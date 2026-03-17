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Explainer: शिवेश राम को 30 वोट, एडी सिंह को 37 वोट, फिर कैसे हुई NDA उम्मीदवार की जीत?

बिहार राज्यसभा चुनाव में NDA उम्मीदवार शिवेश राम को सिर्फ 30 वोट मिले, फिर भी वो जीत गए, जानिए कैसे?. पढ़ें

shivesh ram won with 30 vote
कैसे जीत गए एनडीए के शिवेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 1:41 PM IST

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पटना: बिहार राज्यसभा की पांच सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं. हालांकि विपक्ष ने परिणाम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं. विपक्ष का कहना है कि ज्यादा वोट मिलने बाद भी एडी सिंह (37 वोट) कैसे हार गए?, जबकि एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम को सिर्फ 30 वोट मिले.

सिर्फ 30 वोट, फिर कैसे जीत गए एनडीए के शिवेश? : ऐसे में सवाल यह है कि बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पांचवें उम्मीदवार कम वोट पाकर भी कैसे जीत गए?. बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह (पोलिंग एजेंट) ने वोटिंग काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए कहा कि,

  • कुल 243 विधानसभा सदस्यों में से 239 विधायकों ने अपना वोट डाला.
  • एनडीए उम्मीदवार नीतीश कुमार और नितिन नबीन को 44-44 वोट प्राप्त हुए.
  • एनडीए के तीसरे उम्मीदवार उपेन्द्र कुशवाहा को 42 वोट मिले.
  • चौथे उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर को भी 42 वोट प्राप्त हुए.
  • एनडीए के पांचवें उम्मीदवार शिवेश कुमार को 30 वोट प्राप्त हुए.
  • जबकि, महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को 37 वोट मिले.

SVT सिस्टम ने बदला चुनाव परिणाम : पोलिंग एजेंट के मुताबिक, महागठबंधन के उम्मीदर एडी सिंह को जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी. लेकिन 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला, जिससे नंबर घट कर 40 हो गया. ऐसे में जिन उम्मीदवार को 40 या इससे ज्यादा विधायकों ने वोट डाला, वे चुनाव जीत गए. एडी सिंह 40 का नंबर हासिल नहीं कर पाए. ऐसे में एसवीटी सिस्टम (सिंगल ट्रांसफरेबल वोट) के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी. इसी आधार पर एनडीए के पांचों उम्मीदवार जीत गए.

राणा रणधीर सिंह, विधायक, बीजेपी (ETV Bharat)

''एक वोट का वैल्यू 100 वोट के बराबर होता है. 243 वोट पड़ते तो कुल वोट का वैल्यू 24,300 होता. 4 लोग अब्सेंट हो गए, ऐसे में 239 यानी 23,900 पर पूरी मतगणना हुई. गिनती में एनडीए के 202 सदस्यों की दूसरी वरीयता, जिन्होंने शिवेश राम को दिया था. ऐसे में दूसरी वरीयता के मतों की गणना के बाद शिवेश कुमार को सर्वाधिक मत आ गए.'' - राणा रणधीर सिंह, विधायक, बीजेपी

30 से 40 तक ऐसे पहुंचे शिवेश कुमार: बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह ने बताया कि, यहां एनडीए के पांचवें उम्मीदवार शिवेश राम दूसरी वरीयता के आधार पर चुनाव जीत गए. दरअसल, शिवेश कुमार को नितिन नबीन के 4 वोट, नीतीश कुमार के 4 वोट, रामनाथ ठाकुर और उपेन्द्र कुशवाहा के 2 वोट मिल गए, और इस तरह उनके वोट 42 हो गए. एसटीवी सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत शिवेश राम जीत गए और महागठबंधन के एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा.

shivesh ram won with 30 vote
क्या है नियम? (ETV Bharat)

