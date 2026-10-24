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पावर सरप्लस वाले राज्य गुजरात में बिजली संकट, इसके पीछे क्या हैं कारण ? जानें

पावर सरप्लस वाले राज्य गुजरात में बिजली संकट, इसके पीछे क्या हैं कारण ? जानें ( IANS )

अहमदाबाद: गुजरात के 'विकास के इंजन' के रूप में स्थापित होने में निरंतर बिजली आपूर्ति ने एक बड़ी भूमिका निभाई है. देश के कुल बिजली उत्पादन में 12.61% का योगदान देने वाला गुजरात, बिजली उत्पादन के मामले में सबसे आगे है और इसकी दैनिक उत्पादन क्षमता 80,000 मेगावाट है. हालांकि, इस साल कमजोर मानसून और गर्मी के दिनों में बढ़ोतरी के कारण, पूरे राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में, त्योहारी सीजन, कम मानसून और बढ़ती गर्मी के चलते, राज्य के चालू थर्मल पावर प्लांटों से होने वाला उत्पादन 1.19 लाख मिलियन यूनिट है जो कि पिछले स्तरों की तुलना में 9,000 मिलियन यूनिट कम है.

गुजरात के विभिन्न हिस्सों से रात के समय बिजली संकट की खबरें आ रही हैं, जो राज्य में बिजली की निरंतर कमी की ओर इशारा करती हैं. वहीं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुल बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है. कुल उत्पादन 2020-21 के 62,153 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2024 में 1,04,834 मिलियन यूनिट हो गया है.

देश में सबसे अधिक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता गुजरात के पास है. 'अल नीनो' प्रभाव से कम बारिश, बढ़ता तापमान और बिजली की बढ़ती खपत जैसे कारणों से बिजली की कमी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. बिजली की मौजूदा कमी को देखते हुए, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त 1,000 मेगावाट बिजली की मांग की है. सरकार की यह मांग ही दर्शाती है कि राज्य में बिजली की आपूर्ति, मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. राज्य सरकार ने बिजली की खपत को नियंत्रित करने की अपील की है. गुजरात में, हर साल मानसून के बाद और गर्मियों के दौरान बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं. इस साल, बिजली संकट का मुख्य कारण कम बारिश और 'अल नीनो' का प्रभाव है. इसके अलावा, राज्य के अपने बिजली संयंत्रों, जो राज्य के स्थापित बिजली उत्पादन ढांचे का हिस्सा हैं, से बिजली उत्पादन में कमी आना भी मौजूदा स्थिति का एक कारण है. साथ ही, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य गुजरात में, मानसून के बाद हवा की गति कम होने से वैकल्पिक स्रोतों से होने वाले ऊर्जा उत्पादन पर असर पड़ा है. इन समस्याओं के साथ-साथ कोयले की सीमित उपलब्धता और डीजल की बढ़ती कीमतों ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में डीजल के इस्तेमाल को सीमित कर दिया है; इन कारकों और बिजली की बढ़ती मांग के कारण राज्य में बिजली की किल्लत पैदा हो गई है. सरकारी और निजी बिजली कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादन और इसके परिणाम मौजूदा बिजली संकट का कारण 'अल नीनो' की वजह से हुई कम बारिश को माना जा रहा है. इसका असर जलविद्युत और पवन ऊर्जा, दोनों तरह के बिजली उत्पादन पर पड़ा है, क्योंकि हवा की गति कम होने से पवन टर्बाइनों से मिलने वाली ऊर्जा में कमी आती है. वैश्विक संकट और कोयले की आपूर्ति में बाधाओं के कारण राज्य के 12 कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है. इसके अलावा, गैस की बढ़ती कीमतों और अनियमित आपूर्ति की वजह से 10 गैस-आधारित बिजली संयंत्र भी प्रभावित हुए हैं. साथ ही, कम बारिश के कारण जलविद्युत संयंत्रों—विशेष रूप से नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना, और तापी तथा कडाना बांधों में बिजली उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ा है. राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक शैलेश परमार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के अपने बिजली संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 10,704 मेगावाट है, जबकि निजी स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों (PPP मॉडल के तहत) की क्षमता 16,749 मेगावाट है. राज्य सरकार और निजी संस्थाओं ने 2024 में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में 2,605 मेगावाट और 2025 में 2,835 मेगावाट की वृद्धि की. साल-दर-साल बिजली उत्पादन

आंकड़ों को वर्ष-वार देखें तो, 2024 में राज्य में कुल बिजली उत्पादन 121,776 मिलियन यूनिट था, जबकि 2025 में यह 119,496 मिलियन यूनिट दर्ज किया गया. 2024 में, राज्य सरकार ने निजी संस्थाओं से कुल ₹22,503 करोड़ की बिजली खरीदी, जबकि 2025 में निजी बिजली उत्पादकों से ₹23,430 करोड़ की बिजली खरीदी गई. सरकार को निजी स्रोतों से बड़ी मात्रा में बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन इकाइयां अपनी स्थापित क्षमता के मुकाबले कम प्रदर्शन कर रही हैं. वर्तमान में, गुजरात सरकार जनता से बिजली का किफायती उपयोग करने की अपील कर रही है और केंद्र सरकार से बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है—जो स्पष्ट संकेत है कि राज्य बिजली की कमी का सामना कर रहा है.