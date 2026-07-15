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सस्ती हो गईं व्हिस्की, रम, वोडका, लग्जरी कारें और ब्यूटी प्रॉडक्ट्स, जानें किन सामानों के दाम हुए कम

आज 15 जुलाई 2026 से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील होने से तमाम प्रॉडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे. विस्तार से पढ़ें.

INDIA UK FTA EFFECTS FROM TODAY
भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड डील आज से लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 1:41 PM IST

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नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन के बीच आज बुधवार 15 जुलाई 2026 से व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) लागू हो गया है. इस एग्रीमेंट के लागू होते ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया दौर भी शुरू हो गया है. इस समझौते से भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच मिलेगी. इसके साथ-साथ ब्रिटेन से भारत आने वाले कई प्रॉडक्ट पर उत्पाद शुक्ल भी चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा. इससे कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर, एमएसएमई और पेशेवरों को नए अवसर मिलने की संभावना है.

दोनों देशों के लिए यह डील काफी अहम मानी जा रही है, जो दोनों देशों के व्यापार को एक नई दिशा देने का काम करेगी. भारत में विदेशी कारों और प्रीमियम शराब पर कस्टम ड्यूटी कम लगेगी. जानकारी के मुताबिक यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इससे पहले, भारत ने मॉरिशस, यूएई (UAE), ऑस्ट्रेलिया, EFTA (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) और ओमान के साथ ऐसे समझौते लागू किए हैं. यह एग्रीमेंट, जो पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े एग्रीमेंट में से एक है, लगभग 99 फीसदी इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस को अनलॉक कर देगा.

भारतीय बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) की अहमियत समझने के लिए नीचे कुछ खास बातें दी गई हैं. आइये डालते हैं एक नजर.

पहले जानते हैं क्या है सीईटीए
व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) के तहत दोनों देश भारत और ब्रिटेन तमाम प्रॉडक्ट्स पर आयात शुल्क या तो कम करेंगे या पूरी तरह से समाप्त करेंगे. इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस, सरकारी खरीदारी, एमएसएमई, इंवेस्टमेंट, श्रम, सर्विस सेक्टर से जुड़े कई नियमों को भी सरल बनाया गया है. इस डील में करीब 30 अध्यायों को शामिल किया गया है.

भारत को फायदा
सभी लेबर-इंटेंसिव सेक्टर जैसे गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, कारपेट, प्रोसेस्ड फूड, अनाज, सब्जियां, फल और मसाले, मछली, मीट और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स अब जीरो ड्यूटी के साथ ब्रिटेन (UK) मार्केट में आएंगे. अभी, इन चीजों पर ड्यूटी 4 से 16 परसेंट के बीच है.

इस समझौते से जिन दूसरे सेक्टर को फायदा होगा, उनमें ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल और पार्ट्स; मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट; और सिरेमिक, ग्लास, पत्थर और सीमेंट प्रोडक्ट शामिल हैं. सैल्मन, लैंब, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक्स, साबुन, परफ्यूम, शेविंग क्रीम और नेल पॉलिश जैसे ब्रिटिश सामान पर ड्यूटी कम होने से भारतीय बाजार में कीमतों में कमी आ सकती है. भारत ब्रिटेन (UK) से सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होने वाले आइटम चांदी पर टैरिफ 10 साल में जीरो कर देगा.

सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की
दोनों देशों के बीच पहली बार हुई फ्री-ट्रेड डील (FTA) में ऑटो सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा. इस डील में ऑटोमोबाइल पर टैरिफ 100 फीसदी से घटकर मात्र 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा. इसका साफ मतलब है कि ब्रिटेन से भारत इंपोर्ट होने वाली लग्जरी गाड़ियां जैसे लैंड रोवर, जगुआर, रोल्स-रॉयस और एस्टन मार्टिन और डिफेंडर काफी कम दामों पर उपलब्ध होंगी. विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General Of Foreign Trade) ने पिछले महीने जून में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत पहले साल 20 हजार कारें कम दामों पर इंपोर्ट की जा सकती हैं. बता दें, 3000 सीसी+ (पेट्रोल) से 2500 सीसी+ (डीजल) की 10 हजार गाड़ियां इंपोर्ट होंगी. इनकी इंपोर्ट ड्यूटी 110 फीसदी से घटकर सिर्फ 30 फीसदी हो जाएगी. वहीं, 1500 सीसी से 3000 सीसी तक की लग्जरी कारों की संख्या 5 हजार हो सकती हैं. इन सभी गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी 66 फीसदी से घटकर 50 प्रतिशत होगी. आगे फिर इसे और कम किया जा सकता है. करीब 15 साल बाद इन सभी गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके 10 फीसदी पर लाया जाएगा.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छठे साल से मिलेगी रियायत
नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को शुरू से ही छूट मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर कारों को छठे साल से ही खास छूट मिलेगी, जिससे भारतीय ईवी (EV) बनाने वालों को पांच साल की सुरक्षा मिलेगी. भारत, दोनों देशों के बीच ट्रेड पैक्ट लागू होने के पहले 15 सालों के दौरान ब्रिटेन से 3.78 लाख यूनिट कन्वेंशनल-इंजन पैसेंजर कारों के इंपोर्ट की इजाजत देगा, जिसमें खास वर्ग की कारें भी शामिल हैं. इन कारों पर रियायती कस्टम ड्यूटी लगेगी.

ट्रकों पर भी होगी मेहरबानी
भारत यूके (UK) में बने और पूरी तरह से बने ट्रकों पर टैरिफ भी कम करेगा. अभी की 44 फीसदी ड्यूटी 5 साल के अंदर 8.8 प्रतिशत हो जाएगी. यह कोटा पहले साल 2,500 ट्रकों से बढ़कर 5 सालों में 3,500 हो जाएगा. कोटा के बाहर से इंपोर्ट किए गए ट्रकों को भी फायदा होगा, और टैरिफ साल 10 तक धीरे-धीरे घटकर 22 प्रतिशत हो जाएगा. यूके (UK) ने भारतीय इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर कारों के लिए रियायतें दी हैं. पैसेंजर कारों पर यूके UK का नॉर्मल टैरिफ 10 फीसदी है. CETA के तहत, सालाना कोटा के अंदर एक्सपोर्ट की जाने वाली एलिजिबल भारतीय गाड़ियां ड्यूटी-फ्री होंगी, जिससे उन्हें 10 परसेंट का फायदा मिलेगा.

अल्कोहल की इंपोर्ट ड्यूटी पर भी डालें नजर
इस डील से साइडर, मीड, साके, ब्रांडी, बॉर्बन, रम, जिन, वोडका, लिकर और टकीला जैसे कई तरह के प्रीमियम ड्रिंक्स पर टैरिफ कम हो गए हैं. देश में अभी स्कॉच व्हिस्की पर करीब 150 प्रतिशत का टैरिफ वसूला जाता है. समझौता लागू होने के बाद से इसके दामों में काफी कमी देखने को मिलेगी. इसे घटाकर 40 फीसदी तक लाने का प्लान है. यानी आने वाले समय में स्कॉच व्हिस्की की कीमतें काफी कम हो जाएंगी. योग्य उत्पादों के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी 1 साल में 110 फीसदी से घटकर 10 सालों में करीब 75 प्रतिशत हो जाएगी. यह छूट सिर्फ मिनिमम इंपोर्ट प्राइस (MIP) से ऊपर लागू होगी, जो आम तौर पर $5 प्रति लीटर है, जो 750 ml बोतल के लिए $3.75 के बराबर है, या प्रोडक्ट के आधार पर $6 प्रति 750 ml बोतल है.

इन पर कोई ड्यूटी रियायत नहीं
भारत ताजे सेब, अखरोट, छाछ और मॉडिफाइड छाछ, ब्लू-वेन चीज, और खास बीज कैटेगरी, गोल्ड बार, और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट्स पर कोई ड्यूटी रियायत नहीं देगा. यूके (UK) की एक्सक्लूजन लिस्ट में कई तरह के मीट प्रॉडक्ट, अंडे से बनी चीजे, सेमी-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, और सॉलिड-फॉर्म केन या चुकंदर चीनी शामिल हैं.

