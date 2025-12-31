विदेश मंत्री जयशंकर ने पाक संसद के स्पीकर से मिलाया हाथ, बांग्लादेश में की शिष्टाचार भेंट
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने ढाका में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की.
Published : December 31, 2025 at 8:09 PM IST
नई दिल्ली/ढाका : भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूर्व बांग्लादेशी पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार से पूर्व पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की.
ये तस्वीर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस की आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर की गई है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
Sardar Ayaz Sadiq, Speaker of the National Assembly of Pakistan, exchanges greetings with Indian External Affairs Minister S. Jaishankar in Dhaka on Wednesday ahead of the funeral programme of former Bangladesh Prime Minister Khaleda Zia. pic.twitter.com/1eLz0i8nAi— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) December 31, 2025
यूनुस ने पोस्ट में क्या लिखा?
इतना ही नहीं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस के पोस्ट में तस्वीर पर कैप्शन लिखा है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई-प्रोफाइल मुलाकात
ऐसा पहली बार हुआ है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-प्रोफाइल मुलाकात हुई है. हालांकि, यह भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी. फिलहाल सूत्रों ने इसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया, इस दौरान किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई.
भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं
बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी बातचीत में कोई सुविधा देने वाले या मध्यस्थ की भूमिका नहीं थी. सूत्रों के मुताबिक इस बात पर भी जोर दिया कि इस छोटी सी बातचीत की वजह से पाकिस्तान के प्रति भारत के रूख या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. भारत का नजरिया वही है कि रिश्तों को तभी सामान्य किया जा सकता है जब सीमा पार से आतंकवाद का माहौल नहीं हो.
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाक टीम से नहीं मिलाया था हाथ
गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद से सरकार और सरकारी एजेंसियों ने पाकिस्तान और उसके लोगों को दरकिनार करना शुरू कर दिया था. इसी क्रम में एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इसके अलावा टूर्नामेंट जीतने के बाद पाकिस्तान के गृहमंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से चैपियन ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.
