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Explainer : सियांग नदी पर भारत का बड़ा 'खेल', अब चीन की यह चाल नहीं हो पाएगी कामयाब

नई दिल्ली : लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) से थोड़ी दूर (30 से 50 किलोमीटर) पर चीन एक मेगा डैम बना रहा है. इसे "मेडोग जलविद्युत परियोजना" का नाम दिया गया है. सुनने में यह बहुत ही सामान्य खबर लगती है. लेकिन जब आप इसकी तह में जाएंगे, तब चीन के असल इरादे के बारे में जान पाएंगे. उसकी योजना बहुत ही खतरनाक है. जब भी भारत और चीन के बीच एलएसी पर युद्ध या युद्ध जैसी नौबत आएगी तो चीन इस बांध के जरिए भारत के एक बड़े इलाके में इस बांध को "वॉटर बम" की तरह इस्तेमाल कर सकता है. भारतीय रणनीतिकारों ने चीन की इस चाल को भांप लिया और उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग में मेगा डैम बनाने का फैसला किया है. वैसे यह फैसला थोड़ा पुराना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हुए विरोध-प्रदर्शन की वजह से प्रोजेक्ट फिर से सुर्खियों में है. आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में ही इसका विरोध कौन कर रहा है ?

भारत ने सियांग नदी पर एक बहुउद्देशीय मेगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक और वॉटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है. इससे 11,200 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकेगी. परियोजना पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के सियांग और अपर सियांग जिलों में फैली है. इसके लिए पारोंग, डाइट डिमे और उग्गेन्ग में बांध बनाने की संभावनाएं तलाशी गई हैं.

चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर बांध बना रहा है. यह दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत प्रोजेक्ट होगा. यह परियोजना रणनीतिक, भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और खतरनाक मानी जा रही है. यह चीन स्थित थ्री गॉर्जियस डैम से भी तीन गुना बड़ा है. थ्री गॉर्जियस डैम इस समय दुनिया का सबसे बड़ा डैम है. चीन का सुपर डैम भूवैज्ञानिक रूप से अत्यधिक सक्रिय और भूकंप-संभावित क्षेत्र में स्थित है. इसमें अरबों लीटर पानी जमा करने की क्षमता होगी. इस इलाके में अगर मौसम संबंधित कोई भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो जाहिर है इसका सबसे अधिक असर भारत पर ही पड़ेगा. रणनीतिकारों की मानें तो जब भी चीन पर दबाव बढ़ेगा, तो वह घुड़की दे सकता है. वह इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग भी कर सकता है. यदि ऐसा हुआ तो यह भारत के साथ-साथ बांग्लादेश के लिए भी विनाश का बड़ा कारण बन सकता है. अभी पिछले महीने ही नेपाल में जैसे हालात बने, उसने तो भारत को और अधिक चौकन्ना कर दिया है. नेपाल में फ्लैश फ्लड ने बड़ी तबाही ला दी थी. कई विशेषज्ञों ने कहा कि चीन ने अपनी सैटेलाइट निगरानी के बावजूद नेपाल को बाढ़ या ग्लेशियर फटने की पूर्व चेतावनी समय पर नहीं दी. नेपाली मीडिया में ऐसी कई खबरें प्रकाशित की गईं, जिसमें दबी जुबान में ही सही लेकिन चीन की ओर ऊंगली उठाई गई. उन्होंने तिब्बत के संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में चीन द्वारा किए जा रहे बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पहाड़ों की कटाई को बड़ा कारण माना. ऐसी स्थिति में भारत यदि पहले से तैयारी कर रहा है, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

बाढ़ और जल सुरक्षा - बाढ़ को नियंत्रित करने और शुष्क मौसम में पानी की उपलब्धता बनाए रखने का लक्ष्य. इससे ऊपरी धारा के प्रवाह में व्यवधान के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकेगी.

प्रि-फिजिबिलिटी मूल्यांकन - निर्माण की मंजूरी से पहले तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय जोखिम और स्थल की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग, चट्टान परीक्षण और भूकंपीय अध्ययन शामिल हैं.

विशाल जल भंडारण जलाशय - नदी प्रवाह को नियंत्रित करने और ऊपरी धारा से अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति से निपटने के लिए लगभग 9.2 अरब घन मीटर जल भंडारण क्षमता का प्रस्ताव है.

