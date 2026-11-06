EXPLAINER: ACP मनस्वी वशिष्ठ के सस्पेंशन से गरमाया विवाद? 7 साल पहले भी दिल्ली में मचा था ऐसा ही बवाल!
पुलिस-वकील दोनों ही कानून से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं. ऐसे में किसी भी विवाद में व्यक्तिगत टकराव नहीं होना चाहिए. संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : November 6, 2026 at 7:05 PM IST
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस व वकीलों के बीच टकराव एक बार फिर चर्चा में है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हुआ हो. आए दिन देश में वकीलों की झपड़ पुलिस वालों के साथ होती रही है. लेकिन ताजा मामला शाहदरा में वकील व दुकानदार के बीच हुए विवाद के बाद पुलिसकर्मियों में नाराजगी बढ़ी.
एसीपी मनस्वी वशिष्ठ व एसएचओ के तबादले के बाद 2 नवंबर को पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इसके बाद गृह मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया. हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी पुलिसकर्मियों की नाराजगी पूरी तरह शांत होती नहीं दिखाई दे रही है. एक कांस्टेबल ने वीडियो जारी कर एसीपी को बहाल करने या उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है.
VIDEO | Delhi: Tensions between Delhi Police and lawyers continue; Rohini Bar Association president Rajiv Tehlan says, “The language used against lawyers during the police protest at the Police Headquarters (PHQ) yesterday was completely unacceptable, and we will not tolerate it… pic.twitter.com/pn1OvureUu— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
वहीं, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर वकीलों ने आपत्ति जताई है. पूर्व डीसीपी व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एलएन राव ने इस पूरे विवाद को पुलिस व वकीलों के बीच पुराने टकरावों से जोड़ते हुए संयम व संवाद की जरूरत बताई है.
कैसे शुरू हुआ था विवाद?
राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीती 23 अक्टूबर को वकील व दुकानदार के बीच विवाद हुआ था. इस मामले में शाहदरा थाने में वकील की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया. जब वे विरोध करने पहुंचे, तो शाहदरा के एसीपी ने कथित तौर पर रिवॉल्वर तानकर धमकाया. मामले में पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वकीलों ने थाने में घुसकर सरकारी काम में बाधा डाली. वहीं दूसरी तरफ वकीलों ने इस प्रकरण को जोर शोर से उठाया और कई जगह शिकायत की.
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इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने मामले में एसीपी का तबादला स्पेशल पुलिस फार वूमेन एंड चाइल्ड्स और एसएचओ का तबादला सिक्योरिटी विंग में कर दिया गया. इसी नाराजगी के बीच 2 नवंबर को पुलिसकर्मी व अधिकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर-1 के बाहर जुटे. उन्होंने तबादलों और कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया. पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान भी पुलिसकर्मियों ने अपनी चिंताएं रखीं. ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद के साथ बैठक में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई स्वीकार है, लेकिन दूसरे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.
पुलिसकर्मियों द्वारा अपने ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने का मामला इंटरनेट पर तूल पकड़ने लगा. तमाम लोग इसपर सवाल खड़े करने लगे कि क्या वर्दी पहनकर इस तरह प्रदर्शन करना उचित है. नेहा बोरा जैसे लीडर ने पोस्ट कर लिखा कि क्या अब बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे अपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी.
एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का निलंबन व वीडियो जारी कर संदेश
पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद मनस्वी वशिष्ठ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है. इसमें उन्होंने समर्थन देने वाले पुलिसकर्मियों का आभार जताते हुए कहा है कि वह इस कार्रवाई से हतोत्साहित नहीं हैं.
उन्होंने निलंबन को विभागीय कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच व न्याय मिलने का भरोसा जताया है. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से धैर्य व संयम बनाए रखने की अपील की. उनका संदेश ऐसे समय आया, जब उनके समर्थन में पुलिसकर्मियों के बीच नाराजगी व एकजुटता दिखाई दे रही थी.
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कांस्टेबल देवेंद्र सिंह का वीडियो भी चर्चा में
एसीपी के निलंबन के बाद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सिंह का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में उन्होंने पुलिस आयुक्त से मांग की कि या तो एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का निलंबन वापस लेकर उन्हें सम्मान के साथ बहाल किया जाए या फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए. देवेंद्र सिंह ने कहा कि यदि अपने अधीनस्थों व पुलिसकर्मियों के सम्मान की बात करना अनुशासनहीनता है तो वह भी निलंबित होने के लिए तैयार हैं. उन्होंने पुलिसकर्मियों की लंबी ड्यूटी, छुट्टियों की कमी व ड्यूटी के दौरान होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया.
उन्होंने दावा किया कि कई बार पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वर्दी तक फाड़ दी जाती है व उनकी शिकायतों को अनुशासन के नाम पर दबा दिया जाता है. देवेंद्र सिंह के मुताबिक वह भारतीय नौसेना में सेवा देने के बाद दिल्ली पुलिस में आए व वर्ष 2018 से यहां काम कर रहे हैं. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से भी पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर ध्यान देने व संवाद स्थापित करने की अपील की.
