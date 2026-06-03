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देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला, घंटों का सफर मात्र 15 मि. में, चीन-पाकिस्तान पर रहेगी पैनी नजर

सुरंग से खाद्य आपूर्ति, ईंधन, दवाओं और आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होने की उम्मीद है. इससे उन रोगियों, छात्रों और व्यापारियों के लिए भी यात्रा आसान होने की संभावना है जिन्हें वर्तमान में शीत ऋतु में सड़क बंद होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि साल भर सड़क संपर्क से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे.उन्होंने कहा, "यह सड़क रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साल भर खुली रहेगी. इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र के लिए विकास के अवसर पैदा होंगे."

कश्मीर और लद्दाख के लिए जोजिला सुरंग का महत्व - लद्दाख के निवासियों, विशेषकर कारगिल जिले के लोगों के लिए, यह सुरंग दशकों से चली आ रही शीतकालीन अलगाव की समस्या को समाप्त करने वाली है. कारगिल स्थित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफर अखून ने जोजिला को क्षेत्र की जीवनरेखा बताया.अखून ने कहा, "जोजिला लद्दाख के लोगों, विशेषकर कारगिल के लोगों के लिए जीवनरेखा है, क्योंकि इस क्षेत्र में हवाई संपर्क की कमी है और भारी बर्फबारी के कारण शीत ऋतु में यह पूरी तरह से कट जाता है."

इससे पर्यटन, व्यापार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच भी प्रभावित होती है. इस वर्ष फिर से इस मार्ग के खतरों को उजागर किया गया, जब दर्रे के पास हिमस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. एक बार चालू हो जाने पर, यह सुरंग वाहनों को बर्फ से ढके और हिमस्खलन-प्रवण दर्रे को बाईपास करने की सुविधा प्रदान करेगी. इससे श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा. अधिकारियों का अनुमान है कि जोजिला खंड से यात्रा, जिसमें वर्तमान में मौसम और सड़क की स्थिति के आधार पर कई घंटे लगते हैं, घटकर लगभग 15 मिनट रह जाएगी.

जोजिला सुरंग का महत्व - दशकों से, श्रीनगर-कारगिल-लेह राजमार्ग पर कश्मीर और लद्दाख के बीच जोजिला दर्रा एकमात्र सड़क संपर्क बना हुआ है. हर सर्दियों में, भारी बर्फबारी के कारण यह दर्रा लगभग पांच से छह महीने तक बंद रहता है. बंद के कारण लद्दाख कश्मीर घाटी से कट जाता है और यात्रियों, माल, ईंधन, दवाओं और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही बाधित होती है.

पूरा होने पर, यह देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सड़क सुरंग बनने की उम्मीद है. यह सुरंग एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है, जिसमें अप्रोच रोड और संबंधित बुनियादी ढांचा शामिल है. परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 6,808.69 करोड़ रुपये है.

देश की सबसे लंबी संड़क सुरंग - 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है. यह सुरंग जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के बाल्टल को लद्दाख के कारगिल जिले के मीनामर्ग से जोड़ेगी.

यह घटनाक्रम इंजीनियरों द्वारा यह रिपोर्ट किए जाने के लगभग एक महीने बाद सामने आया है कि सुरंग के दोनों छोरों को जोड़ने से पहले केवल खुदाई का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है. निर्माण कार्य पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि सुरंग यातायात के लिए तैयार है. हालांकि, यह निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक के पूरा होने का प्रतीक होगा और परियोजना को वास्तविकता के करीब लाएगा.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. परियोजना से जुड़े एक वरिष्ठ इंजीनियर ने बताया, "गडकरी के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग के अंतिम निर्माण कार्य के समारोह में शामिल होने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

श्रीनगर : देश की सुरक्षा के लिहाज से जोजिला सुरंग का काफी बड़ा रणनीतिक महत्व है. नौ जून तक इस सुरंग के निर्माण कार्य के पूरे होने की उम्मीद है. यह कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में चलने वाली सड़क (ऑल वेदर रोड) संपर्क स्थापित करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी.

राजनीतिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.उन्होंने कहा, "यह लद्दाख के लिए आर्थिक वरदान साबित होगी. मरीजों, छात्रों और बुजुर्ग नागरिकों को साल भर विश्वसनीय संपर्क की सुविधा मिलेगी. यह पूरे क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाएगी."

स्थानीय नेताओं ने यह भी कहा है कि सुरंग से परिवहन लागत कम हो सकती है और सर्दियों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार हो सकता है.

पर्यटन और आर्थिक प्रभाव - कश्मीर और लद्दाख दोनों में पर्यटन एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है. हालांकि, मौसमी सड़क बंद होने से पारंपरिक रूप से पर्यटकों की आवाजाही सीमित रही है और व्यापारिक मौसम छोटा हो गया है.जोजिला सुरंग, और सोनमर्ग के पास जेड-मोरह सुरंग, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में किया था, से कश्मीर, द्रास, कारगिल और लेह के पर्यटन स्थलों तक साल भर बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है.

अखून ने कहा कि यह परियोजना पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देगी.उन्होंने कहा, "यह लद्दाख में पर्यटन के लिए सचमुच एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा."बेहतर कनेक्टिविटी से परिवहन संचालकों, व्यापारियों, होटल मालिकों, रेस्तरां और पर्यटन तथा सड़क आधारित व्यापार पर निर्भर व्यवसायों को भी लाभ होने की उम्मीद है.परियोजना अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में 1,400 से अधिक कर्मचारी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं. लगभग 79 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रों से लिए गए हैं. चौबीसों घंटे संचालन को सुचारू रखने के लिए 400 से अधिक मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है.

रक्षा के लिए रणनीतिक महत्व - यह सुरंग रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनगर-कारगिल-लेह राजमार्ग लद्दाख में तैनात सैन्य टुकड़ियों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग है.चूंकि यह क्षेत्र पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए रक्षा रसद के लिए विश्वसनीय संपर्क अत्यंत आवश्यक है.भारी हिमपात और सर्दियों में सड़क बंद होने से ऐतिहासिक रूप से सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही में बाधा आती रही है.एक बार चालू हो जाने पर, यह सुरंग पूरे वर्ष सैन्य काफिलों, ईंधन, उपकरणों और कर्मियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी.कारगिली ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में सैन्य रसद में सुधार लाएगी.उन्होंने कहा, "यह सुरंग रक्षा बलों के लिए रसद और संचार में काफी सुधार लाएगी. सभी मौसमों में आपूर्ति परिवहन और तैनाती करना बहुत आसान हो जाएगा."उम्मीद है कि यह सुरंग नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और आपूर्ति को पहुंचाने की भारत की क्षमता को मजबूत करेगी.

इंजीनियरिंग चुनौतियां - यह परियोजना देश की कुछ सबसे कठिन परिस्थितियों में निर्मित की गई है.इंजीनियरों को चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं, निरंतर जल रिसाव, हिमस्खलन के खतरों और चरम मौसम की स्थितियों का सामना करना पड़ा है. सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में तापमान -35 से -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मीनामर्ग के निकट पूर्वी प्रवेश द्वार विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि यहां की भूवैज्ञानिक परिस्थितियां कठिन हैं. पिछले वर्ष, कई हिमस्खलनों के कारण काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा और परियोजना स्थलों से 1,000 से अधिक श्रमिकों को निकालना पड़ा.चुनौतियों के बावजूद, नवीनतम ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि सहित उन्नत निर्माण विधियों का उपयोग करते हुए खुदाई जारी रही.

मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) के संयुक्त मुख्य परिचालन अधिकारी हरपाल सिंह ने इस सफलता को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. सिंह ने कहा, "अब केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा है, और एक बार जब दोनों मुख मिल जाएंगे, तो यह सफलता का प्रतीक होगा."उन्होंने आगे कहा, "यह लद्दाख तक विश्वसनीय, हर मौसम में चलने वाली सड़क पहुंच के दशकों पुराने सपने की पूर्ति के करीब पहुंचने का प्रतीक होगा."

जोजिला सुरंग परियोजना- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी.मूल अनुबंध इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) को दिया गया था, लेकिन कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों के कारण 2019 में इसे रद्द कर दिया गया.एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा के बाद, परियोजना का पुनर्गठन किया गया और नए सिरे से बोलियां आमंत्रित की गईं. हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (एमईआईएल) को अनुबंध दिया गया और निर्माण कार्य औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ.मूल रूप से परियोजना के पूरा होने की समय सीमा सितंबर 2026 थी. हालांकि, कोविड-19 महामारी, सुरक्षा संबंधी व्यवधानों और खराब मौसम की स्थिति के कारण हुई देरी ने समय सीमा को आगे बढ़ा दिया.अब परियोजना के फरवरी 2028 में पूरा होने का लक्ष्य है.पिछले साल संसद में गडकरी ने कहा था कि परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. एमईआईएल के इंजीनियर ने कहा,"इस सफलता के बाद भी काफी काम बाकी रहेगा. सुरंग को यातायात के लिए खोलने से पहले इंजीनियरों को सुरंग की लाइनिंग, सड़क की सतह, वेंटिलेशन सिस्टम, जल निकासी कार्य, विद्युत उपकरण, सुरक्षा बुनियादी ढांचा और पहुंच मार्ग का काम पूरा करना होगा."

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