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Explainer: जंतर-मंतर के आंदोलनों की तपिश और 'Gen Z' फैक्टर से क्या बदलेगा DUSU Election 2026 का सियासी समीकरण!

19 सितंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि DUSU Election किसका वजूद बचता है या बदलाव आता है. संवाददाता आशुतोष झा की रिपोर्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 2:14 PM IST

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नई दिल्ली: इतिहास गवाह है कि जब भी युवा शक्ति जागरूक और संगठित हुई है, तब-तब बड़े-से-बड़े निरंकुश शासनों और सरकारों को झुकना पड़ा है. युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं. उनकी ऊर्जा, आदर्शवाद और बदलाव की चाहत में व्यवस्था बदलने की असीम क्षमता होती है. हाल ही जंतम-मंतर पर हुआ प्रदर्शन ने Gen Z के मुद्दों को केंद्रीय राजनीति में लगा दिया है. देश की राजनीति के साथ-साथ छात्र राजनीति में भी Gen Z के मुद्दों की गूंज सुनी जा रही है.

ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही विश्वविद्यालय परिसर की हवा में राजनीतिक गर्माहट घुल गई है. आगामी 18 सितंबर को होने वाले इन चुनावों के लिए इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई-स्टेक माना जा रहा है. देश के अन्य विश्वविद्यालय व कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनावों में सबसे सुर्खियों में रहने वाला डूसू चुनाव पर इस बार सबकी नजरें टिकीं हुई है.

डूसू चुनाव 2026
डूसू चुनाव 2026 (ETV Bharat)

हालिया युवा आंदोलनों और Gen Z के तीखे तेवरों ने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों (एबीवीपी, एनएसयूआई आदि) की नींद उड़ा दी है. सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर मुखर और शिक्षा-रोजगार के मुद्दों पर गंभीर नई पीढ़ी पारंपरिक हनक और शक्ति प्रदर्शन की राजनीति को दरकिनार कर देगी? क्या इस बार कैंपस का मतदाता वैचारिक और जमीनी मुद्दों को तरजीह देगा?

बहरहाल, 19 सितंबर को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे कि सियासत के इन पुराने खिलाड़ियों का वजूद बचता है या बदलाव की नई बयार कोई नया राजनीतिक समीकरण लिखती है.

दीपक बालियान, प्रवक्ता, कॉकरोज जनता पार्टी
दीपक बालियान, प्रवक्ता, कॉकरोज जनता पार्टी (Etv Bharat)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए उग्र छात्र आंदोलन और पहली बार चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने जा रही Gen Z पीढ़ी का आक्रामक रुख है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार धनबल और शक्ति प्रदर्शन रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, लेकिन क्या ये नियम जंतर-मंतर के आंदोलन से उपजे आक्रोश को दबा पाएंगे? आइए जानते हैं इस चुनाव के नए समीकरणों का पूरा विश्लेषण.

नवीन गौतम, राजनीतिक विश्लेषक
नवीन गौतम, राजनीतिक विश्लेषक (Etv Bharat)

जंतर-मंतर के आंदोलन की गूंज और डूसू का मैदान

जुलाई के महीने में जंतर-मंतर पर परीक्षाओं की अनियमितताओं और सिस्टम के खिलाफ जो जनसैलाब उमड़ा था, उसकी सुगबुगाहट अब डीयू के नॉर्थ और साउथ कैंपस तक पहुंच चुकी है. राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम का मानना है कि,

जंतर-मंतर के धरने और प्रदर्शनों ने छात्रों के भीतर पारंपरिक छात्र राजनीति के प्रति मोहभंग किया है, लेकिन साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर उन्हें अधिक मुखर भी बनाया है. जंतर-मंतर पर सक्रिय रहे युवा अब डूसू चुनाव में मुद्दों आधारित राजनीति की मांग कर रहे हैं. वे केवल नारों और पर्चों तक सीमित नहीं रहना चाहते. इसका सीधा असर यह हुआ है कि एबीवीपी, एनएसयूआई और लेफ्ट के तमाम संगठनों को इस बार हवा का रुख भांपने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है.

Gen Z और स्कूली छात्रों का अनूठा कनेक्शन: क्या बदलेगा इस बार?
आज की तारीख में 'Gen Z' केवल डीयू के छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल पहुंच के जरिए यह दायरा स्कूली छात्रों (फ्यूचर वोटर्स) तक फैल चुका है. इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स और डिजिटल कैंपेन के जरिए स्कूली छात्र भी डीयू चुनाव की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं.

