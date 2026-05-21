ETV Bharat / bharat

Explainer: कितनी दीपिका, ट्विशा और सोनी ने छोड़ी दुनिया, हर 84 मिनट में दहेज ले रहा जान

बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दहेज लेना पाप है, लेकिन यह आज भी बदस्तूर जारी है. विस्तार से पढ़ें.

Etv MAJOR CASES OF DOWRY IN INDIABharat
हर 84 मिनट में दहेज ले रहा जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 12:27 PM IST

|

Updated : May 21, 2026 at 12:36 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हमारे भारत देश में दहेज प्रथा काफी समय से चली आ रही है. जितना पढ़ा लिखा लड़का उतना ही भारी-भरकम दहेज. इससे इतर लड़की के मां-बाप काफी दहेज देने के बाद भी लड़कियों को ससुराल में सुख नसीब नहीं हो पा रहा है. इससे होने वाली मौतों ने एक बार फिर से गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है. दहेज के चलते ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर के ताजा केस हमारे सामने हैं.

वैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन इसे करने से कोई संकोच भी नहीं करता. यह कुरीति हमारे घरों में मजबूती से अपनी जड़े जमाए हुई है. लोगों का मानना है कि दहेज देने से ससुराल में हमारी बेटी सुखी रहेगी, लेकिन वे गफलत में रहते हैं. ससुरालियों को काफी दान-दहेज देने के बाद भी बेटियां परेशान हैं. पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी दहेज लेने और देने की मानसिकता हमें काफी पीछे छोड़ देती है.

MAJOR CASES OF DOWRY IN INDIA
आंकड़ों पर डालें एक नजर (PTI)

हाल ही में दहेज के कई मामलों ने सभी लोगों को सकते में डाल दिया है. इसी महीने 12 मई को भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला किसी से छिपा नहीं है. इसकी मौत के पीछे दहेज उत्पीड़न का मामला बताया जा रहा है. भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के बाद राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा का एक और मामला सामने आया. नोएडा की रहने वाली दीपिका नागर ने आत्महत्या कर ली. दोनों के परिवारवालों ने ससुराल पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के तमाम आरोप लगाए.

वहीं, एक केस कर्नाटक से भी सामने आया है. यहां की 24 साल की ऐश्वर्या को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. वह इतनी परेशान हो गई थी कि उसने मौत को गले लगा लिया. ऐसा ही एक और मामला सामने आया. यहां के सिरसा में निक्की भाटी का भी केस किसी से छिपा नहीं है.

MAJOR CASES OF DOWRY IN INDIA
आंकड़ों पर डालें एक नजर (PTI)

दहेज से जुड़ी मौतों के मामले

  • 16 सितंबर 2026 इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक सनसनीखेज वारदात का पता चलता है. इस केस ने सभी को चकित कर दिया. यहां के सर्वोदय नगर की रहने वाली एक लड़की के हत्या करके दो टुकड़े कर दिए गए. शवों के दोनों टुकड़ों को दो पोटली में रखकर एक उद्यान में फेंक दिया गया.
  • प्रयागराज का मामला: दो साल पहले 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी एक लड़की को दहेज प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा. पीड़िता का शव उसके ससुराल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था. जानकारी के मुताबिक इस केस में सात लोगों को जेल की सजा सुनाई गई थी.
  • 21 अगस्त 2025: राजधानी नई दिल्ली से सटे नोएडा में 28 साल की निक्की भाटी भी दहेज की भेंट चढ़ गई. उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था.
  • 12 मई 2026: भोपाल की रहने वाली 33 साल की ट्विशा शर्मा का मामला भी किसी से छिपा नहीं है. पुलिस ने इसकी मौत के आरोप में पति समर्थ सिंह, सास पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे.
  • 17 मई 2026: ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर भी दहेज के चलते मारी गई. 17 मई 2026 की रात को उसकी मकान की चौथी मंजिल से नीचे गिरने पर संदिग्ध हालातों में मौत हो गई.
  • कर्नाटक के मामले ने भी चौंकाया: यहां के बेल्लारी में भी दहेज के चलते एक नवविवाहिता की जान ले ली गई. 24 साल की ऐश्वर्या ने ससुरालियों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
  • ग्वालियर से भी आया ऐसा केस: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी ऐसा ही केस का खुलासा हुआ है. यहां की एक मीडिया इंफ्लुएंसर पलक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसे दहेज प्रताड़ना से जोड़कर देखा जा रहा है. मायके पक्ष ने ससुरालियों पर तमाम आरोप लगाए हैं.
  • लखनऊ की एक नवविवाहिता का केस: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 29 साल की सोनी राजपूत की मौत का मामला आया है. परिजनों ने पति समेत समस्त ससुराल के सभी लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है.

