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मानसून की कमी का धान पर असर, 97 से घटकर 75 LMT उत्पादन का अनुमान, रकबा भी घटा

खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में हरियाणा के किसानों और कृषि क्षेत्र को बड़ी प्राकृतिक चुनौती का सामना करना पड़ा है. मुनीष टूरन की रिपोर्ट.

Haryana Paddy Procurement
Haryana Paddy Procurement (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 27, 2026 at 10:18 AM IST

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कुरुक्षेत्र: देश के अन्न भंडार में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले हरियाणा में मानसून 2026 ने कृषि अर्थव्यवस्था और जल प्रबंधन पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 1 जून से सितंबर के अंतिम दौर तक हरियाणा में सामान्य औसत (423 मिमी) के मुकाबले महज 313.9 से 317.5 मिमी बारिश हुई. यानी राज्य में मानसून सामान्य से लगभग 23% से 26% कम रहा.

कमजोर मानसून का धान की फसल पर असर: इतने बड़े मानसूनी घाटे का सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ा है. राज्य का लगभग 80 से 85 प्रतिशत धान का रकबा सिंचित (Irrigated) बेल्ट में आता है. नहरी तंत्र की सक्रियता और दिन-रात चले ट्यूबवेलों के बूते राज्य ने अपने कुल धान उत्पादन को ध्वस्त होने से तो बचा लिया, लेकिन इस बचाव की भारी कीमत राज्य के गिरते भूजल स्तर और किसानों की जेब ने चुकाई. अनुमानित आवक भी कम आंकी गई है.

मानसून की कमी का धान पर असर, जानें किसानों ने क्या कहा (ETV Bharat)

कहां पड़ी सबसे ज्यादा मार? हरियाणा के भीतर मानसून की बारिश कभी भी एकसमान नहीं रहती, लेकिन 2026 के आंकड़ों ने क्षेत्रीय असंतुलन की रेखाओं को और गहरा कर दिया है. राज्य के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी जिलों में स्थिति अत्यंत चिंताजनक रही.

  • सिरसा: यहां सामान्य से 53% कम बारिश दर्ज की गई.
  • कैथल: 49% की गिरावट के साथ नहरी पानी पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ी.
  • अंबाला: 49% का मानसूनी घाटा दर्ज किया गया.
  • रोहतक: 47% कम वर्षा के कारण शुष्क स्थिति बनी.

इसके विपरीत, दक्षिण-पूर्वी हरियाणा का पलवल एकमात्र ऐसा अपवाद जिला उभर कर सामने आया, जहां सामान्य से लगभग 21% से 22% अधिक बारिश दर्ज की गई. इस जिले में भी धान की फसल प्रभावित हुई है. किसानों के मुताबिक बारिश में बड़ी गिरावट से राज्य के धान उत्पादन में 3 से 5 प्रतिशत का अंतर आया है. इसका मुख्य कारण ये है कि हरियाणा का कृषि मॉडल वर्षा-आधारित (Rainfed) ना होकर ट्यूबवेल और नहरों के मजबूत नेटवर्क पर टिका है.

Haryana Paddy Procurement
कम बारिश से धान उत्पादन में कमी (ETV Bharat)

बीते 5 सालों में हरियाणा में धान उत्पादन: मानसूनी बारिश में 25% तक की गिरावट के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि हरियाणा में धान का कुल उत्पादन ऐतिहासिक निचले स्तर पर चला जाएगा, लेकिन सरकारी आंकड़ों और मंडियों में आवक के रुझानों का विश्लेषण करने पर तस्वीर अलग नजर आती है. हरियाणा में पिछले पांच वर्षों के दौरान धान (चावल) का उत्पादन 53 लाख मीट्रिक टन से 60 लाख मीट्रिक टन के बीच स्थिर रहा है.

Monsoon Effect On Paddy Crop Haryana
बीते पांच सालों में हरियाणा में धान का उत्पादन (ETV Bharat)

उत्तर बनाम दक्षिण हरियाणा: हरियाणा के धान उत्पादन को समझने के लिए राज्य को दो स्पष्ट हिस्सों में बांटकर देखना जरूरी है. उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी/दक्षिण-पश्चिमी हरियाणा. दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना, मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता में जमीन-आसमान का अंतर है. फसल में उत्तर भारत का योगदान 72-75% तक रहता है. जबकि दक्षिण-पश्चिम का योगदान 25-28% तक रहता है. अब सबसे पहले बात उत्तर हरियाणा (GT रोड बेल्ट - Rice Bowl) की.

