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Explainer: कितनी दीपिका, ट्विशा और सोनी ने छोड़ी दुनिया, हर 84 मिनट में दहेज ले रहा जान

हैदराबाद: हमारे भारत देश में दहेज प्रथा काफी समय से चली आ रही है. जितना पढ़ा लिखा लड़का उतना ही भारी-भरकम दहेज. इससे इतर लड़की के मां-बाप काफी दहेज देने के बाद भी लड़कियों को ससुराल में सुख नसीब नहीं हो पा रहा है. इससे होने वाली मौतों ने एक बार फिर से गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है. दहेज के चलते ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर के ताजा केस हमारे सामने हैं.

वैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन इसे करने से कोई संकोच भी नहीं करता. यह कुरीति हमारे घरों में मजबूती से अपनी जड़े जमाए हुई है. लोगों का मानना है कि दहेज देने से ससुराल में हमारी बेटी सुखी रहेगी, लेकिन वे गफलत में रहते हैं. ससुरालियों को काफी दान-दहेज देने के बाद भी बेटियां परेशान हैं. पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी दहेज लेने और देने की मानसिकता हमें काफी पीछे छोड़ देती है.

आंकड़ों पर डालें एक नजर (PTI)

हाल ही में दहेज के कई मामलों ने सभी लोगों को सकते में डाल दिया है. इसी महीने 12 मई को भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला किसी से छिपा नहीं है. इसकी मौत के पीछे दहेज उत्पीड़न का मामला बताया जा रहा है. भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के बाद राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा का एक और मामला सामने आया. नोएडा की रहने वाली दीपिका नागर ने आत्महत्या कर ली. दोनों के परिवारवालों ने ससुराल पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के तमाम आरोप लगाए.

वहीं, एक केस कर्नाटक से भी सामने आया है. यहां की 24 साल की ऐश्वर्या को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. वह इतनी परेशान हो गई थी कि उसने मौत को गले लगा लिया. ऐसा ही एक और मामला सामने आया. यहां के सिरसा में निक्की भाटी का भी केस किसी से छिपा नहीं है.