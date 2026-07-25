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Explainer: विरोध, विद्रोह और बदलाव की प्रयोगशाला, जानिए कितनी क्रांतियों का गवाह बना 'जंतर-मंतर'

सोनम वांगचुक की एंट्री: प्रख्यात शिक्षाविद् और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के इस आंदोलन से जुड़ने और लंबी भूख हड़ताल ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया. हालांकि बाद में उनकी सेहत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया गुरुवार देर रात उन्होंने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया. लेकिन आंदोलन की आग ठंडी नहीं हुई है.

मुख्य मांगें: CJP और प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि देश में बार-बार हो रहे नीट (NEET) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक पर लगाम लगाई जाए, सिस्टम की जवाबदेही तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें.

आखिर यह 'कॉकरोच जनता पार्टी' है क्या और इसका नाम इतना अजीब क्यों है ? इसकी कहानी मई 2026 में शुरू होती है. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कथित तौर पर कुछ टिप्पणियों में बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स की तुलना ' कॉकरोच' और 'परजीवी' से कर दी गई थी. युवाओं को यह टिप्पणी अपने आत्मसम्मान पर चोट लगी. इस उपमा को एक अपमान के रूप में लेने के बजाय, युवाओं ने इसे अपन सम्मान का प्रतीक में बदल दिया. राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने तुरंत इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट की नींव रखी. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इसके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए.

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का उदय: मीम से लेकर जंतर-मंतर के रण तक

आइए समझते हैं कि कैसे एक अदृश्य और उपेक्षित समझे जाने वाले 'कॉकरोच' के प्रतीक ने देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और क्या है दिल्ली के जंतर-मंतर के ऐतिहासिक धरना-प्रदर्शनों का पूरा इतिहास.

सोशल मीडिया के मीम्स और व्यंग्य से शुरू हुआ यह सफर आज दिल्ली की सड़कों पर एक बड़े जनांदोलन में तब्दील हो चुका. जंतर-मंतर पर चला यह प्रदर्शन अब तक के इतिहास के सबसे बड़े और अप्रत्याशित युवा-नेतृत्व वाले आंदोलनों में शुमार हो गया है.

दिल्ली की सर्दियों की धूप हो या मॉनसून की उमस भरी बौछारें, देश की राजधानी का जंतर-मंतर पिछले कई दशकों से भारत के लोकतांत्रिक असंतोष का मुख्य केंद्र रहा है. यहां ताले-चाबियों की खड़खड़ाहट से लेकर, किसानों के हल, पहलवानों के मेडल और अब छात्रों की किताबों के पन्नों और पेपर लीक के मुद्दे ने सरकार की नींद उड़ाई है. लेकिन, इस बार जंतर-मंतर पर जो नजारा है, वह भारतीय राजनीति के इतिहास में बिल्कुल अलग रहा. प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार भ्रष्टाचार, पेपर लीक और सिस्टम की सुस्ती के खिलाफ देश के युवाओं ने एक नया और अनूठा राजनीतिक मंच खड़ा किया है, जिसका नाम है 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) .

नई दिल्ली: दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर महराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोल वेधशाला है. लेकिन वर्तमान और बीते दशकों की बात करें तो दिल्ली का यह लैंडमार्क आज भारत के लोकतंत्र का 'प्रेशर कुकर' बन चुका है. जंतर-मंतर को जाने वाली सड़कों पर गत महीने भर से अधिक समय से Gen-Z अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे. सरकार ने इन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन अब प्रदर्शनकारी युवाओं का पलड़ा भारी है. क्योंकि इस विरोध-प्रदर्शन के बीच शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. बता दें कि जंतर-मंतर पर बीते कई वर्षों से ऐतिहासिक प्रदर्शन होते आ रहे हैं, जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा बदली है.

प्रदर्शन करते लोग (ETV Bharat)

'चलो पार्लियामेंट' मार्च और हिंसा की परतें: मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर कूच किया, तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़पें हुईं. बैरिकेड्स टूटे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और मध्य दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों व इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ा. दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन के दौरान देश के कोने-कोने से आम नागरिकों ने जंतर-मंतर पर बैठे युवाओं के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए इतने खाने के पैकेट भेज दिए कि आयोजकों को यह तक कहना पड़ गया "हाथ जोड़कर विनती है, अब और खाना मत भेजिए, पेट भर चुका है."

जंतर-मंतर प ऐतिहासिक प्रदर्शनों का इतिहास (ETV Bharat)

जंतर-मंतर पर पहले हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन, जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा बदली

मजदूर व किसान अधिकार रैलियां - (1980-90) का दशक न्यूनतम मजदूरी, भूमि अधिग्रहण और ग्रामीण संकट वामपंथी और समाजवादी दलों के नेतृत्व में मजदूर संगठनों ने पहली बार दिल्ली को अपनी ताकत का अहसास कराया था.