  • प्रमुख जिले: करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर और पानीपत.
  • संसाधन: यमुना नदी का व्यापक नहरी नेटवर्क और अपेक्षाकृत मीठा व ऊपरी भूजल.
  • उत्पादकता: धान की प्रति एकड़ उत्पादकता 24 से 30 क्विंटल तक रहती है.
  • मानसून 2026 का असर: कैथल और अंबाला में कम बारिश के बावजूद यहाँ के किसानों ने ट्यूबवेलों के सहारे सिंचाई चक्र टूटने नहीं दिया.

दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम हरियाणा: उत्तर हरियाणा में धान की पैदावार हमेशा दक्षिण हरियाणा की तुलना में काफी ज्यादा रहती है. क्योंकि उत्तर हरियाणा में सिंचाई के साधन (नदियां) ज्यादा है. जबकि दक्षिण हरियाणा ज्यातार मानसून पर निर्भर करता है. इस वजह से हमेशा से दोनों हिस्सों में फसलों के उत्पान में अंतर रहता है.

  • प्रमुख जिले: सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और रोहतक.
  • संसाधन: रेतीली मिट्टी, अर्ध-शुष्क जलवायु और कई हिस्सों में खारा (Brackish) भूजल.
  • उत्पादकता: यहां प्रति एकड़ धान की औसत उपज 14 से 20 क्विंटल के बीच ही सीमित रहती है.

मानसून 2026 का असर: सिरसा (-53%) और रोहतक (-47%) में बारिश की कमी घातक साबित हुई. खारे भूजल वाले इलाकों में ट्यूबवेल चलाने से फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे इस बेल्ट में उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा.

उत्तर बनाम दक्षिण हरियाणा में धान उत्पादन संतुलन (लाख मीट्रिक टन में)

वर्षउत्तर हरियाणादक्षिण/दक्षिण-पश्चिमकुल उत्पादन
2021-2239.5-41.013.5-14.055.31
2022-2342.5-45.0 13.5-14.059.35
2023-2436.0-38.515.0-15.553.94
2024-25 37.0-38.514.5-15.553.98
2025-2641.5-47.014.5 - 15.062.13

सोर्स- Department of Agriculture and Farmers Welfare Haryana

राज्य का लगभग तीन-चौथाई धान अकेले उत्तरी जिलों से आता है. यही वजह है कि जब दक्षिण या पश्चिमी जिलों में सूखा पड़ता है, तब भी उत्तर हरियाणा का सिंचित क्षेत्र पूरे राज्य के उत्पादन आंकड़े को स्थिर बनाए रखता है.

क्या बुवाई के रकबे पर प्रभाव? हरियाणा में तेजी से गिरते भूजल स्तर (विशेषकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और फतेहाबाद जैसे 'डार्क ज़ोन' ब्लॉकों में) को देखते हुए राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण (Crop Diversification) की दिशा में कदम उठाए हैं. धान के स्थान पर मक्का, कपास, दालें, बाजरा या बागवानी अपनाने वाले किसानों को ₹7,000 से ₹8,000 प्रति एकड़ की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है. सरकार की इन नीतियों के कारण राज्य में धान के बेतहाशा बढ़ते रकबे पर ब्रेक लगा है. हालाँकि, बासमती के आकर्षक दामों के कारण कुल रकबे में कोई भारी गिरावट दर्ज नहीं की गई, लेकिन कद्दू विधि से होने वाले अंधाधुंध धान प्रसार पर नियंत्रण जरूर हुआ है. बीते 5 वर्षों में हरियाणा में धान बुवाई के रकबे को एक नजर में देखें.

Monsoon Effect On Paddy Crop Haryana
बीते 5 सालों में कितना रहा धान की बुवाई का रकबा? (ETV Bharat)

97 से घटकर 75 LMT उत्पान? आंकड़ों से साफ हो रहा है कि साल 2025 में धान का कुल उत्पादन 97.05 लाख मिट्रिक टन था. सरकारी खरीद करीब 62.13 लाख मिट्रिक टन दर्ज की गई थी. वहीं साल 2026 में दान का कुल उत्पादन 70 से 75 लाख टन रहने का अनुमान है. उत्पादन का सटीक और आधिकारिक आंकड़ा कृषि विभाग द्वारा नवंबर और दिसंबर महीने के अंत में विस्तृत सर्वे रिपोर्ट जारी करेगा. जिसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी. इसके अलावा ​केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन सीजन के दौरान हरियाणा से सेंट्रल पूल के लिए लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चावल सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

Haryana Paddy Procurement
धान की सफाई करती मशीन (ETV Bharat)

बासमती बनाम परमल: हरियाणा में धान की खेती को केवल मात्रात्मक रूप से नहीं, बल्कि गुणवत्ता और बाजार मूल्य के हिसाब से दो श्रेणियों में देखा जाता है—गैर-बासमती (परमल/PR किस्में) और सुगंधित बासमती (Pusa 1121, 1509, 1718 आदि). बासमती की विभिन्न किस्मों के लिए लगभग 19 लाख एकड़ क्षेत्र का सत्यापन दर्ज किया गया है.

