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सुप्रीम कोर्ट ने CJI से पांच जजों की स्थायी बेंच बनाने की जरूरत पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजे गए मामलों के समाधान में बहुत ज़्यादा देरी की ओर इशारा करते हुए बुधवार को इसे संस्थागत शर्मिंदगी का कारण बताया. साथ ही भारत के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे पांच जजों की एक स्थायी संविधान बेंच बनाने की जरूरत पर गौर करें. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस देरी को 'गंभीर चिंता' का विषय बताया और कहा कि खुद को समझने की जरूरत है क्योंकि रेफरेंस का लंबे समय तक पेंडिंग रहना संस्थान के लिए अच्छा नहीं है. बेंच ने कहा कि 7-जजों की बेंच द्वारा दिए गए रेफरेंस को 9-जजों की बेंच तक पहुंचने में 9 साल लग गए और बेंच को फैसला करने में पांच और महीने लग गए. इसमें यह भी कहा गया कि इससे पहले यह रेफरेंस 2002 से 15 साल तक पेंडिंग रहा. पिटीशनर्स का यह कहना सही लगता है कि 5-जज बेंच के रेफरेंस सालों तक अनसुलझे रहते हैं. अगर स्टैटिस्टिक्स कोई गाइड है तो कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि लंबे समय से पेंडिंग रेफरेंस कब सुलझेंगे. बिना किसी शक के यह बहुत चिंता की बात है और रेफरेंस के सुलझने में बहुत ज़्यादा देरी अपने आप में संस्थागत शर्मिंदगी का एक कारण है जिससे सभी हितधारकों को बचने की कोशिश करनी चाहिए. सच में खुद पर गौर करने की जरूरत है,' बेंच ने कहा.