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Explainer: संसद से लेकर विधानसभा तक, जानें किस पार्टी में कितनी है महिलाओं की भागेदारी

हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था. जिसमें महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) समेत 3 बिल पारित कराने थे, लेकिन शुक्रवार को सदन के निम्न सदन लोकसभा में यह बिल 298 के मुकाबले 230 वोटों से गिर गया. इस बिल को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन सत्ता पक्ष इसे हासिल नहीं कर पाया. जहां सत्ता पक्ष इसको लेकर विपक्षी दलों पर हावी है. वहीं, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है.

बता दें, महिला आरक्षण अधिनियम-2023 (Women Reservation Act 2023) के लागू होने के बाद संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा समेत राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी. इस बिल के मुताबिक संसद और राज्य विधानसभाओं मे महिलाओं की भागेदारी करीब 33 फीसदी तक आरक्षित हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इस समय 18वीं लोकसभा में सांसदों की कुल संंख्या 543 है, जिसमें से 75 महिला सांसद शामिल हैं.

एक नजर में जानें क्या कहता है संसद का संख्याबल

जानकारी के मुताबिक संसद के दोनों सदनों के सांसदों (लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245) को मिला दिया जाए तो यह संख्या 788 तक पहुंचता है. वहीं, लोकसभा में महिलाओं की संख्या 75 है और राज्यसभा में यह 42 है. मौजूदा आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की महिला सांसदों का आंकड़ा 31 है, जो किसी भी पार्टी से अधिक है. अब बात प्रतिशत में की जाए तो लोकसभा में 14 फीसदी और राज्यसभा में यह 17.14 फीसदी के आसपास बैठता है. अब बात करते हैं देश की विधानसभाओं की. सभी विधानसभाओं में महिला विधायकों का यह आंकड़ा सिर्फ 9 प्रतिशत ही है.

सभी पार्टियों में महिला सांसदों की संख्या

लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस का नंबर आता है. इस पार्टी में कुल 14 महिला सांसद हैं. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर है. इस पार्टी की 11 महिला सांसद सदन में मौजूद हैं. इसके बाद समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी है. इसकी कुल 5 महिला सांसद हैं. इसके बाद दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु की द्रमुक पार्टी की 3 महिला सांसद हैं. जदयू और लोजपा की 2-2 महिला सांसद सदन में मौजूद हैं. अन्य के हिस्से में 7 महिला सांसद आती हैं. इनमें झामुमो, शिअद, टीडीपी, राजद, अपना दल, एनसीपी-शरद चंद्र, YSRCP शामिल हैं.

अब बात आती है महिला सांसद और विधायकों की

देश की 18वीं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बीजेपी की कुल 194 महिला सांसद और विधायक हैं. इसके बाद कांग्रेस की 72 महिला सांसद और विधायक हैं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की 45 महिला सांसद और विधायक हैं. तेलुगू देशम पार्टी (TDP) की 21 महिला सांसद और विधायक हैं. बात समाजवादी पार्टी की करें तो इसकी 19 महिला सांसद और विधायक हैं. इसके बाद जनता दल-यूनाइटेड की 12 महिला सांसद और विधायक हैं.

यह भी जानें

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस (ADR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 8360 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे थे, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी महज 800 यानी 9.60 फीसदी ही थी. यह भी पता चला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से करीब 152 यानी 28 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवार खड़ी ही नहीं हुईं. पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने महज 16 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया था. वहीं, कांग्रेस और सीपीआई-एम ने 13-13 फीसदी टिकट दिया था. मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने करीब 8 फीसदी महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा.