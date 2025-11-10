ETV Bharat / bharat

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद देशभर में हाई अलर्ट जारी, जानिए पहले भी कब-कब हुए धमाके

सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर जांच कर रहीं दिल्ली पुलिस के साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं. प्रारंभिक जांच में यह धमाका योजनाबद्ध बताया जा रहा है. फॉरेंसिक टीम मलबे की जांच कर रही है, जिससे विस्फोटक की प्रकृति और स्रोत का पता लगाया जा सके. धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

दिल्ली पुलिस का बयान दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि धमाका वाहन के अंदर रखे विस्फोटक से हुआ या किसी अन्य बाहरी कारण से. इस घटना के कुछ घंटे पहले हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद होने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को पहले से सतर्क कर दिया था. जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं दोनों घटनाओं में आपस में कोई संबंध तो नहीं है.

दिल्ली पुलिस की तरफ से घटना को लेकर चेकिंग अभियान शुरू (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी बम निरोधक दस्ता व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई. दमकल विभाग के आग पर काबू पाने के बाद आसपास के इलाके को तुरंत घेर लिया गया. इसके बाद ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया. पुलिस ने सभी गाड़ियों को हटाकर इलाके की पूरी तलाशी शुरू की है. फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां व 12 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दिल्ली फायर सर्विस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह विस्फोट शाम करीब 6:55 बजे लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर हुआ. आसपास के दुकानदारों व राहगीरों ने बताया कि एक कार से अचानक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद तेज लपटें उठीं. साथ खड़ी अन्य गाड़ियों में आग लग गई. चश्मदीदों का कहना है कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी.

इस धमाके के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है. सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को हाईअलर्ट पर रखा गया है.

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम उस समय दहल उठी जब ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि पास खड़ी कई गाड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली. विस्फोट के बाद पूरा इलाका दहल गया. इस धमाके में अभी तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं.

इन जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

सभी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, मॉल व प्रमुख बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद व फरीदाबाद में भी पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है. दिल्ली पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इनपुट इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं.

पीएमओ और गृहमंत्रालय ने लिया संज्ञान

वहीं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय व गृह मंत्रालय ने घटना पर संज्ञान लिया है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर व एनएसजी अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों ने भी पुलिस अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली है और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

किसने क्या कहा

आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हों.

वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है. पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है. दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो सके. दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है.

दिल्ली में पहले भी हुए हैं बम धमाकेः

राजधानी दिल्ली बेहद संवेदनशील है. राजधानी की सुरक्षा में दिल्ली के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी लगाई गई हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया जा सके. क्योंकि राजधानी दिल्ली में पहले भी बम धमाके होते आए हैं, जिसमें लोगों को जान तक जा चुकी हैं. हाल ही में दीपावली पर दिल्ली के एक माल में बम धमाके की योजना बना रहे आंतकी संगठन से जुड़े कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था.

कब कब बम धमाकों से दहली दिल्लीः

1996: लाजपत नगर मार्केट में बम धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 39 लोग घायल हुए थे. इस धमाके में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हाथ बताया गया था.

2005: सरोजिनी नगर, पहाड़गंज व गोविंदपुरी में दिवाली से दो दिन पहले तीन जगहों पर सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई थी 210 लोग घायल हुए थे.

2006: जामा मस्जिद के प्रांगण में दो धमाके हुए थे. हालांकि इस धमाके में कोई मौत नहीं हुई थी लेकिन 13 लोग इस धमाके में घायल हो गए थे.

2008: करोल बाग, कन्नॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश में धमाका हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत 90 से अधिक लोग घायल हुए थे. इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी.

