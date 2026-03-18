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दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल और सुपौल के लिए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार

रेलवे द्वारा यात्रियों से आग्रह की गई है कि वे यात्रा से संबंधित किसी भी विस्तृत जानकारी रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर डायल करें.

स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार
स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 12:29 PM IST

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नई दिल्ली: रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है. रेलवे ने दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल और सुपौल के लिए चलने वाली स्पेशल रेलगाड़ियों के परिचालन की अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. Body:उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक यह विस्तार विशेष रूप से दक्षिण भारत व बिहार की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों के लिए किया गया है. इन दोनों ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी.

चेन्नै सेंट्रल - हज़रत निज़ामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन संख्या 06019/06020) डॉ. एमजी रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल और हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है. ये निर्णय वर्तमान समय-सारणी व ठहराव को यथावत रखते हुए लिया गया है. ट्रेन संख्या 06019 (चेन्नै सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन) प्रत्येक सोमवार को संचालित होती है. इसकी परिचालन अवधि को 16 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च 2026 तक कर दी गई है, जिसमें कुल 3 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे. गाड़ी संख्या 06020 (हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नै सेंट्रल) प्रत्येक गुरुवार को अपनी यात्रा शुरू करती है. इसकी विस्तारित अवधि 19 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक तय की गई है, इसमें भी यात्रियों की सेवा के लिए 3 फेरे सुनिश्चित किए गए हैं.

नई दिल्ली - सुपौल जंक्शन दैनिक स्पेशल (ट्रेन संख्या 04060/04059) बिहार की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत देगी. रेलवे ने नई दिल्ली से सुपौल जंक्शन के बीच चलने वाली दैनिक स्पेशल रेलगाड़ी की परिचालन अवधि में भी विस्तार किया है. गाड़ी संख्या 04060 (नई दिल्ली से सुपौल जंक्शन) 18 से 21 मार्च 2026 तक निरंतर अपनी सेवाएं देगी, जिसमें कुल 4 फेरे शामिल हैं. गाड़ी संख्या 04059 (सुपौल जंक्शन से नई दिल्ली) 20 से 23 मार्च 2026 तक प्रतिदिन परिचालित होगी. इस अवधि के दौरान यह कुल 04 फेरे पूरे करेगी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन ट्रेनों के विस्तार से यात्रियों को आरक्षित टिकट प्राप्त करने में आसानी होगी. यात्रियों से आग्रह किया है कि वे यात्रा से संबंधित किसी भी विस्तृत जानकारी, जैसे समय-सारणी व ठहराव के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर डायल करें.

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