भारत ने साफ कर दिया है कि हमारा मुख्य उद्देश्य चीन द्वारा अचानक ही छोड़े गए अतिरिक्त पानी को रोकना है, न कि बिजली पैदा करना. भारतीय अधिकारियों के अनुसार वे किसी भी सूरत में देश के निचले हिस्सों को बाढ़ से सुरक्षित रखना चाहते हैं. दरअसल, चीन तिब्बत में इसी नदी के ऊपरी इलाके में (यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है) के ऊपरी इलाके में "सुपर डैम" बनाने की तैयारी कर रहा है. वह 60,000 मेगावाट का एक विशाल बांध बना रहा है. इसके जरिए चीन नदी के ऊपरी हिस्से में जल को नियंत्रण कर पाएगा. वह जब चाहे, निचले इलाके में तबाही मचा सकता है.

भारतीय पक्षकारों का कहना है कि वे इसके जरिए चीन की ओर से आने वाले जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकेंगे. प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद नदी के निचले हिस्से में बाढ़ का असर कम किया जा सकेगा. इसके जरिए स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी. यह जलाशय जल स्तर में आ रही गिरावट को सुधारने में मदद करेगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांध के टूटने की स्थिति में, यह नदी के बहाव में होने वाले किसी भी अचानक बदलाव को झेल सकेगा.

वैसे मूल रूप से इस योजना का कॉन्सेप्ट यूपीए के समय में 2008 में ही रखा गया था. पर अभी तक काम आगे नहीं बढ़ सका. एनएचपीसी अब तक उस जगह की ठीक-ठीक पहचान भी नहीं कर पाया है, जहां सियांग बांध बनाया जाएगा. जरूरी सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है. जिन तीन जगहों की पहचान की गई है, उसके बाद आगे क्या होगा, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. एनएचपीसी ने अपनी एक रिपोर्ट 2022 में जल संसाधन मंत्रालय को दी थी. इस रिपोर्ट पर अमल का इंतजार है.

प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाना है. पहले चरण में 6,000 मेगावाट और फिर दूसरे चरण में 3,750 मेगावाट का निर्माण किया जाएगा. इसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव है. इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जब नीति आयोग ने बहुउद्देशीय स्टोरेज-टाइप बांध का प्रस्ताव रखा था. नीति आयोग ने इन दोनों चरणों को एक साथ करने का फैसला किया है.

इस प्रोजेक्ट को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका जवाब दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "कांग्रेस पार्टी द्वारा सस्ते राजनीतिक फायदे के लिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें बेहद खतरनाक हैं. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और कांग्रेस का पूरा तंत्र, देश की महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा तैयारियों को "दमन" बताकर पेश कर रहा है, जो सीधे तौर पर हमारे बाहरी दुश्मनों के हाथों में खेलने जैसा है."

इसके बाद विदेश मंत्री ने कुछ तथ्य सामने रखे. उन्होंने लिखा, "चीन हमारी सीमा के ठीक पास 60,000 मेगावाट का विशाल मेडोग बांध बना रहा है. इससे पानी के बहाव पर बीजिंग का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, जिससे यह नदी एक भू-राजनीतिक हथियार में बदल सकती है. वे किसी भी समय बांध के दरवाजे खोल सकते हैं, एक ऐसी तबाही आ सकती है जो पूरे इलाकों को बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले जा सकती है."

विदेश मंत्री ने कहा कि सियांग परियोजना को किसी विकल्प के तौर पर तैयार नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह देश की जरूरत है. उन्होंने बताया, "सियांग परियोजना कोई विकल्प नहीं, बल्कि भारत के लिए एक अनिवार्य रणनीतिक सुरक्षा कवच है. यह इस क्षेत्र के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है."

अरुणाचल प्रदेश में बन रहे इस परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं. इनको लेकर विदेश मंत्री काफी सख्त दिखे. उन्होंने कहा, "इन विरोध प्रदर्शनों को फंड देकर, भड़काकर और इनका महिमामंडन करके, कांग्रेस सक्रिय रूप से हमारी रक्षा प्रणालियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. क्या आप भारत की संप्रभुता के साथ खड़े हैं, या फिर विदेशी हितों के लिए पीआर मशीनरी का काम कर रहे हैं ? सच्ची देशभक्ति का अर्थ है, अपने नागरिकों और सीमाओं की अस्तित्व के लिए खतरा बने संकटों से रक्षा करना, न कि ब्लैकमेल के आगे घुटने टेक देना. हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे. कांग्रेस पार्टी चाहे जो भी सोचे, भारत अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करेगा, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा."

अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि वह प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत शुरू करे और सार्थक चर्चा होने तक प्री फिजिबिलिटी सर्वे की गतिविधियों को रोक दे. पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन ग्रामीणों की उन चिंताओं को दर्शाता है जो उनकी पुश्तैनी जमीन, पारंपरिक अधिकारों, आजीविका, पर्यावरणीय और भूकंपीय खतरों, विस्थापन और सियांग नदी के भविष्य से जुड़ी हैं.

विरोध में कुछ स्थानीय जनजातियां शामिल हैं. उनके विरोध का अपना आधार है. साथ ही पर्यावरण पर चिंता जताने वालों ने कहा है कि पूरी परियोजना भूकंपीय क्षेत्र V में स्थित है. यहां पर भूकंप, जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता, भूस्खलन और संभावित हिमनदी झील विस्फोट का खतरा बना रहता है.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उनका जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले हिंसा करने के बजाय, हमसे सवाल पूछें और हमारे साथ बातचीत करें, हम उनकी सभी बातों का जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन से किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वे हिंसा का सहारा न लें.

अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में मुख्य रूप से आदि और गैलो जनजातियां रहती हैं. वे यहां की जमीन और जंगलों पर लंबे समय से जीवन यापन गुजार रहे हैं. पर्यावरणविदों का मानना है कि किसी भी विकास परियोजना को शुरू करने से पहले राज्य को इन मूल निवासी जनजातियों से सलाह लेनी चाहिए. उनके अनुसार इसमें ग्राम सभाओं से सहमति लेनी चाहिए. वे संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार घोषणापत्र का भी हवाला दे रहे हैं. इसे एफपीआईसी का सिद्धान्त कहा जाता है, यानी फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. इस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार घोषणापत्र 2008 के अनुच्छेद 10, 19 और 32 में मान्यता दी गई है. भारत में ऐसे अधिकारों को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मान्यता दी गई है.

इंडियन डिफेंस एंड एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सियांग बेसिन 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. इसका 82 प्रतिशत से अधिक भाग जंगलों से आच्छादित है. इनमें कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां निवास करती हैं. यह क्षेत्र व्यापक दिहांग-दिबांग और सियांग भू-भाग का हिस्सा है. यह एक फेमस वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है. ऐसे वातावरण में बड़े भंडारण बांध कई जोखिम पैदा करते हैं. इनमें गाद का जमाव, आवासों में बाढ़, वनों का विखंडन, नदी प्रणालियों का विघटन, आक्रामक प्रजातियों का आकर्षण और प्रवाह पैटर्न में परिवर्तन शामिल हैं. इसके अलावा, बांध मछली प्रवास में बाधा डाल सकते हैं, जिससे अलग-थलग आबादी और आनुवंशिक विविधता में कमी आ सकती है. बाढ़ के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक बाढ़ की भूमिका कम हो सकती है. इससे आर्द्रभूमि और नदी तट के जंगलों पर प्रभाव पड़ सकता है.

केंद्रीय जल आयोग ने इन परियोजनाओं के लिए जल-वैज्ञानिक मूल्यांकन और बांध सुरक्षा संबंधी प्रारंभिक दिशानिर्देश उपलब्ध कराए हैं. वह देश भर की नदी घाटी परियोजनाओं की तकनीकी जांच भी कर रहा है. हिमालयी क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम प्रोटोकॉल को शामिल करने की अभी भी गुंजाइश है, जैसे कि जलाशय के कारण होने वाली भूकंपीय गतिविधियों का आकलन करना और जीएलओएफ (हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़) की मॉडलिंग करना. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जीएलओएफ जोखिमों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन सियांग बेसिन के लिए जलविद्युत व्यवहार्यता अध्ययनों में इन दिशानिर्देशों को शामिल करना अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है.

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर हुई हिंसा पर पासीघाट वेस्ट के विधायक निनोंग एरिंग ने कहा, "कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब वे सब इस बांध का विरोध कर रहे हैं, तो मैं इसके पक्ष में क्यों बोलता हूं. मेरा मानना ​​है कि कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए. लोगों को आगे आकर बातचीत करनी चाहिए. मैं ऐसी परियोजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करता हूं. यह भी कि इन्हें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. यह सिर्फ मुआवजे, विकास, सड़कों और पुलों के निर्माण, या मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना का मामला नहीं है. जब कोई इतनी बड़ी परियोजना होती है, तो ये सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं. विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि किसी के घर में लूटपाट की जाए या दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए. मैं इस प्रक्रिया के विवरण पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक इस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे. असल में यह सिर्फ एक विरोध-प्रदर्शन नहीं था. इसमें चोरी, डकैती और लूटपाट जैसी घटनाएं शामिल थीं."

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