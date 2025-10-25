ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में भीषण विस्फोट, पूरा घर ध्वस्त, जांच अधिकारियों को संदेह

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में शनिवार को एक घर में विस्फोट हो गया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घोयल हो गए. विस्फोट इतना जोरदार थी कि पूरा घर ध्वस्त हो गया. आशंका है कि यह घटना घर में रखे रसोई सिलेंडर के फटने से हुई. केआर पुरम थाने की पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 7.15 बजे हुई और घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. विस्फोट की तीव्रता के कारण, आसपास के तीन-चार घर भी क्षतिग्रस्त हो गए और अक्कयम्मा (80) नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई. चंदना (22), शेखर (52) और किरण कुमार (25) गंभीर रूप से घायल हो गए. चंदना की हालत गंभीर बताई गई है. बेंगलुरु में भीषण विस्फोट, पूरा मकान ध्वस्त, महिला की मौत तीन घायल (ETV Bharat)