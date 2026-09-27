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Explainer : एससी एसटी एक्ट पर हंगामा, क्या है असली वजह, क्या होनी चाहिए समीक्षा ?

एससी एसटी एक्ट ( ETV Bharat )

हैदराबाद : पिछले कई दिनों से एससी-एसटी एक्ट की खूब चर्चा हो रही है. इससे जुड़े कई विवाद सामने आए हैं. अभी आईआईटी बॉम्बे की घटना ने इस पर एक बार फिर से बहस की शुरुआत कर दी है. आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एससी समुदाय से आने वाले एक छात्र का जातिगत उत्पीड़न किया. हालांकि, प्रोफेसर ने इन आरोपों से इनकार किया है. ऐसे में कुछेक लोगों ने इस एक्ट का विरोध भी किया है. कइयों का आरोप है कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है. जबकि कानून के समर्थकों का कहना है कि इस एक्ट के बाद से उन्हें राहत मिली है. उनके अनुसार सालों से जिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, इस कानून ने उनसे राहत दिलाई है. आइए इस कानून को समझने का प्रयास करते हैं. हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनकी वजह से एससी-एसटी एक्ट को लाया गया और जब से यह लागू हुआ है, क्या इससे वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं जिनके लिए इस कानून को लाया गया था.

एससी-एसटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को 1989 में पारित किया गया. संसद में जब इससे संबंधित बिल पर बहस की जा रही थी, तब कई दलीलें दी गईं. कहा गया कि यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ लगातार हो रहे जाति-आधारित भेदभाव, अपमान, हिंसा और सामाजिक उत्पीड़न को न सिर्फ खत्म करेगा, बल्कि उसकी धार को कुंद भी करेगा. संसद ने माना कि इन समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की खास प्रकृति से निपटने के लिए सामान्य आपराधिक कानून काफी नहीं था. कानून का मकसद सिर्फ हिंसा की अलग-अलग घटनाओं के लिए सजा देना ही नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों के लोगों की गरिमा, आत्म-सम्मान और सामाजिक स्थिति की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षा, मुकदमा चलाने, राहत और पुनर्वास के लिए एक प्रभावी कानूनी व्यवस्था देना भी था. संसद में बिल पेश करते समय उसके साथ जो 'उद्देश्य और कारणों का बयान' दिया गया था, उसमें कहा गया है कि एससी-एसटी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए जाने के बावजूद, वे अभी भी असुरक्षित हैं. उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है और वे तरह-तरह के अपराधों, अपमान, बेइज्जती और उत्पीड़न का शिकार होते हैं. कई क्रूर घटनाओं में उनकी जान और संपत्ति तक छीन ली गई है. विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके खिलाफ गंभीर अत्याचार किए जाते हैं. अलग अलग राज्यों में कितनी स्पेशल कोर्ट हैं. (ETV Bharat) क्या था 1989 का कानून उद्देश्य - एससी और एसटी समुदाय के लोगों को सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ जीने का मौका मिले और वे दबदबे वाली जातियों के डर, हिंसा या दमन से मुक्त जीवन जी सकें.

इसे नौ सितंबर 1989 को लागू किया गया था. इस अधिनियम के नियम 31 मार्च 1995 को अधिसूचित किए गए थे.

इसमें 22 अपराधों की सूची शामिल थी.

इनमें आर्थिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करना, भेदभाव, शोषण और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग शामिल था. अगर आपने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के आत्मसम्मान या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया, तो ऐसे कृत्यों को आपराधिक कृत्य माना गया.

मुकदमे की तेज सुनवाई के लिए हर जिले में सेशन कोर्ट को विशेष अदालत बनाने का प्रावधान था. 2018 - सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया. कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग की बात स्वीकार की. डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में कोर्ट ने की थी टिप्पणी.

संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती जांच अनिवार्य की और अग्रिम जमानत की मंजूरी दी. एससी एसटी एक्ट के तहत मामलों की जांच कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा कराने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी. सरकारी अधिकारी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, तो उस अधिकारी की गिरफ्तारी उसके विभाग की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी.

अगर किसी व्यक्ति पर एससी एसटी एक्ट के तहत झूठा आरोप लगाया गया, तो वह उस एससी एसटी सदस्य के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कर सकता है जिसने ऐसा झूठा मामला दर्ज कराया था. वह मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत कुल 47 प्रकार के अपराध और अत्याचारों के प्रावधान शामिल किए गए हैं. क्या थी दुरुपयोग की शिकायतें