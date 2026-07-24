Explainer : क्या एफसीआरए बिल ने सीजेपी के आंदोलन को हवा दी, इसको लेकर सरकार क्यों है गंभीर ?
एनजीओ को विदेशी चंदा लेने में बरतनी होगी पारदर्शिता, अन्यथा रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द. समझें एफसीआरए.
Published : July 24, 2026 at 5:38 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है. उनके समर्थन का दायरा धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बढ़ रहा है. विपक्षी पार्टियां खुलकर उनका समर्थन कर रही हैं. बहुत सारे छात्र संगठन भी उनके पीछे खड़े हो गए हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर लोग उनके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं. ऐसे में आंदोलन का क्या होगा, क्या सरकार उनकी मांगों को मानेगी, इस पर व्यापक बहस जारी है. इस बीच बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि विरोध के पीछे एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010) एक बड़ी वजह हो सकती है. दरअसल, मोदी सरकार ने संसद के वर्तमान सत्र में एफसीआरए कानून में संशोधन करने का फैसला किया है. अगर संशोधन पारित हो जाता है, तो बहुत सारे एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है. क्या है यह अधिनियम और क्या वाकई में एनजीओ के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्या विदेशी साजिश रची जा रही है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं.
क्या है यह एफसीआरए विधेयक
एफसीआरए का मतलब - फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट है. हिंदी में इसे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है. यह कानून यह तय करता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, संगठन, एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनियां - भारत के बाहर से भेजे गए पैसे, सिक्योरिटी या सामान - कैसे प्राप्त कर सकती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं. इसे गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है. कानून मूल रूप से यूपीए सरकार के समय 2010 में बना था. यूपीए सरकार ने ही 2011 में इसे नोटिफाई किया था. तब से इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं. अब एक बार से मोदी सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है.
संशोधित विधेयक का उद्देश्य सरकार को यह अधिकार देना है कि यदि गैर सरकारी संगठन एफसीआरए पंजीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है. केंद्र सरकार का कहना है कि ये संशोधन कानूनी खामियों को दूर करने के लिए है. जवाबदेही में सुधार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के उद्देश्य से संशोधन किए जा रहे हैं, न कि किसी विशिष्ट समुदाय या संगठन को लक्षित करने के लिए.
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार संशोधन के जरिए कामकाज में मौजूद कमियों को दूर करना, स्पष्टता बढ़ाना, न्यायिक समीक्षा, अपील की व्यवस्था करना और दंड के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना शामिल है.
एफसीआरए का मुख्य काम
- - यह तय करता है कि कौन विदेशी योगदान ले सकता है और किन शर्तों पर.
- - यह बताता है कि उस पैसे को कैसे लिया जाना चाहिए, उसका हिसाब-किताब कैसे रखना चाहिए और उसकी रिपोर्ट कैसे देनी चाहिए.
- - यह विदेशी फंडिंग वाली कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगाता है जिनसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है.
- - यह भारत में विदेशी योगदान लेने की इच्छा रखने वाले हर संगठन के लिए नियमों पर आधारित एक स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है.
क्या संशोधन जरूरी है, क्या है सरकार का पक्ष
सरकार के अनुसार कानून का उद्देश्य सीमित है. वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेशी फंड (दान) का उपयोग निर्धारित धर्मार्थ और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए. पैसा कहां से आ रहा है और किस काम के लिए लगाया जा रहा है, इसकी निगरानी की जाएगी. जो भी संगठन विदेश से धन प्राप्त करता है, उनमें न सिर्फ पारदर्शिता की जरूरत है, बल्कि उन्हें उस धन के प्रति जवाबदेह भी बनना होगा. इसलिए उनकी निगरानी आवश्यक है.
सरकार का कहना है कि कई बार फंडिंग के सोर्स और उसके जरिए होने वाले कार्यों को लेकर कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाता है. उनका जटिल फाइनेंस नेटवर्क पेंचीदा होता है. यानी फंड को कई लेयर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है. ऐसी स्थिति में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस फंड के जरिए कौन सा काम हो रहा है. सरकार को जवाबदेही और धन के दुरुपयोग को लेकर सबसे अधिक चिंता है.
