'विदेशी बंदरगाहों पर खत्म हो जाएगी भारत की निर्भरता', ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जानें सबकुछ

नई दिल्ली : लंबे इंतजार के बाद ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी दे दी. ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को रणनीतिक रूप से देश के लिए काफी अहम बताया है. एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 40 फीसदी तेल टैंकर ग्रेट निकोबार के हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरते हैं. एनजीटी की छह सदस्यीय विशेष पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि उसे "हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं" मिला, क्योंकि परियोजना की पर्यावरण मंजूरी में "पर्याप्त सुरक्षा उपाय" थे.

प्रोजेक्ट की लागत 90 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट गलाथिया खाड़ी के पास है. परियोजना लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है. यह इस द्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 18 फीसदी है. यह बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर के इलाके को कवर करता है.

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं यह प्रोजेक्ट

निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है. यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री परिवहन मार्गों में से एक है. गलाथिया खाड़ी में विशाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का निर्माण करके भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है. साथ ही भारत, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है. अगर भारत ने इसे विकसित कर लिया, तो वह इस क्षेत्र में इन दोनों बंदरगाहों को टक्कर दे सकेगा.

इस समय भारत का लगभग 75 फीसदी ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर है. ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है- एक जहाज से दूसरे जहाज में माल का स्थानान्तरण. दुनिया के बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने के लिए बंदरगाह जितने गहरे होने चाहिए, भारत के पास वैसा बंदरगाह नहीं है. इसलिए भारत कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट क्लैंग(मलेशिया), दुबई पर निर्भर है. इससे न सिर्फ माल की लागत बढ़ती है, बल्कि समय भी अधिक लगता है और राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है.

गलाथिया खाड़ी प्राकृतिक रूप से बिना किसी महंगे ड्रेजिंग के आवश्यक 20 मीटर की गहराई प्रदान करती है. साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन से महज 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है. केरल का विझिंजम बंदरगाह भी इसी श्रेणी में आता है.

परियोजना के बारे में प्रमुख जानकारी

परियोजना के बारे में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार इसमें एक एकीकृत नगर-राज्य (इंटेगरेटेड सिटी-स्टेट) की स्थापना की जाएगी. डिजाइन सिविल और मिलिट्री दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेगा. इसका मुख्य आकर्षण गलाथिया खाड़ी में स्थित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है. खाड़ी की प्राकृतिक गहराई बड़े कंटेनर जहाजों के लिए आदर्श है. इस समय डॉकिंग के लिए कोलंबो, सिंगापुर या क्लांग की सेवा ली जाती है. सरकार का कहना है कि यह टर्मिनल 14.2 मिलियन टीईयू कार्गो का संचालन करेगा, जिससे ट्रांसशिपमेंट राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होगा.

हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व

भारत ने यह कदम भू-राजनीति और आर्थिक कारणों की वजह से उठाया है. यह मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित है. यह एक संकरा समुद्री मार्ग है. विश्व का लगभग 40 फीसदी व्यापार यहां होकर गुजरता है. चीन की ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है. अगर कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, तो भारत की मजबूत सैन्य उपस्थिति परिस्थितियों को अपने काबू में कर सकता है.

सरकार के अनुसार यहां का हवाई अड्डा हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और रसद के लिए एक अग्रिम आधार का काम करेगा. यह एक सिविल और मिलिट्री, दोहरे इस्तेमाल वाला रणनीतिक एयरपोर्ट है. यह चौबीसों घंटे सातों दिन परिचालन में रहेगा और अपने चरम समय में प्रति घंटे 4,000 यात्रियों को संभाल सकेगा.

टाउनशिप का विकास जरूरी