मतदान करते छात्र
मतदान करते छात्र (फाइल फोटो)

डीयू के हंसराज कॉलेज में पढ़ने वाले रितेश सिंह का कहना है कि,

इस बदलाव से चुनावी तौर-तरीकों में जमीन-आसमान का फर्क आया है. इस बार का चुनाव सिर्फ पर्चे बांटने का नहीं है. जंतर-मंतर ने हमें सिखाया है कि छात्र एकता में असली ताकत है. हम किसी खोखले वादे पर नहीं, बल्कि मेनिफेस्टो और अकादमिक सुधारों पर वोट करेंगे.

वहीं, छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे इस बार पूरी तरह से बदल चुकी 'Gen Z' मानसिकता के अनुकूल अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं. जहां हर एक कदम फूंक-फूंक कर रखा जा रहा है. पारंपरिक भाषणों की जगह अब इंस्टाग्राम लाइव और क्रिस्प वीडियो क्लिपिंग्स ने ले ली हैं. मुद्दों की राजनीति की बात करें तो 'Gen Z' और नए छात्र पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य, हॉस्टल की कमी और फीस बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर सीधा सवाल पूछ रहे हैं.

अब आगामी 18 सितंबर को होने वाले डूसू चुनाव यह तय करेंगे कि क्या पारंपरिक राजनीतिक दल 'Gen Z' के नए तेवर और जंतर-मंतर के वैचारिक असंतोष को साधने में सफल हो पाते हैं या नहीं. नतीजे जो भी हों, एक बात तय है कि इस बार का डीयू चुनाव पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाला है.

दीपक बालियान, प्रवक्ता, कॉकरोच जनता पार्टी (ETV Bharat)

CJP हमेशा युवाओं के साथ

कॉकरोच जनता पार्टी प्रवक्ता दीपक बालियान का कहना है कि

" देखिये, एक बात तो मैं ये साफ़ कर देना चाहता हूं. आपको और इस देश की जनता को, कि CJP कोई पार्टी नहीं है. CJP एक संगठन है, एक आंदोलन का नाम है, जो छात्रों ने खुद से बनाया है, युवाओं ने खुद से बनाया है. और युवा अच्छी तरह से जनता है कि उनके भविष्य के लिए कौन सही है, कौन उनके भविष्य के बारे में सोचता है. तो ये युवाओं का फैसला है कि वो किसको चुनावों में आगे लिखकर के जाएंगे, किसको पीछे करेंगे. ये युवाओं का खुद का निर्णय है और CJP भी युवाओं के साथ है। युवा जो चाहेगा, वो CJP करेगा. जेन जी आंदोलन के इफ़ेक्ट की बात ऐसी है कि इस देश के युवा ने 20 तारीख (जुलाई) को बहुत कुछ झेला है. तो इस देश का युवा मुझे लगता है कि वो इन सब चीज़ों को भूला नहीं है. देश का युवा ज़रूर कुछ ना कुछ तो इस बार बड़ा बदलाव करेगा. और CJP की तरफ से भी युवाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि युवा ही इसका फैसला करें कि वो किसको आगे बढ़ाएंगे, किसको नहीं.

जंतर-मंतर चली लाठीचार्ज और पेलट गन छात्र कभी नहींं भूलेगा

एनएसयूआई डूसू इलेक्शन इंचार्ज अखिलेश यादव का कहना है कि "जंतर-मंतर के प्रदर्शन का जवाब इस बार के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव में प्रत्येक छात्र देगा. छात्र इस पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता, लाठीचार्ज, पेलट गन और महिालाओं के कपड़े फाड़े गए जैसे कृत्य ध्यान में रखेगा. इतना ही नहीं पेलट गन में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र साहिल लोचव की रोशनी चली गई. उसको कभी नहीं भूलेगा.

जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज
जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज (फाइल फोटो)

अखिलेश यादव का कहना है कि हद तो तब हुआ जब दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके कुलपित एक एडवाइजरी जारी करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का यदि कोई छात्र या छात्रा जंतर-मंतर के प्रदर्शन में सम्मिलित होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस तरीके की चीजें उनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से दी गई.

दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र इन सारी चीजों को देख रहा. आप देखेंगे कि एक तरफ जहां देश में भयंकर पेपर लीक हो रहे हैं. एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बन चुका है. और उसके जो चेयरमैन जोशी जी हैं लगातार घोटालों में ही सम्मिलित रहे हैं. जब से वो एनटीए के चेयरमैन बने हैं और उससे पहले भी लगातार एनटीए में भी पेपर लीक हुए. ये सारे मुद्दे दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र देख रहा है.