Haryana Paddy Procurement
प्रति एकड़ लगभग 3 से 5 क्विंटल धान का नुकसान (ETV Bharat)

गैर-बासमती: ये मुख्य रूप से PR-126, PR-114 जैसी किस्में होती हैं. इनकी उत्पादकता अधिक (28-32 क्विंटल/एकड़) होती है और इनकी खरीद सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर केंद्र सरकार के अन्न भंडार (FCI) के लिए की जाती है. 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर लगभग 23.98 लाख एकड़ क्षेत्र का सत्यापन सामने आया है.

Monsoon Effect On Paddy Crop Haryana
बीते 5 सालों में हरियाणा में धान की आवक (ETV Bharat)

बासमती: इसकी उत्पादकता (18-24 क्विंटल/एकड़) थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका बाजार मूल्य और निर्यात मांग (Export Demand) अधिक होती है. हरियाणा देश का अग्रणी बासमती निर्यातक राज्य है. ये एमएसपी नहीं खरीदी जाती. किसान इसे सीधा प्राइवेट कंपनियों को बेचते हैं.

Haryana Paddy Procurement
कुरुक्षेत्र अनाज मंडी (ETV Bharat)

किसानों की लागत पढ़ी, मुनाफे के आसार कम: किसान अमरनाथ ने बताया कि "इस बार बारिश कम हुई. जिसके चलते इस बार किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली और महंगा डीजल खर्च करना पड़ा. नतीजतन, फसल तो बच गई, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन लागत (Cost of Production) में औसतन 15% से 20% का इजाफा हो गया."

इस बार प्रति एकड़ पैदावार घट गई है. पिछले सीजनों में जहां प्रति एकड़ औसतन 36 से 37 क्विंटल धान की पैदावार मिलती थी, वहीं इस सीजन में यह घटकर 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ ही रह गई है. यानी किसानों को सीधे तौर पर प्रति एकड़ लगभग 3 से 5 क्विंटल धान का नुकसान झेलना पड़ रहा है.- किसान बलजीत

वर्तमान सीजन का अनुमान: कमीशन एजेंट गुरमीत सिंह के अनुसार "कम बारिश और कीटों के असर के बावजूद बासमती और गैर-बासमती (पीआर) किस्मों को मिलाकर इस बार हरियाणा का कुल धान उत्पादन 70 से 75 लाख टन रहने का अनुमान है. उत्पादन का सटीक और आधिकारिक आंकड़ा कृषि विभाग द्वारा नवंबर और दिसंबर महीने के अंत में विस्तृत सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा."

15 सितंबर के बाद मंडियों में आ रही धान की लॉट में पैदावार कम देखने को मिल रही है. मानसून बारिश की कमी और अचानक बढ़े तापमान के कारण फसलों का दाना पूरी तरह वजनदार नहीं हो पाया, जिससे प्रति एकड़ औसतन 5 क्विंटल तक का नुकसान दिख रहा है.- कमीशन एजेंट हरजीत सिंह

​राइस मिलर्स का नजरिया और 'रेट में उछाल': ​करनाल जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन के जिला प्रधान राजकुमार गुप्ता के अनुसार, हाइब्रिड किस्मों के उपयोग के कारण बारिश की कमी का समग्र उत्पादन पर बहुत बड़ा विनाशकारी असर नहीं पड़ेगा.

जलवायु परिवर्तन और मानसून की इस तरह की अनिश्चितताओं को देखते हुए अब हरियाणा के किसानों को कम पानी वाली फसलों और ड्रिप इरिगेशन (टपक सिंचाई) तकनीक की ओर रुख करने की सख्त जरूरत है. सरकार द्वारा सेंट्रल पूल के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य और 70 से 75 लाख टन कुल उत्पादन का अनुमान दर्शाता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर तो मजबूत रहेगा, लेकिन किसानों की वास्तविक आय और नुकसान की सटीक तस्वीर नवंबर-दिसंबर में आने वाले कृषि विभाग के अंतिम आंकड़ों के बाद ही साफ हो पाएगी.- ​वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी सिंह

किसानों के सामने चुनौती: हरियाणा का कृषि मॉडल आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. जहां एक तरफ मानसून की बेरुखी है, तो दूसरी तरफ भूजल की अंतिम बूंदें. यदि नहरी नेटवर्क के विस्तार, DSR तकनीक को अनिवार्य बनाने और फसल विविधीकरण को और अधिक व्यावहारिक नहीं बनाया गया, तो आने वाले वर्षों में उत्पादन का ये आंकड़ा बनाए रखना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा.

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