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Explainer : हरियाणा से "हाइड्रोजन क्रांति", ग्रीन फ्यूल से सरपट दौड़ेगी ट्रेन, देश के लिए साबित होगी "गेमचेंजर"

हरियाणा के जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. जानिए क्या कुछ रहेगा इसमें ख़ास?

Explainer Know Complete Details about india first Hydrogen Train between Jind and Sonipat PM Narendra Modi
हरियाणा से "हाइड्रोजन क्रांति" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 12:36 PM IST

13 Min Read
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जींद : हरियाणा के जींद से देश में "हाइड्रोजन क्रांति" की शुरुआत होने जा रही है. "हाइड्रोजन क्रांति" इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद से हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं.

रेलवे के इतिहास में जुड़ेगा स्वर्णिम अध्याय : भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है. पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन व्यावसायिक परिचालन के लिए तैयार है. हाल ही में इस ट्रेन के सभी हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं. 17 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ट्रेन और नए रेलवे जंक्शन का उद्घाटन करने जींद आ रहे हैं. 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत इसे चेन्नई की 'इंटीग्रल कोच फैक्टरी' (ICF) में बनाया गया है.

हरियाणा से "हाइड्रोजन क्रांति" (ETV Bharat)

दुनिया में कहां चली थी पहली हाइड्रोजन ट्रेन ? : दुनिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई थी. सितंबर 2018 में जर्मनी ने 'कोराडिया आईलिंट' नाम की दुनिया की पहली हाइड्रोजन-संचालित यात्री ट्रेन का संचालन शुरू किया था. इस ट्रेन को फ्रांसीसी कंपनी 'एल्सटॉम' ने बनाया था. इसके बाद अगस्त 2022 में जर्मनी ने पूरी तरह हाइड्रोजन से चलने वाला पहला रेल नेटवर्क भी शुरू किया.

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दुनिया के किन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन (ETV Bharat)

चीन में हाइड्रोजन ट्रेन : जर्मनी के बाद चीन में पहली हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन दिसंबर 2022 में लॉन्च की गई थी. इसे चीनी कंपनी CRRC ने बनाया है. चीन की ये ट्रेन बिना ईंधन भरे एक बार में 600 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है. इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसके बाद, अक्टूबर 2025 में चीन के जिलिन प्रांत के चांगचुन शहर में देश की पहली हाइड्रोजन-संचालित पर्यटन ट्रेन (Qingchun) भी शुरू की गई, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ ठंडे मौसम में भी चलने में सक्षम है.

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इन स्टेशनों पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन (ETV Bharat)

अमेरिका में हाइड्रोजन ट्रेन : सितंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार व्यावसायिक हाइड्रोजन यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत कैलिफोर्निया में हुई. 'ऐरो' (Arrow) नाम की यह ट्रेन सैन बर्नार्डिनो और रेडलैंड्स के बीच चलाई गई थी.

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हाइड्रोजन ट्रेन की टाइमिंग (ETV Bharat)

भारत में हाइड्रोजन ट्रेन : जर्मनी, चीन, अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के बाद भारत दुनिया का ऐसा देश बनने जा रहा है जिसने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित इतनी बड़ी क्षमता (10 कोच) की हाइड्रोजन ट्रेन ट्रैक पर उतारी है. इसके अलावा कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल मोड पर है या फिर आम पब्लिक इसमें सफर नहीं कर रही है. जींद से शुरू हो रहा यह प्रोजेक्ट देश को 'नेट-ज़ीरो कार्बन' बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

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पानी से कैसे बनेगा हाइड्रोजन (ETV Bharat)

कहां से कहां तक चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन : देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी. ये लगभग 90 किलोमीटर लंबा रूट है. इस रूट का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह एक नॉन-इलेक्ट्रिफाइड (बिना बिजली वाला) ब्रांच लाइन है, जहां वर्तमान में प्रदूषण फैलाने वाले डीजल इंजन चलते हैं. डीजल इंजनों को रिप्लेस करने के लिए ये परफेक्ट रूट है.

