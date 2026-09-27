Explainer : एससी एसटी एक्ट पर हंगामा, क्या है असली वजह, क्या होनी चाहिए समीक्षा ?
जब इस कानून को लाया गया था, तब यह उम्मीदें जगी थीं कि इससे समाज में भेदभाव खत्म होगा. पढ़ें पूरी खबर.
Published : September 27, 2026 at 2:06 PM IST
हैदराबाद : पिछले कई दिनों से एससी-एसटी एक्ट की खूब चर्चा हो रही है. इससे जुड़े कई विवाद सामने आए हैं. अभी आईआईटी बॉम्बे की घटना ने इस पर एक बार फिर से बहस की शुरुआत कर दी है. आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एससी समुदाय से आने वाले एक छात्र का जातिगत उत्पीड़न किया. हालांकि, प्रोफेसर ने इन आरोपों से इनकार किया है. ऐसे में कुछेक लोगों ने इस एक्ट का विरोध भी किया है. कइयों का आरोप है कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है. जबकि कानून के समर्थकों का कहना है कि इस एक्ट के बाद से उन्हें राहत मिली है. उनके अनुसार सालों से जिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, इस कानून ने उनसे राहत दिलाई है. आइए इस कानून को समझने का प्रयास करते हैं. हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनकी वजह से एससी-एसटी एक्ट को लाया गया और जब से यह लागू हुआ है, क्या इससे वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं जिनके लिए इस कानून को लाया गया था.
एससी-एसटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को 1989 में पारित किया गया. संसद में जब इससे संबंधित बिल पर बहस की जा रही थी, तब कई दलीलें दी गईं. कहा गया कि यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ लगातार हो रहे जाति-आधारित भेदभाव, अपमान, हिंसा और सामाजिक उत्पीड़न को न सिर्फ खत्म करेगा, बल्कि उसकी धार को कुंद भी करेगा. संसद ने माना कि इन समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की खास प्रकृति से निपटने के लिए सामान्य आपराधिक कानून काफी नहीं था. कानून का मकसद सिर्फ हिंसा की अलग-अलग घटनाओं के लिए सजा देना ही नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों के लोगों की गरिमा, आत्म-सम्मान और सामाजिक स्थिति की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षा, मुकदमा चलाने, राहत और पुनर्वास के लिए एक प्रभावी कानूनी व्यवस्था देना भी था. संसद में बिल पेश करते समय उसके साथ जो 'उद्देश्य और कारणों का बयान' दिया गया था, उसमें कहा गया है कि एससी-एसटी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए जाने के बावजूद, वे अभी भी असुरक्षित हैं. उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है और वे तरह-तरह के अपराधों, अपमान, बेइज्जती और उत्पीड़न का शिकार होते हैं. कई क्रूर घटनाओं में उनकी जान और संपत्ति तक छीन ली गई है. विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके खिलाफ गंभीर अत्याचार किए जाते हैं.
क्या था 1989 का कानून
- उद्देश्य - एससी और एसटी समुदाय के लोगों को सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ जीने का मौका मिले और वे दबदबे वाली जातियों के डर, हिंसा या दमन से मुक्त जीवन जी सकें.
- इसे नौ सितंबर 1989 को लागू किया गया था. इस अधिनियम के नियम 31 मार्च 1995 को अधिसूचित किए गए थे.
- इसमें 22 अपराधों की सूची शामिल थी.
- इनमें आर्थिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करना, भेदभाव, शोषण और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग शामिल था. अगर आपने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के आत्मसम्मान या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया, तो ऐसे कृत्यों को आपराधिक कृत्य माना गया.
- मुकदमे की तेज सुनवाई के लिए हर जिले में सेशन कोर्ट को विशेष अदालत बनाने का प्रावधान था.
2018 - सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया. कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग की बात स्वीकार की. डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में कोर्ट ने की थी टिप्पणी.
- संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती जांच अनिवार्य की और अग्रिम जमानत की मंजूरी दी. एससी एसटी एक्ट के तहत मामलों की जांच कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा कराने का आदेश दिया था.
- कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी. सरकारी अधिकारी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, तो उस अधिकारी की गिरफ्तारी उसके विभाग की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी.
- अगर किसी व्यक्ति पर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा आरोप लगाया गया, तो वह उस एससी एसटी सदस्य के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कर सकता है जिसने ऐसा झूठा मामला दर्ज कराया था. वह मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है.
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत कुल 47 प्रकार के अपराध और अत्याचारों के प्रावधान शामिल किए गए हैं.
क्या थी दुरुपयोग की शिकायतें
- झूठे मामले दर्ज करना. ऐसा अक्सर बदला लेने या निजी दुश्मनी निकालने के मकसद से किया जाता है.
- जमीन और संपत्ति के झगड़ों को सुलझाने की आड़ में कानून का दुरुपयोग.
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2013 के आंकड़े के अनुसार एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज 11,060 मामलों में जांच के दौरान 935 शिकायतें पूरी तरह झूठी पाई गईं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेअसर करने के लिए मोदी सरकार ने कानून में किया संशोधन
- मोदी सरकार ने 2018 के संशोधनों के जरिए 'सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें इस एक्ट के तहत अरेस्ट से पहले शुरुआती जांच और पूर्व मंजूरी की व्यवस्था की गई थी.
- संसद ने 2018 में संशोधित अधिनियम पारित किया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को बेअसर करने के लिए धारा 18ए जोड़ी गई.
- संशोधित कानून में मूल एक्ट के कड़े प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया.
क्या है धारा 18ए
- इसने शुरुआती जांच और गिरफ्तारी से पहले की मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया और अग्रिम जमानत पर सख्त रोक को फिर से लागू कर दिया.
22 सितंबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका
याचिका में संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में 2015 और 2018 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कानून को 2020 में चुनौती दी गई थी और तब तीन जजों की बेंच ने इसे खारिज कर दिया. पांच सालों के भीतर उसे पर फिर से विचार करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है. हालांकि, कुछ दिन पहले एससी-एसटी एक्ट से ही जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा कि एक्ट के तहत आरोप तभी तय किया जा सकता है, जब यह दो शर्तों को पूरा कर दे. पहली शर्त यह है कि अपराध ऐसी जगह पर किया गया हो जो आम लोगों की नजर में हो और दूसरी कि यह आम लोगों की मौजूदगी या उनकी जानकारी में हुआ हो.
याचिकाकर्ता की क्या थी दलील
- 2018 के संशोधनों में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो "साफ तौर पर मनमाने, कठोर और जरूरत से ज्यादा सख्त हैं. ये प्रावधान जाति-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का एक समानांतर ढांचा खड़ा करते हैं, जिसमें आरोपी के एससी-एसटी न होने के आधार पर ही उसे दोषी मान लिया जाता है. इस तरह यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन (उल्टा भेदभाव) को बढ़ावा देता है, प्रावधानों का दुरुपयोग करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है.
- रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की आ रही हैं शिकायतें.
- इस व्यवस्था के तहत 493 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है.
- इस वजह से लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रेरित हो रहे हैं.
- सजा की दर बहुत कम है.
- गलत केस पर करोड़ों मुआवजा भी दिया गया है.
- संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 में दिए गए समानता, जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा कानूनी प्रक्रिया के अधिकारों का हो रहा उल्लंघन.
- कानून के कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग की वजह से निर्दोष लोगों की हो रही गिरफ्तारी और वे लंबे समय तक कानूनी उलझनों में फंसे रहते हैं.
एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध और सजा
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए जानबूझकर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान करता है या उसे डराता-धमकाता है, ताकि सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती की जा सके तो यह अपराध माना जाएगा.
- सार्वजनिक रूप से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी जाति के नाम से संबोधित करके गाली देता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा.