साल 2020 में भी एफसीआरए कानून में संशोधन किया गया था. तब प्रशासनिक व्यय की सीमा को विदेशी योगदान के 50 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया था. साथ ही विदेशी दान को नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक में निर्दिष्ट एफसीआरए खाते के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया.
सरकार का कहना है कि विदेशी दान का दुरुपयोग न हो या उनका उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए न किया जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए उनकी निगरानी आवश्यक है.
एफसीआरए के कथित उल्लंघन के आरोप में सरकार ने कई संगठनों पर कार्रवाई भी की है. इनमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ऑक्सफैम इंडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जैसे दिग्गज संस्थाओं के नाम शामिल हैं.
सरकार ने एफसीआरए प्रतिबंधों को यह दावा करके उचित ठहराने की कोशिश की है कि वे वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन निगरानी संस्था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के मानकों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हैं.
कानून में मुख्य प्रावधान
- जो भी संगठन विदेश से पैसा प्राप्त करेगा, उन्हें एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की स्थिति और विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्तियों की जानकारी देनी आवश्यक होगी.
- यदि किसी संगठन का पंजीकरण समाप्त हो जाता है, उसे सरेंडर कर दिया जाता है, या रद्द कर दिया जाता है या नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो उसका एफसीआरए प्रमाणपत्र समाप्त हो जाएगा.
- सरकार एक डेजिनेटेड ऑथरिटी की नियुक्ति करेगी और वह आपके संस्थान को मिलने वाले विदेशी फंडिंग के प्रबंधन और निपटान की देखरेख करेगा. इनमें स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं जैसी संपत्तियां और संस्थान शामिल हो सकते हैं.
- सरकार का कहना है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद विदेशी योगदान से निर्मित संपत्तियों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए निगरानी आवश्यक है.
- इस बिल में समय-सीमा और दंड से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.
- एमनेस्टी डॉट ओरजी के अनुसार नए नियम लगभग 16,200 संगठनों पर लागू होते हैं, जिनके पास वर्तमान में एफसीआरए लाइसेंस है, और उन सभी गैर-लाभकारी संगठनों पर भी जो भविष्य में आवेदन करना चाहते हैं. मौजूदा गैर-लाभकारी संगठनों को अब अपने पंजीकरण को एक अधिक सख्त ढांचे के अनुरूप करने के लिए एक वर्ष की समय सीमा दी गई है, अन्यथा वे अपना काम पूरी तरह से करने की क्षमता खो सकते हैं.
क्यों हो रहा है संशोधन का विरोध, क्या कहती हैं विपक्षी पार्टियां
सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए विदेशी वित्त पोषित संस्थानों पर अपनी शक्तियों का विस्तार करेगी. विदेशी वित्तपोषित संगठनों को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए और किसी संगठन के एफसीआरए पंजीकरण रद्द होने पर सरकार के पास क्या अधिकार होने चाहिए, इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए.
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं पर अत्यधिक कार्यकारी नियंत्रण हो सकता है.
भारत के सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं प्रभावित होंगी.
एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने या नवीनीकरण न करने और विदेशी वित्त पोषण प्राप्त करने वाले संगठनों की संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित हैं.
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बहुत सारे चर्च, गैर-सरकारी संगठन और कल्याणकारी संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि वे विदेशी चंदे पर निर्भर हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनका एफसीआरए सर्टिफिकेट रेन्यू नहीं हुआ, तो वे क्या करेंगे, खासकर जो उत्तर-पूर्व इलाके में कार्यरत हैं.
उन्होंने कहा कि इस बिल की आड़ में सरकार अल्पसंख्यक समुदायों, संस्थानों को टारगेट कर रही है, जो कि या तो स्कूल चलाते हैं या फिर अस्पताल की सेवा प्रदान करते हैं.
क्या दूसरे देशों में भी इस तरह के कानून का प्रावधान है ?
- संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (एफएआरए) लागू है. आपराधिक और दीवानी दंड का प्रावधान. रिकॉर्ड की जांच की जाती है. हाल ही में इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है.
