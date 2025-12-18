'खतरों का सामना': SC ने 2008 के किडनैपिंग केस में सजा माफी पर रोक लगाई, जिसमें पीड़ित अब जज के तौर पर काम कर रहे हैं
2008 में उस समय नाबालिग रहे स्नेहिल शर्मा को कुरुक्षेत्र से किडनैप कर लिया गया था, बाद में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
By Sumit Saxena
Published : December 18, 2025 at 1:07 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से कहा है कि 2008 के फिरौती के लिए अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषियों को रिहा न किया जाए. इस मामले में पीड़ित जिसे मार्च 2008 में किडनैप किया गया था वह अब दिल्ली में जज हैं. अपहरण के समय वह नाबालिग थे.
उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें दोषियों और उनके साथियों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है. वे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों का एक संगठित गिरोह के सदस्य है. इस मामले की सुनवाई बुधवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने की.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 27 फरवरी, 2026 को देना है. इस बीच, याचिकाकर्ता के अपहरण के दोषी पाए गए दोषियों को माफी देकर रिहा नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता को जरूरी और सही पक्षों को शामिल करने की आजादी दी जाती है.'
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा, दिल्ली और गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट स्नेहिल शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनका प्रतिनिधित्व बेंच के सामने सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और गीता लूथरा कर रहे थे. वकील ने सुप्रीम कोर्ट से शर्मा और उनके परिवार को तुरंत पुलिस सुरक्षा देने, थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट शुरू करने और कोर्ट की निगरानी में गवाह सुरक्षा आदेश जारी करने की भी मांग की.
वकील नितिन सलूजा और आदर्श कोठारी के जरिए दायर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि यह याचिका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक पीड़ित की दुर्दशा को दिखाती है जो जघन्य अपराधियों के एक संगठित गिरोह के खिलाफ खड़ा है और उसे लगातार सीधे और दस्तावेज़ों में दर्ज धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.
याचिका में कहा गया, 'यह मामला सिर्फ शिकायत से कहीं ज्यादा है और सीधे न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और यह हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ-साथ गवाह सुरक्षा योजना, जेल नियमों, बीएनएस वगैरह में मौजूद कमियों को दिखाता है.'
याचिका में कहा गया, 'विस्तृत अभ्यावेदन और उपरोक्त एफआईआर के बावजूद कोई थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई नोडल अधिकारी नहीं है, कोई लिखित सुरक्षा योजना नहीं है, कोई रिव्यू कैलेंडर नहीं है, बार-बार धमकाने वालों के खिलाफ बीएनएसएस चैप्टर XII या सेक्शन 126 के तहत कोई निवारक कार्रवाई नहीं हुई है. कंटेंट, लॉग और मेटाडेटा को समयबद्ध तरीके से सुरक्षित रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और न्यायिक अधिकारियों के लिए कोई इन-हाउस प्रक्रिया नहीं है.'
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार को दोषियों और उनके साथियों के उसी ग्रुप से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं. याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ट्रायल के दौरान धमकियाँ दी गईं और सजा के बाद भी (2017) लगातार डराया-धमकाया गया और पैरोल के दौरान फायरिंग की घटना हुई.
शर्मा अभी दिल्ली में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पद पर तैनात हैं. शर्मा के वकील ने फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में पैरोल और सजा माफी को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य, पीड़ित-केंद्रित सुरक्षा उपायों पर जोर दिया.
याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे न्याय में बाधा डालने वाले तथ्यों और सजा बढ़ाने के लिए कानूनी उपाय करें, खासकर ऐसे मामलों में जहां दोषी या उनके साथी पीड़ितों पर पैरोल या सजा में छूट का विरोध वापस लेने के लिए दबाव डालते हैं. मार्च 2008 में उन्हें कुरुक्षेत्र से किडनैप कर लिया गया और बाद में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया. मार्च 2013 में एक सेशंस कोर्ट ने उन्हें फिरौती के लिए किडनैपिंग का दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.
वर्ष 2017 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा को बरकरार रखा. दोषियों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिससे फैसले को अंतिम रूप मिल गया.