'खतरों का सामना': SC ने 2008 के किडनैपिंग केस में सजा माफी पर रोक लगाई, जिसमें पीड़ित अब जज के तौर पर काम कर रहे हैं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से कहा है कि 2008 के फिरौती के लिए अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषियों को रिहा न किया जाए. इस मामले में पीड़ित जिसे मार्च 2008 में किडनैप किया गया था वह अब दिल्ली में जज हैं. अपहरण के समय वह नाबालिग थे. उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें दोषियों और उनके साथियों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है. वे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों का एक संगठित गिरोह के सदस्य है. इस मामले की सुनवाई बुधवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 27 फरवरी, 2026 को देना है. इस बीच, याचिकाकर्ता के अपहरण के दोषी पाए गए दोषियों को माफी देकर रिहा नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता को जरूरी और सही पक्षों को शामिल करने की आजादी दी जाती है.' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा, दिल्ली और गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट स्नेहिल शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनका प्रतिनिधित्व बेंच के सामने सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और गीता लूथरा कर रहे थे. वकील ने सुप्रीम कोर्ट से शर्मा और उनके परिवार को तुरंत पुलिस सुरक्षा देने, थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट शुरू करने और कोर्ट की निगरानी में गवाह सुरक्षा आदेश जारी करने की भी मांग की. वकील नितिन सलूजा और आदर्श कोठारी के जरिए दायर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि यह याचिका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक पीड़ित की दुर्दशा को दिखाती है जो जघन्य अपराधियों के एक संगठित गिरोह के खिलाफ खड़ा है और उसे लगातार सीधे और दस्तावेज़ों में दर्ज धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में कहा गया, 'यह मामला सिर्फ शिकायत से कहीं ज्यादा है और सीधे न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और यह हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ-साथ गवाह सुरक्षा योजना, जेल नियमों, बीएनएस वगैरह में मौजूद कमियों को दिखाता है.'