'विदेशी बंदरगाहों पर खत्म हो जाएगी भारत की निर्भरता', ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जानें सबकुछ
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत को मिलेगा बड़ा रणनीतिक फायदा. चीन का काउंटर संभव.
Published : February 17, 2026 at 6:35 PM IST
नई दिल्ली : लंबे इंतजार के बाद ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी दे दी. ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को रणनीतिक रूप से देश के लिए काफी अहम बताया है. एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 40 फीसदी तेल टैंकर ग्रेट निकोबार के हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरते हैं. एनजीटी की छह सदस्यीय विशेष पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि उसे "हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं" मिला, क्योंकि परियोजना की पर्यावरण मंजूरी में "पर्याप्त सुरक्षा उपाय" थे.
प्रोजेक्ट की लागत 90 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट गलाथिया खाड़ी के पास है. परियोजना लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है. यह इस द्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 18 फीसदी है. यह बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर के इलाके को कवर करता है.
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं यह प्रोजेक्ट
निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है. यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री परिवहन मार्गों में से एक है. गलाथिया खाड़ी में विशाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का निर्माण करके भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है. साथ ही भारत, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है. अगर भारत ने इसे विकसित कर लिया, तो वह इस क्षेत्र में इन दोनों बंदरगाहों को टक्कर दे सकेगा.
इस समय भारत का लगभग 75 फीसदी ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर है. ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है- एक जहाज से दूसरे जहाज में माल का स्थानान्तरण. दुनिया के बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने के लिए बंदरगाह जितने गहरे होने चाहिए, भारत के पास वैसा बंदरगाह नहीं है. इसलिए भारत कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट क्लैंग(मलेशिया), दुबई पर निर्भर है. इससे न सिर्फ माल की लागत बढ़ती है, बल्कि समय भी अधिक लगता है और राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है.
गलाथिया खाड़ी प्राकृतिक रूप से बिना किसी महंगे ड्रेजिंग के आवश्यक 20 मीटर की गहराई प्रदान करती है. साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन से महज 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है. केरल का विझिंजम बंदरगाह भी इसी श्रेणी में आता है.
परियोजना के बारे में प्रमुख जानकारी
परियोजना के बारे में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार इसमें एक एकीकृत नगर-राज्य (इंटेगरेटेड सिटी-स्टेट) की स्थापना की जाएगी. डिजाइन सिविल और मिलिट्री दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेगा. इसका मुख्य आकर्षण गलाथिया खाड़ी में स्थित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है. खाड़ी की प्राकृतिक गहराई बड़े कंटेनर जहाजों के लिए आदर्श है. इस समय डॉकिंग के लिए कोलंबो, सिंगापुर या क्लांग की सेवा ली जाती है. सरकार का कहना है कि यह टर्मिनल 14.2 मिलियन टीईयू कार्गो का संचालन करेगा, जिससे ट्रांसशिपमेंट राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होगा.
हिंद महासागर में रणनीतिक महत्व
भारत ने यह कदम भू-राजनीति और आर्थिक कारणों की वजह से उठाया है. यह मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित है. यह एक संकरा समुद्री मार्ग है. विश्व का लगभग 40 फीसदी व्यापार यहां होकर गुजरता है. चीन की ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है. अगर कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, तो भारत की मजबूत सैन्य उपस्थिति परिस्थितियों को अपने काबू में कर सकता है.
सरकार के अनुसार यहां का हवाई अड्डा हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और रसद के लिए एक अग्रिम आधार का काम करेगा. यह एक सिविल और मिलिट्री, दोहरे इस्तेमाल वाला रणनीतिक एयरपोर्ट है. यह चौबीसों घंटे सातों दिन परिचालन में रहेगा और अपने चरम समय में प्रति घंटे 4,000 यात्रियों को संभाल सकेगा.
टाउनशिप का विकास जरूरी
प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण पहलू है - नई टाउनशिप. सरकार के अनुमान के अनुसार अगले 30 सालों में यहां की स्थानीय आबादी 3.5 लाख के आसपास पहुंच सकती है. ऐसे में यहां पर इन्फ्रस्ट्राक्चर का निर्माण जरूरी है. टाउनशिप में औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र शामिल होंगे और यह रेनफॉरेस्ट के एक बड़े हिस्से का शहरीकरण करेगी. इस ढांचे को 450 मेगावाट क्षमता वाले नए गैस और सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र से बिजली मिलेगी.
क्यों उठ रहा है विवाद
ग्रेट निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी छोर है. यह पृथ्वी पर सबसे प्राचीन और पृथक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है. यहां पर शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों वास करती हैं. कई लोगों ने आरोप लगाया है कि निकोबार जनजातीय परिषद इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं. यहां के जंगल निकोबार मेगापोड और निकोबार ट्री श्रू का एकमात्र निवास स्थान हैं.
परियोजना को लेकर विवाद का मुख्य कारण इसकी गति भी रही है. आरोप है कि सरकार ने बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी. उनके अनुसार साल 2021 में नीति आयोग ने ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म एईकॉम को प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा. मार्च 2022 में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के लिए संदर्भ की शर्तें तय की गईं. नवंबर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को स्थानांतरित करने के लिए प्रथम चरण की मंजूरी प्रदान की. कुछ दिनों बाद ही अंतिम मंजूरी भी दे दी गई.
यूनेस्को जैवमंडल अभ्यारण्य और आदिवासी अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों को गैर-अधिसूचित करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. गलाथिया खाड़ी लेदरबैक कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान है. लेकिन प्रोजेक्ट की वजह से उनका आवास प्रभावित हो सकता है. टाउनशिप और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अनुमानित 9.64 लाख पेड़ काटे जाएंगे.
परियोजना से 20,000 से अधिक प्रवाल कॉलोनियों पर असर पड़ने का खतरा है. हालांकि, सरकार ने इन प्रवाल को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है. लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है.
कांग्रेस ने प्रोजेक्ट का किया विरोध
कांग्रेस ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी दिए जाने को "बेहद निराशाजनक" करार देते हुए सोमवार को कहा कि इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि इस परियोजना के "विनाशकारी पारिस्थितिकीय प्रभाव" होंगे.
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय बेहद निराशाजनक है. इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस परियोजना के विनाशकारी पारिस्थितिकीय प्रभाव होंगे. इसकी मंजूरी की शर्तें, जिनका एनजीटी संदर्भ देता है, इन दीर्घकालिक परिणामों से निपटने के लिए कुछ नहीं करेंगी. हालांकि, यह मामला अब भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जो अब आशा की एकमात्र किरण है."
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, "मैंने इस परियोजना पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पत्रों का आदान-प्रदान किया है."