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ट्रेन में सुरक्षा का ख़ास ख्याल (ETV Bharat)

जींद के हाइड्रोजन प्लांट में तैयार होगा 'हरा ईंधन' : ​ट्रेन को बिना किसी रुकावट के ईंधन मिलता रहे, इसके लिए जींद रेलवे स्टेशन पर ही एक समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रीफ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है. ये प्लांट सोलर या विंड एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) का उपयोग करके पानी को स्प्लिट (इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया) करेगा, जिससे शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन गैस तैयार होगी. इस अत्याधुनिक प्लांट से हर दिन लगभग 430 किलोग्राम ग्रीन फ्यूल (हाइड्रोजन) तैयार किया जाएगा. पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) ने प्लांट में गैस स्टोरेज और डिस्पेंसिंग के लिए आवश्यक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं. आपातकालीन स्थिति के लिए यहां एक स्टैंडबाय कंप्रेसर यूनिट और लगातार काम करने वाले लीक सेंसर लगाए गए हैं.

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हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत (ETV Bharat)

पानी से हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी ? : हाइड्रोजन प्लांट में अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है. पहले पानी को शुद्ध किया जाएगा. फिर इलेक्ट्रोलाइजर मशीन में भेजा जाएगा. यहां बिजली की मदद से पानी (H₂O) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग किया जाएगा. इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है. इसके बाद हाइड्रोजन गैस को 99.999% तक शुद्ध करके उच्च दबाव वाले टैंकों में स्टोर किया जाएगा. इसके बाद इसी हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी. ट्रेन की छत पर या अंदर एक खास टैंक होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस को स्टोर करके रखा जाता है. टैंक से हाइड्रोजन और बाहर की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ फ्यूल सेल में भेजा जाता है. फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है. इस प्रतिक्रिया की वजह से बिजली पैदा होती है. बिजली के जरिए ट्रेन में लगी मोटर चलती है और पानी भाप के रूप में बाहर आ जाता है. इससे जीरो एमिशन होता है.

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जींद जंक्शन पर मौजूद यात्री (ETV Bharat)

पर्यावरण को 0% नुकसान : हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक इंजनों की तरह धुआं या जहरीली गैसें नहीं छोड़ती. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक रिएक्शन से केवल भाप और पानी निकलता है, जिससे पर्यावरण को 0% नुकसान पहुंचता है. यह ट्रेन पूरी तरह से साइलेंट ऑपरेशन पर काम करती है, जिससे पटरियों पर शोर ना के बराबर होगा और यात्रियों को बेहद शांत और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा. ये परियोजना भारतीय रेलवे के लिए केवल नई ट्रेन नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की शुरुआत मानी जा रही है. रेलवे का लक्ष्य आने वाले वर्षों में डीजल इंजनों की जगह चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोजन और अन्य हरित ऊर्जा आधारित ट्रेनों को बढ़ावा देना है.

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स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की शुरुआत (ETV Bharat)

ट्रेन में सुरक्षा का ख़ास ख्याल : सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन में 24/7 मॉनिटरिंग के साथ हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, गैस प्रेशर मॉनिटरिंग और फ्लेम सेंसिंग (आग की पहचान करने वाले) उपकरण लगाए गए हैं. रेलवे नियमित अंतराल पर ट्रेन की तकनीकी जांच, फ्यूल सेल प्रणाली और अन्य सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करेगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित की जा सके.

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पटरियों पर शोर ना के बराबर होगा (ETV Bharat)

किराया कितना होगा? : रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा. इसका जींद से सोनीपत का किराया 5 रुपए से 25 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है. टिकट सामान्य रेलवे बुकिंग सिस्टम और यूटीएस ऐप से उपलब्ध होंगे.

