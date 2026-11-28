Explainer: एक क्लिक में जानें, परिसीमन का लोकसभा और विधानसभा पर क्या होगा असर, कितनी बढ़ेंगी सीटें
किस राज्य में कितनी विधानसभा और लोकसभा सीटें बढ़ेंगी. आइए ETV Bharat के Explainer से समझते हैं.
Published : November 28, 2026 at 4:25 PM IST
हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है. इस विशेष सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस दौरान हम लोग एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आ रहे हैं.
बता दें, केंद्र सरकार ने मानसून सत्र 2026 में लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया था, लेकिन संख्याबल न होने के चलते यह पास नहीं हो पाया था. लेकिन इस बार मोदी सरकार पूरी तैयारी के साथ आई है और उसे कई विपक्षी दलों का साथ भी मिल गया है. परिसीमन बिल को लेकर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल काफी परेशान थे, लेकिन अब सबके सुर सरकार के साथ मिल गए हैं. दक्षिण भारतीय राज्यों को पहले यह डर सता रहा था कि परिसीमन बिल पास होने से संसद के निम्न सदन यानि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा. अब ऐसा नहीं है.
जानते हैं क्या होता है परिसीमन
आपको बता दें, कि परिसीमन का सीधा मतलब देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों का दोबारा से बंटवारा तय किया जाता है. जैसे ही यह बिल कानून बनेगा, वैसे ही संसद में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बदल जाएगा. पीएम मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है. अब पिछली बार अप्रैल 2026 में पेश किए गए परिसीमन विधेयक की जगह संशोधित बिल लाने की तैयारी की जा रही है. परिसीमन देश के निष्पक्ष लोकतंत्र के आवश्यक माना जाता है. किसी भी देश की जनसंख्या में बदलाव के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और सीटों की संख्या को तय करना मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे सभी को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके.
नए परिसीमन बिल से होंगे ये बदलाव
केंद्र के परिसीमन बिल के लागू होने के बाद लोकसभा चुनाव 2029 में महिला आरक्षण का रास्ता खुल जाएगा और लोकसभा में उनकी सीटें भी बढ़ जाएंगी. ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि बिहार में करीब 60, झारखंड में 21 और उत्तर प्रदेश में करीब 120 तक लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं.
ये है परिसीमन को लागू करने का उद्देश्य
नए परिसीमन बिल के लागू होते ही देश में राजनीतिक नक्शा ही बदल जाएगा. राज्यों की सीटें 530 से बढ़कर 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 20 से बढ़ाकर 35 करने की बात बताई गई है. सबसे महत्पूर्ण बात कि सभी किसी भी दल को सत्ता पर काबिज होने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए होता है, लेकिन परिसीमन बिल के लागू होते ही यह 426 हो जाएगा.
पहले भी हो चुके है परिसीमन
जानकारी के मुताबिक देश में परिसीमन पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले 4 बार परिसीमन हो चुका है. इसके लिए आयोग भी गठित किया जा चुका है. अब 5वीं बार परिसीमन किया जाएगा. सबसे पहले साल 1952 में परिसीमन किया गया था. अंतिम परिसीमन 2001 की गणना के आधार पर चार साल पहले 2022 में हुआ था.
लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 तक हो जाएंगी
आपकी जानकारी के लिए बता दे, कि लोकसभा में वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं. 50 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद सांसदों की संख्या 850 तक पहुंच सकती है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटों को भी शामिल किया गया है. सरकार ने अपने मंसूबे साफ करते हुए कहा कि सभी राज्यों में समान अनुपात में सीटें बढ़ाने पर उनका मौजूदा प्रतिनिधित्व भी बरकरार रहेगा. यह दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता कम हो गई है.
