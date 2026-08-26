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शशिधरन नायर ने कोरियोग्राफर में बनाई पहचान, अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया गया सम्मानित; जानिए उनका सफर

ईटीवी भारत की संवाददाता शशिकला से बातचीत में शशिधरन नायर ने अपने जीवन के छह दशकों से अधिक लंबे कलात्मक सफर की कहानी बताई.

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शशिधरन नायर
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शशिधरन नायर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 1:19 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: कला संस्कृति की पावन धारा में कुछ साधकों का जन्म केवल कला की बारीकियों को जीने के लिए ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ियों के लिए नए रास्ते बनाने के लिए होता है. ऐसे ही दिग्गज नर्तक और कोरियोग्राफर हैं शशिधरन नायर. हाल ही में उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

ईटीवी भारत के साथ बातचीत में शशिधरन नायर ने अपने जीवन के छह दशकों से अधिक लंबे कलात्मक सफर की कहानी बताई.

केरल के गांव में हुआ शशिधरन का जन्म

9 साल की उम्र में केरल के छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर आज संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले शशिधरन नायर का जन्म 1954 में केरल के एक छोटे से गांव हुआ. उन्होंने उस दौर में शास्त्रीय नृत्य की राह चुनी, जब हर परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनते देखना चाहता था.

भारतीय संस्कृति और नृत्य के योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शशिधरन नायर (ETV Bharat)

गांव का रंगमंच और दादा की जिद

शशिधरन बताते हैं कि दक्षिण भारत की सामाजिक संरचना में हर घर में कला का वास होना जरूरी परंपरा माना जाता था. चाहे घर की महिलाएं रंगोली बनाएं या बच्चे नृत्य-संगीत सीखें. जब गांव में कलामंडलम से प्रशिक्षित होकर आए एक शिक्षक ने जब कदम रखा, तो दादाजी ने तय कर लिया कि पोते को कथकली सिखानी है. शशिधरन बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय हमें यह भी नहीं पता था कि कथकली क्या होती है, लेकिन दादाजी की इच्छा पर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया. दो साल गांव में रहा कर सीखने के बाद स्कॉलरशिप मिली और आगे की तालीम के लिए त्रिशूर से पालक्काड के राजमहल परिसर में चले गए. वहां स्कूल की पढ़ाई और कथकली का कड़ा रियाज किया.

दिल्ली आगमन और कला केंद्र की यात्रा

पालक्काड में 5 साल बिताने के बाद जब शशिधर गांव लौट आए. उस समय उनके शुरुआती गुरु दिल्ली जा चुके थे. कला की तड़प उन्हें भी दिल्ली खींच लाई. कथकली सेंटर के शुरुआती दौर की कठिन परिस्थितियों के बाद वे मंडी माउस स्थित श्रीराम भारतीय कला केंद्र से कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में जुड़े. यहीं उनकी कलात्मक प्रतिभा पर कला केंद्र की निदेशिका डॉ. शोभा दीपक सिंह की नजर पड़ी. उन्होंने शशिधरन को प्रसिद्ध नृत्य-नाटिका ययाति में मुख्य भूमिका सौंपी. यहीं से उनके केंद्र के साथ उस अटूट संबंध की जुड़ गया. 40 वर्ष का यह सफर आज भी कायम है. शशिधरन नायर बताते हैं कि श्रीराम भारतीय कला केंद्र और कला केंद्र की निदेशिका डॉ. शोभा का मेरी जीवन यात्रा में बहुत बड़ा हाथ है, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूं, वह उनकी कला दृष्टि और मार्गदर्शन की मेहरबानी का परिणाम है.

