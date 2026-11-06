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EXPLAINER: ACP मनस्वी वशिष्ठ के सस्पेंशन से गरमाया विवाद? 7 साल पहले भी दिल्ली में मचा था ऐसा ही बवाल!

खाकी Vs काला कोट ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस व वकीलों के बीच टकराव एक बार फिर चर्चा में है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हुआ हो. आए दिन देश में वकीलों की झपड़ पुलिस वालों के साथ होती रही है. लेकिन ताजा मामला शाहदरा में वकील व दुकानदार के बीच हुए विवाद के बाद पुलिसकर्मियों में नाराजगी बढ़ी.

एसीपी मनस्वी वशिष्ठ व एसएचओ के तबादले के बाद 2 नवंबर को पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इसके बाद गृह मंत्रालय ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया. हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी पुलिसकर्मियों की नाराजगी पूरी तरह शांत होती नहीं दिखाई दे रही है. एक कांस्टेबल ने वीडियो जारी कर एसीपी को बहाल करने या उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है.