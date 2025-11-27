ETV Bharat / bharat

सिरसा में महिला थाने पर फेंका गया विस्फोटक, वीडियो सामने आने के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार

सिरसा : हरियाणा के सिरसा के महिला पुलिस स्टेशन पर विस्फोटक से हमला किया गया जिसका वीडियो बनाकर आरोपियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. पुलिस ने वीडियो की जांच की और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

महिला थाने पर फेंका गया विस्फोटक : सिरसा के महिला थाने पर विस्फोटक फेंकने के वीडियो में नज़र आ रहा है कि रात के वक्त एक युवक ने मुंह पर रुमाल बांध रखा है और उसके साथ दो युवक और हैं. इसके बाद महिला थाने पर विस्फोटक फेंका जाता है जिसके बाद धमाके की आवाज़ आती है और आरोपी सभी युवक बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई. विस्फोटक से हमला महिला थाने के गेट के सामने वाली खाली जगह पर किया गया. विस्फोट के बाद पास के पेड़ों की टहनियों पर भी चिंगारी पहुंची.

सिरसा में महिला थाने पर फेंका गया विस्फोटक (Etv Bharat)

5 आरोपी गिरफ्तार : पूरे मामले को लेकर सिरसा के पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने प्रेस कांफ्रेंस की और पूरे मामले की जानकारी दी. एसपी ने कहा कि " सिरसा के महिला थाने के सामने विस्फोटक फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था जिसकी पूरी पड़ताल की गई. जांच के बाद मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि दहशत फैलाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है. जिस विस्फोटक से थाने पर हमला किया गया, उसकी जांच की जा रही है. फिलहाल हमले का मकसद साफ नहीं है. आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. साथ ही आरोपियों के तमाम कनेक्शन को खंगाला जा रहा है. पकड़े गए युवक सिरसा के खारिया गांव के रहने वाले हैं.