पावर सरप्लस वाले राज्य गुजरात में बिजली संकट, इसके पीछे क्या हैं कारण ? जानें
बिजली की बढ़ती मांग के बीच गुजरात सरकार ने बिजली की खपत को नियंत्रित करने की अपील की है. अहमदाबाद से परेश दवे की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 4:13 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के 'विकास के इंजन' के रूप में स्थापित होने में निरंतर बिजली आपूर्ति ने एक बड़ी भूमिका निभाई है. देश के कुल बिजली उत्पादन में 12.61% का योगदान देने वाला गुजरात, बिजली उत्पादन के मामले में सबसे आगे है और इसकी दैनिक उत्पादन क्षमता 80,000 मेगावाट है. हालांकि, इस साल कमजोर मानसून और गर्मी के दिनों में बढ़ोतरी के कारण, पूरे राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में, त्योहारी सीजन, कम मानसून और बढ़ती गर्मी के चलते, राज्य के चालू थर्मल पावर प्लांटों से होने वाला उत्पादन 1.19 लाख मिलियन यूनिट है जो कि पिछले स्तरों की तुलना में 9,000 मिलियन यूनिट कम है.
गुजरात के विभिन्न हिस्सों से रात के समय बिजली संकट की खबरें आ रही हैं, जो राज्य में बिजली की निरंतर कमी की ओर इशारा करती हैं. वहीं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुल बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है. कुल उत्पादन 2020-21 के 62,153 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2024 में 1,04,834 मिलियन यूनिट हो गया है.
देश में सबसे अधिक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता गुजरात के पास है. 'अल नीनो' प्रभाव से कम बारिश, बढ़ता तापमान और बिजली की बढ़ती खपत जैसे कारणों से बिजली की कमी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. बिजली की मौजूदा कमी को देखते हुए, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त 1,000 मेगावाट बिजली की मांग की है. सरकार की यह मांग ही दर्शाती है कि राज्य में बिजली की आपूर्ति, मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
राज्य सरकार ने बिजली की खपत को नियंत्रित करने की अपील की है.
गुजरात में, हर साल मानसून के बाद और गर्मियों के दौरान बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं. इस साल, बिजली संकट का मुख्य कारण कम बारिश और 'अल नीनो' का प्रभाव है. इसके अलावा, राज्य के अपने बिजली संयंत्रों, जो राज्य के स्थापित बिजली उत्पादन ढांचे का हिस्सा हैं, से बिजली उत्पादन में कमी आना भी मौजूदा स्थिति का एक कारण है. साथ ही, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य गुजरात में, मानसून के बाद हवा की गति कम होने से वैकल्पिक स्रोतों से होने वाले ऊर्जा उत्पादन पर असर पड़ा है. इन समस्याओं के साथ-साथ कोयले की सीमित उपलब्धता और डीजल की बढ़ती कीमतों ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में डीजल के इस्तेमाल को सीमित कर दिया है; इन कारकों और बिजली की बढ़ती मांग के कारण राज्य में बिजली की किल्लत पैदा हो गई है.
सरकारी और निजी बिजली कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादन और इसके परिणाम
मौजूदा बिजली संकट का कारण 'अल नीनो' की वजह से हुई कम बारिश को माना जा रहा है. इसका असर जलविद्युत और पवन ऊर्जा, दोनों तरह के बिजली उत्पादन पर पड़ा है, क्योंकि हवा की गति कम होने से पवन टर्बाइनों से मिलने वाली ऊर्जा में कमी आती है. वैश्विक संकट और कोयले की आपूर्ति में बाधाओं के कारण राज्य के 12 कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है. इसके अलावा, गैस की बढ़ती कीमतों और अनियमित आपूर्ति की वजह से 10 गैस-आधारित बिजली संयंत्र भी प्रभावित हुए हैं.
साथ ही, कम बारिश के कारण जलविद्युत संयंत्रों—विशेष रूप से नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना, और तापी तथा कडाना बांधों में बिजली उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ा है. राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक शैलेश परमार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के अपने बिजली संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 10,704 मेगावाट है, जबकि निजी स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों (PPP मॉडल के तहत) की क्षमता 16,749 मेगावाट है. राज्य सरकार और निजी संस्थाओं ने 2024 में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में 2,605 मेगावाट और 2025 में 2,835 मेगावाट की वृद्धि की.
