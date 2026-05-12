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GPS लगी गाड़ियों से पेपर का ट्रांसफर एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक के बावजूद नीट यूजी पेपर में सेंधमारी....हाईपावर कमेटी की सिफारिशें भी आधी अधूरी लागू

साल 2024 में नीट पेपर लीक की शिकायत आई थी. इसके बाद भी हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया.

Strict scrutiny of candidates at an examination center in Kota.
कोटा के एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की कड़ी जांच (ETV Bharat Kota (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 8:25 PM IST

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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक की पुष्टि के बाद देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द कर दी. हालांकि एनटीए ने परीक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती थी. वैसे नीट में पेपर लीक की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. नीट परीक्षा की सुरक्षा कड़ी रहती है. मसलन नीट में सुरक्षा की दृष्टि से जीपीएस लगी गाड़ियों में ही पेपर का परिवहन होता है. पेपर को परीक्षा केंद्र पर भेजने के पहले परीक्षा शहर में भेजा जाता है, जहां किसी बैंक के लॉकर में पेपर रखते हैं. जिन बक्सों में पेपर लाए ले जाते हैं, वे रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉक होते हैं. इनको परीक्षा केंद्र पर ही खोला जाता है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानी होगी. उन्हें अब दोबारा परीक्षा देनी होगी. परीक्षा के दिन तैयारी या घटनाक्रम जांच का विषय है. हालांकि एनटीए परीक्षा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रखता है. परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे की एआई बेस्ड मॉनिटरिंग के बाद भी पेपर लीक हो गया. साल 2024 में भी नीट यूजी के पेपर लीक की शिकायत आई थी. इसके बाद भी हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया. आधी अधूरी सिफारिशें लागू की गईं.

नीट यूजी पेपर में सेंधमारी. (ETV Bharat Kota)

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महत्वाकांक्षा भी करवाती है नकल: कई कैंडिडेट की महत्वाकांक्षा एमबीबीएस में दाखिला लेना होता है. बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में सफल नहीं होते तो भावनात्मक तौर पर कमजोर हो जाते हैं और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के संपर्क में आ जाते हैं. इसके बाद हर हाल में एमबीबीएस सीट पाने के इच्छुक हो जाते हैं. परीक्षा में अटेम्प्ट सीमित करने से कई बार नीट यूजी में शामिल कैंडिडेट की संख्या पर रोक लगेगी. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित हो जाएगी एवं परीक्षा प्रबंधन सुधरेगा.

Active Jammers at the Examination Center
परीक्षा केंद्र पर एक्टिवेट जैमर (ETV Bharat Kota (File Photo))

नहीं लागू हुई साल 2024 की सिफारिश: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा की सुचिता को मेंटेन करने के लिए साल 2024 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी. इस हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (HLCE) की सिफारिशों को लागू करना था. इनमें साफ था कि ऑफलाइन पेन पेपर मोड से होने वाली परीक्षा को एक ही चरण में कराना तार्किक नहीं है. उन्होंने इसे न्यायोचित नहीं माना था. कमेटी के 7 सदस्यों की 184 पेज की रिपोर्ट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के मल्टीस्टेज यानी एक से अधिक चरणों में कराने की अनुशंसा की थी. कमेटी ने सिफारिश की थी कि जेईई एडवांस्ड की तर्ज पर होनी चाहिए. एनटीए को टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट अपनाने, एजुकेशनल टेस्टिंग और फिजियोमेट्री में रिसर्च करने की भी सलाह दी.

CCTV camera installed at the examination center
परीक्षा केंद्र पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा (ETV Bharat Kota (File Photo))

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पेपर सेट से एग्जाम सेंटर तक ऐसे होती मॉनिटरिंग

  • पेपर: एनटीए एक्सपर्ट गोपनीय तरीके से पेपर फाइनल करते हैं. फाइनल होने के बाद गोपनीय रूप से प्रिंटिंग प्रेस पर अलग-अलग कोड नंबर से पेपर छपवाया जाता है. वहां एनटीए एक्सपर्ट रहते हैं. मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती. मिस प्रिंट पेपर्स को नष्ट कर दिया जाता है.
  • परीक्षा केंद्र : परीक्षा केंद्र पर नेटवर्क रोकने को 5G जैमर लगाए जाते हैं.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जाती है. परीक्षा केंद्र से सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड NTA के सेंटर पर भेजी जाती है.
  • स्टूडेंट्स की एंट्री: परीक्षा केंद्र पर एंट्री के दौरान स्टूडेंट्स की कड़ी तलाशी होती है. मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है. ड्रेस कोड की पालना करनी होती है और बाहरी वस्तु की अंदर एंट्री नहीं होती. केवल एडमिट कार्ड, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और आईडी ले जाने की अनुमति होती है. विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले एंट्री बंद कर दी जाती है. परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी को बाहर नहीं निकालने दिया जाता.
  • परीक्षा केंद्र की जानकारी: एनटीए परीक्षा केंद्र की जानकारी एकदम से स्टूडेंट्स को नहीं देती. परीक्षा के करीब 15 दिन पहले शहर की जानकारी देते हैं. करीब 5 दिन पहले परीक्षा शहर बताते हैं. परीक्षा का समय पहले से तय रहता है, यह दो से पांच बजे के बीच होती है.