अखिलेश यादव, डूसू इलेक्शन इंचार्ज, एनएसयूआई (ETV Bharat)

बेसिक मुद्दों की भी होगी गूंज

एनएसयूआई डूसू इलेक्शन इंचार्ज अखिलेश यादव का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि देश का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है. आज वह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जूझ रहा है. पीने के पानी के लिए जूझ रहा है. कैंटीन के भोजन के लिए जो गुणवत्ता की है उसके लिए जूझ रहा है. आज जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसको केंद्र सरकार ने प्रयोगशाला का चूहा बना दिया है. हम देखते हैं कि लगातार फीस हाई की जा रही है साल दर साल. छात्र जवाब मांग रहा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो हमारी जो फीस है, वह कहां जा रही है? तो इन सभी मुद्दों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय 'Gen Z' जो की स्टूडेंट्स है, वह अकाउंटेबिलिटी तय कर रहा है.

डूसू चुनावों का पिछले सालों में मतदान प्रतिशत
डूसू चुनावों का पिछले सालों में मतदान प्रतिशत (Etv Bharat)

विभिन्न छात्र संगठनों पर नफा-नुकसान का गणित
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP): सत्ता पक्ष से वैचारिक जुड़ाव रखने वाले इस संगठन के लिए यह चुनाव एक 'लिटमस टेस्ट' साबित हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार और व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का गुस्सा जंतर-मंतर पर दिखा था. हालांकि, जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और कॉलेजों में पैठ इनका सबसे बड़ा हथियार है.

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI): कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई इस माहौल को भुनाने की पूरी कोशिश में है. जंतर-मंतर के मुद्दों को सीधे युवाओं के बीच ले जाकर यह संगठन सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की जुगत में है.

वामपंथी छात्र संगठन (AISA और अन्य): जंतर-मंतर के आंदोलन में वैचारिक या प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहे वामपंथी संगठनों को 'जेन जी' के एक धड़े का वैचारिक समर्थन मिल सकता है. इनके लिए कैंपस में अपनी जमीन और मजबूत करने का यह सुनहरा मौका है.

छात्र संगठन
छात्र संगठन (फाइल फोटो)
एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबलादिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा की छात्र इकाई संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच रहा है. डीयू की छात्र राजनीति में मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और एनएसयूआई (NSUI) के बीच ही मुख्य टक्कर देखने को मिलती है, हालांकि समय-समय पर वामपंथी और अन्य क्षेत्रीय छात्र संगठन भी मैदान में उतरते रहे हैं.
AVBP के छात्र प्रदर्शन करते हुए
AVBP के छात्र प्रदर्शन करते हुए (फाइल फोटो)

डूसू चुनाव के संदर्भ में क्या है इन छात्र संगठनों का इतिहास

1-अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)
आधिकारिक तौर पर पहली बार साल 1968 में डूसू के चुनाव में हिस्सा लिया था. एबीवीपी की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, लेकिन शुरुआती कुछ वर्षों तक वह कैंपस की अन्य गतिविधियों और वैचारिक बहसों में सक्रिय रही और उसने चुनावी मैदान में सीधे तौर पर कदम नहीं रखा था. साल 1968 में एबीवीपी ने पहली बार डूसू के चुनावी मुकाबले में हिस्सा लिया. उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति पर मुख्य रूप से कांग्रेस समर्थित छात्र संगठनों का प्रभाव हुआ करता था. इसके बाद के दशकों (विशेषकर 1970 के दशक और आपातकाल के बाद) में एबीवीपी ने डीयू की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की और आगे चलकर यह दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रमुख छात्र संगठनों में से एक के रूप में उभरी. 90 के दशक और उसके बाद के दशकों में एबीवीपी ने डीयू कैंपस में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली और आज यह दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली छात्र संगठनों में गिनी जाती है.

NSUI छात्र प्रदर्शन करते हुए
NSUI छात्र प्रदर्शन करते हुए (फाइल फोटो)
2-नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने आधिकारिक तौर पर साल 1971 में अपनी स्थापना के तुरंत बाद से डूसू चुनावों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था. एनएसयूआई की स्थापना 9 अप्रैल 1971 को हुई थी. इसके वजूद में आने के बाद से ही कांग्रेस समर्थित इस छात्र संगठन ने डीयू की छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया. 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों से ही डीयू कैंपस में मुख्य मुकाबला एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई के बीच शुरू हो गया था, जो आज तक चला आ रहा है.
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