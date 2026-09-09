ETV Bharat / bharat

VIDEO EXPLAINER: झीरम कांड के फैसले पर नजर, राजनीतिक दलों का अपना-अपना पक्ष, एक दल के पॉकेट में सच तो दूसरा बाहर लाने की कर रहा मांग

झीरम कांड के फैसले के बाद जो राजनीति शुरू हुई है. उसमें पहले ही यह बातें सामने आ गई कि जो न्याय नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की कोर्ट से आया है उसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा. बचाव पक्ष के वकील ने ऐलान कर दिया है कि हाईकोर्ट जाएंगे. वहीं राजनीति भी इसमें खूब हो रही है. कांग्रेस अभी भी इस बात को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला कर रही है कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है. जो लोग झीरम के सच को जानते थे उन लोगों से पूछताछ तक नहीं की गई है.

रायपुर: झीरम कांड छत्तीसगढ़ के लिए राजनीतिक नरसंहार के रूप में देखा जाता है. नक्सलियों ने जिस तरीके से झीरम में राजनेताओं के साथ आम लोगों की हत्या की थी उसके बाद पूरे देश में एक भूचाल आ गया था. झीरम कांड के बाद इसकी जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई और राजनीति भी. NIA कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार दिया है उसके बाद फिर से राजनीतिक बयान तेज हो गई. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किए गए नरसंहार और दोषियों को मिलने वाली सजा की बात कम, झीरम के सही न्याय और गलत राजनीति के बयान ज्यादा आ रहे हैं. आज भी झीरम सियासत में उलझा हुआ एक सवाल ही बनकर रह गया है.

कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम लोग लगातार यह कहते रहे हैं की झीरम का जो नरसंहार हुआ उसमें जिन लोगों के पास इसके जानकारी रही है उनसे जानकारी तक नहीं ली गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उस समय जो भी लोग सरकार में थे उन लोगों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए, उस समय के मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए. उस समय के गृहमंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए.

तत्कालीन मुख्य सचिव और डीजीपी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए. भूपेश बघेल लगातार यह कहते रहे हैं कि झीरम का सच उनके पास है. लेकिन जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ तक नहीं की.- दीपक बैज, PCC चीफ

भूपेश बघेल ने किए अहम दावे

मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि सच हमारे पास है. भूपेश बघेल ने कहा कि हमने SIT का गठन किया तो NIA कोर्ट चली गई, हम सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर जीत दर्ज किए थे लेकिन हमारी सरकार बदल गई और उसके बाद जो हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया था उसकी जांच बंद कर दी गई. जो आयोग बनाया गया था उसने अपने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी और वह चले गए. वह जांच भी अधूरी रह गई. हमने पूर्व दो जजों की कमेटी बनाई भारतीय जनता पार्टी के धरमलाल कौशिक कोर्ट से जाकर स्टे ले लिए.

सही जांच हो उसके लिए हर स्तर पर बाधा पैदा की जा रही है तो इसका सच कहां से सामने आएगा.- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस को घेरा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने झीरम कांड को लेकर कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब झीरम कांड का सच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पॉकेट में था और 5 सालों तक मुख्यमंत्री थे तो इसका खुलासा उन्होंने क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद सभी काम को तेजी से किया जा रहा है और यही वजह है कि उसके परिणाम भी आ रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिन लोगों के रोल मॉडल हिडमा रहे हो और जो लोग हिडमा को लेकर अपना पक्ष रखते रहे हो वह लोग झीरम कांड का सच कहां से बाहर आने देंगे. विजय शर्मा ने कहा कि अभी भी समय नहीं बीता है अगर भूपेश बघेल के पास कोई सच है तो वह ले जाकर के NIA के अधिकारियों को सौंप दें ताकि पूरा सच बाहर आ जाए.

पीड़ितों का दर्द कौन सुनेगा?

झीरम कांड के जो पीड़ित रहे हैं उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जो मंजर उस समय देखने को मिला था वह इतना खौफनाक है कि पूरे जीवन भर उसके डर से बाहर आ पाना मुश्किल है. हालांकि जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है वे लोग नक्सली की मुख्य धारा में पीछे खड़े होने वाले लोग हैं. जो लोग इसके मुख्य करता धर्ता है उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है. झीरम कांड को लेकर शुरू हुई सियासत राजनीतिक बयान बाजी में पूरी निष्पक्ष नहीं है. अब देखना है की राजनीति जो अपना पक्ष लेकर चल रही है उसके लिहाज से न्यायालय क्या फैसला देती है.