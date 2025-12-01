Explainer: कौन बनते हैं BLO, क्या काम होता है, कितना मिलता है मानदेय, एक क्लिक में जानें
इन दिनों पूरे देश में SIR का मुद्दा चर्चा में है. वहीं, बूथ लेवल ऑफिसर को भी लेकर बाजार गर्म है. जानते हैं पूरा मामला.
Published : December 1, 2025 at 9:32 AM IST
हैदराबाद: चुनाव आयोग के निर्देश पर इस समय कई राज्यों में स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया जारी है. आयोग के निर्देशानुसार हर बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को इस काम में लगाया गया है. बीएलओ हर मतदाता के घर जाकर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं.
इससे इतर यह भी खबरें मिली हैं कि काम के बोझ के चलते कई जगहों पर बीएलओ ने या तो नौकरी छोड़ दी है या अपनी जान दे दी है. अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर बूथ लेवल ऑफिसर का क्या काम होता है? इस लेख के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों को क्या काम है और इसके लिए इनको कितना मानदेय मिलती है.
सबसे पहले जानते हैं क्या है स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूरे राज्य में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की. इसके बाद अब करीब 12 राज्यों में भी यही प्रॉसेस जारी है. आयोग ऐसा करके वोटर लिस्ट को अपडेट करता है. ऐसा इसलिए कि कहीं किसी वोटर का नाम दो जगह तो नहीं शामिल है या ऐसे मतदाता जिसकी मौत हो गई है और उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है. इसके साथ-साथ नए वोटरों का भी नाम लिस्ट में जोड़ना होता है, जिनकी उम्र 18 साल की हो गई हो. इस वजह से चुनाव आयोग स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया को करवाता है.
अब जानते हैं कौन बनता है बूथ लेवल ऑफिसर
चुनाव आयोग के निर्देश पर ही बूथ लेवल ऑफिसर बनाए जाते हैं. इनके लिए कोई अलग से वैकेंसी नहीं निकाली जाती. इस कार्य के लिए सरकारी स्कूलों के टीचर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लेखपाल/अमीन/पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी/ग्राम सेवक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पोस्टमैन को चुना जाता है. ये लोग स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया के तहत लिस्ट में शामिल फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने और सही वोटरों के नाम जोड़ने का काम करते हैं. जानकारी के मुताबिक बीएलओ सबसे निचले स्तर के चुनाव अधिकारी माने जाते हैं.
ये होती है जिम्मेदारी
बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड भी बनाते हैं. प्रत्येक बीएलओ को एक बूथ की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. इस बूथ पर जितनी भी वोटिंग होगी उसका प्रत्येक कार्य (सत्यापन से लेकर मतदाता पहचान पत्र) तक की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है. बीएलओ घर-घर जाकर यह पता लगाता है कि जिस वोटर की उम्र 18 साल के ऊपर की है और उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है. बीएलओ यह भी जानकारी हासिल करते हैं कि कोई मतदाता अपने गांव या शहर से पलायन तो नहीं कर गया है. इसके साथ-साथ यह भी जानकारी जुटाता है कि किसी की मौत हो गई हो और उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में शामिल है. बीएलओ मतदाता सूची से ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा देते हैं. अगर कहीं फर्जी वोट हैं तो उसको रोकना और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी देना भी इनका प्रमुख कार्य है.
काम के बोझ से परेशान हो रहे बीएलओ
जैसे कि ऊपर बताया कि चुनाव आयोग बूथ लेवल अधिकारी के लिए अलग से कोई नियुक्ति नहीं करता. ये लोग पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत होते हैं. इन लोगों को अपनी नौकरी के साथ-साथ स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया को भी पूरा करना होता है. कुल मिलाकर इन लोगों के पास दोहरा काम आ गया है. कभी-कभी तो इन लोगों के पास इतना काम होता है कि ये लोग तड़के ही घर से निकल जाते हैं और देर रात वापस लौटते हैं. ऐसे में थकान और काम के बोझ के चलते ये लोग परेशान हो जाते हैं. वहीं, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा भी तय कर दी है. इसके चलते और बीएलओ पशोपेश में हैं. जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल ने अभी तक कुल 34 बीएलओ की मौतों की पुष्टि की है. इस पर आयोग ने पूरी रिपोर्ट मांगी हैं. वहीं, कुछ और राज्यों से भी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं. इस मामले पर चुनाव आयोग का कहना है कि काम के बोझ के चलते किसी भी बूथ लेवल ऑफिसर ने अपनी जान नहीं दी है.
बीएलओ को कितना मिलता है मेहनताना
चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी बूथ लेवल ऑफिसर को यह काम दिया गया है. इसके लिए इन्हें मेहनताना भी दिया जाता है. बता दें, हर राज्य के हिसाब से इन बूथ लेवल ऑफिसरों का मानदेय अलग-अलग होता है. इन्हें वार्षिक मानदेय मिलता है. वैसे प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर को 12 हजार रुपये दिए जाते हैं. पहले यही मानदेय करीब 6 हजार रुपये थे, जिसे अबकी बार दोगुना कर दिया गया है. इन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है. यह 2 से 6 हजार के करीब होती है.
