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GPS लगी गाड़ियों से पेपर का ट्रांसफर एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक के बावजूद नीट यूजी पेपर में सेंधमारी....हाईपावर कमेटी की सिफारिशें भी आधी अधूरी लागू

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक की पुष्टि के बाद देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द कर दी. हालांकि एनटीए ने परीक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती थी. वैसे नीट में पेपर लीक की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. नीट परीक्षा की सुरक्षा कड़ी रहती है. मसलन नीट में सुरक्षा की दृष्टि से जीपीएस लगी गाड़ियों में ही पेपर का परिवहन होता है. पेपर को परीक्षा केंद्र पर भेजने के पहले परीक्षा शहर में भेजा जाता है, जहां किसी बैंक के लॉकर में पेपर रखते हैं. जिन बक्सों में पेपर लाए ले जाते हैं, वे रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक होते हैं. इनको परीक्षा केंद्र पर ही खोला जाता है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानी होगी. उन्हें अब दोबारा परीक्षा देनी होगी. परीक्षा के दिन तैयारी या घटनाक्रम जांच का विषय है. हालांकि एनटीए परीक्षा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रखता है. परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे की एआई बेस्ड मॉनिटरिंग के बाद भी पेपर लीक हो गया. साल 2024 में भी नीट यूजी के पेपर लीक की शिकायत आई थी. इसके बाद भी हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया. आधी अधूरी सिफारिशें लागू की गईं.

नीट यूजी पेपर में सेंधमारी. (ETV Bharat Kota)

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महत्वाकांक्षा भी करवाती है नकल: कई कैंडिडेट की महत्वाकांक्षा एमबीबीएस में दाखिला लेना होता है. बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में सफल नहीं होते तो भावनात्मक तौर पर कमजोर हो जाते हैं और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के संपर्क में आ जाते हैं. इसके बाद हर हाल में एमबीबीएस सीट पाने के इच्छुक हो जाते हैं. परीक्षा में अटेम्प्ट सीमित करने से कई बार नीट यूजी में शामिल कैंडिडेट की संख्या पर रोक लगेगी. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित हो जाएगी एवं परीक्षा प्रबंधन सुधरेगा.