Explainer: गाजियाबाद में माता-पिता ने बेटे हरीश राणा के लिए मांगी इच्छा मृत्यु; जानिए आखिर क्या है ऐसी मजबूरी ?

हरीश राणा की सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन वह 2013 से जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर हैं.

माता-पिता ने बेटे के लिए क्यों मांगी इच्छा मृत्यु ?
माता-पिता ने बेटे के लिए क्यों मांगी इच्छा मृत्यु ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 18, 2026 at 3:57 PM IST

13 Min Read
शहजाद आबिद की रिपोर्ट

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आमतौर पर एक मां-बाप अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं. लेकिन, जब संतान की जिंदगी वर्षों तक पीड़ा और बेबसी में गुजरती रहे...तो यह माता-पिता के लिए असहनीय बन जाता है...ऐसे में क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई माता-पिता अपने बेटे की मृत्यु की मांग सकता है? ऐसा सोचकर भी आम आदमी का कलेजा कांप उठता है. लेकिन, यह हकीकत है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हरीश राणा की सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन वह 2013 से जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर हैं. पीड़ित का शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय है. वह शून्य अवस्था (कोमा) में हैं. हरीश के माता-पिता का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब वे भगवान से अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे.

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले अशोक राणा ने अपने 32 वर्षीय बेटे हरीश राणा के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की है. गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अशोक राणा की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जिसमें हरीश राणा का लाइफ स्पोर्ट (जीवन रक्षक प्रणाली) को हटाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखते हुए कहा कि हम हर रोज फैसले लेते हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है. हरीश राणा तकरीबन 13 साल से वानस्पतिक अवस्था (Vegetative State) में हैं. हरीश के जीवन और उनके परिवार के संघर्ष की कहानी किसी भी व्यक्ति को झंकझोर सकती है.

हरीश राणा के माता-पिता की कोर्ट से गुहार
हरीश राणा के माता-पिता की कोर्ट से गुहार (ETV Bharat)

एम्स ने दी थी हरीश पर रिपोर्ट

एम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि हर्षित राणा अब कभी ठीक नहीं हो सकता है. तब कोर्ट ने कहा कि यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन हम इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम उस स्टेज में हैं, जहां आज हमें आखिरी फैसला लेना होगा.

पिता अशोक राणा का बेटे के लिए दर्द
पिता अशोक राणा का बेटे के लिए दर्द (ETV Bharat)

बॉडीबिल्डिंग की शौकीन थे हरीश

साल 2013 में हुए एक्सीडेंट ने हरीश की जिंदगी को बिस्तर तक समेट कर रख दिया. हरीश को बॉडीबिल्डिंग का बेहद शौक था. बॉडीबिल्डिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे. हरीश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ-साथ अपने बॉडी बिल्डिंग के शौक को भी पूरा कर रहे थे. स्कूल के दिनों से ही हरीश को बॉडीबिल्डिंग का शौक था. 20 अगस्त 2013 में अशोक राणा को फोन आता है कि हरीश अस्पताल में हैं. पिता को बताया गया कि कॉलेज से आने के बाद अचानक हरीश PG की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए. जिसके कारण उनके सर में गंभीर चोटें आई.

कोमा कैसे गए हरीश राणा ?
कोमा कैसे गए हरीश राणा ? (ETV Bharat)

13 सालों से PVS में हैं हरीश राणा

हरीश राणा के परिवार वालों ने चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर AIIMS और देश के कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में हरीश को दिखाया लेकिन कहीं से कोई उम्मीद ना मिली. डॉक्टरों ने हरीश के पिता अशोक राणा को बताया कि दिमाग में चोट लगने से ब्रेन की नसें सूख गई है. अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है. पिछले 13 सालों से हरीश स्थायी वनस्पति अवस्था (Permanent Vegetative State) में हैं. हरीश ना ही किसी चीज को महसूस कर सकते हैं और ना ही चल बोल सकते हैं. शरीर में पिछले 13 सालों से किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है. कभी कभार थोड़ी बहुत पलकें झपकते हुई जरूर दिखाई देते हैं.

