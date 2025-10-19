ETV Bharat / bharat

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

दूसरे राज्यों से लाते हैं सिम कार्ड : स्थानीय पुलिस के मुताबिक कार्रवाई करने पर इस बात का खुलासा हुआ कि साइबर ठग दूसरे राज्यों से मोबाइल सिम लाकर यहां पर इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी से पकड़ में ना आ सके. उनके पास कई मोबाइल और सिम कार्ड होते हैं जिनके जरिए वे आसानी से ठगी कर लेते हैं. पुलिस ने कई बार बैंक खाता उपलब्ध कराने से लेकर मोबाइल सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया है.

युवा कर रहे ठगी : नूंह जिले में साइबर ठगी के मामलों में अधिकतर 18-25 साल की उम्र के युवा शामिल हैं. जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश के चलते युवा इस साइबर ठगी के मकड़जाल में तेज़ी से फंसते जा रहे हैं. साइबर ठगी के मामलों में पहले पुलिस पर कार्रवाई ना करने को लेकर सवाल उठे लेकिन यहां बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए नूंह में साइबर अपराध थाना बनाया गया जो खासतौर पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में फौरन कार्रवाई करता है और साइबर अपराध के पीड़ितों की मदद करता है.

इस साल कितने हुए केस ? : नूंह पुलिस से मिले आंकड़ों पर अगर गौर किए जाए तो वर्ष 2025 में जनवरी से सितंबर माह तक 226 साइबर ठगी की एफआईआर यहां दर्ज की गई है और 285 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इन आरोपियों से 905 मोबाइल सिम कार्ड और 304 मोबाइल बरामद किए गए हैं. इसके अलावा 2,96,419 रुपए भी इनके खातों से निकलवाकर साइबर अपराध के पीड़ितों के खाते में लौटाए गए हैं. साइबर ठगों के पास से जहां 137 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं तो तकरीबन 29 पासबुक भी बरामद हुई है.

नूंह बना जामताड़ा : हरियाणा के नूंह में साइबर ठगी के मामले पिछले करीब 5 वर्षों से तेजी से बढ़े हैं. हरियाणा का ये जिला साइबर अपराध का हॉटस्पॉट जिला बन चुका है. नूंह पुलिस ने जिले के 40 गांव की पहचान की है जहां से सबसे ज्यादा साइबर ठगी की जाती है. सिर्फ हरियाणा पुलिस ही नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस साइबर ठगों की तलाश में यहां लगातार छापेमारी करती रहती है.

सबसे पहले जामताड़ा को जानिए : भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन जब तेज़ी से बढ़ने लगा तो झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी का खेल शुरू हुआ. पुलिस के लिए वहां जंगल और दुर्गम इलाके होने से पहुंचना आसान नहीं था. इसी का फायदा क्रिमिनल्स ने उठाया. जामताड़ा जिले के साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके निकालने लगे और ऐसे साइबर क्राइम हुए कि लोगों के साथ पुलिस भी कई बार भौचक्की रह गई जिस वजह से इसे फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया तक कहा जाने लगा. यहां तक कि जामताड़ा जिले में होने वाले फिशिंग घोटालों पर एक क्राइम ड्रामा वेबसीरीज़ 'जामताड़ा: सबका नंबर आएगा' भी बनाई गई जो काफी ज्यादा हिट भी रही. इस पॉपुलर सीरीज़ के दो सीज़न आए जिसमें बताया गया कि कैसे ठग फोन कॉल्स के जरिए लोगों की पर्सनल डिटेल्स हासिल करते थे और ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे.

नूंह : जामताड़ा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा. झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर अपराधों ख़ासतौर पर फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी का ऐसा केंद्र बना कि लोग इसे भारत की फिशिंग(Phising) राजधानी तक कहने लगे. ऐसा ही एक जामताड़ा हरियाणा में भी है. दरअसल हरियाणा का नूंह जिला इन दिनों जामताड़ा जिले से किसी भी हालत में कम नहीं है. पिछले 5 साल में यहां साइबर ठगी के मामले तेज़ी से बढ़े हैं.

