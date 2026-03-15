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Explainer : हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का "रण", क्रॉस वोटिंग के डर से आखिर क्यों कांपी कांग्रेस ?

हरियाणा में दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है. ऐसे में सवाल है कि कौन जीतेगा राज्यसभा का "रण".

Explainer Haryana Rajya sabha Election 2026 Voting Bjp Sanjay Bhatia Satish Nandal Congress karmaveer Boudh
हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का "रण" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 15, 2026 at 9:06 PM IST

16 Min Read
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चंडीगढ़ : भारत निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक सोमवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है. ऐसे में हरियाणा की दो सीटों का मुकाबला बेहद ख़ास है क्योंकि यहां पर दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आ जाने से कांग्रेस के खेमे में डर का साया है कि कहीं खेला ना हो जाए और इसी डर से कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर हिमाचल चली गई क्योंकि उसे क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है.

9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग : हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार यानि 16 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी. बीजेपी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने कर्मवीर बौद्ध को अपने कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा है. वहीं सभी को सरप्राइज़ देते हुए बीजेपी समर्थित सतीश नांदल ने भी दो सीटों के लिए थर्ड कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया जिसके बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी को अपना ऑब्जर्वर बनाया है, वहीं हिसार से बीजेपी को समर्थन देने वाली निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल की भी ड्यूटी लगाई गई है. सांघवी युवा भाजपा नेता होने के साथ-साथ गुजरात के अब तक के सबसे कम उम्र के गृह मंत्री भी रह चुके हैं. वहीं सावित्री जिंदल काफी ज्यादा अनुभवी और देश की सबसे अमीर महिला का खिताब हासिल कर चुकी हैं.

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हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार (Etv Bharat)

क्रॉस वोटिंग के डर से कांपी कांग्रेस : बीजेपी की तैयारी और तीसरे कैंडिडेट के नामांकन के बाद से कांग्रेस खेमे में खासी हलचल मच गई और कांग्रेस को राज्यसभा वोटिंग में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा. मीडिया के गलियारों में कांग्रेस के डर की चर्चा तेज़ी से फैली और ख़बरें आनी लगी कि कांग्रेस अपने विधायकों को हरियाणा से दूर हिमाचल की हसीन वादियों में ले जाने वाली हैं. लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 9 मार्च को ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा एक भी विधायक कहीं नहीं जाएगा, ये बस मीडिया की चलाई हुई चर्चा है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब विधायकों को भेजने से किया इनकार (Etv Bharat)

कांग्रेस विधायकों को हिमाचल ले जाया गया : लेकिन इस बयान के कुछ ही दिन बाद कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर 13 मार्च को कांग्रेस के राज वाले हिमाचल प्रदेश लेकर चली गई ताकि विधायकों को बीजेपी के कॉन्टैक्ट से दूर किया जा सके. वहां पर भी विधायकों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है. पहले उन्हें शिमला के कुफरी ले जाया गया. फिर उन्हें सोलन जिले के कसौली ले जाया गया, जबकि हिमाचल में इस वक्त मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. कई जगह बारिश और बर्फबारी भी हो रही है. वहीं हरियाणा की राज्यसभा सीट को हर हाल में हासिल करने के लिए संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरी सियासी हलचल पर नज़र बनाए हुए हैं और विधायकों को एकजुट रहने के निर्देश दिए गए हैं. विधायकों को 16 मार्च की सुबह चंडीगढ़ लाने की तैयारी है ताकि सीधे वोटिंग कर सकें.

हिमाचल में हरियाणा के कांग्रेस विधायक (Etv Bharat)

कौन हैं सतीश नांदल ? : सतीश नांदल की अगर बात की जाए तो वे रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले हैं. सतीश नांदल शिवाल्या कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं. 1985 में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी. साल 2019 में नामांकन के दौरान दिए गए शपथपत्र में उन्होंने खुद की संपत्ति 11.74 करोड़ रुपए दर्शाई थी. उन्होंने साल 2007 में इनेलो से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी. वे इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिलाध्यक्ष भी रहे. 2014 में इनेलो के टिकट पर रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए थे. फिर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली. 2019 के विधानसभा चुनाव में सतीश नांदल ने फिर से हुड्डा के सामने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए.

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निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल (Etv Bharat)

सतीश नांदल के 10 प्रस्तावक : बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के नामांकन पत्र पर निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून, देवेंद्र कादियान समेत 10 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें 7 भाजपा विधायक हैं.

सतीश नांदल ने क्या कहा था ? : सतीश नांदल को जीत के लिए BJP के 17 वोट, निर्दलीय विधायकों के तीन वोट, इंडियन नेशनल लोकदल के दो वोट और कांग्रेस विधायकों के कम से कम आठ वोटों की ज़रूरत होगी. अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते समय, नंदल के साथ निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादयान भी थे. ये तीनों विधायक हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कुछ कांग्रेस MLA के अपने पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़रूरी नंबर नहीं हैं, तो नांदल ने कहा था कि, "मैंने एक इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ा है और मैं वोट के लिए सभी से संपर्क करूंगा, बाकी उन पर है. चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है."