का दशक न्यूनतम मजदूरी, भूमि अधिग्रहण और ग्रामीण संकट वामपंथी और समाजवादी दलों के नेतृत्व में मजदूर संगठनों ने पहली बार दिल्ली को अपनी ताकत का अहसास कराया था. उत्तराखंड राज्य आंदोलन - (1994-2000) अलग पहाड़ी राज्य की मांग, पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं और बुद्धिजीवियों ने जंतर-मंतर पर लंबा संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप सन 2000 में अलग उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ.

अलग पहाड़ी राज्य की मांग, पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं और बुद्धिजीवियों ने जंतर-मंतर पर लंबा संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप सन 2000 में अलग उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ. जस्टिस फॉर जेसिका लाल - (2006) न्याय में देरी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ मीडिया और आम जनता का ऐसा दबाव बना कि निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद दी.

न्याय में देरी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ मीडिया और आम जनता का ऐसा दबाव बना कि निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद दी. इंडिया अगेंस्ट करप्शन (अन्ना आंदोलन)- (2011) देश से भ्रष्टाचार खत्म करने और मजबूत लोकपाल कानून, इस आंदोलन ने देश की यूपीए शासित केंद्र सरकार की चूलें हिला दीं. जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह जनसैलाब रामलीला मैदान तक गया, जिसने देश की राजनीतिक पार्टियों का समीकरण ही बदल दिया.

देश से भ्रष्टाचार खत्म करने और मजबूत लोकपाल कानून, इस आंदोलन ने देश की यूपीए शासित केंद्र सरकार की चूलें हिला दीं. जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह जनसैलाब रामलीला मैदान तक गया, जिसने देश की राजनीतिक पार्टियों का समीकरण ही बदल दिया. निर्भया न्याय आंदोलन - (दिसंबर 2012- जनवरी 2013) महिला सुरक्षा और कठोर बलात्कार विरोधी कानून, हालांकि मुख्य प्रदर्शन इंडिया गेट और रायसीना हिल्स विजय चौक पर था, लेकिन जंतर-मंतर महिलाओं और युवाओं के गुस्से का स्थायी केंद्र बना रहा, जिसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया.

महिला सुरक्षा और कठोर बलात्कार विरोधी कानून, हालांकि मुख्य प्रदर्शन इंडिया गेट और रायसीना हिल्स विजय चौक पर था, लेकिन जंतर-मंतर महिलाओं और युवाओं के गुस्से का स्थायी केंद्र बना रहा, जिसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया. पहलवानों का ऐतिहासिक धरना - (2023) कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप, देश के शीर्ष ओलंपिक और विश्व चैम्पियन पहलवानों (विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया) ने महीनों जंतर-मंतर पर खुले आसमान के नीचे रातें बिताईं.

कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप, देश के शीर्ष ओलंपिक और विश्व चैम्पियन पहलवानों (विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया) ने महीनों जंतर-मंतर पर खुले आसमान के नीचे रातें बिताईं. सोनम वांगचुक और CJP का पेपर लीक विरोध - (2026) शिक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक व भ्रष्टाचार के खिलाफ'जेन-जी' युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में यह आधुनिक डिजिटल युग का सबसे बड़ा अनूठा छात्र आंदोलन बन गया.



संजय काम्बले , चेयरमैन, कृषि कल्याण ट्रस्ट (ETV Bharat)

1974 के 'जेपी आंदोलन' से कितनी अलग और कितनी मिलती-जुलती है CJP की यह लड़ाई ? राजनीतिक विश्लेषक संजय काम्बले जोकि कृषि कल्याण ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं उन्होंने बताया कि,

जंतर-मंतर पर चल रहे इस कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन की तुलना 1974 के जयप्रकाश नारायण (जेपी) के छात्र आंदोलन से कर रहे हैं. इसमें समानता यह है कि वर्ष 1974 में भी मुद्दा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार था. आज 2026 में मुद्दा पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा तंत्र की नाकामी है. तब भी युवा सड़कों पर था, आज 'जेन-जी' युवा सड़कों पर है. अंतर यह है कि 1974 के आंदोलन को जेपी जैसा सर्वमान्य और करिश्माई राष्ट्रीय नेतृत्व मिल गया था.





वहीं, सोशल एक्टिविस्ट लुकास केदरी ने बताया, ''कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन किसी एक पारंपरिक राजनीतिक चेहरे या बड़े नेता के इशारे पर नहीं चल रहा है, बल्कि यह पूरी तरह से विकेंद्रित, सोशल मीडिया-संचालित और स्वतःस्फूर्त है. इसमें कोई पारंपरिक नेता पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि युवा खुद अपनी तकदीर लिखने निकले हैं. इसके सकारात्मक नतीजे आने तय है.''

एसपी सिंह (ETV Bharat)

जंतर मंतर समेत दिल्ली में आंदोलनों को लेकर सीनियर एडवोकेट एसपी सिंह ने कहा कि ,

'Gen-Z' का आंदोलन अन्य सभी आंदोलनों से पूरी तरह भिन्न है. यह कोई भीड़-तंत्र वाला आंदोलन नहीं है, बल्कि सुशिक्षित, उच्च योग्य और मेधावी युवाओं द्वारा सिस्टेमैटिक ढंग से चलाया जा रहा अभियान है. यह आंदोलन केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है. इसमें यूपीएससी, ज्यूडिशरी, नीट और इंजीनियरिंग जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बुद्धिजीवी युवा शामिल हैं. सरकार को इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.



