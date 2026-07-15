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भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: रेलवे की उन्नत इंजीनियरिंग का शानदार प्रदर्शन, पर्यावरण के अनुकूल भी

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ेगी. 10 कोच वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Explained India's first Hydrogen-powered train sustainable transportation clean energy carbon emissions
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: रेलवे की उन्नत इंजीनियरिंग का शानदार प्रदर्शन, पर्यावरण के अनुकूल भी (X / @Indianinfoguide)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के रेलवे इतिहास में 17 जुलाई से नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जब हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ना शुरू करेगी. यह सिर्फ एक प्रौद्योगिकी नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.

नवीनतम हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलने वाली यह ट्रेन विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया (electrochemical process) में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बिजली बनाती है, और सिर्फ भाप छोड़ती है. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि यह उपलब्धि डीजल से चलने वाली ट्रेनों का एक स्वच्छ विकल्प देती है, कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और दिखाती है कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक को बदल सकती है.

हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा से शुरू होगी. इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य देश की प्रौद्योगिकी में तरक्की और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद-सोनीपत रेल खंड पर भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेनसेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं.

उन्होंने कहा, "यह परियोजना न केवल भारतीय रेलवे को स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली की ओर ले जाएगी, बल्कि विकसित भारत, हरित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के राष्ट्रीय संकल्प को भी मजबूत करेगी."

सीएम सैनी ने कहा, "ब्रॉड-गेज नेटवर्क पर चलने के लिए डिजाइन की गई यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में से एक होगी. इसमें 10 कोच होंगे, जिसमें दो ड्राइविंग पावर कार और आठ पैसेंजर कोच होंगे. लगभग 2,400 किलोवाट के कुल पावर आउटपुट से लैस, यह ट्रेन भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमताओं और उन्नत इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का एक शानदार प्रदर्शन है."

Explained India's first Hydrogen-powered train sustainable transportation clean energy carbon emissions
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई से जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ेगी (ETV Bharat)

इस प्रोजेक्ट से हरियाणा में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से जुड़े इलाकों में. यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन के आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण के लिए टिकाऊ तरीके का फायदा मिलेगा. बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, व्यापार, निवेश, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

यह प्रोजेक्ट टिकाऊ परिवहन की दिशा में भारतीय रेलवे के सफर में एक महत्वपूर्ण कदम है. जैसे-जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने, देश के लंबे समय के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को समर्थन करने और रेल मोबिलिटी के भविष्य के लिए एक सही फ्यूल के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता दिखाने की उम्मीद है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा कि यह एक तकनीकी उपलब्धि से कहीं ज्यादा है, यह पर्यावरण के लिए जिम्मेदार परिवहन समाधान अपनाने में भारत के आगे बढ़ने के इरादे का संकेत देता है.

पर्यावरण को होने वाले फायदों के अलावा, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प खोज रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि अगर यह पहल सफल रही, तो यह देश भर में हाइड्रोजन-आधारित परिवहन को बढ़ाने के लिए एक मॉडल बन सकती है, जिससे कुशल, कम-उत्सर्जन वाली रेल यात्रा का एक नया दौर शुरू होगा.

हाइड्रोजन ट्रेन में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी
ट्रेन के अंदर, ऑनबोर्ड टैंक में स्टोर हाइड्रोजन को एक फ्यूल सेल में सप्लाई किया जाता है, जहां यह आस-पास की हवा से ली गई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है. यह विद्युत-रासायनिक अभिक्रिया ट्रेन के मोटर को पावर देने के लिए बिजली बनाती है, जिसमें पानी की भाप और गर्मी ही सह-उत्पाद होते हैं. ईंधन दहन पर निर्भर रहने वाले पारंपरिक डीजल लोकोमोटिव के उलट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनें बिना फ्यूल जलाए बिजली बनाती हैं, जो रेल परिवहन के लिए एक अधिक स्वच्छ और ऊर्जा बचाने वाला विकल्प देती हैं.

ट्रेन एक हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम पर चलती है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को उच्च क्षमता वाले लिथियम फेरो-फॉस्फेट (LFP) बैटरी के साथ जोड़ता है. फ्यूल सेल बिजली उत्पादन के मुख्य स्रोत हैं, लेकिन बैटरी त्वरण (Acceleration) के दौरान अतिरिक्त बिजली क्षमता देती हैं और ब्रेक लगाने या ट्रेन के रुकने (idling) पर मिली अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करती हैं. इससे ऊर्जा दक्षता बेहतर होती है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है और समग्र पावर मैनेजमेंट बेहतर होता है.

