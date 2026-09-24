सुप्रीम कोर्ट ने CJI से पांच जजों की स्थायी बेंच बनाने की जरूरत पर विचार करने को कहा
एक बेंच ने देरी को 'गंभीर चिंता' बताया, कहा- लंबे समय तक मामलों का पेंडिंग रहना कोर्ट की छवि को खराब करता है.
By Sumit Saxena
Published : September 24, 2026 at 7:18 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजे गए मामलों के समाधान में बहुत ज़्यादा देरी की ओर इशारा करते हुए बुधवार को इसे संस्थागत शर्मिंदगी का कारण बताया. साथ ही भारत के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे पांच जजों की एक स्थायी संविधान बेंच बनाने की जरूरत पर गौर करें.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस देरी को 'गंभीर चिंता' का विषय बताया और कहा कि खुद को समझने की जरूरत है क्योंकि रेफरेंस का लंबे समय तक पेंडिंग रहना संस्थान के लिए अच्छा नहीं है. बेंच ने कहा कि 7-जजों की बेंच द्वारा दिए गए रेफरेंस को 9-जजों की बेंच तक पहुंचने में 9 साल लग गए और बेंच को फैसला करने में पांच और महीने लग गए.
इसमें यह भी कहा गया कि इससे पहले यह रेफरेंस 2002 से 15 साल तक पेंडिंग रहा. पिटीशनर्स का यह कहना सही लगता है कि 5-जज बेंच के रेफरेंस सालों तक अनसुलझे रहते हैं. अगर स्टैटिस्टिक्स कोई गाइड है तो कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि लंबे समय से पेंडिंग रेफरेंस कब सुलझेंगे.
बिना किसी शक के यह बहुत चिंता की बात है और रेफरेंस के सुलझने में बहुत ज़्यादा देरी अपने आप में संस्थागत शर्मिंदगी का एक कारण है जिससे सभी हितधारकों को बचने की कोशिश करनी चाहिए. सच में खुद पर गौर करने की जरूरत है,' बेंच ने कहा.
ये बातें तब कही गई जब दोनों जजों ने इस बात पर अलग-अलग राय दी कि क्या 2023 के एक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखता है, एक बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए.
बेंच ने कहा, 'इसलिए हम इस मौके पर भारत के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे पूरी तरह से संवैधानिक मुद्दों पर फैसला करने के लिए एक परमानेंट 5-जजों की बेंच बनाने की जरूरत पर भी गौर करें. हम जो कह रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है. देश के जिम्मेदार नागरिकों ने बार-बार यह राय दी है और हम बस उनकी राय का समर्थन करते हैं.'
बेंच ने कहा, 'यह देखते हुए कि संवैधानिक मुद्दों को सुलझाना इस कोर्ट के जजों का पहला काम है, यह उनकी मुख्य प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए. बहुत लंबे समय तक पांच और 20 साल या उससे ज़्यादा समय तक रेफरेंस का पेंडिंग रहना संस्थान के लिए अच्छा नहीं है.
अब समय आ गया है कि संस्थान इस मुद्दे को उतनी ही तेजी और तत्परता से सुलझाए जितनी वह डिजर्व करता है.' बेंच ने कहा कि चूंकि 5-जज बेंच जिन मुद्दों पर विचार कर रही है, वे देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने और इसके नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि इस रेफरेंस के सॉल्यूशन में दूसरे मामलों की तरह बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी.