Explainer: दिल्ली की यमुना में क्रूज सेवा; विकास का सपना या काले बदबूदार हकीकत से ध्यान भटकाने की कोशिश ? जानें विस्तार से...

दिल्ली की यमुना में क्रूज सेवा पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट ( ETV Bharat )

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 20 करोड़ रुपये है. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) व दिल्ली सरकार के बीच एमओयू भी साइन हो चुका है और यमुना के इस हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 (NW-110) के तहत विकसित किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि दिल्लीवासियों को गोवा या मुंबई जैसा क्रूज अनुभव राजधानी में ही मिले. यमुना को एक नए पर्यटन हब के रूप में स्थापित किया जाए.

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक क्रूज का निर्माण पूरा हो चुका है. हाल ही में उन्होंने मुंबई में क्रूज निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया था. जल्द ही यह जहाज दिल्ली पहुंच जाएगा. यह क्रूज इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड तकनीक पर आधारित होगा. इसमें एक बार में 30 से 40 यात्री सवार हो सकेंगे. इसमें एयर-कंडीशनिंग, संगीत, मनोरंजन, खान-पान व बायो-टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी. सरकार का दावा है कि यह पूरी तरह इको-फ्रेंडली होगा.

दिल्ली सरकार व दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) यमुना नदी में आधिकारिक नदी-क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी में हैं. इस योजना के अनुसार ये क्रूज सोनिया विहार (वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम) से जगतपुर (शनि मंदिर के पास) तक चलेगा. इस रूट की लंबाई करीब 6 से 7 किलोमीटर है. क्रूज का सफर एक राउंड ट्रिप का होगा.

20 फरवरी 2025 को दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों ने यमुना तट पर आरती करने पहुंचीं और नदी की सफाई का संकल्प लिया. अब, ठीक एक साल बाद 20 फरवरी 2026 से दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की बात कर रही है... यही वह बिंदु है, जहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में विकास व पर्यटन की दिशा में एक कदम है, या फिर काली, बदबूदार व प्रदूषित यमुना की सच्चाई से ध्यान हटाने की एक प्रतीकात्मक योजना ?

नई दिल्लीः दिल्ली में यमुना नदी लंबे समय से राजनीति, पर्यावरण व विकास के विमर्श का केंद्र रही है. पिछले एक दशक तक राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस दौरान यमुना की सफाई का वादा अधूरा साबित हुआ. खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीते विधानसभा चुनाव से पहले यह स्वीकार किया था कि उनकी सरकार यमुना को साफ करने में विफल रही. वहीं, इसके उलट, भाजपा ने चुनाव में यमुना की बदहाली को बड़ा मुद्दा बनाया और सत्ता में आने के बाद इसे प्राथमिक एजेंडा बताया.

यमुना के तटों के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी."- मंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)

इसलिए चुना गया वजीराबाद का अपस्ट्रीम हिस्सा

दिल्ली सरकार सरकार का कहना है कि वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम हिस्से में यमुना का पानी दिल्ली के अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर है. इस हिस्से में दिल्ली के बड़े नाले नहीं गिरते हैं. इसके साथ ही हरियाणा से आने वाला अपेक्षाकृत साफ पानी यहां जमा रहता है. बैराज के कारण यहां पर साल भर पानी का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है. अधिकारियों का दावा है कि यहां पानी 150 से 200 गुना अधिक साफ रहता है. यहां बदबू नहीं होती है. इसी आधार पर दिल्ली सरकार कहती है कि यह क्रूज सेवा यमुना के सबसे प्रदूषित हिस्सों से दूर, सीमित दायरे में ही चलाई जाएगी. मानसून के मौसम में सुरक्षा कारणों से सेवा बंद रहेगी, जबकि बाकी समय ड्रेजिंग के जरिए न्यूनतम गहराई बनाए रखी जाएगी.

दिल्ली में यमुना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (ETV Bharat)

यमुना की असली हकीकत क्या कहती है ?

सरकारी दावों के समानांतर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट यमुना की भयावह तस्वीर पेश करती है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना के कई हिस्सों में पानी लगभग मृत हो चुका है.

घुलनशील ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen): आईएसबीटी ब्रिज पर यह मात्र 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर और आईटीओ ब्रिज पर 0.7 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि जलीय जीवन के लिए न्यूनतम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता होती है. ऑक्सीजन की कमी से पानी में सड़न पैदा होती है, जिससे तेज दुर्गंध आती है.

आईएसबीटी ब्रिज पर यह मात्र 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर और आईटीओ ब्रिज पर 0.7 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि जलीय जीवन के लिए न्यूनतम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता होती है. ऑक्सीजन की कमी से पानी में सड़न पैदा होती है, जिससे तेज दुर्गंध आती है. जैविक ऑक्सीजन मांग (Biological Oxygen Demand): दिल्ली में कई स्थानों पर ये 25 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि सुरक्षित सीमा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम मानी जाती है.

दिल्ली में कई स्थानों पर ये 25 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि सुरक्षित सीमा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम मानी जाती है. मल संबंधी बैक्टीरिया (Fecal Coliform): आईएसबीटी ब्रिज पर यह 92,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज किया गया, जो सुरक्षित स्तर (2500) से कई गुना अधिक है. ये सीधे-सीधे सीवेज प्रदूषण की ओर इशारा करता है.