हाइड्रोजन को ट्रेन की पावर कारों में खास तौर पर डिजाइन किए गए हाई-प्रेशर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है. 350 बार (350 bar) तक कम्प्रेस होने पर, हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से रखा जाता है और जरूरत के हिसाब से फ्यूल सेल्स को सप्लाई किया जाता है, जिससे पूरे सफर में स्वच्छ ऊर्जा का निरंतर और भरोसेमंद स्रोत बना रहता है.

पर्यावरण के अनुकूल
हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें रेल परिवहन के सबसे स्वच्छ तरीकों में से हैं क्योंकि वे फ्यूल जलाकर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से बिजली बनाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रदूषक छोड़ने वाले पुराने डीजल इंजन के उलट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनें अपने सीधे बाय-प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ भाप और गर्मी पैदा करती हैं, जिससे वे पैसेंजर ट्रैवल के लिए एक स्वच्छ विकल्प बन जाती हैं. इसमें देश की आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देने की क्षमता है.

एक और बड़ा फायदा है कम शोर के संचालन. डीजल इंजन की तेज आवाज के विपरीत, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बहुत कम शोर करती हैं, जिससे सफर आरामदायक होता है और रेल पट्टरियों के आस-पास रहने वालों के लिए ध्वनि प्रदूषण कम होता है.

जब ट्रेनें ग्रीन हाइड्रोजन से चलती हैं, तो पर्यावरण को और भी ज्यादा फायदा होता है. यह हाइड्रोजन सोलर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बनता है. ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनें जीवाश्म ईंधन वाले थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली बिजली पर निर्भर हुए बिना चल सकती हैं. ये प्लांट ग्रीनहाउस गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) और सल्फर ऑक्साइड (SOₓ) जैसे प्रदूषक छोड़ते हैं.

डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से बेहतर विकल्प
आम डीजल इंजन के मुकाबले, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें अधिक साफ-सुथरा विकल्प देती हैं. डीजल इंजन जीवाश्म ईंधन के जलने पर निर्भर करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे हानिकारक प्रदूषक हवा में घुलते हैं. इसके उलट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनें एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से बिजली बनाती हैं, जिसमें भाप और गर्मी ही उनके सीधे सह-उत्पाद होते हैं, जिससे स्थानीय वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी आती है.

हाइड्रोजन ट्रेनें आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों से भी अलग होती हैं, जिन्हें अपने रूट पर बड़े ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. हाइड्रोजन को ऑनबोर्ड ले जाने और फ्यूल सेल से बिजली बनाने से, ये ट्रेनें बिना लगातार ओवरहेड तारों के चल सकती हैं, जिससे वे गैर-विद्युतीकृत या दूर के रेल कॉरिडोर के लिए खास तौर पर उपयुक्त हो जाती हैं, जहां विद्युतीकरण महंगा है या व्यवहारिक नहीं हो सकता है.

सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन
जहां जर्मनी और चीन जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें कॉम्पैक्ट 2-3 कोच संरचना में चलाई हैं, वहीं भारतीय रेलवे ने 10-कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की है. यह बड़ी संरचना अधिक यात्री क्षमता को समायोजित करने के लिए डिजाइन की गई है. साथ ही यह दिखाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक की परिचालन जरूरतों के हिसाब से अपनाया जा सकता है.

2600 यात्रियों के बैठने की क्षमता
भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन से यात्री क्षमता में एक नया स्तर निर्धारित होने की उम्मीद है. लगभग 2,600 यात्रियों के बैठने के लिए डिजाइन की गई इस ट्रेन में दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक यात्री ले जाने की क्षमता होने का अनुमान है.

इंजन की शक्ति
हाइड्रोजन ट्रेन को शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका कुल पावर आउटपुट लगभग 3,200 HP (2,400 kW) है, जो इसे दुनिया भर में विकसित की गई सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन में से एक बनाता है. हाई-पावर कॉन्फिगरेशन ट्रेन को अधिक यात्रियों को संभालने में मदद करता है, साथ ही पूरे रेलवे नेटवर्क में कुशल और भरोसेमंद परिचालन बनाए रखता है. यह 400kW क्षमता वाले फ्यूल सेल के साथ सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन में से एक है.

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