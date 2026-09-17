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Explainer: बाउंसर-ट्रेनर बनने वाले आखिर क्यों बन रहे हैं शूटर?

फिटनेस इंडस्ट्री की चमक-धमक के पीछे का छिपा काला सच ! ( ETV Bharat )

आजकल के युवाओं में रील कल्चर, सोशल मीडिया पर खुद को 'सुपीरियर' दिखाने की होड़ और छोटी-छोटी बातों पर ECO क्लैश आम हो गया है. जिम का भारी-भरकम और एनर्जेटिक माहौल कई बार युवाओं को आक्रामक बना देता है, जहां जरा सी कहासुनी भी मारपीट या हत्या तक पहुंच जाती है.

क्या 'यूनिसेक्स जिम' कल्चर भी एक वजह है? वेद भूषण आगे बताते हैं, जब भी जिम में हिंसा या विवाद की कोई घटना सामने आती है, तो अक्सर 'यूनिसेक्स जिम' की कार्यप्रणाली पर भी बहस छिड़ जाती है. यूनिसेक्स जिम में पुरुष और महिलाएं एक साथ वर्कआउट करते हैं. पेशेवर मेलजोल जब कई बार निजी सीमाओं को पार कर व्यक्तिगत दखलंदाजी या वर्चस्व की लड़ाई में बदल जाता है, तो विवाद खूनी रूप ले लेते हैं. समाज का एक वर्ग यह सवाल उठाता है कि क्या आधुनिकता की दौड़ में खुले माहौल वाले इन जिमों में नैतिक सीमाओं का उल्लंघन और निजी रिश्तों के उलझाव इस खूनी हिंसा का कारण बन रहे हैं?

गैंग्स की नजर: शूटरों और कम उम्र के लड़कों को आसानी से अपने पाले में करने के लिए अपराधियों के लिए जिम एक मुफीद जगह बन चुका है. जहां वे फिटनेस के नाम पर युवाओं को आकर्षित करते हैं.

आसान पनाहगाह: वेद भूषण का कहना है. जिम एक ऐसा स्थान है. जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते-जाते हैं. ऐसे में अपराधियों के लिए यह छिपने या अपनी गतिविधियां संचालित करने का एक आसान अड्डा बन जाता है.

दिल्ली-एनसीआर में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. जहां जिम ट्रेनर्स या तो खुद आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए गए या फिर पुरानी रंजिशों का शिकार बने. पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि कई इलाकों में स्थानीय बदमाश या तो खुद जिम संचालित कर रहे हैं या फिर वहां बतौर बाउंसर व ट्रेनर काम करते हैं.

पृष्ठभूमि में अपराधी तत्वों की पैठ और गैंगस्टर्स का कनेक्शन दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसीडेंट वेद भूषण कहते हैं कि,

तनाव दूर करने और खुद को चुस्त-दुरुस्त रखने की पाठशाल माने जाने वाले जिमों पर आजकल गोलियों की तड़तड़ाहट, चाकूबाजी और गैंगवार के साए मंडरा रहे हैं. खासकर Unisex Gym कल्चर वाले जिम वारदातों का केंद्र बन गए है, सवाल यह उठता है कि आखिर सेहत बनाने वाले स्थान पर ऐसा क्या बदल गया है कि जिम आने वाले और जिम ट्रेनर अपराध के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं? क्या इसके पीछे आधुनिक जीवनशैली, पुलिस वेरिफिकेशन की कमी या फिर 'यूनिसेक्स जिम' (Unisex Gym) कल्चर से जुड़ी सामाजिक चुनौतियां जिम्मेदार हैं? आइए जानते हैं इस पूरी प्रवृत्ति के कारणों को...

नई दिल्ली: फिटनेस और अच्छी सेहत की इबारत लिखने वाले जिम अब दिल्ली-एनसीआर में खूनी वारदातों के केंद्र बनते जा रहे हैं. दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी (आया नगर) क्षेत्र में जिम के बाहर ट्रेनर को गोलियों से भून डालने की सनसनीखेज वारदात हो, या पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक कंटेंट क्रिएटर की हत्या, ऐसी घटनाओं ने फिटनेस इंडस्ट्री की चमक-धमक के पीछे छिपे काले सच को उजागर कर दिया है.

महिला जिम ट्रेनर और जिम करने आती महिलाओं से बातचीत (ETV Bharat)

आखिर कैसे सुनिश्चित हो जिम जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा: अभी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो लड़कियां या महिलाएं जिम सेंटर्स पर जाती हैं,उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं. उसके लिए जरूरी है कि वहां पर महिला ट्रेनर्स भी हों. जिनको कंफर्टेबल हो, वो केवल महिला ट्रेनर्स के साथ में अपनी ट्रेनिंग ले सकें. परंतु जहां यूनिसेक्स जिम्स है. उनके अंदर मेल ट्रेनर की हदें तय होनी चाहिए कि खासतौर से लड़की इच्छा के बिना ट्रेनर उसके शरीर को टच ना करें. उसकी तमाम वो चीजें हैं उनके बारे में वो इस तरह की चेस ना करें, उसका पीछा ना करें, उसकी पर्सनल इनफॉरमेशन न ले.

