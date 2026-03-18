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Explained: CPCB की नई सोलर ई-वेस्ट गाइडलाइंस पर्यावरण संरक्षण के लिए क्यों अहम, जानें

पिछले 10 वर्षों में सोलर इंस्टॉलेशन में बढ़ोतरी भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता को दोगुना करने में बहुत जरूरी रही है. हालांकि, इंस्टॉलेशन में तेजी से बढ़ोतरी के साथ, आने वाले वर्षों में सोलर अपशिष्ट के काफी बढ़ने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक भारत में सोलर अपशिष्ट लगभग 60 लाख टन होने की उम्मीद है. इसलिए, CPCB की हालिया गाइडलाइंस सोलर अपशिष्ट के आसान निपटान सुनिश्चित करेंगी.

भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति सौर ऊर्जा की तरफ भारत का झुकाव उसे स्वच्छ ऊर्जा में दुनिया भर में अग्रणी बना रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की सोलर पावर क्षमता 2014 में 3 GW से बढ़कर 2025 तक 129 GW हो गई है.

गाइडलाइंस जारी होने से पहले, सोलर अपशिष्ट के लिए कोई खास विनियमन नहीं था. नए विनियमन सोलर ई-वेस्ट की सही प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे.

ये नियम अपशिष्ट सोलर फोटो-वोल्टाइक पैनल, मॉड्यूल या सेल के उत्पादक, मैन्युफैक्चरर और अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने वालों पर लागू होंगे.

CPCB ने ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) रूल्स, 2022 के तहत अपशिष्ट सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल, पैनल या सेल के स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइंस अपशिष्ट सोलर फोटो-वोल्टाइक पैनल, मॉड्यूल या सेल के साथ-साथ उनके पुर्जे, खपत होने वाली वस्तुएं, पार्ट्स और स्पेयर्स के परिवहन, हैंडलिंग और स्टोरेज पर टेक्निकल सलाह देने के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि पर्यावरण के लिए जवाबदेही हो और सेहत और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें.

सोलर पैनल रीसाइकिल होने वाले और नॉन-रीसाइकिल होने वाले, दोनों तरह की सामग्री से बने होते हैं, जिनमें ग्लास, एल्यूमीनियम फ्रेम, सिलिकॉन वेफर्स, कॉपर, सिल्वर, लेड, कैडमियम, टेल्यूरियम, गैलियम, आर्सेनिक, टिन और प्लास्टिक जैसी धातु शामिल हैं.

नई दिल्ली: पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने भारत में सोलर ई-वेस्ट पर पहली गाइडलाइंस जारी की हैं. सोलर अपशिष्ट (Solar Waste) में सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल, पैनल या सेल शामिल हैं जिनकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई है और उन्हें फेंक दिया गया है, विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले कचरे, साथ ही सोलर पैनल जो ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज और इंस्टॉलेशन के दौरान खराब हो गए हैं.

सोलर ऊर्जा की वृद्धि स्थिरता को बढ़ावा देती है। लेकिन, एंड-ऑफ-लाइफ सोलर अपशिष्ट को गलत तरीके से हैंडल करने से पर्यावरण और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है.

गाइडलाइंस क्या कहती हैं?

CPCB की गाइडलाइंस के मुताबिक, अपशिष्ट सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल का प्रबंधन ई-वेस्ट (मैनेजमेंट), रूल्स, 2022 के चैप्टर V के तहत आता है. इसमें सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल के मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स और रीसाइकलर्स को रजिस्ट्रेशन के जरिये इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने, अपशिष्ट सोलर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल को साल 2034-35 तक स्टोर करने, पोर्टल पर सालाना रिटर्न फाइल करने और इसके द्वारा तय गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है.

गाइडलाइंस के मुताबिक, सोलर अपशिष्ट को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि इकट्ठा किया गया कचरा टूटे-फूटे नहीं और ऐसे प्रोडक्ट्स को हैंडल करने वाले वर्कर्स के लिए यह सुरक्षित हो. इसके अलावा, सोलर अपशिष्ट को इस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए कि इसका आखिरी इस्तेमाल, जैसे कि रिफर्बिशिंग या रीसाइक्लिंग/रिकवरी के बाद दोबारा इस्तेमाल, पर कोई असर न पड़े और स्वास्थ्य, पर्यावरण और खुद उत्पाद को कोई नुकसान न हो. इसके अलावा, इसे स्टोर करने के लिए ढके हुए शेड/जगहों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

इसके अलावा, एंटीमनी, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम जैसी धातुओं की निक्षालन क्षमता (leaching potential) को ध्यान में रखते हुए, सोलर अपशिष्ट के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फर्श रिसाव-रहित, अभेद्य होना चाहिए ताकि ग्राउंड वॉटर और मिट्टी को दूषित होने से बचाया जा सके.

विशेषज्ञों की राय

पर्यावरणविदों का मानना ​​है कि CPCB द्वारा सोलर ई-वेस्ट पर जारी की गई पहली गाइडलाइंस पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम है. पर्यावरणविद बीएस वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया, "सोलर ई-वेस्ट पर सीपीसीबी की गाइडलाइंस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और समय पर की गई पहल है. सोलर अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, स्टोरेज और सुरक्षित प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क की रूपरेखा बनाकर, ये गाइडलाइंस टॉक्सिक मेटल (विषैली धातुएं) के रिसाव और पर्यावरण के लिए असुरक्षित कचरा निपटान तरीकों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं."

उन्होंने कहा कि खास रीसाइक्लिंग के उद्देश्य, सोलर-पैनल रीसाइक्लिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बेहतर तरीके से लागू करना, असंगठित क्षेत्र को शामिल करना, और मटीरियल रिकवरी के लिए अनुसंधान और विकास जैसे और उपायों की जरूरत है.

वोहरा ने कहा कि कुल मिलाकर, यह एक बुनियादी पॉलिसी कदम है, लेकिन इसके लिए पूरे इकोसिस्टम में लागू करने और जागरूकता की जरूरत है.

इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए, पर्यावरणविद दीपक रमेश गौड़ ने कहा, "मैं सोलर अपशिष्ट पर CPCB की गाइडलाइंस का स्वागत करता हूं. सरकार पर्यावरण बचाने के लिए कई कदम उठा रही है. यह उस दिशा में एक अच्छा कदम है."

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