलाश में अधिक दूरी तय न करनी पड़े. इसके अलावा वनकर्मी नियमित रूप से जल स्रोतों की निगरानी भी करते हैं.

देहरादून चिड़ियाघर में भी वन्यजीवों को गर्मी से राहत देने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं. बाड़ों में पर्याप्त छाया की व्यवस्था, ठंडे पानी की उपलब्धता और समय-समय पर पानी का छिड़काव जैसे उपाय किए जा रहे हैं, ताकि जानवरों को गर्मी से राहत मिल सके.

बढ़ता तापमान केवल मानव जीवन को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि वन्यजीवों की दुनिया में भी बड़े बदलाव ला रहा है. भोजन की मात्रा में कमी, गतिविधियों का सीमित होना, व्यवहार में परिवर्तन और कुछ मामलों में आक्रामकता बढ़ना ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी का असर प्रकृति के हर जीव पर पड़ रहा है.

फिलहाल गर्मी से बचने के लिए बाघ, तेंदुए, भालू और पक्षी अपनी दिनचर्या बदल रहे हैं, लेकिन यह बदलाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बदलता मौसम केवल इंसानों ही नहीं, बल्कि पूरी जैव विविधता के लिए चिंता का विषय बन चुका है.

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