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धुआं या जहरीली गैसें नहीं छोड़ती हाइड्रोजन ट्रेन (PM NARENDRA MODI)

ट्रेन की टाइमिंग : रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन के नियमित संचालन को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है. निर्धारित समय के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन प्रतिदिन सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर जींद जंक्शन से सोनीपत रवाना होगी और सुबह 9.40 बजे सोनीपत पहुंच जाएगी. ट्रेन रोजाना जींद और सोनीपत के बीच एक चक्कर लगाएगी. जींद से रवाना होने के बाद हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर निर्धारित समय के अनुसार ठहरेगी. जींद से सोनीपत के बीच यात्रा समय लगभग डेढ़ घंटे रहने की संभावना है. वहीं सोनीपत से ट्रेन सुबह 10.40 पर रवाना होगी और दोपहर 1 बजे जींद पहुंचेगी. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन 74010/74009 नंबर से संचालित होगी.

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हाइड्रोजन ट्रेन से विदेशी मुद्रा की बचत होगी (ETV Bharat)

कहां-कहां रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन ? : हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन नीचे बताए गए स्टेशनों पर रुकेगी

  • जींद जंक्शन
  • जींद सिटी
  • पांडु पिंडारा
  • ललित खेड़ा
  • भंभेवा
  • ईशापुर खेड़ी
  • बुटाना
  • खंदराई
  • गोहाना
  • रभड़ा
  • लाठ
  • मोहाना
  • बड़वासनी
  • सोनीपत

हफ्ते में 6 दिन दौड़ेगी ट्रेन : ट्रेन का नियमित संचालन हफ्ते में 6 दिन किया जाएगा. हर रविवार को हाइड्रोजन ट्रेन को मेंटेनेंस के लिए दिल्ली के शकूरबस्ती वर्कशॉप में किया जाएगा, जबकि इसकी रीफ्यूलिंग जींद में होगी.

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हाइड्रोजन ट्रेन के लिए दी गई विशेष ट्रेनिंग (ETV Bharat)

स्वदेशी तकनीक से बनाई गई : हाइड्रोजन ट्रेन एक किलो हाइड्रोजन में करीब साढ़े चार लीटर डीजल के बराबर माइलेज देगी. वहीं इस ट्रेन का रखरखाव भी सस्ता होगा. हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है. एक बार हाइड्रोजन टैंक भरने पर ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक चल सकेगी. जींद-सोनीपत राउंड ट्रिप के लिए लगभग 360 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत होगी.

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जींद जंक्शन में सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

ट्रेन की रफ्तार : जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन फिलहाल 75 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से चलेगी. इस ट्रेन पर काफी ट्रायल किए गए हैं, जो सभी मानकों पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं. रिसर्च डिज़ाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन की टीम ने 26 जून को इस ट्रेन का अंतिम परीक्षण 120 किमी/घंटा की हाई-स्पीड पर सफलतापूर्वक पूरा किया था जिसे देखते हुए भविष्य में ट्रेन की स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है.

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8 फ्यूल सेल लगाए गए हैं (ETV Bharat)

ट्रेन में 2600 यात्री सफर कर सकेंगे : हाइड्रोजन ट्रेन से धुआं नहीं निकलेगा और इसकी रफ्तार और यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी डीजल ट्रेन के बराबर की होगी. आवाज न होने के चलते यात्री इस ट्रेन से आरामदायक सफर कर सकेंगे. हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 10 कोच हैं. इसमें यात्रियों के सफर के लिए 8 पैसेंजर कार (यात्री डिब्बे) और 2 ड्राइविंग पावर कार शामिल हैं. इसमें 682 सीटें होंगी और 2600 यात्री सफर कर सकते हैं. ट्रेन की लाइटिंग, पंखे और एयर कंडीशनिंग भी इसी हाइड्रोजन सिस्टम से चलेंगे.

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हाइड्रोजन ट्रेन सेट डिपो जींद (ETV Bharat)

8 फ्यूल सेल लगाए गए हैं : हाइड्रोजन ट्रेन में कुल आठ फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो हाइड्रोजन गैस से बिजली पैदा कर ट्रेन को संचालित करेंगे. ट्रेन में करीब 440 किलोग्राम कंप्रेस्ड हाइड्रोजन संग्रहित करने की क्षमता है. यही हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए विद्युत ऊर्जा में बदलकर मोटरों को शक्ति प्रदान करेगी.

