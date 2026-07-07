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रायपुर 3D फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 मजदूरों की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुआ हादसा

रायपुर के थ्री डी फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है. इस हादसे में तीन मजदूरों की मौत हुई है.

Explosion in Raipur
रायपुर फैक्ट्री में धमाका (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 10:09 PM IST

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रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन के उरला थाना अंतर्गत मंगलवार की देर शाम को 3D फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से तीन मजदूरों की मौत हुई है. कुछ मजदूरों के इस घटना में घायल होने की सूचना है. घटना की सूचना मिलते ही उरला पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम और फैक्ट्री प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है.

रायपुर पुलिस का बयान

नॉर्थ जोन के डीसीपी मयंक गुर्जर ने बताया कि 3D फैक्ट्री में मंगलवार की शाम को सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. फिलहाल इस घटना में तीन लोगों की मौत हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इसके साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पहुंच गए हैं.

रायपुर में ब्लास्ट (ETV BHARAT)

3D फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में तीन मजदूरों की मौत हो गई है. जिसमें घायल कमल सिंह ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया. जबकि लाल सिंह और अरुण पांडे की मौके पर ही मौत हो गई. कमल सिंह और लाल सिंह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के रहने वाले थे. वही 19 वर्षीय अरुण पांडे जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था. इस फैक्ट्री में पिग आयरन बनाने का काम होता है. जिसमें गाड़ियों के पुर्जे तैयार किए जाते हैं.

ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3D फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट होने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री परिसर में चारों ओर धुआं फैल गया था. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री के आसपास के इलाके को खाली करा दिया है. विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन 3D फैक्ट्री में चलाया जा रहा है. अभियान पूरा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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