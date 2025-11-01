Explained: वाहन चालकों के लिए KYV अनिवार्य, अधूरा रहने पर भारी जुर्माना, जानें कौन होंगे प्रभावित
एनएचएआई ने FASTag केवाईवी प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिसके तहत सत्यापन के लिए केवल सामने से वाहन की तस्वीर की आवश्यकता होगी.
Published : November 1, 2025 at 8:10 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: पूरे भारत में वाहन मालिकों को टोल प्लाजा पर अपने FASTag का इस्तेमाल जारी रखने के लिए अब अपने वाहन को जानें (KYV) सत्यापन से गुजरना होगा. यह सत्यापन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने संकेत दिया है कि इन बदलावों से डिजिटल टोल संग्रह प्रणाली और मजबूत होगी, दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी. हालांकि, कई वाहन चालक इससे खुश नहीं हैं और उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यह सिर्फ नौकरशाही का एक और झंझट है.
इसलिए वाहन मालिको को यह जानना जरूरी है कि केवाईवी क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, नए दिशानिर्देशों में क्या बदलाव हुए हैं, तथा उपयोगकर्ता इस प्रणाली को कैसे पूरा करता है.
Know Your Vehicle क्या है?
अपने वाहन को जानें (KYV) प्रक्रिया एनएचएआई की सहायक कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) द्वारा बनाई गई एक सत्यापन प्रणाली है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक फास्टैग सही वाहन से जुड़ा हुआ है. दूसरे शब्दों में, केवाईवी एक "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) प्रक्रिया है, लेकिन वाहनों के लिए. वाहन मालिकों को स्वामित्व (ownership) सत्यापित करने और धोखाधड़ी से बचने के लिए दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिनमें मुख्य रूप से वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और विंडशील्ड पर लगे FASTag की तस्वीर शामिल है.
KYV सत्यापन 3 साल की अवधि के लिए वैध है, जिसके बाद फास्टैग को सक्रिय और अनुपालन योग्य बनाए रखने के लिए दोबारा केवाईसी की आवश्यकता होगी.
KYV की जरूरत क्यों हुई
यह बदलाव FASTag तकनीक के लागू होने के बाद से इसके बढ़ते दुरुपयोग का नतीजा है. अधिकारियों को कई खामियां मिलीं जिनका मोटर चालक और ट्रांसपोर्टर दुरुपयोग कर रहे थे. जिनमें शामिल हैं:
- ढीले फास्टैग का उपयोग करना, जो उनके बटुए में रखे हुए थे तथा वाहन के विंडशील्ड पर नहीं चिपके थे.
- एक ही फास्टैग का कई वाहनों पर उपयोग करना.
- कम टोल दर का भुगतान करने के लिए ट्रकों पर कार वाला FASTag लगाना
- टैग वाहन असाइनमेंट को अपडेट करने के लिए फास्टैग के डेवलपर को सूचित किए बिना वाहनों को बेचना या स्थानांतरित करना.
इन कारनामों ने न सिर्फ टोल संग्रह को वैध तरीके से हटाकर, शोषण करने वाले तरीके की ओर मोड़ दिया. इन कारनामों के कारण राजस्व हानि (लीकेज) हुई और भारत की तेजी से डिजिटल होती टोल प्रणाली में डेटा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा. NHAI का कहना है कि KYV का लक्ष्य "फास्टैग पारिस्थितिकी तंत्र को साफ-सुथरा" बनाना और एक वाहन, एक टैग (OVOT) शासनादेश के साथ तालमेल बिठाना है, जिसे 31 अक्टूबर, 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है. दोनों नीतियां मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक वाहन में सिर्फ एक ही सक्रिय फास्टैग सही ढंग से जुड़ा हो.
संशोधित केवाईवी नियमों में बदलाव
वाहन मालिकों को राहत देते हुए, एनएचएआई ने हाल ही में तकनीकी गड़बड़ियों और कठिन अपलोड आवश्यकताओं के बारे में व्यापक शिकायतों के बाद केवाईवी प्रक्रिया को सरल बना दिया है.
आईएचएमसीएल द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों में कई प्रमुख बदलाव शामिल हैं:
अब एक से ज्यादा फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं: कार, जीप या वैन चलाने वाले वाहन चालकों को अब अपने वाहन की साइड-व्यू तस्वीरें देने की जरूरत नहीं है. अब केवल सामने की एक तस्वीर ही जरूरी है जिसमें नंबर प्लेट और FASTag साफ दिखाई दे. धुरों (axles) की पहचान के लिए साइड इमेज की जरूरत खत्म कर दी गई है.
VAHAN से डेटा लेना: यह प्रक्रिया अब भारत सरकार के वाहन डेटाबेस (VAHAN database) का लाभ उठाएगी, जो भारत में वाहन पंजीकरण के लिए केंद्रीय भंडार है. जब उपयोगकर्ता वाहन संख्या, चेसिस संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करेगा तो सिस्टम खुद से आरसी विवरण प्राप्त कर लेगा. अगर एक ही मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो उपयोगकर्ता केवाईवी पूरा करने के लिए संबंधित वाहन का चयन करेगा.