ब्यूटी प्रॉडक्ट पर भी रहम
इसके अलावा ट्रेड डील के तहत अन्य सामानों पर भी रियायतें दी जाएंगी. ब्यूटी प्रॉडक्ट्स समेत कई अन्य उत्पादों पर करीब 22 फीसदी का टैरिफ वसूला जाता है, जो 10 वर्षों के भीतर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा. इस डील के तहत भारत के प्रॉडक्ट्स को ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा. इनमें कपड़े, जूते भी शामिल हैं. कपड़ा उद्योग पर ब्रिटेन में 12 फीसदी ड्यूटी वसूली जाती है. केमिकल्स पर 8 फीसदी, बेस मेटल्स पर करीब 10 प्रतिशत की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. इस डील के बाद करीब 99 फीसदी वस्तुएं इंपोर्ट ड्यूटी-फ्री हो जाएंगी.

सरकारी खरीद
भारत ने सरकारी खरीद में यूके (UK) सप्लायर्स को मार्केट में पहुंच का अवसर दिया है. पहली बार, भारत यूके (UK) के बिडर्स के लिए ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स से लगभग 40,000 हाई-वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स खोलेगा. यूके (UK) सप्लायर्स को भारत में कवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए ट्रीटी-बैक्ड पहुंच मिलता है, और 20 परसेंट UK-कंटेंट थ्रेशहोल्ड को पूरा करने वाली फर्म्स क्लास 2 लोकल सप्लायर्स के तौर पर क्वालिफाई कर सकती हैं.

बौद्धिक संपदा अधिकार
थिंक टैंक जीटीआरआई (GTRI) के अनुसार, भारत ने पेटेंट-टर्म एक्सटेंशन और फार्मास्यूटिकल डेटा एक्सक्लूसिविटी का विरोध किया, लेकिन मजबूत IP एनफोर्समेंट ऑब्लिगेशन्स को स्वीकार किया और वॉलंटरी लाइसेंसिंग को पसंदीदा तरीका माना. हालांकि, यह समझौता भारत के किसी भी रूप में अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता है. इमरजेंसी के दौरान जीवन बचाने वाली टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए CL एक जरूरी माध्यम है.

दोहरा योगदान सम्मेलन
यूके (UK) में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को अपने ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए भारत से लाए गए कर्मचारियों के लिए पांच साल तक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा. इस कदम से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी बड़ी IT कंपनियों को बड़ा बूस्ट मिलेगा.

उत्पत्ति के नियम
ओरिजिन के नियम किसी प्रॉडक्ट की इकोनॉमिक नेशनैलिटी तय करते हैं, चाहे वह इंडियन हो, ब्रिटिश हो या किसी तीसरे देश का हो. ये जरूरी हैं क्योंकि CETA के कम टैरिफ सिर्फ भारत और UK के सामान के लिए हैं. ऐसे नियमों के बिना, चीनी या किसी दूसरे तीसरे देश का प्रोडक्ट FTA के फायदों का दावा करने के लिए मामूली प्रोसेसिंग के बाद किसी भी देश से होकर जा सकता है. इसलिए, नियम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी मिनिमम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन तय करते हैं.

स्टील सुरक्षा
GTRI ने कहा है कि भारत ने FY2026 में UK को लगभग USD 900 मिलियन का स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया, जो उसके कुल $13.4 बिलियन के सामान एक्सपोर्ट का लगभग 7 प्रतिशत है, लेकिन यह ट्रेड दबाव में आ सकता है क्योंकि ब्रिटेन 1 जुलाई, 2026 से अपने स्टील इंपोर्ट सिस्टम को और सख्त कर रहा है.

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश
UK के साथ ट्रेड 2025-26 में 8.62 प्रतिशत बढ़कर USD 25.12 बिलियन हो गया, जो 2024-25 में USD 23.13 बिलियन था. पिछले फिस्कल में इंडिया का एक्सपोर्ट 7.6 परसेंट घटकर USD 13.44 बिलियन हो गया. 2025-26 में इम्पोर्ट 36.11 परसेंट बढ़कर USD 11.68 बिलियन हो गया. 2025-26 में, इंडिया को USD एक बिलियन का FDI मिला. 2024-25 में यह USD 795 मिलियन था.

ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इस डील के तहत ब्रिटेन की अर्शव्यवस्था में करीब 4.8 अरब पाउंड की वृद्धि होगी. वहीं, वास्तविक सैलरी में 2.2 अरब पाउंड का इजाफा होगा.

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