- ब्रिटेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत विदेशी प्रभाव पंजीकरण योजना शुरू की है. 2 साल तक की जेल (राजनीतिक प्रभाव वाला स्तर) या 5 साल (एन्हांस्ड स्तर).
- कनाडा में भी कानून लागू है. प्रशासनिक जुर्माना और गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान.
- यूरोपीय देशों ने भी विदेशी वित्त पोषित लॉबिंग और विदेशी प्रभाव अभियानों की जांच को और सख्त किया है.
पश्चिमी देश इस तरह के मामलों में मुख्य रूप से डिस्क्लोजर बेस्ड सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं. इनमें विदेशी संस्थाओं की ओर से कार्य करने वाले संगठनों को सार्वजनिक रूप से पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है.
इन देशों में भी चुनाव के दौरान बाहरी हस्तक्षेप की शिकायतें आई हैं. अमेरिका का उदाहरण सबको पता है. ट्रंप खुद कई मौकों पर इसके बारे में बता चुके हैं. साथ ही साइबर ऑपरेशन और सेक्रेट लॉबिंग के आरोप लगते रहे हैं. यही वजह है कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की सरकारों को राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने वाले कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है.
क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत आप संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं. आप अपने संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हैं. संगठनों को विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन सहित संसाधनों की खोज करने, प्राप्त करने और उनका उपयोग करने का अधिकार शामिल है. यह अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुच्छेद 22 द्वारा संरक्षित है. भारत इसका सदस्य देश है. साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाई गई मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुच्छेद 13 द्वारा भी संरक्षित है.
एक रिपोर्ट के अनुसार ईसाई धर्म परिवर्तन और एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के आरोप में अमेरिका के इवेंजेलिकल ग्रुप 'द टिमोथी इनिशिएटिव' और 6 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ईडी की जांच में आरोप है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बिना 1,000 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए ₹92.55 करोड़ का अवैध लेन-देन किया गया. बड़ी मात्रा में कैश निकालने का पता चला है, जिसमें नक्सल-प्रभावित छत्तीसगढ़ के इलाकों में चर्च-स्थापना गतिविधियों से जुड़े ₹6.34 करोड़ भी शामिल हैं.
अंतरराष्ट्रीय कानून पर भारत की राय
भारत का साफ-साफ कहना है कि उनके यहां फॉरेन फिलेंथ्रोपी का स्वागत है. लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है कि विदेशी धन का उपयोग ऐसे तरीकों से न किया जाए जो सार्वजनिक व्यवस्था, रणनीतिक हितों या नीति निर्माण को कमजोर करते हों.
एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के आरोप में अमेरिका के इवेंजेलिकल ग्रुप 'द टिमोथी इनिशिएटिव' और छह लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ईडी की जांच में आरोप है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बिना 1,000 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए ₹92.55 करोड़ का अवैध लेन-देन किया गया. बड़ी मात्रा में कैश निकालने का पता चला है, जिसमें नक्सल-प्रभावित छत्तीसगढ़ के इलाकों में चर्च-स्थापना गतिविधियों से जुड़े ₹6.34 करोड़ भी शामिल हैं. यह एक आरोप है. इस पर जांच जारी है.
क्या कहते हैं जानकार
"भाजपा का समर्थन करने वाले एक धार्मिक संगठन (बाबा बागेश्वर धाम) को एफसीआरए मंजूरी मिल जाती है, लेकिन भाजपा का विरोध करने वाले जन-सेवा या मानवाधिकार संगठनों को एफसीआरए मंजूरी नहीं दी जाएगी." - वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण
"ईसाई समुदाय को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमारी सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमारा प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल सिर्फ अच्छे एनजीओ की मदद और समर्थन करेगा. बिल सिर्फ उन गैर-कानूनी संगठनों को निशाना बनाएगा जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो गलत कामों के लिए गैर-कानूनी तरीके से फंड दे रहे हैं. इसलिए अच्छे संगठनों को, खासकर ईसाई संगठनों को, चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं उन्हें पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इससे असली संगठनों को कोई नुकसान नहीं होगा." - केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
"एफसीआरए भारत का घरेलू कानून है. भारत में मिशनरी कामों के लिए विदेशी फंडिंग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. हिंदू धर्म धर्म-परिवर्तन में विश्वास नहीं करता है. भारत में यह सबसे बड़ा धर्म है. मुख्य रूप से हिंदुओं का ही धर्म-परिवर्तन कराया जाता है. यह बहुसंख्यक धर्म पर एक तरह का हमला है. हमें इस बात पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए और अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के दखल को नकार देना चाहिए. भारत में ईसाई लॉबी को बढ़ावा देने की कोशिश करके अमेरिका धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर रहा है." - पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल
एफसीआरए को लेकर मिथक और सच्चाई
सवाल - एफसीआरए क्या है ?
