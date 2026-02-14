ETV Bharat / bharat

Explainer: जानें लोकसभा स्पीकर को कैसे पद से हटाया जा सकता है? इससे पहले कितनी बार आया है ये प्रस्ताव

संसद के निचले सदन लोकसभा में पहले भी कई बार ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं. विस्तार से जानें सबकुछ.

No Confidence Motion Against Om Birla
जानें लोकसभा स्पीकर को कैसे पद से हटाया जा सकता है? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 8:59 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: संसद के बजट सत्र 2026 का पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ गया. राज्यसभा की कार्रवाई तो सुचारु रूप से जारी रही, लेकिन लोकसभा में विपक्षी सांसदों का लगातार विरोध-प्रदर्शन होता रहा. विपक्षियों की कहना था कि सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है. इसी वजह से विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का विरोध करते हुए उनके खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी.

इसके साथ-साथ विपक्षी दलों ने मंगलवार को ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दे दिया. उनका आरोप है कि बिरला ने सदन के कार्यों का संचालन करते समय 'खुले तौर पर पक्षपाती' तरीके से काम किया और अपने संवैधानिक पद का 'गलत इस्तेमाल' किया. विपक्ष ने उन पर सत्ता पक्ष का समर्थन करने और बजट सत्र के दौरान उसके सदस्यों को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया है. बता दें, बजट सत्र 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होगी और उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी. देखना होगा कि क्या विपक्षी दल अपने मंसूबों में सफल होते हैं या मुंह की खानी पड़ती है.

जानें लोकसभा स्पीकर को कैसे पद से हटाया जा सकता है? (ETV Bharat)

लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है. आइये विस्तार से जानते हैं.

No Confidence Motion Against Om Birla
विपक्ष ने स्पीकर पर लगाए ये आरोप (ETV Bharat)

विशेष प्रस्ताव के जरिए ही हटा सकते हैं
बता दें, लोकसभा स्पीकर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94(C) के तहत, केवल लोकसभा में पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है. इसे लोकसभा के सभी सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित करना जरूरी होता है. प्रभावी बहुमत का मतलब है- रिक्त सीटों को छोड़कर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत. यानी प्रस्ताव तभी पास होगा जब आधे से ज्यादा वर्तमान सदस्य इसके पक्ष में मतदान करें. इसके अतिरिक्त, हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदन में लाए जाने से कम से कम 14 दिन पहले एक लिखित नोटिस दिया जाना अनिवार्य है. अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, तो स्पीकर को तुरंत हटा दिया जाता है, लेकिन वो संसद सदस्य बना रहता है. हालांकि अगर इसे खारिज कर दिया जाता है, तो स्पीकर अपने पद पर बना रहता है.

No Confidence Motion Against Om Birla
इस नियम का पालन करना जरूरी (ETV Bharat)

120 सांसदों के होने चाहिए हस्ताक्षर
वहीं, करीब 120 से ज्यादा विपक्षी सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ एक नोटिस 10 फरवरी को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को दिया गया, जिसमें ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने की मांग की गई है. इस प्रस्ताव पर वर्तमान बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन नौ मार्च को सदन में चर्चा कराई जा सकती है. जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर विचार नहीं हो जाता, ओम बिरला सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे.

ओम बिरला की तरह पहले भी कई बार लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन ये नाकाम रहीं. अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव या फिर रिमूवल मोशन के जरिए पद से हटाया नहीं जा सका है.

No Confidence Motion Against Om Birla
बजट सत्र के दूसरे चरण में होगी इस प्रस्ताव पर चर्चा (ETV Bharat)

पहले भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक यह पहली बार नहीं हुआ है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. इससे पहले भी ऐसा हो चुका है. देश को आजाद होने के बाद से अभी तक यह चौथा मौका है जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. पहले तीन बार भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रस्ताव लाए गए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सके. पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर (गणेश वासुदेव मावलंकर) के खिलाफ साल 1954 के दिसंबर में लाया गया था. बता दें, बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के सांसद विघ्नेश्वर मिश्र ने यह प्रस्ताव पेश किया था. हालांकि दो घंटे की लंबी बहस के बाद यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था.

ये भी जानें
इसके बाद दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव तत्तकालीन लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष हुकुम सिंह के खिलाफ लाया गया, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद मधु लिमये ने पेश किया था, लेकिन सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ भी यह प्रस्ताव खारिज हो गया था. उसके बाद तीसरी बार साल 1987 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. इस प्रस्ताव को सीपीआई (एम) के सांसद सोमनाथ चटर्जी ने पेश किया, लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया.

No Confidence Motion Against OM Birla
इस नियम के तहत लाया गया प्रस्ताव (ETV Bharat)

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इन लोगों के साइन
अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई है. नियम के मुताबिक 14 दिनों के भीतर इस प्रस्ताव का परीक्षण होगा, तब तक ओम बिरला सदन की कार्यवाही से दूर रहेंगे. बता दें, बिरला के खिलाफ तीन पेज के अविश्वास प्रस्ताव में पहले हस्ताक्षर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का है. उसके बाद डीएमके नेता टीआर बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के हस्ताक्षर हैं. वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस प्रस्ताव पर साइन नहीं हैं.

पढ़ें: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है: सूत्र

स्पीकर ओम बिरला चेयर पर नहीं बैठने के अपने फैसले पर अडिग, मनाने की कोशिशें भी हुईं

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव, ये है वजह

जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विपक्षी दलों ने लगाया पक्षपात का आरोप

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी !

TAGGED:

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
NO CONFIDENCE MOTION OM BIRLA
LOK SABHA
NO CONFIDENCE MOTION AGAINST BIRLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.