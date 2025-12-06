ETV Bharat / bharat

Explainer: क्या सच में हरियाणा को नए विधानसभा भवन की जरूरत है?

पर्यावरण मंजूरी: नवंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने दावा किया कि उन्होंने साकेतड़ी की जमीन के लिए आवश्यक पर्यावरण मंजूरी हासिल कर ली है, ताकि भूमि विनिमय की प्रक्रिया आगे बढ़ सके.

प्लान में थोड़ा सा बदलाव हुआ: चंडीगढ़ प्रशासन ने IT पार्क के पास रेलवे लाइट प्वाइंट के पास 10 एकड़ जमीन की पहचान की और इसे हरियाणा को देने पर सहमति जताई. इसकी कीमत करीब 640 करोड़ रुपए आंकी गई. हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि इस 10 एकड़ जमीन के बदले पंचकूला के मनसा देवी सेक्टर 7 में से 10 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को दी जाएगी. बाद में जमीन की कीमत के आधार पर हरियाणा ने पंचकूला के साकेतड़ी गांव में 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ प्रशासन को देने का प्रस्ताव रखा.

शुरू हुई जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया: तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा था कि "वर्तमान में विधानसभा का जो हिस्सा हरियाणा के पास है, वो काफी कम है. इसलिए हरियाणा सरकार ने केंद्र के पास चंडीगढ़ में नई हरियाणा विधानसभा बनाने का प्रस्ताव भेजा था. जिसे मंजूरी मिल गई है. चंडीगढ़ में नई जगह पर विधानसभा भवन बनेगा. ऐसे में जमीन की कीमत किस तरह से अदा की जाएगी. इसके तीन पहलू हो सकते हैं. पहला ये कि जितनी जमीन हम चंडीगढ़ से लेंगे. उतनी ही जमीन हम हरियाणा से देंगे. दूसरा ये कि जमीन को हम लीज पर भी ले सकते हैं. तीसरा ये कि जमीन की पूरी कीमत हम अदा करेंगे."

गृहमंत्री अमित शाह ने की थी घोषणा: जुलाई 2022 में जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये मुद्दा उठाया. जिसके बाद अमित शाह ने सैद्धांतिक रूप से चंडीगढ़ में हरियाणा को अलग विधानसभा के लिए जमीन आवंटित करने की घोषणा की. इसके बाद इस बात पर मंथन हुआ कि चंडीगढ़ में हरियाणा का भवन किस जगह बनेगा? हरियाणा सरकार की तरफ से मैराथन बैठकों के बाद चंडीगढ़ में जमीन चिन्हित की गई.

साल 2026 के परिसीमन के बाद हरियाणा के विधायकों की संख्या 115 से 126 तक हो सकती है. वहीं हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 90 विधायकों के ही बैठने की व्यवस्था है. इसके अलावा 2 से 4 अतिरिक्त विधायकों को भी सदन में बैठाने की व्यवस्था नहीं है. सबसे ज्यादा परेशानी विधानसभा के चेयरमैन के स्टाफ की है. उनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है. विधानसभा के अंदर मंत्रियों के लिए बैठने की जगह उपलब्ध नहीं है. मीडिया का भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन उनके बैठने की भी व्यवस्था नहीं है. इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब हरियाणा को नए विधानसभा भवन की जरूरत है.- तत्कालीन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता

कब उठा था मुद्दा? वैसे तो हरियाणा के अलग विधानसभा भवन की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन मुद्दा तब गर्म हुआ, जब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने 2022 की शुरुआत में चंडीगढ़ प्रशासन से अलग भवन के लिए जमीन की मांग की थी. इस मांग को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कई बार हाईकमान से मुलाकात की.

क्यों है विवाद? वर्तमान में हरियाणा और पंजाब की विधानसभा एक ही बिल्डिंग ('पैलेस ऑफ असेंबली') में है. कानूनी तौर पर ये बिल्डिंग चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दोनों राज्य इसे साझा करते हैं. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (Punjab Reorganisation Act, 1966) के तहत, चंडीगढ़ में सभी राज्य संपत्तियों को पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया गया. मतलब 60 प्रतिशत चंडीगढ़ का हिस्सा और 40 हरियाणा का. इस हिसाब से मौजूदा विधानसभा भवन भी 60-40 के अनुपात में विभाजित माना जाता है. अब हरियाणा सरकार का तर्क है कि मौजूदा विधानसभा भवन में उसे उसकी 40% हिस्सेदारी है. असल में हरियाणा को 27 प्रतिशत जगह ही मिली है. जिसके चलते बिल्डिंग में 90 विधायकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. यहीं से हरियाणा के नए विधानसभा भवन की मांग उठी, ताकि विधायकों को जगह मिल सके और काम में कोई बाधा ना आए.