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स्वदेशी तकनीक से बनाई गई हाइड्रोजन ट्रेन (PM NARENDRA MODI)

हाइड्रोजन ट्रेन के लिए दी गई विशेष ट्रेनिंग : रेलवे ने इस परियोजना के लिए लोको पायलटों, तकनीकी कर्मचारियों और रखरखाव टीम को विशेष ट्रेनिंग दी है. भारत में पहली बार हाइड्रोजन आधारित तकनीक का उपयोग रेल संचालन में किया जा रहा है, इसलिए सभी सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से पालन किया जा रहा है. रेलवे अफसरों का मानना है कि भविष्य में अन्य रेल मार्गों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा.

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ट्रेन में 2600 यात्री सफर कर सकेंगे (ETV Bharat)

विदेशी मुद्रा की बचत होगी : जींद-सोनीपत परियोजना सफल रहती है तो भारतीय रेलवे भविष्य में अन्य नॉन-इलेक्ट्रिफाइड रेलखंडों पर भी हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा. इससे देश में डीजल की खपत कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी. भारत में अभी भी बड़ी संख्या में रेल मार्ग ऐसे हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है या डीजल इंजन का उपयोग होता है. ऐसे मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल का प्रभावी विकल्प बन सकती हैं.

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ट्रेन में लोको पायलट (ETV Bharat)

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा ? : रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया और कहा कि "17 जुलाई को प्रधानमंत्री हाइड्रोजन ट्रेन देश को समर्पित करेंगे. ये रेलवे का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. उन्होंने कहा कि जो ट्रेन बनाई गई है, उसमें सबसे ज्यादा 2400 हॉर्स पावर है. ये परियोजना स्वदेशी भारत योजना के तहत पूरी की गई है. ये हमारे लिए गौरव की बात है. हाइड्रोजन गैस के उत्पादन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन गैस यहां भी बनाई जा सकती है और बाहर से भी ली जा सकती है. जिस हिसाब से जरूरत होगी, उसके अनुरुप कार्य किया जाएगा".

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जींद जंक्शन पर AC वेटिंग हॉल (ETV Bharat)

कैसी रहेगी पीएम मोदी की सुरक्षा ? : हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आ रहे पीएम मोदी के जींद दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं. जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा (प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी) के अलावा बाहरी सुरक्षा चक्र (आउटर रिंग) की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस मुस्तैदी से संभाल रही है. सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए लगभग 4,800 से 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. जींद जिला पुलिस से करीब 500 चुनिंदा जवान इस ड्यूटी पर होंगे, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य जिलों से 4,500 अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है. हेलीपैड की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष रूप से एक आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई है. शहर के इनर और आउटर कॉर्डन में करीब 80 सुरक्षा नाके स्थापित किए गए हैं.

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ट्रेन में सुरक्षा का ख़ास ख्याल (PM NARENDRA MODI)

पीएम मोदी की इको फ्रेंडली रैली : वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा हरियाणा के लोगों के लिए गौरव का दिन होगा. हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के बाद जींद में होने वाली पीएम मोदी की रैली पूरी तरह इको फ्रेंडली होगी. रैली में पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा. रैली में जो भी वाहन आएंगे वो या तो इलेक्ट्रिक होंगे या सीएनजी के होंगे. इसके अलावा ई रिक्शा, साइकिल और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

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हफ्ते में 6 दिन दौड़ेगी ट्रेन (ETV Bharat)
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पर्यावरण को 0% नुकसान (ETV Bharat)
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जींद जंक्शन (ETV Bharat)
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ट्रेन में करीब 440 किलोग्राम कंप्रेस्ड हाइड्रोजन संग्रहित करने की क्षमता (PM NARENDRA MODI)
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जींद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन (ETV Bharat)
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जींद जंक्शन पर हाइड्रोजन ट्रेन (ETV Bharat)
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हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज रूम (PM NARENDRA MODI)

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