- इस तरह के मामलों में कम से कम छह महीने की जेल होगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.
एक्ट में मुआवजे का प्रावधान
- छोटे-मोटे अपराधों या अपमानजनक व्यवहार के मामलों में कम रकम (जैसे ₹85,000 से ₹1,00,000) मिलती है, जबकि हत्या, स्थायी विकलांगता या यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के लिए आर्थिक मदद (₹4 लाख से ₹8 लाख या उससे अधिक) दी जाती है. रकम अदालत तय करती है.
- यह मुआवजा या आर्थिक सहायता की कैटेगरी में आता है. पैसा तुरंत मदद और पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली कानूनी राहत है, न कि आरोपी से वसूला गया जुर्माना.
- अलग-अलग चरणों में यह राशि देने का प्रावधान है.
- मुआवजे का एक हिस्सा (जैसे 25 फीसदी) एफआईआर दर्ज होने पर दिया जाता है.
- मुआवजे का दूसरा हिस्सा (50 फीसदी) चार्जशीट पेश होने पर दिया जाता है.
- इसके बाद मुआवजे की बाकी राशि अदालत के फैसले के समय दिया जाता है.
- कुछ राज्य सरकारें अपनी ओर से मुआवजे की राशि बढ़ा भी सकती हैं.
एससी एसटी एक्ट के तहत किस तरह के अपराधों (मुख्य अपराधों) को शामिल किया गया है.
- अपमान या बेइज्जत करना : किसी एससी या एसटी सदस्य को जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने या नीचा दिखाने के इरादे से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करना. इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है.
- गलत या दूषित पानी पिलाना : किसी एससी/एसटी समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी के स्रोत (कुआं, तालाब आदि) को गंदा या दूषित करना जिससे वह पीने योग्य न रहे.
- जबरन श्रम या बंधुआ मजदूरी : किसी व्यक्ति से बेगार, बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी करवाना, या मानव/पशु का शव उठवाने या निस्तारण करने के लिए विवश करना.
- संपत्ति या भूमि पर कब्जा : एससी/एसटी के किसी सदस्य की जमीन, परिसर या घर पर जबरन कब्जा करना, खेती करना, या उसे उसके घर/निवास स्थान से हटने के लिए मजबूर करना.
- महिलाओं के खिलाफ अत्याचार : एससी/एसटी समुदाय की किसी महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट, उसकी लज्जा भंग करना या उसे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाना.
- झूठे मुकदमे दर्ज कराना : किसी एससी या एसटी सदस्य के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या झूठी आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, या लोक सेवक को आधिकारिक शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए गलत सूचना देना.
- आगजनी या संपत्ति को नुकसान :.आग या विस्फोटक पदार्थों द्वारा एससी/एसटी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (यदि पूजा स्थल या रिहायशी घर हो तो उम्रकैद तक की सजा).
- लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा : गैर-एससी/एसटी श्रेणी के किसी सरकारी अधिकारी या लोक सेवक द्वारा इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का जानबूझकर निर्वहन न करना या एफआईआर दर्ज करने से मना करना (जिसमें 6 महीने से 1 साल तक की सजा है).
- इन अपराधों के लिए सामान्य सजा 6 महीने से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन यदि अपराध गंभीर प्रकृति के हों (जैसे हत्या या बलात्कार), तो अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के साथ मिलकर कठोरतम दंड (उम्रकैद या मृत्युदंड) दिया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई ने कहा, 'संसद के पास अधिकार, चाहे तो बदल दे'
पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि कानून का गलत इस्तेमाल होता है, कानून को खत्म करने का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने कहा बेहतर ये होगा कि ऐसे उपाय और तरीके खोजे जाएं, जिससे लोगों को इस कानून के दुरुपयोग से रोका जाए. उनकी राय में संशोधन के माध्यम से यदि संसद कानून का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त सजा का प्रावधान करती है तो यह एक बेहतर तरीका होगा.
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