यह थी हाईलेवल कमेटी की सिफारिशें

  • मल्टीस्टेज परीक्षा: मल्टी-स्टेज से पेपर लीक की आशंका कम होती है. एक से अधिक स्तरों पर 'मैनेज' करना मुश्किल होता है.
  • एडवांस्ड स्टेज का प्रश्नपत्र: उच्च-स्तरीय होने पर 'गेस-पेपर' जारी करने का हौसला नहीं जुटा पाते हैं. प्रश्न पत्र का स्तर ऊंचा होने से विद्यार्थियों में सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसीलिए आसान रास्ता ढूंढने वाले विद्यार्थी भी दूर रहते हैं. प्रश्न पत्र का पैटर्न पहले से घोषित नहीं होने पर प्रश्न पत्र हाई लेवल या यानी टफ माना जाएगा. इससे गैस पेपर व पेपर सॉल्विंग गैंग भी हथियार डाल देते हैं.
  • एक से अधिक चरण: जेईई-मेन व एडवांस्ड की तर्ज पर होनी चाहिए. जेईई मेन की तर्ज पर पहले नीट मेन के तहत 22 लाख में से लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर क्वालिफाइड घोषित किया जाए. फिर जेईई एडवांस्ड की तर्ज पर इन 5 लाख स्टूडेंट को नीट एडवांस्ड परीक्षा कराई जाए.
  • CBT मॉड में परीक्षा: नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मॉड में कराने की सिफारिश की गई. यह परीक्षा दो चरणों में हो सकती है. पहला चरण सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, दूसरा चरण दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक.

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पात्रता शर्तों में कर सकते बदलाव

  • एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड में एग्रीगेट न्यूनतम 75 फीसदी अंक (जनरल, ईडब्ल्यूएस,ओबीसी) और एससी व एसटी कैटेगरी के लिए 65 फीसदी अंकों की पात्रता शर्त लागू की जाए.
  • नीट एडवांस्ड में शामिल होने के लिए अधिकतम प्रयास व अटेम्प्टस की संख्या सीमित की जाए. कैंडिडेट को 12वीं के साथ 1 अटेंप्ट व 12वीं के बाद 2 अटेंप्ट दिए जाएं यानी कुल 3 अटेम्प्ट.
  • नीट एडवांस्ड के प्रश्नपत्र का पैटर्न जेईई एडवांस्ड की भांति पहले घोषित नहीं हो. प्रश्नपत्र हाईलेवल हो. प्रश्न मल्टी कांसेप्चुअल हो. बीते सालों में पूछे गए प्रश्नों की पुनरावृति नहीं हो. प्रश्नों की संख्या सीमित हो.
  • परीक्षा पूरी होने के बाद ओएमआर शीट्स को भारतीय डाक सेवा की गाड़ियों से दिल्ली भेजा जाता है. इसके बाद रिकार्डेड रिस्पांस की ओएमआर की जांच होती है.

साल 2025 में मानी गई सिफारिशें

  • पूरे प्रोटोकॉल में इस बार एक भी प्राइवेट व्यक्ति शामिल नहीं किया गया. अधिकांश सरकारी कार्मिकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी. जिला कलेक्टर और एसपी सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया. इसमें सिटी कोऑर्डिनेटर से लेकर स्टेट कोऑर्डिनेटर तक सरकारी कार्मिक थे.
  • परीक्षा पहले निजी स्कूलों में ही होती थी. साल 2025 से सरकारी स्कूलों में भी होने लगी. हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी केंद्र बनाए गए.
  • परीक्षा को लेकर राज्य, जिला और सेंटर लेवल पर निगरानी समिति बनाई. एनटीए को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने और हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम को सशक्त बनाने की सलाह दी गई.
  • साइंस टीचर्स की परीक्षा में ड्यूटी पर नहीं लगाई जाती है.

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Students returning after taking the exam
परीक्षा देकर बाहर लौटते स्टूडेंट (ETV Bharat Kota (File Photo))
Last Updated : May 12, 2026 at 8:25 PM IST

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