कैसे करते हैं ठगी : यहां के साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए तरीके बदलते रहते हैं. कभी सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं तो कभी पशु बिक्री के नाम पर लोगों को ठगी के जाल में फंसा लेते हैं. इनके निशाने पर दूर-दराज के राज्यों के लोग होते हैं. कई ठग तो धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात करते हैं. यहां तक कि वीडियो कॉलिंग के दौरान फर्जी आईडी कार्ड और पोशाक तक पहने दिखाए देते हैं जिससे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं.

साइबर ठगी से कैसे बचें ? (Etv Bharat)

क्यों बन रहा जामताड़ा : नूंह जिले में कम पढ़े-लिखे युवा हैं और इनके हाथ में रोजगार नहीं है. इलाके में औद्योगिक क्षेत्र भी ना के बराबर है. अधिकतर लोग ट्रक ड्राइवर के साथ खेती-बाड़ी का काम करते हैं. सोशल मीडिया के जमाने में युवाओं को कम वक्त में अमीर बनना है, यही वजह है कि कई युवा गलत राह पर चल पड़ते हैं और साइबर अपराधी बन जाते हैं.

साइबर ठगी से कैसे बचें ? (Etv Bharat)

क्या कहते हैं समाजसेवी ? : स्थानीय एडवोकेट और समाजसेवी रशीद अहमद ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोत्तरी इसलिए दर्ज हो रही है कि युवाओं के पास रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं है. युवा आसानी से पैसे कमाने के चक्कर में साइबर क्रिमिनल बन जाते हैं. बड़ी तादाद में युवाओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं. गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनसे मोबाइल, सिम कार्ड के अलावा अन्य सामान भी बरामद हो रहा है. अपराध के खिलाफ जहां सख्त कदम उठाने की जरूरत है तो वहीं समाज का सहयोग भी जरूरी है. तभी जाकर नूंह जिला साइबर अपराध के हॉटस्पॉट जिले की सूची से बाहर आ सकता है.

साइबर ठगी से कैसे बचें ? (Etv Bharat)

पुलिस की पहल : साइबर ठगी के केसों में कमी लाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है. गांव - गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके अलावा इलाके में हाल ही में दो काउंसलिंग सेंटर खोले गए हैं. एक काउंसलिंग सेंटर ट्रैफिक थाना मांडीखेड़ा भवन में खोला गया है तो दूसरा पुलिस लाइन परिसर में खोला गया है. अब तक जमानत पर बाहर आए सैकड़ों युवाओं को काउंसलिंग के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है. पुलिस की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक करने की है जिससे ऐसे केसों में कमी लाई जा सके. नूंह के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार जल्द ही पिनगवां थाना क्षेत्र में आने वाले अकबरपुर गांव में साइबर ठगी के केसों में कमी लाने के लिए एक कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं. इससे पहले भी वे कई गांव में इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं. इस कार्यक्रम में आस पड़ोस के गांव के सरपंचों को भी बुलाया गया है.

साइबर ठगी से कैसे बचें ? (Etv Bharat)

सख्ती का चाबुक : साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस सख्ती वाला चाबुक चला रही है और ऐसे अपराधियों को लगातार हवालात भेज रही है. डीएसपी पुनहाना जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के दिशा निर्देश के मुताबिक समय-समय पर साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जाता है. साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.

साइबर ठगी के तरीके कौन-कौन से हैं? : साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए हर रोज नए-नए तरीके निकालते रहते हैं. नीचे बताए गए तरीकों से लोगों को अब तक ठगा गया है, ऐसे में आपको जागरुक होने की सख्त जरूरत है.

फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर ठगी करते हैं

जल्दी अमीर बनाने का झांसा देकर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं

सीबीआई, ईडी या पुलिस अफसर बताकर फोन करते हैं

फर्जी दस्तावेज और झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर ठगी करते हैं

सीईओ या कोई उच्च अधिकारी बताकर कर्मचारियों से पैसों की डिमांड करते हैं

खुद को किसी मशहूर हस्ती या उसका नजदीकी बताकर ठगते हैं

लैविश लाइफस्टाइल का झांसा देते हुए चैटिंग के बाद पैसे ठगते हैं

रोमांटिक चैटिंग करने के बाद क्रिप्टो करंसी या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं

गलती से पैसे भेजने का फेक मैसेज भेजकर मनी ट्रांसफर करवाते हैं

साइबर ठगी से कैसे बचें ? : अब सवाल है कि आप साइबर अपराधियों का शिकार बनने से कैसे बच सकते हैं. अगर आप बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी शातिर आपसे ठगी नहीं कर पाएगा.

अनजान शख्स से फोन कॉल्स पर बैंक अकाउंट और लेनदेन का ब्यौरा शेयर ना करें किसी के साथ बैंक/क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और ओटीपी शेयर ना करें कम वक्त में ज्यादा मुनाफा देने वाले ऑफर्स से सावधान रहें अनजान लिंक्स पर गलती से भी क्लिक ना करें. सार्वजनिक वाई-फाई के इस्तेमाल से बचें एप्स को हमेशा ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें अनजान व्यक्ति के भेजे गए APK से एप कभी भी इंस्टॉल ना करें अनजान शख्स को पैसे का ट्रांसफर ना करें पुलिस की वर्दी में डिजिटल अरेस्ट करने वालों के झांसे में ना आएं सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स से भी परहेज करें सामान खरीद रहे हैं तो वेरीफाइड वेबसाइट से ही खरीदें किसी प्रोडक्ट का कस्टमर केयर नंबर जानना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट से लें. किसी के कहने पर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर या एप्स इंस्टॉल ना करें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और सिक्योरिटी अपडेट्स करते रहें मैलवेयर से बचने के लिए एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करें वेबसाइट्स और एप्स में मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें किसी वेबसाइट में जाने पर यूआरएल की स्पेलिंग जांच लें. यूपीआई से पेमेंट पर नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी जांच लें. AI के जरिए वॉयस क्लोनिंग वाली ठगी से बचने के लिए डबल चेक कर ट्रांजैक्शन करें.

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट ? (Etv Bharat)

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट ? : देश में अब तक ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें साइबर अपराधियों ने लोगों को फोन के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया था. आप भी जानिए कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट .

गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर या होटल में कैद करते हैं

वीडियो कॉल में पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड होता है

बैंक अकाउंट सीज करने की धमकी दी जाती है

एप डाउनलोड करवाकर फर्जी फॉर्म भरवाया जाता है

जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम की ऐसे करें पहचान (Etv Bharat)

डिजिटल अरेस्ट स्कैम की ऐसे करें पहचान : डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधियों से आप सावधान रहें. इसके लिए इन बातों का ख्याल रखें. -

पुलिस वॉट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं भेजती

पुलिसकर्मी वॉट्स एप कॉलिंग कर बात नहीं करते

पुलिस फौरन पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए नहीं डराती

कॉल के दौरान बाकी लोगों से बात करने से नहीं रोकती

फ्रॉड कॉल्स की शिकायत ऐसे करें (Etv Bharat)

फेक/फ्रॉड कॉल्स की शिकायत ऐसे करें : अगर आप भी फेक/फ्रॉड कॉल्स का शिकार बने हैं तो फौरन इस तरह से एक्शन लें -

संचार साथी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं

साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करिए

www.cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं

कॉल का समय, तारीख और नंबर कि डिटेल्स दें

जरूरत पड़ने पर लोकल पुलिस की मदद लें

सावधानी जरूरी : कुल मिलाकर ये ध्यान रखिए कि सावधानी बेहद जरूरी है. साथ ही शॉर्ट टर्म में ज्यादा कमाने के लालच में पड़ने से बचें. साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में फंसने से बचना चाहते हैं तो सतर्क रहें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं, तभी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा. अगर इसके बावजूद भी गलती हो जाए तो एक सेकेंड भी गंवाए बगैर फौरन पुलिस की मदद लें.

