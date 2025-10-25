ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में भीषण विस्फोट, पूरा घर ध्वस्त, जांच अधिकारियों को संदेह

बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में हुए भीषण विस्फोट में एक घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया. आसपास के तीन-चार घर भी क्षतिग्रस्त हो गए.

बेंगलुरु में भीषण विस्फोट, पूरा घर ध्वस्त, जांच अधिकारियों को संदेह
ETV Bharat Hindi Team

October 25, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में शनिवार को एक घर में विस्फोट हो गया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घोयल हो गए. विस्फोट इतना जोरदार थी कि पूरा घर ध्वस्त हो गया. आशंका है कि यह घटना घर में रखे रसोई सिलेंडर के फटने से हुई. केआर पुरम थाने की पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 7.15 बजे हुई और घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. विस्फोट की तीव्रता के कारण, आसपास के तीन-चार घर भी क्षतिग्रस्त हो गए और अक्कयम्मा (80) नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई. चंदना (22), शेखर (52) और किरण कुमार (25) गंभीर रूप से घायल हो गए. चंदना की हालत गंभीर बताई गई है.

व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीसीपी के. परशुराम ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है और आगे की जांच के बाद विस्तृत जानकारी मिल पाएगी.

वहीं, केआर पुरम के विधायक भैरथी बसवराज ने घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने कहा, "मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं. इससे संदेह पैदा होता है कि क्या यह घटना गैस रिसाव या विस्फोटक के कारण हुई. यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या विस्फोटकों के भंडारण के कारण ऐसा कुछ हुआ. यह संदिग्ध है कि सिलेंडर विस्फोट से इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है. संदेह को दूर करने के लिए उचित जांच की जानी चाहिए."

