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Explainer: एक क्लिक में जानिए AQI का गणित, प्रदूषण के लिए पराली और पटाखे मुख्य वजह नहीं

इसके लिए सरकार तमाम कदम भी उठाती है. इसके बावजूद भी हवा का स्तर नहीं सुधरता. एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब जोन में पहुंच जाता है. हर दिन इसका लेवल बढ़ता ही जाता है. अखबारों, टीवी सभी मीडिया में इसके खराब लेवल की बातें की जाती हैं, लेकिन प्रदूषण जस का तस बना रहता है. आमतौर पर सिर्फ पराली और पटाखों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. वहीं, इस खबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जिक्र हुआ है. चलिए जानते हैं यह कैसे काम करता है और कौन-कौन से प्रदूषक हवा में जहर घोल रहे हैं.

जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडेक्स की बात हो रही है. यह एक ऐसा मानक है, जो वातावरण में मौजूद हवा की पूरी जानकारी हमें देता है. इसकी सहायता से हमें अपने आसपास के हवा की गुणवत्ता का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि कौन सी गैस किस मात्रा में है. इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है.

इन श्रेणियों में AQI होता है विभक्त (ETV Bharat)

अच्छी (Good) संतोषजनक (Satisfactory) थोड़ा प्रदूषित (Moderately Polluted) खराब (Poor) बहुत खराब (Severe/Hazardous)

जानें किन खतरनाक तत्वों से मिलकर बना है एयर क्वलिटी इंडेक्स (AQI)

वातावरण में मौजूद हवा में कार्बन डाइ ऑक्साइड या ऑक्सीजन का मिक्षण नहीं होता है, बल्कि इसमें पॉल्यूशन भी होता है. बता दें, एयर क्वलिटी इंडेक्स मुख्यत: 8 प्रदूषकों पर मापा जाता है.

ऐसे बनता है AQI (ETV Bharat)

PM10 और PM2.5 धूल और सूक्ष्म कण NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड O3 जमीनी स्तर की ओजोन गैस NH3 अमोनिया PB सीसा (लेड)

जानकारी के लिए बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हवा में तय किए गए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्टैंड्रड मानक जब काफी हाई हो जाते हैं, तो हवा जहरीली हो जाती है.

जानें प्रदूषण की मुख्य बातें (ETV Bharat)

हवा को जहरीली बनाने के ये प्रमुख कारण