दिल्ली पुलिस महासंघ के प्रेसीडेंट वेद भूषण (ETV Bharat)

बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का अभाव: दिल्ली-एनसीआर में हजारों की संख्या में जिम बिना किसी मानक के चल रहे हैं. अधिकांश कमर्शियल जिमों में बिजनेस बढ़ाने की होड़ होती है, जिसके चलते वे ट्रेनर्स को काम पर रखते वक्त उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की जहमत नहीं उठाते. कई जिम संचालक कम पैसों में ऐसे युवाओं को बतौर ट्रेनर रख लेते हैं. जिनका आपराधिक इतिहास रहा है.

अवांछित तत्व: जब जिम के अंदर कड़े नियम और मॉनिटरिंग नहीं होती, तो वहां आने वाले ग्राहकों और ट्रेनर्स के बीच अनैतिक या गैर-कानूनी गतिविधियां पनपने लगती हैं, जो अंततः बड़े विवादों को जन्म देती हैं.

दिल्ली एनसीआर में हुई घटनाएं (ETV Bharat)

शॉर्टकट से अमीर बनने की चाह और 'रौब' का कल्चर

आज की युवा पीढ़ी में कम समय में अधिक पैसा कमाने और इलाके में अपनी धाक जमाने का शौक बढ़ता जा रहा है. जिम ट्रेनर्स के संपर्क में कई रईस या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं. ऐसे में कुछ ट्रेनर जल्दी अमीर बनने के लालच में या तो अवैध वसूली रैकेट का हिस्सा बन जाते हैं या किसी गैंग के लिए काम करने लगते हैं. यह लालच अंततः उनके लिए मौत का फंदा साबित होता है.

दिल्ली एनसीआर में हुई घटनाएं (ETV Bharat)

समाधान और आगे की राह: कैसे सुधरेगी जिम संस्कृति?

यदि जिम संस्कृति को दोबारा सेफ और सेहतमंद बनाना है, तो प्रशासन और जिम संचालकों दोनों को सख्त कदम उठाने होंगे.

अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन: दिल्ली-एनसीआर के हर जिम के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने हर ट्रेनर, स्टाफ और फ्रंट-डेस्क कर्मियों का पुलिस सत्यापन करवाएं.

दिल्ली-एनसीआर के हर जिम के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने हर ट्रेनर, स्टाफ और फ्रंट-डेस्क कर्मियों का पुलिस सत्यापन करवाएं. सीसीटीवी और सुरक्षा मानक: जिम के अंदर और बाहर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके.

जिम के अंदर और बाहर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके. काउंसलिंग और मॉनिटरिंग: जिम संचालकों को केवल बिजनेस पर ध्यान न देकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां एक डिसिप्लिन और हेल्दी माहौल बना रहे.

जिम शरीर को फौलादी बनाने की जगह हैं, अगर इन्हें अखाड़ा बनने से रोकना है तो समाज, पुलिस और खुद जिम संचालकों को मिलकर एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, तभी फिटनेस का यह सफर सुरक्षित हो सकेगा.

जिम संचालक और जिम में आने वालों लोगों से बातचीत (ETV Bharat)

ताबड़तोड़ घटनाओं से जिम संचालकों में डर

जिम संचालक दीपक वशिष्ठ का कहना है कि अब भारत के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा जागरूक हुई है हमारी सरकार. अब इसी दौरान बैक-टू-बैक जिमों में जो घटनाएं हो रही है वो नहीं होनी चाहिए. जैसे कि बीते कुछ दिनों में पहले पश्चिम विहार गोली चली, नरेला में चली, GK चली, अभी आया नगर चली. यह बहुत ही गलत हो रहा है.

दीपक का कहना है कि जिम वालों को भी रूल मेंटेन करने चाहिए. जैसा कि स्कूलों में होता है, ये भी एक स्कूल की तरह है. यहां पर भी डिसिप्लिन में बच्चों को रहना चाहिए और हमारे साथ पुलिस प्रशासन को खड़ा होना चाहिए. घटनाओं पर सरकार को देना चाहिए ध्यान.

दीपक वशिष्ठ, जिम संचालक (ETV Bharat)

जिम जाने वाले असलम का कहना है कि

"क्या कर सकते हैं, बताइए? आए दिन गोलीबाजी की घटनाएं हो रही हैं तो आए दिन लोग कहीं न कहीं चाकू मार देते हैं. पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने होने वाला नहीं है. बस केस फ़ाइल पे फ़ाइल हो जाते है.

जिम जाने वाले अजरूद्दीन का कहना है कि

"मैं यहां लास्ट 3 साल से आ रहा हूं. यहां प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन कर रखे हैं. जिम में और यहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना रखा है. हमारे ट्रेनर ने पूरा यहां पर डेकोरम मेंटेन कर रखा है तो यह यूनिसेक्स जिम है. यहां लेडीज, जेंट्स सभी आते हैं.



दिल्ली-एनसीआर में हुई जिम व जिम ट्रेनर से जुड़ी मुख्य घटनाओं की सूची -





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