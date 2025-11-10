LIVE: दिल्ली में हाई अलर्ट, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में तेज धमाका, 8 की मौत
दिल्ली फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है. 8 गाड़ियां जली हैं. कई लोगों के घायल होने की खबर है.
Published : November 10, 2025 at 7:24 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास खड़ी एक कार में तेज़ धमाके के साथ विस्फोट हुआ. इस शक्तिशाली विस्फोट से कई वाहनों में आग लग गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए. अधिकारियों के अनुसार, कई लोगों के घायल होने की आशंका है.
LIVE UPDATE-
1. आठ लोगों के मरने की सूचना है.
2. लोकनायक अस्पताल में घायलों को लाया जा रहा है.
दिल्ली में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सात दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं.
#WATCH | Delhi: Car parts seen strewn around due to the force of the blast— ANI (@ANI) November 10, 2025
Multiple casualties have been brought to the LNJP hospital due to the blast near Gate No 1 of Red Fort Metro Station. Several people have been injured in the incident, sources tell ANI pic.twitter.com/UA8KDHqDTN
Eight dead in blast near Red Fort, 24 persons injured: Officials. pic.twitter.com/IMg6XWZXVo— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2025
धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों के शीशे टूट गए और भीड़भाड़ वाले इलाके की आस-पास की इमारतों में भी इसकी आवाज़ सुनी गई.
#WATCH | Delhi: Fire tenders, ambulances, and senior police officials at the spot after a call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage— ANI (@ANI) November 10, 2025
Multiple casualties… pic.twitter.com/GaWKizw7MN
#WATCH | Delhi: " i never heard such a loud explosion ever in my life. i fell three times due to the explosion. it felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ani https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6— ANI (@ANI) November 10, 2025
दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ. इसकी तीव्रता काफी ज़्यादा थी. कई लोगों के घायल होने की आशंका है."
#WATCH | Delhi: " i saw the flames from my house and then came down to see what had happened. there was a loud explosion. i live nearby," said local resident rajdhar pandey pic.twitter.com/mPVLWdxLPP— ANI (@ANI) November 10, 2025
ज़बरदस्त विस्फोट के बाद घटनास्थल पर कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से इलाके में दहशत फैल गई. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी. हम समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, वह काफी तेज़ थी. आस-पास के कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए."
#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/Fg7117XPty— ANI (@ANI) November 10, 2025
A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage: Delhi Fire Department.— ANI (@ANI) November 10, 2025
इस धमाके में करीब आठ लोग घायल बताए जा रहे हैं. एक व्यक्ति की मौत की खबर है. हादसे के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को हाई अलर्ट किया गया है.
दिल्ली फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है. 8 गाड़ियां जली हैं. इसके साथ ही कई और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. लोकनायक अस्पताल में पांच घायलों के लाए जाने की सूचना है.
धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है. दिल्ली फायर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली फायर की टीम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से धमाके की कॉल आई. फिलहाल मौके पर दमकल बाकी तीन गाड़ियां भेजी गई हैं. दमकल विभाग का कहना है कि उन्हें कार में धमाके की कॉल मिली है.
मौके पर अभी तक दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं. शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क में गाड़ी खड़ी थी उसमें ब्लास्ट हुआ है बाकी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं. घटना में हुई क्षति के बारे में फिलहाल कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया है.
शुरुआती जांच से पता चला है कि यह धमाका मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ है, जिसके बाद कार में आग लग गई. मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम और दमकल विभाग के वाहन पहुंच गए हैं. अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.
घनी आबादी वाले एरिया में धमाका: लाल किला क्षेत्र दिल्ली के सबसे ज्यादा बिजी और घनी आबादी वाले एरिया है. दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में विस्फोट की सूचना मिली, जिसके बाद आसपास खड़ी तीन से चार गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं.