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शशिधरन नायर
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शशिधरन नायर (ETV Bharat)

परशुराम से मिली असल पहचान

एक सफल कोरियोग्राफर बनने के लिए शशिधरन ने कभी खुद को किसी एक शैली के दायरे में कैद नहीं रखा. उन्होंने कथकली के अलावा भरतनाट्यम, ओडिसी, मयूरभंज छऊ और लोक नृत्य में गुरु कृष्ण चंद्र नायक और योग सुंदर देसाई के साथ महारत हासिल की. इसके अलावा ग्वालियर में रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में प्रभात गांगुली और गुल वर्धन जैसे दिग्गजों के संरक्षण में 10 साल तक प्रशिक्षण और अध्यापन किया.

अनगिनत कालजयी पात्रों को अपवी कली से किया जीवंत

आज, छह दशक से भी अधिक समय बाद, उस यात्रा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत का प्रदर्शन कलाओं में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है. हालांकि, नायर के लिए, यह पुरस्कार किसी एक उपलब्धि से कहीं अधिक उनके संपूर्ण कलात्मक जीवन के संचयी महत्व को दर्शाता है. अपने लंबे करियर में रावण, लक्ष्मण जैसे अनगिनत कालजयी पात्रों को जीवंत करने वाले शशिधरन बतातें हैं कि वैसे तो मैंने कई किरदार निभाए लेकिन परशुराम का चरित्र मेरे दिल के सबसे करीब है. श्रीराम भारतीय कला केंद्र के प्रोडक्शन में परशुराम की भूमिका निभाना और उस पर स्वतंत्र काम करना मेरे जीवन का सबसे संतोषजनक अनुभव रहा.

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले शशिधरन नायर की कला यात्रा
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले शशिधरन नायर की कला यात्रा (ETV Bharat)

आर्ट लवर बनाम मनी लवर

आज की पीढ़ी और कला के व्यावसायिक होते स्वरूप पर नायर का मानना है कि बॉलीवुड और मॉडर्न डांस के बढ़ते असर के बीच शास्त्रीय कला को बचाए रखना एक कठिन चुनौती है. हमारे जमाने में जब कोई काम के लिए बुलाता था, तो हम पूछते थे कि कौन सा प्रोडक्शन है और कौन सी शैली है? अगर कथक का काम होता था, तो हम विनम्रता से मना कर देते थे कि हमें नहीं आता लेकिन आज के युवा कलाकार सबसे पहले यह पूछते हैं कि कितना पैसा मिलेगा? यह उनका दोष नहीं है, बल्कि बदलती जीवनशैली और सोच का परिणाम है. अब जीवन में दो रास्ते हैं एक आर्ट लवर का जिसमें समर्पण है पर पैसा कम, वहीं दूसरा शॉर्टकट जो मनी लवर चुनते हैं. हमें इस नए दौर के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ता है.

पुरस्कार से सम्मानित होने पर शशिधरन नायर ने कहा
पुरस्कार से सम्मानित होने पर शशिधरन नायर ने कहा (ETV Bharat)
कृष्ण और रामलीला की तैयारियां

अकादमी पुरस्कार मिलने के बाद भी शशिधरन नायर के रियाज और काम का जज्बा थमा नहीं है. वे फिलहाल आगामी जन्माष्टमी के विशेष प्रोडक्शन कृष्णा और विजयादशमी के अवसर पर होने वाली प्रसिद्ध हे राम की तैयारियों में दिन-रात जुटे हैं. उनके अनुसार, कला जीवनभर चलने वाली एक ऐसी साधना है जो कभी पूर्ण नहीं होती, बल्कि हर रोज नए रूप में निखरती है.

भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित
भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित (ETV Bharat)

विदेशों में भारतीय संस्कृति को किया मजबूत

शशिधरन ने देश के अलाव विदेश में भी कई प्रस्तुतियां की हैं उसमें से अपनी जापान की यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि जापान में 45 दिनों का टूर कर 25 शो किए। इसके अलावा अमेरिका, रूस और लंदन में भारतीय संस्कृति का पहचान दिलाने का प्रयास किया और कई प्रस्तुतियां दी.

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