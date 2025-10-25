Explainer: दिवाली के समय ही क्यों बढ़ता है वायु प्रदूषण? पटाखे या पराली है वजह? क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स? जानें सभी सवालों के जवाब
Published : October 25, 2025 at 10:02 AM IST
चंडीगढ़: हर साल दिवाली के आसपास या यूं कहें कि अक्टूबर-नवंबर में वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है. खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की चादर छा जाती है. ये समस्या सिर्फ एक रात की नहीं, बल्कि कई दिनों तक बनी रहती है. आइए, सरल शब्दों में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है और पिछले पांच सालों (2020 से 2024) में प्रदूषण का स्तर कैसा रहा?
दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? दिवाली अक्टूबर-नवंबर में आती है, जब मौसम ठंडा होने लगता है. इस समय हवा में प्रदूषण तेजी से फैलता है क्योंकि ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे फंस जाती है. इसे 'तापमान उलटा' कहते हैं, जिससे धुआं नीचे ही जम जाता है. परिणामस्वरूप, हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है.
मुख्य कारण-पटाखों का धमाल: दिवाली पर पटाखे फोड़ना परंपरा है, लेकिन ये पटाखे हवा में PM2.5 और PM10 जैसे छोटे कण छोड़ते हैं. ये कण फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और सांस की बीमारियां पैदा करते हैं. पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO2) और भारी गैस और धातुएं भी निकलती हैं. जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है. यही कारण है कि दिवाली की रात वायु प्रदूषण सामान्य से 3 गुना तक बढ़ जाता है.
पराली जलाना: पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसान खरीफ की फसल कटाई के बाद खेतों में पराली (फसल अवशेष) जलाते हैं. ये धुआं हवा के साथ दिल्ली तक पहुंच जाता है. दिवाली के समय ही पराली जलाने का पीक होता है, जो प्रदूषण को और बढ़ा देता है.
वाहनों और उद्योगों से धुआं: त्योहार पर यात्रा बढ़ जाती है, जिससे गाड़ियों का धुआं बढ़ता है. दिल्ली में वाहन प्रदूषण का 15% योगदान देते हैं. साथ ही, उद्योगों और निर्माण कार्यों से धूल उड़ती है. कम हवा चलने और ठंड बढ़ने से प्रदूषक हवा में लटक जाते हैं. नासा के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि दिवाली के आसपास आग के hotspots बढ़ जाते हैं. जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, PM2.5 का स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा होना खतरनाक है, लेकिन दिवाली पर यह 1000 तक पहुंच जाता है.
तीन कारक मुख्य: इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने पीजीआई के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र खैवाल से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता हैं? डॉक्टर रवींद्र खैवाल ने तीन मुख्य कारकों पर जोर दिया. पहला एमिशन- गाड़ियां, घरेलू स्रोत, थर्मल पावर प्लांट. दूसरा मौसम की स्थिति- अनुकूल या प्रतिकूल. तीसरा- एमिशन का वातावरण में टिकना या छिटकना. "ये कारक मिलकर वायु प्रदूषण का स्तर तय करते हैं."
मौसम बदलाव से कैसे बढ़ाता है संकट? अक्टूबर में मानसून लौट जाता है. जिससे बारिश कम होती है. बारिश प्रदूषण कम करने में कारगर होती है. इसलिए बारिश ना होने से शहरों के एमिशन बढ़ने लगते हैं. लोअर एटमॉस्फियर में सात दिन और ऊपरी में तीस दिन तक पार्टिकल टिकते हैं. इस बीच अगर बारिश होती है, तो पार्टिकल जम जाते हैं. नहीं तो हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर भी प्रदूषण फैलता है.
पटाखे या पराली जिम्मेदार? वायु प्रदूषण में पटाखे और पराली में किसका योगदान ज्यादा है. इस सवाल पर डॉक्टर रवींद्र खैवाल ने कहा "वायु प्रदूषण में दोनों का ही योगदान है. हाल फिलहाल में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, जो फिलहाल पर्याप्त नहीं है. ऐसे ही इस बार लोगों ने ग्रीन क्रेकर का इस्तेमाल किया है. ये सही है कि इनसे 30-35 फीसदी प्रदूषण कम होता है, लेकिन ज्यादा फोड़ने पर ये फासला ज्यादा नहीं रहता.
मानसून का असर: इस बार हमने मानसून का एक्सटेंडेड पीरियड देखा. जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर सामान्य रहा. क्योंकि प्रदूषण के जो कारक हैं, वो बन ही नहीं पा रहे थे. यूरोपियन या कुछ अन्य देशों में क्या होता है कि कुछ दिनों पर वहां बारिश होती रहती है. उसकी वजह से वहां प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ता. बारिश की वजह से मिट्टी भी जुड़ी रहती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में ड्राई होने की वजह से मिट्टी सूख कर बिखरती है. वो वातावरण में आनी शुरू हो जाती है.
पाकिस्तान भी जिम्मेदार? प्रदूषण के पार्टिकल हवाओं के रुख की वजह से चंडीगढ़ को बाईपास करते हैं. भारत-पाकिस्तान की सीमा से लगते इलाकों में इस वक्त पराली बड़ी मात्रा में जलाई जा रही है. हवा का रुख भी पाकिस्तान ने भारत की तरफ रहता है. जिसका असर यहां देखने को मिलता है. भले ही पंजाब और हरियाणा में पिछले सालों के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, लेकिन वो काफी नहीं हैं.
पिछले पांच सालों में वायु प्रदूषण का स्तर: पिछले सालों में दिल्ली का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) दिवाली पर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया. AQI 0-50 अच्छा, 301-400 बहुत खराब और 401+ गंभीर होता है. यहां सालवार डेटा है (दिवाली के दिन या उसके तुरंत बाद का औसत AQI, CPCB और SAFAR डेटा के आधार पर): GFX
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) एक सरल संख्या है. जो बताता है कि आपके आसपास की हवा कितनी साफ या गंदी है. इसे 0 से 500 तक की स्केल पर मापा जाता है. जितनी कम संख्या, उतनी साफ हवा. जितनी ज्यादा संख्या, उतनी खराब हवा. यह इंडेक्स आम लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वे आसानी से समझ सकें कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं.
प्रदूषण से कैसे बचें? दिवाली की खुशी को प्रदूषण से बचाना हमारी जिम्मेदारी है. छोटे-छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ सकता है. यहां कुछ आसान टिप्स हैं.
पटाखों पर रोक लगाएं: पटाखे ना फोड़ें या सिर्फ 'ग्रीन पटाखे' इस्तेमाल करें, जो 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा भी तय की है. सुबह 6-7 बजे और शाम 8-10 बजे तक, लेकिन सबसे अच्छा है, पटाखों की जगह लेजर शो या दीये जलाएं. एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें, खासकर HEPA फिल्टर वाला. दिवाली पर खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें ताकि बाहर का धुआं अंदर ना आए. पौधे लगाएं जैसे स्नेक प्लांट या पीस लिली, जो हवा साफ करते हैं.
यात्रा में सावधानी: पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. इससे वाहनों का धुआं कम होगा. बाहर निकलें तो N95 मास्क पहनें. बच्चों और बुजुर्गों को घर में रखें. ज्यादा पानी पिएं और भाप लें सांस की सफाई के लिए.