कौन हैं संजय भाटिया ? : अगर बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया की बात करें तो वे पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं. उन्होंने पानीपत के आईबी कॉलेज से बीकॉम किया है. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वे एबीवीपी से जुड़ गए थे. 1987 में उन्हें एबीवीपी का मंडल सेक्रेटरी बनाया गया और फिर साल 1989 में जिला महासचिव बनाया गया. 1998 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा(भाजयुमो) का राज्य महासचिव बनाया गया. इसके बाद उन्हें हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वे करनाल से सांसद चुने गए. उन्होंने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों से हराया था. साल 2024 में मनोहर लाल खट्‌टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया. इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो करनाल से संजय भाटिया का टिकट काटकर मनोहर लाल खट्‌टर को दे दिया गया. इसके बाद संजय भाटिया को विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़वाया गया जबकि उनको चुनाव लड़वाने की अटकलें थी. हालांकि वे चुपचाप बिना किसी विरोध के संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे और अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया.

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सीएम सैनी के साथ संजय भाटिया (Etv Bharat)

संजय भाटिया के नामांकन में 30 प्रस्तावक थे : बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया के नामांकन पत्र पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी 13 मंत्रियों समेत कुल 30 विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं. इनमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राव नरबीर सिंह, विपुल गोयल, श्रुति चौधरी, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण लाल पंवार समेत अन्य मंत्री शामिल हैं.

कौन हैं कर्मवीर बौद्ध ? : कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी कर्मबीर बौद्ध हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं. वे एससी समाज से आते हैं. हरियाणा सिविल सचिवालय से प्रशासनिक अधिकारी (एडीओ) के पद से बौद्ध रिटायर्ड हुए हैं. कर्मबीर बौद्ध सचिवालय में खरीद-फरोख्त का काम देखते थे. कथित तौर पर स्टोर में आग लग गई जिसके बाद तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने उनको सस्पेंड कर दिया था जिसके चलते उनका आगे कोई प्रमोशन नहीं हुआ और वे एडीओ के पद से ही रिटायर हो गए. उनकी पत्नी लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं. वे कांग्रेस के ‘संविधान बचाओ अभियान’ में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और पार्टी कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते रहे हैं. साथ ही वे आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चल रहे आंदोलन के अगुवा भी रहे है.

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कर्मवीर बौद्ध के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)

कर्मवीर बौद्ध के नामांकन में 10 प्रस्तावक : कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध के प्रस्तावकों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के 10 विधायक शामिल हैं. इनमें चौधरी आफताब अहमद, रेणु बाला, रघुबीर कादियान, शैली चौधरी, शकुंतला खटक, चंद्र प्रकाश, नरेश सोलवाल, पूजा चौधरी और गोकुल सेतिया के नाम शामिल हैं.

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कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के साथ एक ही सोफे पर बैठे सीएम सैनी (Etv Bharat)

कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया से सीएम सैनी की मुलाकात : वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दो कांग्रेस विधायकों के घर जाकर मुलाकात भी की जिससे चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म हो गया. 8 मार्च को सीएम सैनी अचानक से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के घर पहुंचे और एक ही सोफे पर दोनों साथ भी बैठे. हालांकि गोकुल सेतिया ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया लेकिन सियासी गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चा जरूर हुई.

जब गोकुल सेतिया से मिलने पहुंचे नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से मिले सीएम सैनी : वहीं राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले 15 मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी झज्जर में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से मिलने पहुंचे. कुछ दिनों पहले कुलदीप वत्स के भतीजों की शादी हुई थी जिसके बाद रविवार को उन्होंने भोज का आयोजन किया था जिसमें नायब सिंह सैनी भी पहुंचे. भाजपाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ थे.

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कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के साथ सीएम सैनी (Etv Bharat)

हरियाणा में क्यों हो रहे राज्यसभा चुनाव ? : हरियाणा में किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने से राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं. राम चंद्र जांगड़ा मार्च 2020 में राज्यसभा सांसद चुने गए थे और उनका कार्यकाल 10 अप्रैल 2020 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक का है. वहीं बीजेपी की किरण चौधरी 27 अगस्त 2024 को राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीतीं थी. रोहतक से सांसद बनने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी. दोनों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है.

हरियाणा राज्यसभा चुनाव का क्या है पूरा गणित : अब आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि हरियाणा में आखिर राज्यसभा चुनाव का गणित क्या है. हरियाणा विधानसभा में वोटिंग के लिए टोटल 90 वोट हैं. मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 48, कांग्रेस के पास 37, निर्दलीय के पास 3 और इनेलो के पास 2 वोट हैं. जीत का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. (कुल मत) ÷ (रिक्त सीटें + 1) + 1, यानी (90 ÷ 3) + 1 = 31. ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 31 कोटा वोट चाहिए. बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को 31 वोट देकर जिता सकती है, जिसके बाद उसके पास 17 वोट बच जाएंगे. वहीं, कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को 31 वोट देकर आसानी से जिता सकती है, जिसके बाद उसके पास 6 वोट बचेंगे. इसके मुताबिक तो बीजेपी और कांग्रेस की एक-एक सीट पर जीत पक्की है. वहीं पहली सीट के बाद बीजेपी के पास 17, कांग्रेस के पास 6, निर्दलीय के पास 3 और इनेलो के पास 2 वोट हैं, जिनका कुल योग 28 होता है, जो कि जीत के लिए जरूरी 31 के कोटे से कम है. ऐसे में अगर इनेलो के 2 वोट और निर्दलीयी के 3 वोट भाजपा के साथ चले जाते हैं तो भाजपा के पास 22 वोट हो जाएंगे, जो 31 वोटों से 9 कम हैं. ऐसे में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को कांग्रेस के 9 वोटों की दरकार होगी क्योंकि तब उनके पास 17 + 3 + 2 + 9 = 31 वोट हो जाएंगे और वे जीत सकते हैं. ऐसे में कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होने का साया मंडरा रहा है.