यूथेनेशिया की अनुमति नहीं मिली

सालों तक हरीश के पिता अशोक राणा और मां निर्मला राणा को उम्मीद थी कि एक दिन हरीश जरूर ठीक होगा. लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी हरीश ठीक ना हो सका. माता-पिता का हरीश को पीड़ा में देखकर अक्सर मन विचलित होता था. हरीश की पीड़ा को देखकर अक्सर मां निर्मला रोने लगती थी. कई बार निर्मला बेहोश भी हुई. लगातार टूटती उम्मीद के बीच अशोक राणा ने 2022 दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अपील की थी. जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हरीश किसी भी मशीन के स्पोर्ट पर नहीं जी रहे हैं, यानी वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है. ऐसे में हरीश को यूथेनेशिया की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

बेटे के लिए मां का दर्द
बेटे के लिए मां का दर्द (ETV Bharat)

बुजुर्ग हो चुके हैं माता-पिता

हरीश के परिवार के सामने मौजूदा समय में दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं. पहली चुनौती है कि आगे हरीश के इलाज का खर्च कैसे चलेगा. दूसरी चुनौती यह है कि हरीश के पिता और माता भी अब बुजुर्ग हो चुके हैं. उन्हें चिंता सताती है कि उनके बाद हरीश का कौन ख्याल रखेगा. पिता अशोक राणा जहां एक तरफ घर का खर्च चलाने के लिए मेहनत करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ हरीश की मां निर्मला दिन भर हरीश का ख्याल रखने में बताती हैं. कई बार मां की तबीयत खराब हो जाती है और मां ख्याल रखने में असमर्थ होती हैं तो पिता हरीश का ख्याल रखते हैं. लेकिन, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आखिर पैसा कहां से आएगा जब पिता काम पर ही नहीं जाएंगे.

इच्छा मृत्यु पर कोर्ट का रुख क्या ?
इच्छा मृत्यु पर कोर्ट का रुख क्या ? (ETV Bharat)

इलाज का खर्च बना बड़ी चुनौती

100 फीसदी दिव्यांगता का शिकार हो चुके बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता-पिता के सामने फिलहाल देखभाल और इलाज को जारी रखने के लिए अब पैसा नहीं बचा है. बेटे के इलाज और देखभाल को जारी रखने के लिए अशोक राणा ने अपना दिल्ली में 25 साल पुराना घर बेच दिया था. दिल्ली के निजी होटल में तकरीबन 20 साल नौकरी करने के बाद अशोक राणा ने दिल्ली में घर खरीदा था. घर बेचने के बाद मिले पैसे से कई साल तक बेटे का इलाज तो चला, लेकिन अब आगे इलाज के लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं है. मौजूदा समय में अशोक राणा को ₹4000 पेंशन मिलती है. घर का खर्च चलाने के लिए हरीश राज नगर एक्सटेंशन की विभिन्न क्रिकेट स्टेडियम में रिफ्रेशमेंट फूड आइटम्स बेचते हैं.

इलाज पर 50 लाख खर्च

पिछले 13 सालों में हरीश के इलाज पर अशोक राणा तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं. आर्थिक तंगी से गुजर रहे हरीश के परिवार का रिश्तेदारों द्वारा काफी सहयोग किया जाता रहा है. आस पड़ोस के लोग भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं. फिलहाल, अब परिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है.

इच्छा मृत्यु का मतलब क्या ?
इच्छा मृत्यु का मतलब क्या ? (ETV Bharat)

क्या है इच्छा मृत्यु ?

जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय से किसी तरह के गंभीर रोग या पीड़ा आदि से गुजर रहा होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति का परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है. आमतौर पर ऐसा व्यक्ति को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है. जिससे कि व्यक्ति असहनीय शारीरिक या मानसिक कष्ट से मुक्त हो सके. इच्छा मृत्यु आमतौर पर उन रोगियों से जुड़ी होती है जो लाइलाज बीमारी, स्थाई रूप से कोमा या वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं. आमतौर पर इस तरह के मामलों में रोगी के परिवार और परिजनों महसूस करते हैं कि रोगी का जीवन उसके लिए सिर्फ पीड़ा तक सीमित रह गया है और सम्मानजनक मृत्यु हुई एकमात्र विकल्प है.

इच्छा मृत्यु आज केवल मेडिकल या सिर्फ कानूनी मुद्दे तक सीमित नहीं रहा है. आधुनिकता के इस दौर में जहां उन्नत चिकित्सा तकनीक जैसे वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम आदि जीवन को कृत्रिम रूप से लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम है. वहीं, यह प्रश्न और भी गंभीर और प्रासंगिक हो गया है कि क्या केवल जीवन को बनाए रखना ही पर्याप्त है जब वह जीवन असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो. कानूनी स्तर पर इच्छा मृत्यु एक संवेदनशील विषय है. विभिन्न देशों में इच्छा मृत्यु को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं.

भारत में इच्छा मृत्यु की स्थिति ?
भारत में इच्छा मृत्यु की स्थिति ? (ETV Bharat)

इच्छा मृत्यु के प्रकार

सक्रिय इच्छा मृत्यु (Active Euthanasia)

सक्रिय इच्छा मृत्यु में चिकित्सक द्वारा दवा या इंजेक्शन देकर गंभीर रोग से ग्रसित रोगी की मृत्यु कराई जाती है. सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में पूरी तरह से गैरकानूनी माना है और इसे हत्या की श्रेणी में रखा गया है. चाहे इसका उद्देश्य रोगी को पीड़ा से मुक्ति देना ही क्यों ना हो.