आईएसबीटी ब्रिज पर यह 92,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज किया गया, जो सुरक्षित स्तर (2500) से कई गुना अधिक है. ये सीधे-सीधे सीवेज प्रदूषण की ओर इशारा करता है. जल का रंग व झाग: उच्च रासायनिक ऑक्सीजन मांग (Chemical Oxygen Demand) और अमोनिया के कारण पानी काला हो चुका है. जहरीला झाग बार-बार सतह पर दिखाई देता है.

साबरमती और गंगा से तुलना में यमुना की हकीकत अलग (ETV Bharat)

साबरमती और गंगा से तुलना में दिल्ली की हकीकत अलग: दिल्ली सरकार यमुना को गुजरात की साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की बात करती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तुलना पूरी तरह सही नहीं है.

साबरमती: वहां नर्मदा नहर से पानी लाकर नदी में भरा जाता है और वासन बैराज के जरिए जलस्तर नियंत्रित रहता है.

वहां नर्मदा नहर से पानी लाकर नदी में भरा जाता है और वासन बैराज के जरिए जलस्तर नियंत्रित रहता है. वाराणसी: यहां गंगा नदी में हमेशा प्राकृतिक बहाव रहता है, जहां प्रदूषण के बावजूद बहाव व ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है.

यहां गंगा नदी में हमेशा प्राकृतिक बहाव रहता है, जहां प्रदूषण के बावजूद बहाव व ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है. दिल्ली की यमुना: यहां न तो अतिरिक्त जल स्रोत है और न ही ज्यादा प्राकृतिक बहाव. गर्मियों में कई जगह गहराई 1 मीटर से भी कम रह जाती है, रेतीला तल होने से पानी जल्दी रिस जाता है. ऐसे में दिल्ली में साल भर स्थिर जलस्तर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है.

यमुना में क्रूज चलाने को लेकर जल वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह की राय (ETV Bharat)

विशेषज्ञों व पर्यावरण कार्यकर्ताओं कर रहे आलोचनाः

जल वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह का कहना है कि यमुना जी आज की तारीख में क्रूज चलाने के लायक नहीं हैं. क्रूज खरीदने में, क्रूज चलवाने में सब तरह के धंधे खुलते हैं तो उनको यह सब काम तो पसंद है, पर यमुना जी ठीक और स्वस्थ हो जाएं, पहले उसके लिए काम करना चाहिए. सबसे पहला काम यमुना जी को प्रदूषण के रोग से निरोग करना. आज स्थिति ऐसी है जैसे यमुना जी आईसीयू में भर्ती हैं और पैसे पर पैसा खर्च हो रहा है इलाज के नाम पर, लेकिन यमुना और बीमार हो रही हैं.

''क्रूज चलाने से नदी को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि जलीय जीवों को नुकसान पहुंचेगा. क्रूज में यात्रियों के लिए रेस्टोरेंट व शौचालय की सुविधा होगी, जिससे निकलने वाले वेस्ट का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनेगा. अगर जरा-सी भी चूक हुई, तो यह सीधे नदी को और प्रदूषित करेगा. जिस इलाके में क्रूज चलाने की बात हो रही है, वहां अभी पानी का स्तर अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन बारिश न होने पर वही हिस्सा भी सूखने लगता है. क्रूज संचालन के लिए चार फीट से अधिक गहराई चाहिए, जिसे लगातार बनाए रखना आसान नहीं है.''- पंकज कुमार, यमुना सफाई अभियान से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता

विकास या प्रतीकवाद ?

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा पहले ये कह चुके हैं कि यमुना को पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त करने में अभी कम से कम तीन साल लगेंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि जब नदी की सफाई अधूरी है, तब क्रूज जैसी पर्यटन परियोजना कितनी व्यवहारिक है. समर्थकों का तर्क है कि क्रूज सेवा से लोगों का ध्यान यमुना की ओर जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे व इससे नदी के पुनरुद्धार के प्रयासों को गति मिलेगी. वहीं, आलोचकों का कहना है कि बिना बुनियादी सफाई व स्थायी जल प्रबंधन के यह योजना केवल एक शोपीस प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी.

यमुना नदी की सफाई की राह में बड़ी मुश्किलें (ETV Bharat)

हकीकत व कल्पना के बीच यमुना

बता दें कियमुना में क्रूज सेवा की योजना कागजों पर आकर्षक लग सकती है, लेकिन जमीन पर मौजूद हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है. काला, बदबूदार व प्रदूषित पानी, गिरता ऑक्सीजन स्तर, सीवेज का दबाव और मौसमी जल संकट ये सभी कारक इस परियोजना के सामने बड़ी चुनौतियां हैं. जब तक इंटरसेप्टर सीवरेज सिस्टम प्रभावी नहीं होता व नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक क्रूज सेवा विकास से ज्यादा विवाद का विषय बनी रहेगी. आखिरकार सवाल यही है कि क्या यमुना में क्रूज राजधानी के विकास की नई राह खोलेगा या फिर यह यमुना की बदहाली पर पर्दा डालने की एक चमकदार कोशिश भर साबित होगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में यमुना की हालत व सरकार के वास्तविक प्रयास ही देंगे.