''जीत के लिए 41 वोट चाहिए था, 4 लोग नहीं आए, जो घटकर 40 हो गए. ऐसे में एसटीवी सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के नियमों के अनुसार, एनडीए के सभी प्रत्याशियों का बढ़ा हुआ वोट शिवेश राम को ट्रांसफर हो गया, उनका वोट 42 हो गया और वो जीत गए.'' - राणा रणधीर सिंह, विधायक, बीजेपी

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शिवेश राम और प्रेम कुमार (ETV Bharat)

क्या होता है एसटीवी सिस्टम? : बिहार राज्यसभा चुनाव में एसटीवी सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से पूरा समीकरण पलट गया. एसटीवी सिस्टम के तहत मतदाता रैंक के अनुसार (पसंद) वोट डालते हैं. उनके पास (मतदाताओं) उम्मीदवारों को चुनने का विकल्प होता हैं, और यदि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, तो उनका वोट उनकी पसंद के अनुसार ट्रांसफर किया जा सकता है, ताकि उनका वोट अभी भी गिना जा सके.

आरजेडी प्रत्याशी एडी सिंह ने क्या कहा? : महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह ने कहा, बड़ी विचित्र बात है हम जीतकर हार गए हैं. हमारे पास पर्याप्त विधायक थे, हॉर्स ट्रेडिंग (राजनीतिक सौदेबाजी) हुई है. चार विधायक नहीं पहुंचे हैं. वो हमारे गठबंधन के थे वो जहां भी चले गए इसलिए जीत नहीं पाए. एक सवाल पर कहा कि जब सारे कैंडिडेट ने वोट दे दिया है तो हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे?.

'धोखा नहीं देते तो हमारी जीत तय थी - तेजस्वी : बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की हार पर कहा कि, आज सुनने में आया है कि यह केवल बिहार में ही नहीं, कई राज्यों में ऐसा किया गया है. अगर कुछ लोग धोखा नहीं दिए होते तो हमारी जीत तय थी. बीजेपी का 'चाल, चरित्र और चेहरा' हमेशा से ही छल, कपट, धनबल और मशीन तंत्र, सत्ता तंत्र का दुरुपयोग का रहा है.

''महागठबंधन के पास शुरुआत में मजबूत बढ़त थी. पहले से ही तय था कि पांचवें प्रत्याशी के लिए हमारे पास छह और एनडीए के पास तीन वोट कम थे. इसके बाद भी हमने लड़ना पसंद किया, न कि उनके सामने झुकना. उनकी जो विचारधारा है उससे हमेशा हम लड़ना पसंद करेंगे.'' - तेजस्वी यादव, नेता, विपक्ष

shivesh ram won with 30 vote
तेजस्वी यादव और एडी सिंह (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायकों के वोट न करने के पीछे क्या वजह? : बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट नहीं किया. इसमें तीन विधायक सहयोगी दल कांग्रेस के हैं और एक विधायक RJD के हैं. इसी बीच बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगाया है. विधायकों के न पहुंचने पर उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

कांग्रेस नेता ने सत्तपक्ष पर क्या आरोप लगाए : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हमारे विधायकों पर सत्तापक्ष की ओर से कहीं न कहीं दबाव बनाया गया था इसलिए वह वोट देने से वंचित रह गए. हो सकता है कि इसके पीछे जिला प्रशासन का भी प्रभाव रहा हो, सरकार का दबाव रहा हो. डराने, धमकाने या अपहरण कर लेने वाला दबाव हो सकता है.

''एक तरह से हमारे विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया. कुछ दिन पहले एक विधायक हमारे पास आए थे और लगातार हम लोग संपर्क में थे. 13 तारीख की रात तक हमने छहों विधायक से बात की. 13 तारीख के बाद से हमें शंका होने लगी. कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया." - राजेश राम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

कांग्रेस के इन विधायकों ने नहीं डाला वोट : बिहार राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों ने वोट नहीं डाला उनमें, वाल्मीकि नगर सीट से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी से विधायक मनोहर प्रसाद शामिल है.

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