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शशिधरन नायर ने कोरियोग्राफर में बनाई पहचान, अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया गया सम्मानित; जानिए उनका सफर

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शशिधरन नायर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कला संस्कृति की पावन धारा में कुछ साधकों का जन्म केवल कला की बारीकियों को जीने के लिए ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ियों के लिए नए रास्ते बनाने के लिए होता है. ऐसे ही दिग्गज नर्तक और कोरियोग्राफर हैं शशिधरन नायर. हाल ही में उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ईटीवी भारत के साथ बातचीत में शशिधरन नायर ने अपने जीवन के छह दशकों से अधिक लंबे कलात्मक सफर की कहानी बताई. केरल के गांव में हुआ शशिधरन का जन्म 9 साल की उम्र में केरल के छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर आज संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले शशिधरन नायर का जन्म 1954 में केरल के एक छोटे से गांव हुआ. उन्होंने उस दौर में शास्त्रीय नृत्य की राह चुनी, जब हर परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनते देखना चाहता था. भारतीय संस्कृति और नृत्य के योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शशिधरन नायर (ETV Bharat) गांव का रंगमंच और दादा की जिद शशिधरन बताते हैं कि दक्षिण भारत की सामाजिक संरचना में हर घर में कला का वास होना जरूरी परंपरा माना जाता था. चाहे घर की महिलाएं रंगोली बनाएं या बच्चे नृत्य-संगीत सीखें. जब गांव में कलामंडलम से प्रशिक्षित होकर आए एक शिक्षक ने जब कदम रखा, तो दादाजी ने तय कर लिया कि पोते को कथकली सिखानी है. शशिधरन बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय हमें यह भी नहीं पता था कि कथकली क्या होती है, लेकिन दादाजी की इच्छा पर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया. दो साल गांव में रहा कर सीखने के बाद स्कॉलरशिप मिली और आगे की तालीम के लिए त्रिशूर से पालक्काड के राजमहल परिसर में चले गए. वहां स्कूल की पढ़ाई और कथकली का कड़ा रियाज किया. दिल्ली आगमन और कला केंद्र की यात्रा पालक्काड में 5 साल बिताने के बाद जब शशिधर गांव लौट आए. उस समय उनके शुरुआती गुरु दिल्ली जा चुके थे. कला की तड़प उन्हें भी दिल्ली खींच लाई. कथकली सेंटर के शुरुआती दौर की कठिन परिस्थितियों के बाद वे मंडी माउस स्थित श्रीराम भारतीय कला केंद्र से कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में जुड़े. यहीं उनकी कलात्मक प्रतिभा पर कला केंद्र की निदेशिका डॉ. शोभा दीपक सिंह की नजर पड़ी. उन्होंने शशिधरन को प्रसिद्ध नृत्य-नाटिका ययाति में मुख्य भूमिका सौंपी. यहीं से उनके केंद्र के साथ उस अटूट संबंध की जुड़ गया. 40 वर्ष का यह सफर आज भी कायम है. शशिधरन नायर बताते हैं कि श्रीराम भारतीय कला केंद्र और कला केंद्र की निदेशिका डॉ. शोभा का मेरी जीवन यात्रा में बहुत बड़ा हाथ है, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूं, वह उनकी कला दृष्टि और मार्गदर्शन की मेहरबानी का परिणाम है.