एफसीआरए का मतलब - फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट है. इसे गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है. कानून यह तय करता है कि भारतीय व्यक्ति, संगठन, एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनियां भारत के बाहर से भेजे गए पैसे, सिक्योरिटी या सामान कैसे प्राप्त कर सकती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं.
सवाल - क्या एफसीआरए किसी भी एनजीओ को चंदा लेने से रोकता है ?
जवाब - नहीं, यह किसी भी एनजीओ को चंदा प्राप्त करने से नहीं रोकता है. यह विदेशी चंदा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन और जानकारी देने की शर्त रखता है. यही तरीका दूसरे देश भी अपनाते हैं, जैसे- एफएआरए, एफआईटीएस, एफआईआरएस और एफआईटीएए वगैरह.
इनमें से किसी को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोक या बैन नहीं माना जाता है. वर्ष 2024-25 में, लगभग 16,200 संस्थाएं सक्रिय रूप से रजिस्टर्ड थीं और उन्हें विदेशी चंदे के तौर पर करीब 22,963 करोड़ रुपये मिले. यह किसी भी तरह से रोक या पाबंदी जैसा नहीं है.
सवाल - क्या एफसीआरए किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाता है ?
जवाब - यह कानून धर्म, समुदाय या विचारधारा से परे सभी संगठनों पर समान रूप से लागू होता है. सभी धर्मों के संगठनों द्वारा की जाने वाली आस्था-आधारित कल्याणकारी गतिविधियां- जिनमें धार्मिक शिक्षा, पूजा-स्थलों का रखरखाव और धर्मार्थ कार्य शामिल हैं - विदेशी फंडिंग पाने के लिए योग्य बनी हुई हैं.
सवाल - क्या एफसीआरए का मकसद सिर्फ एनजीओ और धार्मिक संगठन हैं ?
जवाब - नहीं ऐसा नहीं है. दुनिया भर में मौजूद ऐसे ही कानूनों में लॉबिस्ट, पीआर फर्म, थिंक टैंक, यूनिवर्सिटी और कंपनियां शामिल होती हैं—यानी कोई भी जो किसी विदेशी संस्था के कहने पर काम कर रहा हो, चाहे वह किसी भी सेक्टर से जुड़ा हो.
सवाल - क्या एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने का हमेशा यह मतलब होता है कि संगठन ने कुछ गलत किया है ?
जवाब - जरूरी नहीं. रजिस्ट्रेशन रद्द होने या रिन्यू न होने के कई मामले प्रशासनिक कारणों से होते हैं, जैसे सालाना रिटर्न न भरना, समय सीमा खत्म होने से पहले रिन्यू न कराना, या तय किए गए अकाउंट्स को ठीक से न रखना. रजिस्ट्रेशन रद्द करने के किसी भी फैसले की समीक्षा करने का पूरा अधिकार अदालतों के पास है.
महत्वपूर्ण - एफसीआरए-रजिस्टर संस्था भारत की सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है. मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार, भारत में काम कर रहे सभी एनजीओ में से एफसीआरए-रजिस्टर्ड संस्थाएं बहुत कम हैं (कई लाख पंजीकृत एनजीओ के संगठन एफसीआरए में लगभग 16,200 संस्थाएं हैं). यह कानून विशेष रूप से विदेशी फंडिंग वाले चैनल को लक्षित करता है, न कि पूरी तरह से सिविल सोसाइटी को.
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