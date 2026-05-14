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Explainer: : इस साल CBSE क्लास 12 के टॉप स्कोर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई?

एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोचिंग कल्चर, डमी एडमिशन, CUET फोकस और कड़ी चेकिंग की वजह से कम अच्छे स्टूडेंट्स मिले. पढ़िए सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

Successful students expressing happiness after the results were declared.
रिजल्ट आने के बाद सफल छात्राएं खुशी का इजहार करते हुए. (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 6:08 PM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की क्लास 12 की परीक्षाओं में 95 प्रतिशत और उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2026 में तेजी से कम हुई है. यह कोविड महामारी के बाद का ट्रेंड जारी है. एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कड़े मूल्यांकन, बदलते एग्जाम पैटर्न और स्टूडेंट्स की बदलती प्राथमिकताओं को दिखाता है.

सीबीएसई के इकट्ठा किए गए रिजल्ट डेटा के मुताबिक, 2026 में सिर्फ 17,113 स्टूडेंट्स ने 95 प्रतिशत और उससे ज़्यादा नंबर लाए, जबकि 2025 में यह संख्या 24,867 थी, यानी साल-दर-साल लगभग 7,754 स्टूडेंट्स या लगभग 31.2 प्रतिशत की कमी आई है.

महामारी के सालों की तुलना में यह गिरावट और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है. 2021 में, जब कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं रुकी हुई थीं और दूसरे आकलन के तरीके अपनाए गए थे, तब भी 70,004 स्टूडेंट्स ने 95 प्रतिशत से अधिक नंबर लाए थे.

इसके बाद संख्या में लगातार गिरावट आई, 2022 में 33,432, 2023 में 22,622, 2024 में 24,068 और 2025 में 24,867, और 2026 में फिर से तेजी से गिरावट आई.

शिक्षाविदों का कहना है कि यह ट्रेंड जरूरी नहीं कि कमजोर स्टूडेंट्स को दिखाता हो, बल्कि यह सीबीएसई के एकेडमिक परफॉर्मेंस को आंकने के तरीके में बदलाव को दिखाता है.

महामारी के बाद मूल्यांकन में ‘सुधार’
सीएम श्री इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (एसआईएचएम), रांची के प्रिंसिपल डॉ. भूपेश कुमार ने कहा कि महामारी के वर्षों के दौरान दर्ज किए गए असामान्य रूप से उच्च स्कोर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणालियों के कारण हुई विसंगतियां थीं.

उन्होंने कहा, “कोविड-19 के दौरान, बोर्ड एग्जाम या तो कैंसिल कर दिए गए या उनमें बदलाव किया गया और इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन के फ़ॉर्मूले पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया गया, जिससे स्कोर काफी बढ़ गए. 2023 से, सिस्टम धीरे-धीरे महामारी से पहले वाले एकेडमिक स्ट्रिगर पर वापस आ गया है.”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 फ्रेमवर्क के तहत योग्यता-आधारित शिक्षा की ओर सीबीएसई के बदलाव ने बोर्ड एग्जाम के प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है.

उन्होंने बताया, “आजकल, लगभग 50 प्रतिशत पेपर योग्यता-आधारित होता है. स्टूडेंट्स सिर्फ एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें या पिछले साल के सवाल रटकर 95 प्रतिशत से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते. उन्हें वैचारिक स्पष्टता और आवेदन के आधार पर समझ दिखानी होगी.”

उनके अनुसार, 2026 में बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) में पूरी तरह बदलाव से भी अच्छी मार्किंग की गुंजाइश कम हो गई है. “डिजिटल मूल्यांकन अनौपचारिक ‘संदेह का लाभ’ को समाप्त करता है जो कभी-कभी उत्तर पुस्तिकाओं की भौतिक जांच के दौरान होता था. उन्होंने कहा, "एग्जामिनेशन सिस्टम अब याद की गई जानकारी की मात्रा के बजाय ज्ञान के इस्तेमाल को टेस्ट कर रहा है."

कोचिंग कल्चर, CUET प्रेशर और सोशल मीडिया
कई स्कूल प्रिंसिपलों ने एजुकेशन इकोसिस्टम में बड़े संरचनात्मक बदलावों की ओर इशारा किया. सेंट थॉमस स्कूल्स, गाजियाबाद के मुख्य शैक्षणिक सलाहकार कुरियाकोस वीके ने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर बढ़ती निर्भरता और क्लासरूम में कम एंगेजमेंट से एकेडमिक स्थिरता पर असर पड़ रहा है.

“कोचिंग, डमी एडमिशन और स्कूल में अनियमित उपस्थिति पर ध्यान बढ़ रहा है. कई छात्र अब स्कूल के शिक्षकों की तुलना में कोचिंग शिक्षकों पर अधिक भरोसा करते हैं. उन्होंने कहा, चूंकि CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मुख्य रास्ता बन गया है, इसलिए स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि बोर्ड परसेंटेज अब कम मायने रखते हैं."

उन्होंने सोशल मीडिया से बढ़ते ध्यान भटकाने वाले फैक्टर, सेल्फ-स्टडी की कम होती आदतें और कठोर मूल्यांकन पद्धतियां को भी इसकी वजह बताया.

उन्होंने कहा, “सवाल अब ज़्यादा योग्यता-आधारित, अवधारणा-उन्मुख हैं और उनमें हॉट्स (हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स) शामिल हैं. डायरेक्ट सवाल काफी कम हो गए हैं. साथ ही, मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं.”