वकीलों ने पुलिसकर्मियों की भाषा पर जताई आपत्ति
वहीं दूसरी ओर वकीलों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रयोग की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है. रोहिणी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव तेहलान ने कहा कि वकीलों के लिए काली कोट जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि वकील समुदाय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर जिला व तहसील अदालतों तक के अधिवक्ता शामिल हैं.उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान वकीलों को लेकर AK-47 से गोली मारने जैसी टिप्पणी की गई. उनके मुताबिक लोकतंत्र में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती है.
उन्होंने एसीपी के निलंबन पर गृह मंत्रालय का धन्यवाद किया, लेकिन मांग की कि प्रदर्शन के दौरान अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने वाले अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.इस तरह विवाद अब सिर्फ एसीपी के निलंबन व तबादलों तक सीमित नहीं रह गया है. एक तरफ पुलिसकर्मी अपने अधिकारियों व पुलिस बल के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वकील समुदाय अपने सम्मान व सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है.
"काटे कोट वालों को गुंडा बोला गया"
रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव तेहलान का कहना है कि बीते दिनों हुए मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का रोल भड़काने वाला रहा था न किसी समझाने वाला. वो वकीलों को धमका रहा. गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है. और वो सभी काले कोट वालों को गुंडा बता रहा है. ये भाषा मर्यादा से बाहर है. इस तरह की भाषा बिल्कुल बर्बाद नहीं की जा सकेगी.
खाकी के सम्मान के साथ खड़े हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें: वेद भूषण
दिल्ली पुलिस के पूर्व ACP व पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेद भूषण ने भी ACP मनस्वी वशिष्ठ का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के तरीके से असहमति हो सकती है, लेकिन मनस्वी वशिष्ठ खाकी परिवार का हिस्सा हैं और पुलिस महासंघ उनके साथ खड़ा है. उन्होंने 2019 के तीस हजारी विवाद का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय भी पुलिसकर्मियों ने एकजुट होकर अपनी बात रखी थी और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें न्याय मिला था. शाहदरा मामले पर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वकीलों ने थाने में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्रता की. उनके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं. उन्होंने पुलिसकर्मियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला लाकर इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए.
कौन हैं एसीपी मनस्वी वशिष्ठ?
मनस्वी वशिष्ठ का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2018 में 344वीं रैंक हासिल की व DANIPS के लिए चयनित हुए. वह सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) में भी सेवाएं दे चुके हैं. वह पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पीएसओ भी रह चुके हैं. वर्ष 2024 में दिल्ली लौटने के बाद उन्हें दिसंबर 2025 में गांधी नगर सब-डिवीजन का एसीपी बनाया गया था. कुछ समय सुरक्षा इकाई में रहने के बाद मार्च में वह दोबारा गांधी नगर लौटे. 23 अक्टूबर को वह शाहदरा सब-डिवीजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी देख रहे थे, जब वकील व दुकानदार के बीच विवाद हुआ.
पुलिस व वकीलों के बीच टकराव का पुराना इतिहास
दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता एलएन राव के मुताबिक,
पुलिस व वकीलों के बीच टकराव का इतिहास पुराना है. उन्होंने दिल्ली में तीस हजारी अदालत परिसर में हुए विवाद का जिक्र करते हुए बताया कि उनके समय में भी पुलिस व वकीलों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी. उस समय किरण बेदी उत्तर जिले की डीसीपी थीं और विवाद के बाद वकीलों ने बड़ा आंदोलन किया था.
राव ने तीस हजारी में पार्किंग को लेकर हुए एक अन्य विवाद का भी उल्लेख किया है,
जिसमें पुलिस व वकीलों के बीच झड़प, गोली चलने व बाद में न्यायिक जांच जैसी स्थिति बनी थी. उनके मुताबिक ऐसे मामलों में दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई. उन्होंने कहा कि गांधी नगर व शाहदरा में हाल के घटनाक्रम को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए.
एलएन राव का कहना है कि पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान संयम व सहनशीलता बनाए रखने की सीख दी जाती है. पुलिस और वकील दोनों ही कानून से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं. ऐसे में किसी भी विवाद में व्यक्तिगत टकराव से बचना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने संवाद व आपसी समन्वय को बेहद जरूरी बताया.
क्या निलंबन से खत्म होगी पुलिसकर्मियों की नाराजगी?
एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन तो थम गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की नाराजगी व समर्थन के संदेश सामने आ रहे हैं. कुछ पुलिसकर्मियों के बीच दोबारा मुख्यालय पहुंचने या इस्तीफा देने जैसे विकल्पों पर विचार किए जाने की चर्चाएं भी सामने आई हैं. हालांकि अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है.
इस पूरे प्रकरण ने दिल्ली पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पहला, पुलिसकर्मियों का मनोबल बनाए रखते हुए अनुशासन कैसे कायम रखा जाए? दूसरा, वकीलों व पुलिस के बीच टकराव की स्थिति में निष्पक्ष कार्रवाई कैसे सुनिश्चित हो? और तीसरा, दोनों संस्थाओं के बीच भरोसा कैसे बहाल किया जाए?
देश की राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है, जबकि अदालतों में कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में वकीलों की अहम भूमिका है. ऐसे में दोनों के बीच टकराव का असर न्यायिक व्यवस्था व आम लोगों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि विवाद को बयानबाजी व प्रदर्शन तक सीमित रखने के बजाय निष्पक्ष जांच, कानूनी प्रक्रिया व संवाद के जरिए सुलझाया जाए.
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