जे सुशील (ETV Bharat)

रिसर्चर व राइटर जे सुशील का मानना है कि,"हर आंदोलन के कुछ परिणाम होते हैं. कभी-कभी मांग मान ली जाती है. कभी नहीं मानी जाती. कभी पीट कर भगा दिया जाता है. कभी मरने के लिए छोड़ दिया जाता है. कभी सरकार आकर बात कर लेती है. यही आंदोलनों की नियति होती है. इसमें कोई हीरो बनता है. कोई ठगा हुआ महसूस करता है. लेकिन जीवन के अनुभव होते हैं इस तरह के आंदोलन.

पोस्टर बैनर के साथ अपनी बात कहते प्रदर्शनकारी (ETV Bharat)

जे सुशील ने इसे उदाहरण देकर समझाा

"जो लोग सन् 2000 में पैदा हुए उन्होंने यूपीए वन और टू में अपना किशोर अवस्था काट दिया. उन्हें अब नौकरियों की तलाश है जो मिल नहीं रही है. जो लोग 2005 से 2010 के बीच पैदा हुए वो अब परीक्षाएं दे रहे हैं. 2013 में यानि महामानव वाली आज़ादी के युग में जो पैदा हुए वो अब तेरह चौदह साल के हैं. वो परीक्षाएं दे रहे हैं या देने वाले जो रद्द हो जा रही हैं. उनके मां बाप महामानव को सुपरमैन बताते रहे हैं लेकिन उन्हें अब समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है. पंद्रह से बीच साल के बच्चों के लिए कोई महामानव नहीं है, उसके लिए सब कुछ मीम्स मटेरियल है. वह खुद भी और उसका आसपास का वातावरण भी. मीम की इस दुनिया में बच्चों को पता है कि भोजन पानी ज़रूरी है और उसके लिए एक अदद करियर जिसकी संभावना हर दिन टूट रही है चाहे वो नीट की परीक्षा हो या कॉलेजों में बढ़ती फीस हो. हर हाथ मोबाइल में आने से जो ट्रोल आर्मी बनाई गई थी. उस ट्रोल आर्मी के बच्चे अब ट्रोलों की मीम्स बना रहे हैं. इसे भी समय का बदलना कहा जाता है. दूसरों के बच्चों को गालियां देने वालों के सामने अब उनके अपने बच्चे खड़े हैं. चुन लीजिए महामानव चुनना है या अपना बच्चा. फैसला आपका है."



सरकार की प्रतिक्रिया और राजनीतिक सरगर्मी

जैसे-जैसे जंतर-मंतर पर भीड़ बढ़ी और यह आंदोलन देश के अन्य महानगरों (मुंबई, बेंगलुरु, पटना, कोलकाता) तक फैलता चला गया. इसके साथ ही देश की राजनीति में उथल-पुथल मच गई. इस दौरान विपक्षी दलों (कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य घटक) ने संसद के भीतर और बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया तथा सरकार को पूरी ताकत से घेरा.

जंतर मंतर (ETV Bharat)

बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया देते हुए देश के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया. सरकार ने स्पष्ट किया कि वह परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट और बेहद सख्त सजा वाले नए कानूनी प्रावधानों को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद में विधेयक लाने जा रही है. साथ ही, सरकार ने आश्वासन दिया है कि छात्रों का कोई भी शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा और परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराया गया है.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, CJP का प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान

नीट पेपर लीक और प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है. सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने सरकार के साथ अपनी तीन प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद यह ऐलान किया.

पोस्टर बैनर के साथ अपनी बात कहते प्रदर्शनकारी (ETV Bharat)

युवाओं का असंतोष अब केवल एक 'डेटा' नहीं, बल्कि सीधी चुनौती है

दिल्ली के जंतर-मंतर की जमीन गवाह है कि यहां जो भी आंदोलन लंबे टिके हैं, उन्होंने देश की नीति और नियति दोनों को बदला है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बैनर तले युवाओं का यह प्रदर्शन इस बात का साफ प्रमाण है कि आज का युवा सिर्फ रोजगार मांगने वाला खामोश आकांक्षी नहीं है, बल्कि वह सिस्टम की हर उस खामी से सीधे सवाल करने की कुव्वत रखता है जो उसके भविष्य को दीमक की तरह चाट रही है. भले ही राजनीतिक दल इस आंदोलन को अपने चश्मे से देख रहे हों, और सरकार सख्त कानूनों व वार्ताओं के जरिए स्थिति को संभालने में जुटी हो, लेकिन एक बात तय है, जंतर-मंतर की इस धूप और छांव ने भारतीय लोकतंत्र को यह बता दिया है कि जब-जब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तब-तब व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने के लिए 'कॉकरोच' जैसे प्रतीक भी हुंकार भरने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे.