ETV Bharat / bharat

Explained : नरेगा से मनरेगा और अब वीबी जी राम जी की यात्रा, क्या बदल जाएगा ?

नई दिल्ली : हंगामों के बीच लोकसभा ने गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) बिल को पारित कर दिया. विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को गांधी के सपनों को साकार करने की ओर बढ़ाया गया कदम बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को मार दिया, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है. कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे लिए बापू आज भी इन योजनाओं में जिंदा हैं, महात्मा गांधी केवल पोस्टरों और तस्वीरों में नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के हमारे कार्यों में जिंदा हैं.

हालांकि विपक्षी सांसद कृषि मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और वे लगातार इस बिल का विरोध करते रहे. उन्होंने कहा कि बिल से महात्मा गांधी के नाम को हटाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है. आइए जानते हैं आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, जिसको लेकर विपक्षी सदस्य लगातार सवाल उठा रहे हैं और नया बिल पुराने कानून से कितना अलग है ?

20 साल पहले आया था मनरेगा

आज से करीब 20 साल पहले 2005 में यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम (म-नरेगा) लागू किया था. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी. यह योजना उन मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण थी, जिनके पास कोई कौशल या हुनर नहीं था और जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश कर सकें. इस योजना के जरिए मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में संपत्ति निर्माण पर जोर दिया जाता रहा है. जैसे- तालाब, सड़क, सिंचाई व्यवस्था वगैरह को मजबूत करना. पूरे देश में कुल 262 तरह के अलग-अलग काम कराए जाते रहे हैं.

मनरेगा को महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना से प्रेरित माना जाता रहा है. महाराष्ट्र ने इसे 1972-73 में सूखे से राहत के उपाय के तौर पर शुरू किया था. मनरेगा की एक और खासियत रही है कि अगर किसी ने अपना नाम निबंधित कराया है, तो उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है. काम उपलब्ध नहीं होने पर उस व्यक्ति को बोरोजगारी भत्ता दिया जाता है.

नरेगा से मनरेगा तक की यात्रा (ETV Bharat)

मनरेगा के तहत मजदूरी की पूरी राशि केंद्र सरकार जारी करती रही है. प्रशासनिक जिम्मेदारी के अलावा जिन सामानों का इस्तेमाल होता है, उसका खर्च राज्य सरकार वहन करती है. इस समय मनरेगा के तहत करीब 12 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं. मोदी सरकार ने ही साल 2020-21 के जो आंकड़े जारी किए थे, उनके अनुसार उस साल एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये इस योजना के तहत जारी किए गए थे. इसकी वजह थी, कोविड के दौरान ग्रामीण लोगों की आमदनी में भारी गिरावट. उन्हें इस योजना से बड़ी राहत मिली थी.

नए बिल की जरूरत क्यों

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि मनरेगा को बदलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे अनप्रोडक्टिव काम हो रहे थे. उन्होंने कहा कि योजना को लेकर तरह-तरह की शिकायतें आ रही हैं. उनके अनुसार बहुत जगहों पर सिर्फ कागज पर काम हो रहे थे और उसके बदले पैसे उठाए जा रहे थे. उन्होंने कहा कि मनरेगा में 60 प्रतिशत पैसा मजदूरी के लिए और 40 प्रतिशत निर्माण सामग्री के लिए होता था, लेकिन विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में मजदूरी का पूरा पैसा ले लिया जाता था, और सामग्री पर केवल 26 प्रतिशत, तो कई राज्यों में केवल 19-20 प्रतिशत खर्च किया जाता था.

समय-समय पर योजनाओं के बदलते रहे हैं नाम

कृषि मंत्री ने कहा कि देश में 1960-61 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम बनने से लेकर मनरेगा तक समय-समय पर विभिन्न योजनाएं बनती रही हैं और समय के साथ उनमें बदलाव भी होते रहे हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम में पहले महात्मा गांधी का नाम नहीं था और इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले वोटों के कारण कांग्रेस को बापू याद आ गए और उनका नाम जोड़ा गया. योजना को लेकर आंकड़े जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस योजना के जरिए 3210 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया, जबकि कांग्रेस ने 1660 करोड़ श्रमिक दिवस का ही सृजन किया था. इसी तरह से मोदी सरकार के अधीन महिलाओं की भागीदारी 56.73 फीसदी तक हो गई थी, जबकि यूपीए के दौरान यह 48 फीसदी तक थी.

बिल का विरोध क्यों ?