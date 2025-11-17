ETV Bharat / bharat

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

उमरा और हज में क्या है अंतर ( ANI )

हैदराबाद: सऊदी अरब के मक्का मदीना में आज सोमवार को एक बड़ा बस हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक मक्का से मदीना जा रही बस यात्रियों से भरी थी, जिसमें कई भारतीय भी सवार थे. यह बस बद्र और मदीना के बीच मुफरहाट इलाके में एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई. इस बस हादसे में करीब 42 भारतीयों की मौत की खबर है. आपको बता दें कि इस्लाम में हज और उमरा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. हज और उमरा में काफी अंतर है. आइये चलते हैं कि कब हज किया जाता है और कब उमरा. इन दोनों में कितना समय लगता है और दोनों की खास बातें क्या हैं. एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर (ANI) ये है मुख्य अंतर

इस्लाम के मुताबिक हज की पूरी यात्रा में 5 दिनों का समय लगता है, लेकिन लोग इसके बाद भी वहां रुक जाते हैं. जिस वजह से यह कुछ लंबी हो जाती है. मक्का को इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है. यह पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है और मक्का प्रांत का राजधानी है. बता दें, मक्का को इस्लाम और इस्लामी पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्मस्थान माना जाता है. बात उमरा की करें तो इसे 'छोटी हज' भी कहा जाता है. आमतौर पर इसे किसी भी महीने कर सकते हैं. उमरा में चार बातों को काफी मुख्य माना गया है और ये हैं. एहराम बांधना- नीतय करना और सफेद वस्त्र पहनना तवाफ करना- काबा शरीफ के सात चक्कर लगाना सई करना- सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच भी 7 चक्कर लगाना. हल्क या कसर- सिर से बाल साफ करवाना या बहुत छोटे-छोटे करवाना