मौजूदा विधानसभा भवन: सबसे पहले मौजूदा विधानसभा भवन के बारे में जानिए. हरियाणा और पंजाब के साझा विधानसभा भवन को 'पैलेस ऑफ असेंबली' के नाम से जाना जाता है. इस भवन को स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बुजिए ने डिजाइन किया था. भवन का निर्माण 1951 में शुरू हुआ और 1962 में पूरा हुआ. इसका आधिकारिक उद्घाटन 15 अप्रैल 1964 को हुआ था. ये इमारत ब्रूटलिस्ट वास्तुकला (Brutalist Architecture) का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें बिना प्लास्टर वाले कंक्रीट (exposed concrete) का उपयोग किया गया है और इसमें आधुनिक डिजाइन के सिद्धांत शामिल हैं. ये भवन चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जिसमें सचिवालय और उच्च न्यायालय (High Court) भवन भी शामिल हैं. 2016 में इसे यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया.

चंडीगढ़: नए विधासनभा भवन को लेकर हरियाणा का राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की उस अपील को खारिज किया है. जिसमें उसने चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग रखी थी. इसके अलावा मंत्रालय ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को सलाह भी दी है कि मामले में अब किसी तरह की आगे की कार्रवाई ना करें. केंद्र के इस फैसले के बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है. विपक्ष सरकार पर हमलावर है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में हरियाणा को नए विधानसभा भवन की जरूरत है?

स्वैप डील फेल, हरियाणा का प्रस्ताव खारिज: योजना के तहत हरियाणा ने बदले में पंचकूला के सेक्टोरियल क्षेत्र के पास 12 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जनवरी 2024 में UT प्रशासन ने विस्तृत सर्वे के बाद इसे खारिज कर दिया. शहरी नियोजन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पंचकूला की जमीन नीची थी, बीच से नाला गुजरता था और कनेक्टिविटी भी उचित नहीं थी. इसलिए इसे इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त बताया गया. इसी के चलते हरियाणा के नए विधानसभा भवन बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया.

हरियाणा विधानसभा भवन (Etv Bharat)

गृह मंत्रालय की राय- मामला ना बढ़ाया जाए: महीनों से चल रही बातचीत के बाद केंद्र ने हरियाणा को स्पष्ट कर दिया कि मंत्रालय इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि "हरियाणा को रोक नहीं सकते, लेकिन मंत्रालय इस मामले को आगे नहीं ले जाएगा, इसकी जानकारी दे दी गई है." एसवाईएल की तरह अब ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है. फिलहाल इस मुद्दे पर हरियाणा सियासी फिजाएं इस ठंड के मौसम में काफी गर्म दिखाई दे रही हैं.

'चंडीगढ़ पर स्थिति साफ करें केंद्र'- भूपेंद्र हुड्डा: हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि "चंडीगढ़ का मालिक कौन है, ये केंद्र सरकार को खुद नहीं पता. केंद्र सरकार को चंडीगढ़ के बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए. केंद्र सरकार पहले ये बताए कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है या नहीं. जब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तो हरियाणा का भी हक है. जब मैं मुख्यमंत्री था, तो विधायकों के लिए जगह चाहिए थी, तो हमने ली थी. अब कभी हां, कभी ना, कभी कुछ तो कभी कुछ कह रहे हैं. स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए. केंद्र सरकार पहले फैसला करें कि चंडीगढ़ की स्थिति क्या है. पंजाब कोई चंडीगढ़ का मालिक नहीं है. दोनों राज्यों की राजधानी है."

'बीजेपी ने नई विधानसभा का मुद्दा लोगों को भटकाने के लिए उठाया': इस मुद्दे पर जींद में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि "बीजेपी हमें बांट कर आगे बढ़ रही है. चंडीगढ़ में नई विधानसभा भवन का मुद्दा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया था. ये सब फालतू की बातें हैं. चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा मिला है. अगर वहां जाकर कहोगे कि चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी बनेगी. ये सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए बोला जाता है. चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए, लगता नहीं है कि सरकार सही तरीके से पैरवी कर रही है. चंडीगढ़ को अगर लेना है, तो इसके लिए एक दिन का सेशन बुलाना चाहिए. उस सेशन में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा जाना चाहिए. विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए. उसमें सारी रिपोर्ट लगानी चाहिए, जिसमें चंडीगढ़ हरियाणा को दिए जाने की बातें हैं."

वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं. भवन में भी 90 ही विधायकों के बैठने की व्यवस्था है. (Haryana Assembly)

अजय चौटाला का सरकार पर निशाना: वहीं चरखी दादरी में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने कहा कि "हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के नाम पर भाजपा सरकार ने लोगों को सिर्फ झूंझना दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अगल से विधानसभा बनने की योजना को हरियाणा सरकार ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और जनता को गुमराह किया है."

