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Explainer: एक क्लिक में जानें, परिसीमन का लोकसभा और विधानसभा पर क्या होगा असर, कितनी बढ़ेंगी सीटें

हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है. इस विशेष सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस दौरान हम लोग एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आ रहे हैं.

बता दें, केंद्र सरकार ने मानसून सत्र 2026 में लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया था, लेकिन संख्याबल न होने के चलते यह पास नहीं हो पाया था. लेकिन इस बार मोदी सरकार पूरी तैयारी के साथ आई है और उसे कई विपक्षी दलों का साथ भी मिल गया है. परिसीमन बिल को लेकर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल काफी परेशान थे, लेकिन अब सबके सुर सरकार के साथ मिल गए हैं. दक्षिण भारतीय राज्यों को पहले यह डर सता रहा था कि परिसीमन बिल पास होने से संसद के निम्न सदन यानि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा. अब ऐसा नहीं है.

जानते हैं क्या होता है परिसीमन

आपको बता दें, कि परिसीमन का सीधा मतलब देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों का दोबारा से बंटवारा तय किया जाता है. जैसे ही यह बिल कानून बनेगा, वैसे ही संसद में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बदल जाएगा. पीएम मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है. अब पिछली बार अप्रैल 2026 में पेश किए गए परिसीमन विधेयक की जगह संशोधित बिल लाने की तैयारी की जा रही है. परिसीमन देश के निष्पक्ष लोकतंत्र के आवश्यक माना जाता है. किसी भी देश की जनसंख्या में बदलाव के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और सीटों की संख्या को तय करना मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे सभी को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके.

क्या है परिसीमन का इतिहास (ETV Bharat)

नए परिसीमन बिल से होंगे ये बदलाव

केंद्र के परिसीमन बिल के लागू होने के बाद लोकसभा चुनाव 2029 में महिला आरक्षण का रास्ता खुल जाएगा और लोकसभा में उनकी सीटें भी बढ़ जाएंगी. ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि बिहार में करीब 60, झारखंड में 21 और उत्तर प्रदेश में करीब 120 तक लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं.

ये है परिसीमन को लागू करने का उद्देश्य

नए परिसीमन बिल के लागू होते ही देश में राजनीतिक नक्शा ही बदल जाएगा. राज्यों की सीटें 530 से बढ़कर 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 20 से बढ़ाकर 35 करने की बात बताई गई है. सबसे महत्पूर्ण बात कि सभी किसी भी दल को सत्ता पर काबिज होने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए होता है, लेकिन परिसीमन बिल के लागू होते ही यह 426 हो जाएगा.

क्यों जरूरी हुआ परिसीमन (ETV Bharat)

पहले भी हो चुके है परिसीमन

जानकारी के मुताबिक देश में परिसीमन पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले 4 बार परिसीमन हो चुका है. इसके लिए आयोग भी गठित किया जा चुका है. अब 5वीं बार परिसीमन किया जाएगा. सबसे पहले साल 1952 में परिसीमन किया गया था. अंतिम परिसीमन 2001 की गणना के आधार पर चार साल पहले 2022 में हुआ था.

लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 तक हो जाएंगी

आपकी जानकारी के लिए बता दे, कि लोकसभा में वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं. 50 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद सांसदों की संख्या 850 तक पहुंच सकती है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटों को भी शामिल किया गया है. सरकार ने अपने मंसूबे साफ करते हुए कहा कि सभी राज्यों में समान अनुपात में सीटें बढ़ाने पर उनका मौजूदा प्रतिनिधित्व भी बरकरार रहेगा. यह दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता कम हो गई है.

जानिए कितनी बढ़ेंगी सीटें (ETV Bharat)

लोकसभा में राज्यों की सीटें