निष्क्रिय इच्छा मृत्यु (Passive Euthanasia)

पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) में जीवन रक्षक इलाज; वेंटिलेटर को हटा लिया जाता है. कृत्रिम भोजन और दवाई आदि को आगे नहीं दिया जाता. जिससे कि व्यक्ति की गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. इसका उद्देश्य रोगी को कष्ट से मुक्त करना होता है. आमतौर पर यह निर्णय तब लिया जाता है जब चिकित्सकों के मुताबिक रोगी की ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती. ब्रेन डेड होने की स्टेज आदि में यह निर्णय लिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ कड़े नियमों और सुरक्षा उपायों के साथ अनुमति दी है.

इच्छा मृत्यु पर कोर्ट का रुख क्या ?
इच्छा मृत्यु पर कोर्ट का रुख क्या ? (ETV Bharat)

भारत में इच्छा मृत्यु की स्थिति

भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु गैरकानूनी है और इसे हत्या की श्रेणी में रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक फसलों के माध्यम से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सशर्त अनुमति दी है. 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक संवेदनशील मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर निर्णय होने वाला है. जोकि इच्छा मृत्यु को लेकर आगे की कानूनी दिशा तय करेगा.

विभिन्न देशों में इच्छा मृत्यु की स्थिति

  • विभिन्न देशों में इच्छा मृत्यु को लेकर अलग-अलग कानून है. नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और बेल्जियम में गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के चलते असहनीय शारीरिक पीड़ा से गुज़र रहे और ठीक होने की संभावना न होने की स्थिति में व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु और चिकित्सीय सहायता से आत्महत्या की अनुमति है.
  • स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु को गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन डॉक्टर या अन्य चिकित्सीय पेशेवर की सहायता से मृत्यु प्राप्त करना कानूनी रूप से वैध है. हालांकि, इसके पीछे दो शर्तें है. पहला व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए. दूसरा व्यक्ति का निर्णय स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित ना हो.
  • ऑस्ट्रेलिया में भी इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या कानूनी रूप से वैध है. हालांकि, कानून के मुताबिक यह प्रावधान केवल उन व्यस्त लोगों पर लागू होता है जो कि निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है और लंबे समय से किसी ऐसी ला इलाज बीमारी से ग्रसित है जिसमें 6 से 12 महीना के भीतर मृत्यु होने की प्रबल संभावना बनी हुई हो.
  • इच्छा मृत्यु को लेकर एक पक्ष का मानना है कि किसी को भी जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है, चाहे परिस्थितियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए. वहीं, दूसरा पक्ष मानता है कि जब जीवन सिर्फ पीड़ा बन जाए तो सामंजनक मृत्यु का अधिकार भी आवश्यक हो जाता है.

इच्छा मृत्य पर कोर्ट का रुख

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर दिए गए फैसले में सम्मान से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया और भारत में पैसिव यूथेनेशिया को लीगल बनाया गया. पैसिव यूथेनेशिया मतलब कोई मरीज सालों से बिस्तर पर कोमा में है. ठीक होने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है. तो उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है. हालांकि, इसका फैसला मरीज के मां-बाप, जीवनसाथी या अन्य करीबी रिश्तेदार की सहमति के बाद ही लिया जा सकता है. लेकिन इसके लिए भी कोर्ट की अनुमति आवश्यक है.

केस स्टडी; इच्छा मृत्यु से जुड़ा चर्चित मामला

27 नवंबर 1993 को मुंबई के एक अस्पताल की नर्स के साथ अस्पताल के वार्ड बॉय सोहनलाल ने दुष्कर्म किया और फिर गला घोट कर मारने की कोशिश की. वार्ड बॉय सोहनलाल ने नर्स को मृत समझकर छोड़ गया लेकिन उनके सांसे चल रही थी. नर्स 42 साल तक परमेनेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही. 2009 में सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नर्स के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की मांग की थी. नर्स का मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने इच्छा मृत्यु के प्रश्न को लेकर पहुंचा था.

2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सक्रिय इच्छा मृत्यु को अस्वीकार किया, लेकिन पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य माना था. कोर्ट ने फैसले में कहा था कि जीवन रक्षक उपचार हटाने का निर्णय अस्पताल की मेडिकल कमेटी और परिजनों की सहमति से लिया जा सकता है. हालांकि, नर्स के मामले में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने उनकी देखभाल जारी रखी. 2015 में प्राकृतिक रूप से नर्स का निधन हुआ. नर्स का केस भारत में इच्छा मृत्यु की बहस का आधार बना था.