अचानक सेवा निलंबन नहीं: पहले, FASTags असत्यापित और अचानक निष्क्रिय हो जाते थे और वाहन चालकों को टोल गेट पर ही समस्या का समाधान करना पड़ता था. नई व्यवस्था में, KYV लंबित रहने पर भी FASTag एक्टिव रहेगा, और उपयोगकर्ताओं को KYV पूरा करने के लिए एक उचित समय-सीमा दी जाएगी.
पुराने FASTag वैध रहेंगे: केवाईवी नीति लागू होने से पहले जारी किए गए FASTags पहले की तरह काम करते रहेंगे, जब तक कि बैंक को दुरुपयोग या टैग के ढीले इस्तेमाल की शिकायत न मिले. ऐसे मामलों में, टैग को चिह्नित किया जा सकता है.
यूजर्स की सहायता करेंगे बैंक: अगर यूजर्स को तकनीकी या दस्तावेज अपलोड करने में समस्या आती है, तो बैंक अब सीधे उनसे संपर्क करने और कनेक्शन काटे जाने से पहले केवाईवी प्रक्रिया को पूरा करने में उनकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार हैं.
एनएचएआई ने FASTag जारी करने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि वे उन उपयोगकर्ताओं को एसएमएस के जरिये सूचना भेजें जिनका केवाईवी सत्यापन अभी भी लंबित है.
केवाईवी अनिवार्य क्यों है?
31 अक्टूबर, 2025 से, सभी FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए KYV पूरा करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर FASTag निष्क्रिय या "हॉटलिस्टेड" हो सकता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को नकद में टोल देना होगा और जुर्माना भी लग सकता है.
आईसीआईसीआई बैंक के अनुसार, "नियमों के अनुसार, केवाईवी सत्यापन पूरा करना अनिवार्य है. आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की गई सभी तस्वीरें स्पष्ट और सही हों. अगर कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपका FASTag हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा, और आपको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए सही दस्तावेज फिर से अपलोड करने होंगे."
एचडीएफसी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बताया, "केवाईवी एक नियामक आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फास्टैग सही वाहन को जारी किया गया है. यह प्रक्रिया तीन साल तक वैध रहती है, जिसके बाद री-केवाईवी करना होगा."
अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना, टैग दोहराव को रोकना, तथा भारत द्वारा आगामी मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल प्रणाली को अपनाने से पहले डिजिटल टोल सुरक्षा को मजबूत करना है. यह एक बाधा-रहित, कैमरा-आधारित व्यवस्था है, जिसका परीक्षण एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है.
KYV पूरा करने के चरण
वाहन मालिक अपने FASTag जारीकर्ता बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से KYV पूरा कर सकते हैं. लगभग सभी प्रमुख बैंक (ICICI, HDFC, SBI, Airtel Payments Bank, Paytm Payments Bank, IDFC First Bank) यह सुविधा प्रदान करते हैं.
हम आपको कुछ आसान चरण बता रहे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं:
लॉगिन: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करने के लिए अपने FASTag प्रदाता की वेबसाइट पर जाएं या ऐप डाउनलोड करें.
KYV अनुभाग खोजें: FASTag सेवाएं > KYV अपडेट करें या अपने वाहन को जानें पर जाएं.
विवरण सत्यापित करें: सिस्टम आपके वाहन के बारे में VAHAN लाइसेंस नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर नामक एक सरकारी ऐप से स्वयं प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेगा, और फिर आपको इसे सत्यापित करना होगा.
आवश्यक फोटो अपलोड करें: लाइसेंस प्लेट नंबर और सामने की विंडशील्ड पर FASTag के साथ वाहन की तस्वीर.
RC (पंजीकरण प्रमाणपत्र) आगे और पीछे: कुछ मामलों में, टैग के सीरियल नंबर वाली आंतरिक तस्वीर.
सबमिट करें और सत्यापित करें: फोटो अपलोड करने के बाद, फॉर्म भरें और उसे सबमिट करें: सत्यापन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा. एनएचएआई से आश्वासन मिलने के बाद, आपका टैग सक्रिय और सत्यापित के रूप में सूचीबद्ध हो जाएगा.
यह प्रक्रिया बिना शुल्क के पूरी होती है. उसी प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद आप स्थिति भी देख सकते हैं.
क्या उपयोगकर्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
अगर किसी उपयोगकर्ता को दस्तावेज अपलोड करने में समस्या आ रही है या सत्यापन सफल नहीं हो रहा है, तो एनएचएआई के नए निर्देश के अनुसार वे सहायता के लिए अपने जारीकर्ता बैंक से संपर्क कर सकते हैं.
मार्गदर्शन के लिए या केवाईवी से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें.
अगर केवाईवी अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है या अधूरा वर्गीकृत किया जाता है, तो दस्तावेज फिर से अपलोड करें.