साल-दर-साल बिजली उत्पादन
आंकड़ों को वर्ष-वार देखें तो, 2024 में राज्य में कुल बिजली उत्पादन 121,776 मिलियन यूनिट था, जबकि 2025 में यह 119,496 मिलियन यूनिट दर्ज किया गया. 2024 में, राज्य सरकार ने निजी संस्थाओं से कुल ₹22,503 करोड़ की बिजली खरीदी, जबकि 2025 में निजी बिजली उत्पादकों से ₹23,430 करोड़ की बिजली खरीदी गई. सरकार को निजी स्रोतों से बड़ी मात्रा में बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन इकाइयां अपनी स्थापित क्षमता के मुकाबले कम प्रदर्शन कर रही हैं. वर्तमान में, गुजरात सरकार जनता से बिजली का किफायती उपयोग करने की अपील कर रही है और केंद्र सरकार से बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है—जो स्पष्ट संकेत है कि राज्य बिजली की कमी का सामना कर रहा है.
हाल ही में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऊर्जा विभाग के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की. इसमें गुजरात में बढ़ती बिजली की मांग, बिजली आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, और किसानों, उद्योगों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की व्यापक समीक्षा की गई. बैठक में बिजली की मांग में हुई भारी वृद्धि, उपलब्ध बिजली स्रोतों के बेहतर उपयोग, दिन के समय सौर ऊर्जा के अधिकतम इस्तेमाल, और राज्य की बिजली उत्पादन तथा भंडारण क्षमताओं को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीतियों पर चर्चा की गई.
राज्य में कुल बिजली आपूर्ति में से, पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (PGVCL) की खपत लगभग 30% है. इसके बाद दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) की 22%, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL) की 22%, मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (MGVCL) की 10% और अन्य वितरण कंपनियों की 16% हिस्सेदारी है. कुल मिलाकर, सितंबर और अक्टूबर के दौरान, पिछले वर्षों की तुलना में बिजली की मांग में लगभग 12% — यानी लगभग 4,000 मेगावाट — की वृद्धि हुई है.
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि दिन के समय उत्पन्न सौर ऊर्जा को शाम के समय उपयोग के लिए स्टोर करना, पीक डिमांड को पूरा करने की चुनौती का एक टिकाऊ और दीर्घकालिक समाधान हो सकता है. वर्तमान में, गुजरात में 192 मेगावाट (MW) क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) काम कर रहा है. इसके अलावा, कुल 2,742 मेगावाट (MW) / 5,517 मेगावाट-घंटे (MWh) क्षमता वाली नई परियोजनाओं के लिए अनुबंध भी पूरे कर लिए गए हैं.
विभाग को उम्मीद है कि मार्च 2027 तक 500 मेगावाट (MW) / 1,000 मेगावाट-घंटे (MWh) की स्टोरेज क्षमता चालू हो जाएगी. साथ ही, 1000 मेगावाट (MW) / 4000 मेगावाट-घंटे (MWh) क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया भी चल रही है.
राज्य को केंद्रीय थर्मल पावर स्टेशनों से 1300 मेगावाट (MW) से अधिक और केंद्रीय जलविद्युत (हाइड्रोइलेक्ट्रिक) पावर स्टेशनों से 1200 मेगावाट (MW) से अधिक बिजली आवंटित की गई है. यह आवंटन 2028-29 से चरणों में उपलब्ध होने की उम्मीद है. साल 2031-32 के लिए गुजरात की अनुमानित बिजली जरूरतों को देखते हुए, राज्य सरकार ने केंद्रीय थर्मल पावर स्टेशनों से 5000 मेगावाट (MW) से अधिक अतिरिक्त बिजली आवंटन की मांग की है.
भविष्य की क्षमता को मजबूत करने के लिए नई ऊर्जा परियोजनाएं
बैठक के दौरान, गुजरात की दीर्घकालिक बिजली जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से नई परियोजनाओं और आगामी निविदाओं (टेंडर्स) की समीक्षा की गई. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) जल्द ही 'शक्ति' (SHAKTI) योजना के तहत 4000 मेगावाट बिजली के लिए एक निविदा जारी करेगा, जिससे साल 2030-31 से बिजली मिलने की उम्मीद है. 4,200 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस परियोजना की पहली इकाई के साल 2032 में चालू होने की उम्मीद है.
साथ ही, उकाई में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन है, जहां से सितंबर 2029 से बिजली उत्पादन शुरू करने की योजना है. इसके अलावा, सिनोर, वानकबोरी और गांधीनगर में नई थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है.
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