दिल्ली के सीएम श्री स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश कुमार झा ने भी यही बात कही और कहा कि स्टूडेंट्स अब पूरी तरह से बोर्ड के मार्क्स पर फोकस करने के बजाय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के लिए खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं.

‘95% असाधारण होना चाहिए’
कुछ शिक्षकों का मानना ​​है कि टॉप स्कोर करने वालों की घटती संख्या असल में एक अच्छा सुधार है. जे एम इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा की प्रिंसिपल डॉ. भावना कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हाल के सालों में बहुत ज़्यादा स्कोर ने मार्क्स की वैल्यू कम कर दी है.

उन्होंने कहा, “सालों से लोग कहते थे कि सीबीएसई में कोई भी और हर कोई 95 प्रतिशत से ज़्यादा नंबर ला सकता है. जब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो उनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है. 95 प्रतिशत से ज़्यादा स्कोर तो सिर्फ़ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के लिए ही होना चाहिए.”

उन्होंने कहा कि हाल में आई गिरावट के बावजूद, सीबीएसई का मार्किंग सिस्टम कई दूसरे एजुकेशनल बोर्ड के मुकाबले काफी अच्छा है.

क्षेत्रीय प्रदर्शन में बड़ी गिरावट
यह गिरावट ज़्यादातर सीबीएसई रीजन में दिखी, जिसमें पारंपरिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी ज़ोन भी शामिल थे. हालांकि दक्षिणी इलाकों ने ओवरऑल परफॉर्मेंस में दबदबा बनाए रखा, लेकिन लगभग हर बड़े धर्म में पास प्रतिशत में गिरावट आई.

पास प्रतिशत में सबसे बड़ी गिरावट (2025 vs 2026)

  • पटना: -8.41
  • प्रयागराज: -7.10
  • विजयवाड़ा: -6.83
  • पंचकूला: -5.44
  • त्रिवेंद्रम: -3.70

विजयवाड़ा, जिसने 2025 में शानदार 99.60 प्रतिशत पास रिकॉर्ड किया था, 2026 में गिरकर 92.77 प्रतिशत हो गया. त्रिवेंद्रम टॉप परफॉर्म करने वाले रीजन में रहा, लेकिन 99.32 प्रतिशत से गिरकर 95.62 प्रतिशत हो गया.

दिल्ली पूर्व और दिल्ली पश्चिमी में भी गिरावट देखी गई, जबकि प्रयागराज राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम परफॉर्म करने वाले इलाकों में से एक रहा. गिरावट के बावजूद, बेंगलुरु, चेन्नई और विजयवाड़ा ने कई उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन जारी रखा.

ओएसएम, पुनर्मूल्यांकन की होड़ और छात्र चिंता
2026 के एग्जामिनेशन साइकिल में सीबीएसई ने पहली बार क्लास 12 के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) को पूरी तरह से अपनाया. सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार, बोर्ड ने 98.66 लाख आंसर शीट को डिजिटली जांचने के लिए लगभग 70,000 परीक्षकों को लगाया था.

इस साल, लगभग 17.68 लाख स्टूडेंट्स ने क्लास 12 की परीक्षा दी, जो पिछले साल से लगभग 70,000 ज़्यादा है. कुल पास प्रतिशत 85 प्रतिशत से ज़्यादा रहा, जो पिछले साल से लगभग तीन प्रतिशत कम है.

सख्त कठोर मूल्यांकन ने भी अपने स्कोर से नाखुश स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चिंता पैदा कर दी है. कई लोग अब इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हजारों लोग आंसर शीट की फोटोकॉपी और री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं.

सीबीएसई ने इसके साथ ही अपने रिजल्ट के बाद शिकायत करने के प्रक्रिया में भी बदलाव किया है. नए फ्रेमवर्क के तहत, स्टूडेंट्स को पहले मूल्यांकन की गई आंसर शीट की स्कैन की हुई कॉपी मिलती है, फिर खास सवालों के री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है.

क्योंकि ओएसएम डिजिटल तरीके से अपने आप कुल की गणना करता है, इसलिए क्लास 12 के लिए पारंपरिक “मार्क्स के वेरिफिकेशन” प्रक्रिया को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है. बोर्ड ने साफ किया है कि सभी शिकायत सुलझाने और रीवैल्यूएशन के तरीके पूरी तरह से ऑनलाइन और टाइम-बाउंड रहेंगे.

मूल्यांकन के तरीकों पर बढ़ती चर्चाओं के बीच, सीबीएसई ने पहले टीचर्स को सोशल मीडिया पर चेकिंग के तरीकों के बारे में अनऑफिशियल जानकारी शेयर करने से सावधान किया था, और चेतावनी दी थी कि गुमराह करने वाले दावों से स्टूडेंट्स और अभिभावक के बीच कन्फ्यूजन हो सकता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 के नतीजों से बड़ा मैसेज साफ है: सीबीएसई में स्कोरिंग पैटर्न पूरी तरह बदल रहे हैं. रट्टा मारकर सीखने वाले “मास हाई स्कोर” का जमाना धीरे-धीरे एनईपी सुधारों और एंट्रेंस-टेस्ट की असलियत के हिसाब से ज़्यादा कॉन्सेप्ट-ओरिएंटेड और प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन प्रणाली की जगह ले सकता है.

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