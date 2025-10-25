ETV Bharat / bharat

Explainer: दिवाली के समय ही क्यों बढ़ता है वायु प्रदूषण? पटाखे या पराली है वजह? क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स? जानें सभी सवालों के जवाब

Explainer on Air Pollution ( Etv Bharat )