क्या कहती है एनसीआरबी (NCRB) की रिपोर्ट

NCRB रिपोर्ट के अनुसार, हमारे भारत देश में दहेज के चलते मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है. पिछले साल 2024 में दहेज ने करीब 5,737 जानें ली हैं. इसका मतलब निकाला जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर दहेज के चलते होने वाली मौतों की दर एक लाख महिला की आबादी पर करीब 0.8 मामले हैं. बता दें, यह सभी डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिए गए आधिकारिक आकड़ों के अनुसार हैं.

ये भी जानें

  1. पिछले साल 2024 में दहेज प्रताड़ना के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से दर्ज किए गए हैं. यहां पर करीब 2,038 मौतें हुई हैं. इसके बाद बिहार का नंबर आता है, जहां पर 1,078 केस सामने आए.
  2. इन राज्यों में दहेज के चलते होने वाली मौतों की दर सबसे ज्यादा रही है. उत्तर प्रदेश में प्रति एक लाख महिला की आबादी पर करीब 1.8 मौतें रजिस्टर्ड की गई हैं. वहीं, बिहार में यह आंकड़ा तकरीबन 1.7 मौतों का है.
  3. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट को माना जाए तो साल 2017 से लेकर 2022 तक भारत में हर साल दहेज के चलते मौतों का आंकड़ा 7 हजार तक पहुंचता है.
  4. यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में दहेज की वजह से मौतें ज्यादा हुई हैं. यहां के आंकड़े डराने वाले हैं.
  5. हमारे देश भारत में सन् 1961 से दहेज लेना और देना दोनों को अपराध माना जाता है, लेकिन कई परिवार दहेज लेना और देना अपनी शान समझते हैं. ये लोग इसे तोहफों का नाम देते हैं.
  6. लड़कियों की शादी में ज्यादा दिखावा करना शानो-शौकत माना जाता है.
  7. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1960 से लेकर 2008 तक ग्रामीण भारत में करीब 40 हजार से अधिक शादियों के बारे में जानकारी जुटाई गई. जिसमें इस बात का पता चला कि करीब 95 फीसदी शादियों में दहेज लिया और दिया गया.

अब जानिए क्या कहता है Dowry Act
धारा 80 के मुताबिक शादी के 7 साल के अंदर किसी भी नवविवाहिता की मौत होती है, या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसे दहेज के चलते हुई मौत का कारण माना जाता है. ऐसी स्थिति में आरोपी को कम से कम सात साल की जेल हो सकती है. कभी-कभी इस सजा को आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है.

डराने वाले हैं आंकड़े
NCRB ने जो आंकड़े दिए हैं, वे काफी डराने वाले हैं. 'क्राइम इन इंडिया-2023' के मुताबिक पूरे भारत देश में दहेज से जुड़े 15 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, 6 हजार से ज्यादा महिलाओं की मौत सिर्फ हिंसा के चलते हुई है. हिसाब लगाया जाए तो हर दिन 17 से 18 नवविवाहिताएं मारी जा रही हैं. अगर और विस्तार से बताया जाए तो तकरीबन हर 84 मिनट में दहेज एक महिला की जान ले रहा है.

सिलसिलेवार डालिए इन आंकड़ों पर नजर

राज्य दहेज के चलते हुई मौतों का आंकड़ा
उत्तर प्रदेश 2038
बिहार 1078
मध्य प्रदेश 450
राजस्थान 386
पश्चिम बंगाल 337
झारखंड 206
ओडिशा 200
हरियाणा 177
तेलंगाना 144
कर्नाटक 122
आंध्र प्रदेश 72
तमिलनाडु 7
केरल 1
दिल्ली109
हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम 0
Last Updated : May 21, 2026 at 12:36 PM IST

TAGGED:

DOWRY DEMAND
DOWRY DEATH IN INDIA
TWISHA DEATH CASE
DOWRY DEATH
MAJOR CASES OF DOWRY IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.