पहले भी हो चुकी क्रॉस वोटिंग : हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान तीन उम्मीदवार होने से 2016 और 2022 की तरह "खेला" होने के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. अगर कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं या मतदान से दूरी बनाते हैं, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है.

2016 के राज्यसभा चुनाव में क्या "खेला" हुआ था ? : साल 2016 में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कुल 3 कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया था. 47 विधायकों वाली भाजपा ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन दे दिया. वहीं इनेलो ने एडवोकेट आरके आनंद को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा. आरके आनंद जब दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर आए तो लोगों ने माना कि कांग्रेस उनका समर्थन करेगी. लेकिन वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए क्योंकि उनके बैलेट पेपर पर अलग रंग के पेन का इस्तेमाल हुआ था. ऐसे में आखिरकार बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा जीत गए. तब इसे ‘स्याही कांड’ का नाम भी दिया गया.

2022 के राज्यसभा चुनाव में क्या "खेला" हुआ ? : वहीं साल 2022 के राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जोरदार झटका लगा. तब राज्यसभा की दो सीटों के लिए भाजपा ने कृष्णलाल पंवार तो कांग्रेस ने अजय माकन को अपना प्रत्याशी बनाया. विधायकों की संख्या के हिसाब से भाजपा और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलनी थी. तब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया. तब वोटिंग वाले दिन आरोप लगे कि वोटिंग के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपने वोट बीजेपी एजेंट को दिखाए. कांग्रेस ने तब चुनाव आयोग से वोटों को रद्द करने की मांग की, लेकिन वोट रद्द नहीं किए गए. नतीजतन कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए. तब किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई की खूब चर्चा हुई थी. इसके कुछ वक्त बाद दोनों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली.

किन हालातों में विधायक के वोट रद्द हो सकते हैं ? : अब आपको बताते हैं कि किन हालातों में राज्यसभा चुनाव में विधायक के वोट को रद्द किया जा सकता है.

  • राज्यसभा चुनाव में विधायक को बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नामों के सामने 1, 2 और 3 प्राथमिकता के हिसाब से लिखना होता है. अगर विधायक ने ठीक से प्राथमिकता नहीं लिखी और एक से ज्यादा कैंडिडेट के सामने एक ही नंबर को दो बार लिख डाला तो विधायक का वोट रद्द हो सकता है.
  • राज्यसभा चुनाव में पहली प्राथमिकता(1) बहुत जरूरी होती है. अगर विधायक ने 1 नहीं लिखा या अधूरा लिखा तो ऐसे हालात में पूरा वोट अमान्य माना जाता है.
  • वोटिंग के दौरान विधायक को चुनाव आयोग द्वारा ख़ास पेन दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करना होता है. अगर विधायक अपने पर्सनल पेन या किसी दूसरे रंग की स्याही वाले पेन से वोट डाल देते हैं तो ऐसे में वोट को रद्द किया जा सकता है.
  • विधायक को वोटिंग के बाद पार्टी के अधिकृत एजेंट को बैलेट दिखाना होता है. अगर विधायक बैलेट नहीं दिखाते हैं तो उनका वोट रद्द किया जा सकता है.
  • अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के एजेंट के बजाय किसी दूसरे को बैलेट दिखा देता है, तो भी वोट रद्द किया जा सकता है.
  • अगर कोई विधायक बैलेट पेपर पर साइन करके, कोई निशान या कमेंट लिख देता है या बैलेट को फाड़ देता है तो भी ऐसे हालात में वोट रद्द किया जा सकता है.

क्या इस बार भी "खेला" होगा या सीट बचा ले जाएगी कांग्रेस ? : अब ऐसे में सवाल है कि क्या 2016 और 2022 के राज्यसभा चुनाव की तरह कांग्रेस के साथ कोई छुपा हुआ "खेला" हो जाएगा या कांग्रेस अपने उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को सीट जिताने में कामयाब हो जाएगी. बीजेपी और कांग्रेस पक्ष की तैयारी को देखते हुए तो फिलहाल यही लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव की सीट जीतने की इस रस्साकशी में दोनों अपनी ओर से हर दांव-पेंच आजमा रहे हैं और एक दूसरे को पटखनी देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जल्द ही साफ हो जाएगा कि कौन इस सियासी "चेस गेम" में बादशाह साबित होता है.

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