लोकसभा में राज्यों की सीटें
|राज्य
|वर्तमान सीटें
|परिसीमन के बाद सीटों में बढ़ोत्तरी
|उत्तर प्रदेश
|80
|120
|महाराष्ट्र
|48
|72
|पश्चिम बंगाल
|42
|63
|बिहार
|40
|60
|तमिलनाडु
|39
|59
|मध्य प्रदेश
|29
|44
|गुजरात
|28
|42
|आंध्र प्रदेश
|26
|38
|राजस्थान
|25
|38
|ओडिशा
|21
|32
|केरल
|20
|20
|तेलंगाना
|17
|26
|असम
|14
|21
|झारखंड
|14
|21
|पंजाब
|13
|20
|छत्तीसगढ़
|11
|17
|हरियाणा
|10
|15
|दिल्ली
|07
|11
|जम्मू-कश्मीर
|05
|08
|उत्तराखंड
|05
|08
|हिमाचल प्रदेश
|04
|06
|गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली
|02
|03
|अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम
|01
|01
इन राज्यों में होंगे ये बदलाव
परिसीमन बिल पास होने के बाद सभी राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी. बात अगर झारखंड की करें तो वर्तमान में लोकसभा में 14 सीटें हैं, जो बढ़कर 21 तक हो सकती है. इसका साफ मतलब है कि राज्य में सात सीटें और बढ़ जाएंगी. बिहार की बात करें तो अभी लोकसभा में 40 सीटें हैं. 50 फीसदी के तहत 20 सीटों की वृद्धि होगी. यानी 40 से बढ़कर 60 सीटें हो जाएंगी. अब बात सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो अभी निम्न सदन में 80 सीटें हैं. 50 फीसदी बढ़ने के बाद 120 सीटों तक आंकड़ा पहुंच जाएगा. ये सभी आंकड़े परिसीमन के आधार पर बताए जा रहे हैं. वास्तविक आधिकारिक संख्या परिसीमन के बाद ही पता चलेंगी.
|राज्य
|मौजूदा सीटें
|संभावित सीटें
|बढ़ी हुई सीटें
|उत्तर प्रदेश
|403
|605
|+202
|पश्चिम बंगाल
|294
|441
|+147
|महाराष्ट्र
|288
|432
|+144
|बिहार
|243
|365
|+122
|तमिलनाडु
|234
|351
|+117
|मध्य प्रदेश
|230
|345
|+115
|कर्नाटक
|224
|336
|+112
|राजस्थान
|200
|300
|+100
|गुजरात
|182
|273
|+91
|आंध्र प्रदेश
|175
|263
|+88
|केरल
|140
|210
|+70
|गुजरात
|182
|273
|+91
|गोवा
|40
|60
|+20
अब जानिए क्या-क्या होंगे बदलाव
- सभी राज्यों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी. जो प्रस्ताव किया गया है उसके मुताबिक 50 फीसदी सीटें बढ़ाने की तैयारी है. इससे सभी राज्यों की हिस्सेदारी का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाएगा.
- दक्षिण भारतीय राज्यों की चिताएं दूर होंगी. सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में अभी कुल मिलाकर 129 सीटें हैं, जो बाद में बढ़कर 195 तक पहुंच सकती हैं. तमिलनाडु में 39 सीटों से बढ़कर 59, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 38, केरल में 20 से बढ़कर 30 और तेलंगाना में 17 से बढ़कर 26 सीटें बढ़ने का अनुमान है.
- सरकार ने 2011 की जनगणना को माना आधार. परिसीमन के प्रस्ताव में साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानने की बात कही गई है. अभी तक राज्यों में सीटों का बंटवारा साल 1971 की जनगणना को मुख्य माना जा रहा था, जिसे 1976 और 2001 में 25-25 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया था.
- महिलाओं के आरक्षण का खुलेगा रास्ता. परिसीमन बिल के बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए करीब एक-तिहाई सीटें आरक्षित हो जाएंगी. 850 सीटें होने पर करीब 280 सीटें महिलाओं के लिए अपने आप आरक्षित हो सकती हैं.
- लोकसभा चुनाव 2029 में लागू करने की तैयारी. केंद्र की मोदी सरकार का यह लक्ष्य है कि अगले लोकसभा चुनाव 2029 से पहले महिला आरक्षण को लागू करना है. नई जनगणना और परिसीमन में ज्यादा समय लगने के चलते 2011 के आंकड़ों को विकल्प अपनाया जा रहा है.
- विधानसभा सीटें भी बढ़ेंगी. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में 81 सीटों से बढ़कर 121-122, बिहार में 243 विधानसभा सीटों से 365 और उत्तर प्रदेश में 403 से बढ़कर 605 सीटें हो सकती हैं.
- सामने आएंगी ये अड़चनें. प्रत्येक राज्य में 50 फीसदी बढ़ोत्तरी होने से कुछ अड़चनें भी सामने आएंगी. जैसे- तमिलनाडु में 39 सीटें बढ़कर 58.5 होंगी. मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी सम संख्या होने में परेशानी आएगी. लोकसभा की कुल संख्या 816 से लेकर 824 तक भी रह सकती है.
लोकसभा की 850 सीटें तय नहीं मानी जा रही हैं
अभी जो भी सीटें बताई जा रही हैं. वे वास्तविक नहीं हैं. ये अधिकतम सीटें हैं. लोकसभा की 850 सीटें भी प्रस्तावित अधिकतम संख्या बताई जा रही हैं. पूर्ण संख्या के लिए सीटें बाद में स्पष्ट होंगी.
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