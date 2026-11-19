Explainer: एक क्लिक में जानिए AQI का गणित, प्रदूषण के लिए पराली और पटाखे मुख्य वजह नहीं
हवा बिगड़ने की शुरुआत नवंबर महीने से हो जाती है. सिर्फ पराली और पटाखे छुड़ाना मुख्य वजह नहीं है. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 19, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: देश की राजधानी में मौसम बदलते ही प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है. जैसे ही अक्टूबर-नवंबर का महीना आता है, वैसे ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है.
इसके लिए सरकार तमाम कदम भी उठाती है. इसके बावजूद भी हवा का स्तर नहीं सुधरता. एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब जोन में पहुंच जाता है. हर दिन इसका लेवल बढ़ता ही जाता है. अखबारों, टीवी सभी मीडिया में इसके खराब लेवल की बातें की जाती हैं, लेकिन प्रदूषण जस का तस बना रहता है. आमतौर पर सिर्फ पराली और पटाखों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. वहीं, इस खबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जिक्र हुआ है. चलिए जानते हैं यह कैसे काम करता है और कौन-कौन से प्रदूषक हवा में जहर घोल रहे हैं.
जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडेक्स की बात हो रही है. यह एक ऐसा मानक है, जो वातावरण में मौजूद हवा की पूरी जानकारी हमें देता है. इसकी सहायता से हमें अपने आसपास के हवा की गुणवत्ता का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि कौन सी गैस किस मात्रा में है. इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है.
|अच्छी (Good)
|संतोषजनक (Satisfactory)
|थोड़ा प्रदूषित (Moderately Polluted)
|खराब (Poor)
|बहुत खराब (Severe/Hazardous)
जानें किन खतरनाक तत्वों से मिलकर बना है एयर क्वलिटी इंडेक्स (AQI)
वातावरण में मौजूद हवा में कार्बन डाइ ऑक्साइड या ऑक्सीजन का मिक्षण नहीं होता है, बल्कि इसमें पॉल्यूशन भी होता है. बता दें, एयर क्वलिटी इंडेक्स मुख्यत: 8 प्रदूषकों पर मापा जाता है.
|PM10 और PM2.5
|धूल और सूक्ष्म कण
|NO2
|नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
|SO2
|सल्फर डाइऑक्साइड
|CO
|कार्बन मोनोऑक्साइड
|O3
|जमीनी स्तर की ओजोन गैस
|NH3
|अमोनिया
|PB
|सीसा (लेड)
जानकारी के लिए बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हवा में तय किए गए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्टैंड्रड मानक जब काफी हाई हो जाते हैं, तो हवा जहरीली हो जाती है.
हवा को जहरीली बनाने के ये प्रमुख कारण
- वातावरण की हवा के बहाव में कमी आना.
- दीपावली पर पटाखे जलाना.
- दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब-हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाना.
- गाड़ियों से बेतहाशा काला धुआं निकलना.
- पेड़ों की लगातार कटाई.
- ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से मौसम में बदलाव.
नवंबर से बेकाबू होने लगते हैं हालात
- बदलते मौसम में हवा की स्पीड धीमी
नवंबर से मौसम बदलने लगता है. सर्दियों की शुरुआत हो जाती है. प्रदूषण भी बढ़ने लगता है. गर्मियों में जमीन की हवा ऊपर उठती है और वह अपने साथ प्रदूषक कणों को भी ले जाती है. वहीं, सर्दियों में इसके उलट हो जाता है. ठंडी हवा भारी हो जाती है और वह जमीन पर ही रुक जाती है, जबकि गर्म हवा की परत ऊपर बन जाती है. मौसम विभाग की भाषा में कहें तो इसको टेंपरेचर इन्वर्जन कहा जाता है. इसमें गर्म हवा की यह परत एक ढक्कन की तरह व्यवहार करती है और धुआं, धूल और सूक्ष्म कण ऊपर नहीं जा पाते. इस वजह से प्रदूषण ज्यादा होता है. इसी वजह से हवा की स्पीड पर भी असर पड़ता है और वह धीमी हो जाती है. रात में टेंपरेचर कम हो जाता और नमी बढ़ जाती है. यही कोहरे का रूप ले लेता है. जो सुबह हमें दिखाई देता है.
- पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना बढ़ाता है मुसीबत
अक्टूबर के आखिरी दिनों से लेकर नवंबर के मध्य तक पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में पराली जलाने के तमाम केस सामने आते हैं. इस समय धान की कटाई होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसानों के पास अगली फसल उगाने के लिए समय बेहद कम होता है. इसलिए वह इसको जला देते हैं. इस समय उत्तर-पश्चिमी हवाएं पराली के धुएं को आगे की ओर ले जाती हैं. दिल्ली के प्रदूषण में इसका भी बड़ा हाथ है. पराली सिर्फ आग में घी डालने का काम करती है.
- बची-कुची कसर पटाखे पूरी करते हैं
दीपों के त्योहार दीपावली पर जमकर आतिशबाजी होती है. इससे निकलने वाले छोटे-छोटे कण और जहरीली गैसें हवा की गुणवत्ता को और खराब कर देती हैं. पटाखों पर बैन लगे होने के बाद भी लोग खूब पटाखे छुड़ाते हैं. मौसम पहले से ही खराब रहता है और पटाखों से निकले धुएं बची-कुची कसर भी पूरी कर देते हैं.
- सिर्फ पराली को दोष देना सही नहीं
राजधानी दिल्ली में पूरे साल भर लाखों गाड़ियां काला और जहरीला धुआं छोड़ती हैं. इसके साथ-साथ निर्माण कार्य भी अहम रोल निभाते हैं. खुली जमीन पर पड़ी धूल, टूटी सड़कें, उद्योग-धंधे भी प्रदूषण बढ़ाते हैं. सर्दियां शुरू होते ही लोग कूड़ा जलाना भी शुरू कर देते हैं. यह सब मिलकर एक ही जमा हो जाते हैं. इस वजह से एक्यूआई प्रभावित होता है.
- इससे होता है सबसे ज्यादा खतरा
PM2.5 की तरह सूक्ष्म कण सीधे इंसानों के फेफड़ों पर असर डालते हैं. सांस के जरिए यह खून और फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं. बीमार, बुजुर्ग, दमा और हार्ट पेशेंट, बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं. सर्दियों में हार्ट अटैक, सांस की बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं.
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