पंजाब बोला- 'हरियाणा को जगह नहीं दी जा सकती': इस मुद्दे पर पंजाब के पूर्व मंत्री व अजनाला के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा "हरियाणा लंबे समय से मांग कर रहा था कि चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने के लिए जगह दी जाए. हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही केंद्र से मांग कर चुके थे कि चंडीगढ़ पंजाब का है. पंजाब की जमीन पर बना है. यहां हरियाणा को अलग से विधानसभा बनाने के लिए जगह नहीं दी जा सकती. आज जो केंद्र ने फैसला भेजा है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं. यह फैसला तभी हुआ है, जब इस चीज पर डटकर स्टैंड लिया. मैं सोचता हूं कि केंद्र को चंडीगढ़ के लिए अपनी नीति साफ कर लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ पंजाब का है. यहां किसी और का क्लेम नहीं है, ना किसी का क्लेम मानते हैं."

सीएम नायब सैनी ने जताई समाधान की उम्मीद: जब हरियाणा के सीएम नायब सैनी से ये सवाल किया गया कि हरियाणा के नए विधानसभा भवन के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है? इस पर उन्होंने कहा कि "जब ऐसी बात आएगी, तो उस पर बात करेंगे. अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है." हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एसवाईएल के समाधान की भी उम्मीद जताई.

मुख्यमंत्री नायब सैनी (Haryana Assembly)

'हरियाणा के सामने तीन विकल्प'- स्पीकर: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इस मुद्दे पर कहा "मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि आने वाले समय में जब विधानसभा की सीटें बढ़ेगी. उस समय हमें बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी. उसको लेकर तीन विकल्प हमारे सामने हैं. तीनों विकल्पों पर हम मंथन कर रहे हैं. सरकार अपने स्तर पर केंद्र सरकार से चर्चा कर रही है. जिन विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं. जो भी फिजिबल होगा. उस पर हम आगे बढ़ेंगे."

हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण (Haryana Assembly)

क्या कहते हैं राजनीतिक मामलों के जानकार? इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकार धीरेन्द्र अवस्थी ने कहा "इसका समाधान जरूर होगा. फिलहाल केंद्र सरकार की नजर पंजाब के आगामी यानी 2027 के चुनाव पर नजर है. जिसकी वजह से फिलहलाल इस मुद्दे के साथ ही अन्य मुद्दों को स्थगित रखना चाह रही है. इसी वजह से केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति को बदलने को लेकर जो बिल इस बार संसद में लाना था. वो भी टाल दिया है. अगर पंजाब में बीजेपी को उपेक्षित परिणाम मिले, तो फिर हरियाणा के नए विधानसभा भवन के निर्माण के साथ ही अन्य मुद्दों का भी समाधान हो जाएगा."

वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग में सामने आ रही परेशानी और नई विधानसभा बिल्डिंग बनने के बाद संभावित समाधान.

समस्या विवरण नई विधानसभा निर्माण से समाधान साझा भवन का उपयोग वर्तमान में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की विधानसभाएं चंडीगढ़ के एक ही भवन (कैपिटल कॉम्प्लेक्स) में साझा करती हैं, जिससे शेड्यूलिंग में टकराव और दक्षता में कमी आती है. अलग भवन हरियाणा को स्वतंत्र स्थान प्रदान करेगा, जिससे सत्रों का स्वतंत्र संचालन संभव होगा और राज्यों के बीच विवाद कम होंगे. अपर्याप्त सीटिंग क्षमता वर्तमान भवन में केवल 90 विधायकों के लिए सीटें हैं, जबकि 2026 के परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें 126 तक होने की संभावना है. नया भवन 126 विधायकों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी और विधायी कार्य सुचारू होगा. प्रशासनिक स्टाफ के लिए जगह की कमी लगभग 350 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है. कई शाखाएं एक ही कमरे में समायोजित हैं. नया परिसर अधिक स्थान प्रदान करेगा, जिसमें अलग-अलग कार्यालय, कमेटी रूम और लाइब्रेरी शामिल होंगे. पार्किंग की समस्या साझा भवन होने से पार्किंग सीमित है, विशेष रूप से सत्र के दौरान भीड़ बढ़ जाती है. नए भवन में पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं होंगी, जिससे विधायकों, स्टाफ और आगंतुकों के लिए सुविधा बढ़ेगी. आधुनिक सुविधाओं की कमी पुराने भवन में आधुनिक मीडिया सेंटर, एयर कंडीशनिंग और अन्य तकनीकी सुविधाएं अपर्याप्त हैं. नया भवन हाई-टेक होगा, जिसमें आधुनिक एसी सिस्टम, मीडिया सेंटर और डिजिटल सुविधाएं शामिल होंगी, जो विधायी कार्य को कुशल बनाएंगी.

