ETV Bharat / bharat

LIVE: दिल्ली में हाई अलर्ट, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में तेज धमाका, 8 की मौत

दिल्ली फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है. 8 गाड़ियां जली हैं. कई लोगों के घायल होने की खबर है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास कार में धमाका
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास कार में धमाका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2025 at 7:24 PM IST

|

Updated : November 10, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास खड़ी एक कार में तेज़ धमाके के साथ विस्फोट हुआ. इस शक्तिशाली विस्फोट से कई वाहनों में आग लग गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए. अधिकारियों के अनुसार, कई लोगों के घायल होने की आशंका है.

LIVE UPDATE-

1. आठ लोगों के मरने की सूचना है.

2. लोकनायक अस्पताल में घायलों को लाया जा रहा है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास कार में धमाका (ETV Bharat)

दिल्ली में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सात दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं.

धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों के शीशे टूट गए और भीड़भाड़ वाले इलाके की आस-पास की इमारतों में भी इसकी आवाज़ सुनी गई.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ. इसकी तीव्रता काफी ज़्यादा थी. कई लोगों के घायल होने की आशंका है."

ज़बरदस्त विस्फोट के बाद घटनास्थल पर कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से इलाके में दहशत फैल गई. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी. हम समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, वह काफी तेज़ थी. आस-पास के कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए."

इस धमाके में करीब आठ लोग घायल बताए जा रहे हैं. एक व्यक्ति की मौत की खबर है. हादसे के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को हाई अलर्ट किया गया है.

दिल्ली फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है. 8 गाड़ियां जली हैं. इसके साथ ही कई और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. लोकनायक अस्पताल में पांच घायलों के लाए जाने की सूचना है.

धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है. दिल्ली फायर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली फायर की टीम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से धमाके की कॉल आई. फिलहाल मौके पर दमकल बाकी तीन गाड़ियां भेजी गई हैं. दमकल विभाग का कहना है कि उन्हें कार में धमाके की कॉल मिली है.

मौके पर अभी तक दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं. शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क में गाड़ी खड़ी थी उसमें ब्लास्ट हुआ है बाकी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं. घटना में हुई क्षति के बारे में फिलहाल कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया है.

शुरुआती जांच से पता चला है कि यह धमाका मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ है, जिसके बाद कार में आग लग गई. मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम और दमकल विभाग के वाहन पहुंच गए हैं. अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

घनी आबादी वाले एरिया में धमाका: लाल किला क्षेत्र दिल्ली के सबसे ज्यादा बिजी और घनी आबादी वाले एरिया है. दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में विस्फोट की सूचना मिली, जिसके बाद आसपास खड़ी तीन से चार गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं.

यह भी पढ़ें-

प्रदूषण के मुद्दे पर CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली के व्यापार में कमी का दिया हवाला

अगले 45 दिन दिल्ली की इस सड़क पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, लग सकता है घंटों का जाम-समझिए पूरा रूट

Last Updated : November 10, 2025 at 8:19 PM IST

TAGGED:

दिल्ली में कार में विस्फोट
EXPLOSION IN CAR DELHI
EXPLOSION IN CAR DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.