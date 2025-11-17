Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय
मक्का-मदीना में आज बस हादसा हो गया. जिसमें करीब 42 भारतीयों की मौत हो गई. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 17, 2025 at 1:51 PM IST
हैदराबाद: सऊदी अरब के मक्का मदीना में आज सोमवार को एक बड़ा बस हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक मक्का से मदीना जा रही बस यात्रियों से भरी थी, जिसमें कई भारतीय भी सवार थे. यह बस बद्र और मदीना के बीच मुफरहाट इलाके में एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई. इस बस हादसे में करीब 42 भारतीयों की मौत की खबर है.
आपको बता दें कि इस्लाम में हज और उमरा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. हज और उमरा में काफी अंतर है. आइये चलते हैं कि कब हज किया जाता है और कब उमरा. इन दोनों में कितना समय लगता है और दोनों की खास बातें क्या हैं.
ये है मुख्य अंतर
इस्लाम के मुताबिक हज की पूरी यात्रा में 5 दिनों का समय लगता है, लेकिन लोग इसके बाद भी वहां रुक जाते हैं. जिस वजह से यह कुछ लंबी हो जाती है. मक्का को इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है. यह पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है और मक्का प्रांत का राजधानी है. बता दें, मक्का को इस्लाम और इस्लामी पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्मस्थान माना जाता है.
बात उमरा की करें तो इसे 'छोटी हज' भी कहा जाता है. आमतौर पर इसे किसी भी महीने कर सकते हैं. उमरा में चार बातों को काफी मुख्य माना गया है और ये हैं.
- एहराम बांधना- नीतय करना और सफेद वस्त्र पहनना
- तवाफ करना- काबा शरीफ के सात चक्कर लगाना
- सई करना- सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच भी 7 चक्कर लगाना.
- हल्क या कसर- सिर से बाल साफ करवाना या बहुत छोटे-छोटे करवाना
अब जानते हैं किस समय होता है उमरा
इस्लाम के मुताबिक उमरा में सिर्फ कुछ घंटों का समय लगता है. ऐसा कहा जाता है कि उमरा करने पर सभी लोगों को सवाब मिलता है. इसे कई बार भी कर सकते हैं.
अब जानते हैं हज क्या होता है?
इस्लाम के अनुसार हज को पांचवा फर्ज माना गया है. इस्लामी कैलेंडर की मानें तो यह साल में सिर्फ एक बार ही किया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि हर मुसलमान को अपने जीवनकाल में एक बार जरूर करना होता है.
जानिए हज में क्या-क्या करते हैं
- एहराम बांधना- नीतय करना और सफेद वस्त्र पहनना
- तवाफ करना- काबा शरीफ के सात चक्कर लगाना
- सई करना- सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच भी 7 चक्कर लगाना.
- जिलहिज्जा- शैतान को पत्थर मारना मतलूब कुर्बानी देना
- मुझदलिफा में रात गुजारना
- तवाफ-ए-इफाजा-तवाफ-ए-विदा
जानिए हज का क्या समय होता है
हज को पूरा करने में करीब 5 से 6 दिनों का समय लगता है. हर मुस्लिम को यह करना बहुत जरूरी है.
अब जानिए दोनों में मुख्य अंतर
हज और उमरा में काफी अंतर बताए गए हैं. हज में जहां लोगों की काफी भीड़ उमड़ती है. इसके साथ-साथ इसकी रस्में भी काफी कठिन हैं. इसका समय तय होता है. वहीं, उमरा में ऐसा कोई निश्चित नहीं होता. इसे कभी भी किया जा सकता है.
इतना आता है खर्च
अनुमान के मुताबिक अगर कोई शख्स हज पर जाता है तो उस पर करीब 3 लाख 37 हजार रुपये का खर्च बैठता है. वहीं, भारत सरकार भी खर्च पर कुछ सब्सिडी देती है. राज्य सरकार भी कुछ सब्सिडी और मदद करती है. वहीं, प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए हज करने पर सब्सिडी नहीं मिलती है. तब इसका खर्च 6 से 7 लाख के बीच बैठता है.
पढ़ें: सऊदी अरब में हुए एक दर्दनाक बस हादसे में हैदराबाद के उमरा करने गए 42 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने दुख जताया