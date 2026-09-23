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बड़ा हादसा: केमिकल फैक्ट्री में आग बुझाते हुए विस्फोट, 14 दमकलकर्मी झुलसे, 8 पचास फीसदी झुलसे

जोधपुर: बासनी स्थित केमिकल फैक्ट्री में बुधवार शाम को लगी आग ने भीषण रूप ले लिया. इस दौरान फैक्ट्री में रखा एक केमिकल का टैंक फट गया. जिसके चलते फायर ब्रिगेड के एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए. जिन्हें उपचार के लिए पहले एम्स लाया गया. यहां से महात्मा गांधी अस्पताल स्थित बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया. 8 दमकलकर्मी 50 फीसदी से ज्यादा झुलसने की बात सामने आई है.

घटना की जानकारी मिलते ही जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया, नगर निगम आयुक्त राहुल जैन सहित सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे. प्रशासन ने सभी झुलसे हुए दमकलकर्मियों के उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा बीएस जोधा भी अस्पताल पहुंच गए. जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि सभी दमकलकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स से महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया है. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने बताया कि एक्सप्लोजन में लोग झुलसे हैं. 8 जने 50 फीसदी से ज्यादा बर्न हैं. उनके लिए अलग से बर्न आईसीयू बनाया गया है. सभी का बर्निंग चार्ट बनाया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर दुख जताया है.

कलेक्टर और कमिश्नर ने दी अहम जानकारी... (ETV Bharat Jodhpur)

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दमकल और पिकअप में लाए घायलों को: बासनी स्थित गणेश कॉलोनी की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ. इसके बाद झुलसे हुए दमकलकर्मियों को दमकल और वहां खड़ी एक पिकअप में डालकर एम्स लाया गया था. वहां प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएच बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया है. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने उनके उपचार के लिए एक अलग से टीम बनाई है.